Обзор робота-уборщика Roborock Saros 20: аккуратный, тщательный, твой

Давненько уборщики Roborock не гостили в редакции 3DNews. Между тем, роботизированная техника этого производителя пользуется большой популярностью в России и представлена немалым ассортиментом в магазинах и на маркетплейсах. Сегодня речь пойдет о новинке 2026 года Saros 20, привлекшей наше внимание в первую очередь своими «ходовыми» характеристиками. Представляете, этот робот отлично выполняет свои основные задачи — и делает это максимально аккуратно и тщательно!
⇡#Технические характеристики, комплектация, особенности док-станции, управление
Итак, в продаже встречаются две модификации Saros 20. К нам в тестовую лабораторию приехала, назовем это так, базовая версия умного уборщика Roborock. Она комплектуется док-станцией, требующей самостоятельного обслуживания и оснащенной баками для чистой и отработанной воды. А еще продается модель Saros 20 с полностью автономным модулем самоочистки, подключаемым напрямую к водопроводу. Прочие характеристики устройства указаны в таблице.
|Roborock Saros 20
|Робот-уборщик
|Тип уборки
|сухая + влажная (включая уборку ковров, только сухую и только влажную уборку)
|Щетки и швабры
|
выдвижная боковая щетка;
две роликовые щетки;
система выдвижных швабр
|Навигация и проходимость
|
передовая система навигации и обхода препятствий StarSight 2.0 (твердотельный лидар + QVGA ToF);
3D-сканирование препятствий;
датчики перепада высоты;
преодоление двухуровневых порогов высотой до 8,8 см;
высота устройства — всего 79,8 мм
|Контейнер для мусора, л
|0,259
|Контейнер для воды, л
|0,065
|Влажная уборка
|смачивание салфеток из микрофибры
|Частота вращения швабр, об/мин
|200
|Управление
|приложение Roborock
|Подключение
|Wi-Fi, 802.11a/b/g/n, 2,4 ГГц
поддержка протокола Matter
|Мощность всасывания, Па
|36000
|Уровень шума, дБ
|63
|Заявленное время автономной уборки, мин
|200
|Аккумулятор, мА·ч
|литиевый, 6400
|Время зарядки, ч
|2,5
|Габариты, мм
|353 × 350 × 79,8
|Масса, кг
|5,05
|Гарантия, лет
|1
|Док-станция
|Объем пылесборника, л
|2,5
|Объем контейнеров для жидкости, л
|4 (для чистой воды) и 3,5 (для отработанной)
|Габариты, мм
|381 × 475 × 488
|Масса, кг
|10,54
|Цена комплекта, руб.
|129 990
Для полноценной работы устройства необходимо установить на смартфон приложение Roborock, доступное для операционных систем Android и iOS. Оно предоставляет пользователю настройки по управлению как роботом-уборщиком, так и станцией самоочистки. Утилита полностью переведена на русский язык и обладает большим числом подсказок. Подключение робота к домашней Wi-Fi-сети с общим SSID точек доступа 2,4 и 5 ГГц и комбинированной защитой WPA2/WPA3 не вызвало никаких проблем, а само устройство сразу же отобразилось в приложении после проведения всех процедур, указанных в руководстве по эксплуатации. Подключение Saros 20 к смартфону заняло от силы одну-две минуты — необходимы регистрация в приложении и доступ в интернет.
Мобильное приложение Roborock позволяет:
- составить расписание работы робота-уборщика (время, области уборки, режимы и количество уборок);
- настроить персональную уборку каждой комнаты отдельно;
- использовать видеокамеру;
- настроить режим очистки ковров;
- выбрать интеллектуальный режим уборки;
- посмотреть историю уборок;
- уточнить уровень износа обслуживаемых деталей устройства;
- включить режим «Не беспокоить»;
- настроить мощность всасывания;
- настроить степень смачиваемости швабр;
- использовать функции док-станции;
- настроить режим зарядки робота;
- активировать звуковой сигнал и найти робот-пылесос по звуку;
- сбросить настройки до значения по умолчанию и обновить прошивку;
- выбрать язык приложения и голосовых комментариев.
Кроме того, Saros 20 можно управлять голосом. Скажите ему “Hello Rocky” и задайте одну из множества поддерживаемых команд: «высуши салфетку», «убери главную спальню», «пропылесось и помой» и т. д. Дополнительно устройство совместимо с протоколом Matter и голосовыми платформами от Amazon, Apple и Google.
Как уже было сказано, базовая версия Saros 20 комплектуется док-станцией RockDock, оснащенной контейнерами для чистой и отработанной воды. Они устанавливаются в нишу в верхней части корпуса. Здесь все стандартно. Ниже, за пластиковой крышкой, спрятаны лоток для заливки моющего средства и нетканый пылесборник. Вместимости последнего, по данным производителя, хватит до 65 дней. Функция сушки мешка для пыли воздухом — присутствует, с ее помощью удаляется лишняя влага, а вместе с ней и нежелательные запахи. Промывка салфеток и последующая самоочистка док-станции производится нагретой до 100 градусов Цельсия водой. Сушка швабр осуществляется при температуре 55 градусов Цельсия. Наконец, RockDock поддерживает функцию быстрой зарядки робота. Аккумулятор уборщика полностью заряжается за 2,5 часа.
⇡#Конструкция робота-уборщика
Одна из главных особенностей Saros 20 — поддержка автономной системы StarSight 2.0, в состав которой входят твердотельный лидар с двумя передатчиками и платформа навигации и обхода препятствий QVGA ToF. Конструктивно внедрение в устройство новых решений привело к тому, что у корпуса робота теперь нет башни с лазерным локатором. Следовательно, «Двадцатый» стал заметно ниже конкурентов — высота уборщика не превышает 80 мм. Значит, Saros 20 сможет проезжать там, где прочие роботы попросту застрянут.
Какую версию Saros 20 выберете вы? С полностью автономной станцией самоочистки или с баками для воды? В любом случае обе версии робота очень похожи. Детали корпуса уборщика выполнены из пластика матовой и глянцевой текстур. В отсутствии лидара-башни на верхней панели расположены только две клавиши, функциональность которых не требует каких-либо дополнительных разъяснений. Кнопки оснащены подсветкой.
Впрочем, в остальном перед нами классический робот-уборщик: форма — цилиндрическая; защитный подвижный бампер — присутствует; швабры, ролики, щетка — в наличии; движение осуществляется за счет пары ведущих колес и одного ведомого.
На передней панели, помимо различных датчиков и сканеров, расположена камера и фонарик. Чуть забегая вперед, отметим, что Saros 20 отлично работает как на черных поверхностях, так и в полной темноте. Камера умеет фотографировать и снимать видео. Данная функция пригодится, если вы, например, хотите удаленно узнать, чем же таким важным занимаются ваши домашние питомцы.
На задней панели Saros 20 расположены контакты для зарядки робота и отсек для заправки контейнера водой.
Верхняя пластиковая крышка держится на магнитах. Сняв ее, мы получаем доступ к контейнеру для сбора мусора. Здесь же расположена клавиша сбора настроек устройства. Сухой мусор собирается в бак объемом 0,26 л. Конструкция — стандартная, с HEPA-фильтром и прямым пылевым трактом.
За уборку помещения в Saros 20 отвечают три системы: изогнутая двухлучевая щетка FlexiArm, ролики DuoDivide и пара вращающихся швабр с салфетками цилиндрической формы. Конструкция щеток разработана для обеспечения нулевой вероятности наматывания волос и шерсти на них. Естественно, щетки и швабры Saros 20 двигаются в разных направлениях. Технология FlexiArm позволяет убирать мусор в труднодоступных местах вдоль стен и вокруг мебели. Для этого правые боковая щетка и швабра выдвигаются вбок. Ролики DuoDivide опускаются и поднимаются при необходимости. Кроме того, швабры с салфетками из микрофибры во время влажной уборки прижимаются к поверхности с разной силой: 8 Н в стандартных условиях и 13 Н — при обнаружении роботом стойких пятен на полу. А в режиме только сухой уборки «Двадцатый» вообще оставляет их на базе.
Наконец, нельзя не отметить шасси AdapLift 3.0 — с его помощью робот преодолевает ступенчатые пороги высотой до 8,8 см. Для этого устройство, помимо стандартных колес, оснащено выдвижными роботизированными ножками. А еще основные колеса (как ведущие, так и ведомое) при необходимости поднимаются на высоту до 3 см. Так Saros 20 бережнее объезжает ковры с высоким ворсом и прочие препятствия, такие как кабели и ножки мебели.
⇡#Уборка помещения
Тестирование роботов-уборщиков проходит в несколько этапов. В качестве тестового полигона используется офисное помещение с доступной роботу площадью около 25 м2, паркетным полом, линолеумом, порогами и лестничной площадкой. Для испытаний умных уборщиков также используется пара черных ковриков с коротким ворсом размером 150 × 90 см каждый.
⇡#Первый запуск, построение и настройка карты
Подключение Saros 20 к Сети и мобильному приложению происходит очень быстро. Программа Roborock требует авторизации и доступа к интернету. После входа в аккаунт приложение введет пользователя в курс дела, укажет на основные важные функции робота-уборщика и произведет его быструю настройку. Рекомендуем сразу же обновить прошивку устройства. И вот теперь уборщик готов к работе!
Создание карты заняло у Saros 20 примерно восемь с половиной минут. Помещение строится достаточно точно, с указанием встреченных препятствий в виде проводов, стульев и прочих предметов. Робот правильно разделил помещение на комнаты. Надо понимать, что во время последующих уборок карта будет постоянно достраиваться и дополняться деталями — на ней отображаются элементы мебели (стулья, диваны, кровати, столы и т. д.), ковры и прочие разбросанные вещи. Точность определения объектов я охарактеризую как очень хорошую.
А еще мы можем самостоятельно отредактировать карту, указав этаж, расставив мебель, установив стены, наложив виртуальные границы, уточнив материал поверхности, а также обозначив ковры, шторы и зоны, не подлежащие уборке. Конечно же, любую комнату можно переименовать и настроить порядок их уборок.
⇡#Полноценная уборка помещения
Saros 20 поддерживает несколько режимов уборки. Самый простой способ управления роботом — полностью довериться его ИИ-алгоритмам, включив в мобильном приложении пресет SmartPlan. Тогда устройство постепенно, уборка за уборкой, приспособится к вам и к вашему помещению. В качестве примера приведут работу технологии DirTect. После ее включения RGB-камера Saros 20 начнет определять типы пятен на полу и выбирать необходимый режим уборки. Например, обнаружив рассыпанный кофе на полу, робот увеличит мощность всасывания двигателя. Определив пролитую жидкость, включится режим влажной уборки. А еще робот возвращается в зоны, недоступные ранее — и так далее.
В разделе «Общие» мы можем самостоятельно настроить то, как Saros 20 будет убирать помещение. Для сухой уборки доступны пять режимов мощности: «Бесшумный» (58 дБА), «Равновесие» (62 дБА), «Турбо» (62 дБА), «Максимум» (65 дБА) и MAX+ (68 дБА). В скобках указан измеренный вручную уровень громкости. При включении первых трех настроек робот трудится достаточно тихо — комфорту окружающих ничего не угрожает. Прочие режимы, в принципе, тоже можно потерпеть. Сбор мусора док-станцией осуществляется с шумом в 68 дБА. Мойка и сушка роликовой швабры дискомфорта домочадцам не принесут.
Для мойки пола мы можем указать объем подачи воды на салфетки. Для всех режимов доступны три типа тщательности уборки помещения, а также количество проходов (один или два).
Полная уборка помещения проводилась один раз с включенными пресетами мощности, влажности и тщательности «Турбо», «Средний (15)» и «Стандарт». В итоге 25 м2 были убраны за 29 минут — аккумулятор Saros 20 лишился 20 % заряда. Если запасы энергии в батарее окажутся на исходе, устройство отправится набираться сил к док-станции. Если робот не завершил уборку в квартире, он продолжит ее сразу же после того, как аккумулятор зарядится (эту функцию также можно отключить в мобильном приложении устройства).
Описание работы док-станции приведено на скриншотах ниже.
⇡#Проходимость и безопасность
Во время работы Saros 20 не возникло проблем ни с лестничным проемом, ни с черными коврами, ни с низкими шторами, ни с высокими порогами, ни с узкими проходами. Выходит, можно не беспокоиться за то, что устройство в ваше отсутствие где-то застрянет или же расшибется, пародируя героя известной песни «Прыгну со скалы» группы «Король и Шут».
⇡#Аккуратность во время работы
Для проверки аккуратности работы устройства мы разместили на ковре четыре предмета: миниатюрную игрушку (хорошо имитирует напольную вазу), комок проводов, книгу и миску с водой. Перед уборкой зоны робот о присутствии этих вещей не знал.
Подробное видео о том, как Saros 20 справился с этой задачей, расположено по этой ссылке. Что ж, мы имеем дело с самым аккуратным роботом-уборщиком, протестированным в 3DNews за последний год. Дело в том, что герой обзора идеально справился со своей задачей, объехав все препятствия и не утащив их с собой. Робот сразу же распознал миску, книгу и провода. Устройство пару раз столкнулось с миниатюрной игрушкой, но каждый раз касание оказывалось настолько незначительным, что она даже не шелохнулась.
⇡#Эффективность сухой уборки
Для определения эффективности работы умного уборщика мы устроили ему довольно сложное испытание. Предыдущие тесты показали, что роботам слишком легко справиться с крупной фракцией мусора (гречка, рис и т. д.), но очень трудно извлечь из ворса мелкие частицы (мука). Поэтому был выбран промежуточный вариант — сахар, сбор которого укажет, насколько эффективно работают щетки и всасывающий двигатель устройства.
Герой обзора, работая в режиме MAX+, убрал 66 % сахара за один проход и 82 % — за два. Визуально ковер стал гораздо чище — это очень достойный результат. Высокая эффективность сухой уборки, на наш взгляд, обеспечивается двумя вещами. Во-первых, двигатель Saros 20 создает максимальное давление в 36 кПа — так заявлено в характеристиках устройства. Система получила название HyperForce. Во-вторых, ранее мы выяснили, что роликовые щетки DuoDivide могут максимально плотно прислоняться к полу.
Saros 20 предлагает несколько функций по уборке ковров.
⇡#Эффективность влажной уборки
Современные роботы неловко называть пылесосами. Потому что функции сухой и влажной уборки в таких устройства равноправны.
К сожалению, невозможно определить эффективность влажной уборки Saros 20 с точностью до процентов. Приходится довольствоваться общими впечатлениями. И, кажется, у героя сегодняшнего обзора с влажной уборкой все хорошо. Наше небольшое тестирование показало, что «Двадцатый» неплохо вымыл резиновые коврики. Небольшие разводы замечены, но эта, с позволения сказать, оказия легко решается повторным запуском робота. Да и поиграться с настройками устройства вам никто не мешает.
⇡#Выводы
К работе Saros 20 тяжело придраться. Как и было сказано в начале статьи, новинка Roborock обладает отличными «ходовыми» характеристиками. Робот хорошо справляется со всеми заявленными для него задачами — сегодняшнее тестирование наглядно это показало. Конечно же, высокая эффективность уборки достигается за счет целого ряда интересных инженерных решений. А еще Saros 20 обладает отличными проходимостью и аккуратностью во время работы. И если сегодня выдвижными щетками и швабрами никого не удивишь, то шасси AdapLift 3.0, позволяющее устройству буквально проноситься над некоторыми препятствиями, смотрится реально интересно.
Roborock Saros 20 — удовольствие не из дешевых. Однако, если вы присматриваетесь к уборщику класса high-end, эта модель обязана попасть в ваш список претендентов на покупку.
