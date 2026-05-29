Обзор робота-уборщика Roborock Saros 20: аккуратный, тщательный, твой

Давненько уборщики Roborock не гостили в редакции 3DNews. Между тем, роботизированная техника этого производителя пользуется большой популярностью в России и представлена немалым ассортиментом в магазинах и на маркетплейсах. Сегодня речь пойдет о новинке 2026 года Saros 20, привлекшей наше внимание в первую очередь своими «ходовыми» характеристиками. Представляете, этот робот отлично выполняет свои основные задачи — и делает это максимально аккуратно и тщательно!

⇡#Технические характеристики, комплектация, особенности док-станции, управление

Итак, в продаже встречаются две модификации Saros 20. К нам в тестовую лабораторию приехала, назовем это так, базовая версия умного уборщика Roborock. Она комплектуется док-станцией, требующей самостоятельного обслуживания и оснащенной баками для чистой и отработанной воды. А еще продается модель Saros 20 с полностью автономным модулем самоочистки, подключаемым напрямую к водопроводу. Прочие характеристики устройства указаны в таблице.

Roborock Saros 20 Робот-уборщик Тип уборки сухая + влажная (включая уборку ковров, только сухую и только влажную уборку) Щетки и швабры выдвижная боковая щетка; две роликовые щетки; система выдвижных швабр Навигация и проходимость передовая система навигации и обхода препятствий StarSight 2.0 (твердотельный лидар + QVGA ToF); 3D-сканирование препятствий; датчики перепада высоты; преодоление двухуровневых порогов высотой до 8,8 см; высота устройства — всего 79,8 мм Контейнер для мусора, л 0,259 Контейнер для воды, л 0,065 Влажная уборка смачивание салфеток из микрофибры Частота вращения швабр, об/мин 200 Управление приложение Roborock Подключение Wi-Fi, 802.11a/b/g/n, 2,4 ГГц

поддержка протокола Matter Мощность всасывания, Па 36000 Уровень шума, дБ 63 Заявленное время автономной уборки, мин 200 Аккумулятор, мА·ч литиевый, 6400 Время зарядки, ч 2,5 Габариты, мм 353 × 350 × 79,8 Масса, кг 5,05 Гарантия, лет 1 Док-станция Объем пылесборника, л 2,5 Объем контейнеров для жидкости, л 4 (для чистой воды) и 3,5 (для отработанной) Габариты, мм 381 × 475 × 488 Масса, кг 10,54 Цена комплекта, руб. 129 990

Для полноценной работы устройства необходимо установить на смартфон приложение Roborock, доступное для операционных систем Android и iOS. Оно предоставляет пользователю настройки по управлению как роботом-уборщиком, так и станцией самоочистки. Утилита полностью переведена на русский язык и обладает большим числом подсказок. Подключение робота к домашней Wi-Fi-сети с общим SSID точек доступа 2,4 и 5 ГГц и комбинированной защитой WPA2/WPA3 не вызвало никаких проблем, а само устройство сразу же отобразилось в приложении после проведения всех процедур, указанных в руководстве по эксплуатации. Подключение Saros 20 к смартфону заняло от силы одну-две минуты — необходимы регистрация в приложении и доступ в интернет.

Скриншоты мобильного приложения

Мобильное приложение Roborock позволяет:

составить расписание работы робота-уборщика (время, области уборки, режимы и количество уборок);

настроить персональную уборку каждой комнаты отдельно;

использовать видеокамеру;

настроить режим очистки ковров;

выбрать интеллектуальный режим уборки;

посмотреть историю уборок;

уточнить уровень износа обслуживаемых деталей устройства;

включить режим «Не беспокоить»;

настроить мощность всасывания;

настроить степень смачиваемости швабр;

использовать функции док-станции;

настроить режим зарядки робота;

активировать звуковой сигнал и найти робот-пылесос по звуку;

сбросить настройки до значения по умолчанию и обновить прошивку;

выбрать язык приложения и голосовых комментариев.

Кроме того, Saros 20 можно управлять голосом. Скажите ему “Hello Rocky” и задайте одну из множества поддерживаемых команд: «высуши салфетку», «убери главную спальню», «пропылесось и помой» и т. д. Дополнительно устройство совместимо с протоколом Matter и голосовыми платформами от Amazon, Apple и Google.

Как уже было сказано, базовая версия Saros 20 комплектуется док-станцией RockDock, оснащенной контейнерами для чистой и отработанной воды. Они устанавливаются в нишу в верхней части корпуса. Здесь все стандартно. Ниже, за пластиковой крышкой, спрятаны лоток для заливки моющего средства и нетканый пылесборник. Вместимости последнего, по данным производителя, хватит до 65 дней. Функция сушки мешка для пыли воздухом — присутствует, с ее помощью удаляется лишняя влага, а вместе с ней и нежелательные запахи. Промывка салфеток и последующая самоочистка док-станции производится нагретой до 100 градусов Цельсия водой. Сушка швабр осуществляется при температуре 55 градусов Цельсия. Наконец, RockDock поддерживает функцию быстрой зарядки робота. Аккумулятор уборщика полностью заряжается за 2,5 часа.

Одна из главных особенностей Saros 20 — поддержка автономной системы StarSight 2.0, в состав которой входят твердотельный лидар с двумя передатчиками и платформа навигации и обхода препятствий QVGA ToF. Конструктивно внедрение в устройство новых решений привело к тому, что у корпуса робота теперь нет башни с лазерным локатором. Следовательно, «Двадцатый» стал заметно ниже конкурентов — высота уборщика не превышает 80 мм. Значит, Saros 20 сможет проезжать там, где прочие роботы попросту застрянут.

Какую версию Saros 20 выберете вы? С полностью автономной станцией самоочистки или с баками для воды? В любом случае обе версии робота очень похожи. Детали корпуса уборщика выполнены из пластика матовой и глянцевой текстур. В отсутствии лидара-башни на верхней панели расположены только две клавиши, функциональность которых не требует каких-либо дополнительных разъяснений. Кнопки оснащены подсветкой.

Впрочем, в остальном перед нами классический робот-уборщик: форма — цилиндрическая; защитный подвижный бампер — присутствует; швабры, ролики, щетка — в наличии; движение осуществляется за счет пары ведущих колес и одного ведомого.

На передней панели, помимо различных датчиков и сканеров, расположена камера и фонарик. Чуть забегая вперед, отметим, что Saros 20 отлично работает как на черных поверхностях, так и в полной темноте. Камера умеет фотографировать и снимать видео. Данная функция пригодится, если вы, например, хотите удаленно узнать, чем же таким важным занимаются ваши домашние питомцы.

На задней панели Saros 20 расположены контакты для зарядки робота и отсек для заправки контейнера водой.

Верхняя пластиковая крышка держится на магнитах. Сняв ее, мы получаем доступ к контейнеру для сбора мусора. Здесь же расположена клавиша сбора настроек устройства. Сухой мусор собирается в бак объемом 0,26 л. Конструкция — стандартная, с HEPA-фильтром и прямым пылевым трактом.

За уборку помещения в Saros 20 отвечают три системы: изогнутая двухлучевая щетка FlexiArm, ролики DuoDivide и пара вращающихся швабр с салфетками цилиндрической формы. Конструкция щеток разработана для обеспечения нулевой вероятности наматывания волос и шерсти на них. Естественно, щетки и швабры Saros 20 двигаются в разных направлениях. Технология FlexiArm позволяет убирать мусор в труднодоступных местах вдоль стен и вокруг мебели. Для этого правые боковая щетка и швабра выдвигаются вбок. Ролики DuoDivide опускаются и поднимаются при необходимости. Кроме того, швабры с салфетками из микрофибры во время влажной уборки прижимаются к поверхности с разной силой: 8 Н в стандартных условиях и 13 Н — при обнаружении роботом стойких пятен на полу. А в режиме только сухой уборки «Двадцатый» вообще оставляет их на базе.

Наконец, нельзя не отметить шасси AdapLift 3.0 — с его помощью робот преодолевает ступенчатые пороги высотой до 8,8 см. Для этого устройство, помимо стандартных колес, оснащено выдвижными роботизированными ножками. А еще основные колеса (как ведущие, так и ведомое) при необходимости поднимаются на высоту до 3 см. Так Saros 20 бережнее объезжает ковры с высоким ворсом и прочие препятствия, такие как кабели и ножки мебели.

Тестирование роботов-уборщиков проходит в несколько этапов. В качестве тестового полигона используется офисное помещение с доступной роботу площадью около 25 м2, паркетным полом, линолеумом, порогами и лестничной площадкой. Для испытаний умных уборщиков также используется пара черных ковриков с коротким ворсом размером 150 × 90 см каждый.

⇡#Первый запуск, построение и настройка карты

Подключение Saros 20 к Сети и мобильному приложению происходит очень быстро. Программа Roborock требует авторизации и доступа к интернету. После входа в аккаунт приложение введет пользователя в курс дела, укажет на основные важные функции робота-уборщика и произведет его быструю настройку. Рекомендуем сразу же обновить прошивку устройства. И вот теперь уборщик готов к работе!

Создание карты заняло у Saros 20 примерно восемь с половиной минут. Помещение строится достаточно точно, с указанием встреченных препятствий в виде проводов, стульев и прочих предметов. Робот правильно разделил помещение на комнаты. Надо понимать, что во время последующих уборок карта будет постоянно достраиваться и дополняться деталями — на ней отображаются элементы мебели (стулья, диваны, кровати, столы и т. д.), ковры и прочие разбросанные вещи. Точность определения объектов я охарактеризую как очень хорошую.

А еще мы можем самостоятельно отредактировать карту, указав этаж, расставив мебель, установив стены, наложив виртуальные границы, уточнив материал поверхности, а также обозначив ковры, шторы и зоны, не подлежащие уборке. Конечно же, любую комнату можно переименовать и настроить порядок их уборок.

⇡#Полноценная уборка помещения

Saros 20 поддерживает несколько режимов уборки. Самый простой способ управления роботом — полностью довериться его ИИ-алгоритмам, включив в мобильном приложении пресет SmartPlan. Тогда устройство постепенно, уборка за уборкой, приспособится к вам и к вашему помещению. В качестве примера приведут работу технологии DirTect. После ее включения RGB-камера Saros 20 начнет определять типы пятен на полу и выбирать необходимый режим уборки. Например, обнаружив рассыпанный кофе на полу, робот увеличит мощность всасывания двигателя. Определив пролитую жидкость, включится режим влажной уборки. А еще робот возвращается в зоны, недоступные ранее — и так далее.

В разделе «Общие» мы можем самостоятельно настроить то, как Saros 20 будет убирать помещение. Для сухой уборки доступны пять режимов мощности: «Бесшумный» (58 дБА), «Равновесие» (62 дБА), «Турбо» (62 дБА), «Максимум» (65 дБА) и MAX+ (68 дБА). В скобках указан измеренный вручную уровень громкости. При включении первых трех настроек робот трудится достаточно тихо — комфорту окружающих ничего не угрожает. Прочие режимы, в принципе, тоже можно потерпеть. Сбор мусора док-станцией осуществляется с шумом в 68 дБА. Мойка и сушка роликовой швабры дискомфорта домочадцам не принесут.

Для мойки пола мы можем указать объем подачи воды на салфетки. Для всех режимов доступны три типа тщательности уборки помещения, а также количество проходов (один или два).

Полная уборка помещения проводилась один раз с включенными пресетами мощности, влажности и тщательности «Турбо», «Средний (15)» и «Стандарт». В итоге 25 м2 были убраны за 29 минут — аккумулятор Saros 20 лишился 20 % заряда. Если запасы энергии в батарее окажутся на исходе, устройство отправится набираться сил к док-станции. Если робот не завершил уборку в квартире, он продолжит ее сразу же после того, как аккумулятор зарядится (эту функцию также можно отключить в мобильном приложении устройства).

Описание работы док-станции приведено на скриншотах ниже.

⇡#Проходимость и безопасность

Во время работы Saros 20 не возникло проблем ни с лестничным проемом, ни с черными коврами, ни с низкими шторами, ни с высокими порогами, ни с узкими проходами. Выходит, можно не беспокоиться за то, что устройство в ваше отсутствие где-то застрянет или же расшибется, пародируя героя известной песни «Прыгну со скалы» группы «Король и Шут».

⇡#Аккуратность во время работы

Для проверки аккуратности работы устройства мы разместили на ковре четыре предмета: миниатюрную игрушку (хорошо имитирует напольную вазу), комок проводов, книгу и миску с водой. Перед уборкой зоны робот о присутствии этих вещей не знал.

Подробное видео о том, как Saros 20 справился с этой задачей, расположено по этой ссылке. Что ж, мы имеем дело с самым аккуратным роботом-уборщиком, протестированным в 3DNews за последний год. Дело в том, что герой обзора идеально справился со своей задачей, объехав все препятствия и не утащив их с собой. Робот сразу же распознал миску, книгу и провода. Устройство пару раз столкнулось с миниатюрной игрушкой, но каждый раз касание оказывалось настолько незначительным, что она даже не шелохнулась.

⇡#Эффективность сухой уборки

Для определения эффективности работы умного уборщика мы устроили ему довольно сложное испытание. Предыдущие тесты показали, что роботам слишком легко справиться с крупной фракцией мусора (гречка, рис и т. д.), но очень трудно извлечь из ворса мелкие частицы (мука). Поэтому был выбран промежуточный вариант — сахар, сбор которого укажет, насколько эффективно работают щетки и всасывающий двигатель устройства.

Герой обзора, работая в режиме MAX+, убрал 66 % сахара за один проход и 82 % — за два. Визуально ковер стал гораздо чище — это очень достойный результат. Высокая эффективность сухой уборки, на наш взгляд, обеспечивается двумя вещами. Во-первых, двигатель Saros 20 создает максимальное давление в 36 кПа — так заявлено в характеристиках устройства. Система получила название HyperForce. Во-вторых, ранее мы выяснили, что роликовые щетки DuoDivide могут максимально плотно прислоняться к полу.

Saros 20 предлагает несколько функций по уборке ковров.

⇡#Эффективность влажной уборки

Современные роботы неловко называть пылесосами. Потому что функции сухой и влажной уборки в таких устройства равноправны.

К сожалению, невозможно определить эффективность влажной уборки Saros 20 с точностью до процентов. Приходится довольствоваться общими впечатлениями. И, кажется, у героя сегодняшнего обзора с влажной уборкой все хорошо. Наше небольшое тестирование показало, что «Двадцатый» неплохо вымыл резиновые коврики. Небольшие разводы замечены, но эта, с позволения сказать, оказия легко решается повторным запуском робота. Да и поиграться с настройками устройства вам никто не мешает.

К работе Saros 20 тяжело придраться. Как и было сказано в начале статьи, новинка Roborock обладает отличными «ходовыми» характеристиками. Робот хорошо справляется со всеми заявленными для него задачами — сегодняшнее тестирование наглядно это показало. Конечно же, высокая эффективность уборки достигается за счет целого ряда интересных инженерных решений. А еще Saros 20 обладает отличными проходимостью и аккуратностью во время работы. И если сегодня выдвижными щетками и швабрами никого не удивишь, то шасси AdapLift 3.0, позволяющее устройству буквально проноситься над некоторыми препятствиями, смотрится реально интересно.

Roborock Saros 20 — удовольствие не из дешевых. Однако, если вы присматриваетесь к уборщику класса high-end, эта модель обязана попасть в ваш список претендентов на покупку.