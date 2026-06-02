Phanteks представила на Computex 2026 россыпь корпусов, вентиляторы и блоки питания

Компания Phanteks продемонстрировала на выставке Computex 2026 несколько серий корпусов для ПК, а также рабочих станций и серверов. Их дополнили вентиляторы и блоки питания, сообщает TechPowerUp.

Главным достоинством корпусов серии EX является возможность подачи свежего воздуха к основным нагревающимся компонентам: процессору, видеокарте и блоку питания. Боковая система охлаждения нацелена на материнскую плату, VRM и M.2-накопители, обеспечивая максимальную тепловую эффективность без необходимости устанавливать в корпусе большое количество вентиляторов.

Флагманской в линейке выступает модель EX6 — её стандартная версия появится в продаже к сентябрю по цене $159,99; топовая EX6 MAX за $329,99 предлагает качественные вентиляторы X30, СЖО «всё в одном» с 90-градусной разводкой трубок и даже 10-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 1600 × 720 пикселей; в наличии также встроенный контроллер Nexlinq для управления подсветкой и мониторинга системы. Более скромные модели EX5 отличают стальная рама и цена от $109,99; базовую версию дополняют EX5 PLUS ($159,99) с СЖО, а также EX5 MAX ($229,99), у которой есть ещё и 6-дюймовый ЖК-дисплей.

Phanteks также представила серию корпусов Enthoo Elite для рабочих станций и серверов башенного типа. Они поддерживают широкий спектр оборудования, в том числе материнские платы SSI-EEB, и совместимы с двумя блоками питания; для систем хранения данных предусматривается до 12 слотов PCIe; есть возможность установки колёс для перемещения системы, а также до 29 посадочных мест для 120-мм вентиляторов.

Компактные корпуса XT формата ATX поддерживают установку верхних 360-мм радиаторов и крупных видеокарт; в комплект входят предустановленные вентиляторы S25 ARGB. Модель XT M5 ($69,99) имеет переднюю панель с сетчатой конструкцией и минимальным сопротивлением воздушному потоку; XT V5 ($69,99) выполнен в панорамном дизайне с закалённым стеклом и тройной системой вентиляторов для прямого охлаждения видеокарты. Наконец, версия XT V5-LCD ($109,99) предлагает дополнение в виде 7-дюймового ЖК-экрана, управляемого через экосистему Nexlinq.

Вентиляторы серии S26 выпускаются как по отдельности, так и блоками размером 240 × 120 мм и 360 × 120 мм. Они могут похвастаться скоростью вращения до 2000 об/мин, совместимостью с Nexlinq и встроенной ARGB-подсветкой; доступны модели с обычным и обратным направлением воздушного потока.

Наконец, компания представила блоки питания AMP GN мощностью 1200 Вт с сертификатом энергоэффективности 80 Plus Platinum, 120-мм вентиляторами на гидродинамических подшипниках, модульной кабельной системой с двухцветным разъёмом 12V-2×6, RGB-подсветкой, а также поддержкой управления через интерфейс Nexlinq.