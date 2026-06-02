SAMA привезла на Computex 2026 панорамные корпуса, СЖО с двумя экранами и блоки питания мощностью до 1650 Вт

Компания SAMA представила на выставке Computex 2026 ряд новых продуктов. Производитель показал необычные корпуса для ПК, системы жидкостного охлаждения с встроенными дисплеями и мощные блоки питания с поддержкой современных стандартов питания.

Одной из главных новинок стал прототип корпуса V80 с двойной изогнутой фронтальной панелью из закалённого стекла. Корпус также получил встроенный порт быстрой зарядки мощностью 60 Вт и специальный воздуховод для улучшения охлаждения видеокарты. Ещё один прототип, V70, отличается фронтальным расположением блока питания, которое, по задумке производителя, должно сочетать эффективное использование внутреннего пространства и привлекательный внешний вид.

В сегменте систем охлаждения компания показала модели Q80 и Q40. Первая оснащена двумя IPS-дисплеями диагональю 4 и 6 дюймов, один из которых может использоваться на водоблоке внутри компьютера, а второй — в качестве внешнего настольного экрана. Модель Q40 получила встроенный ЖК-дисплей и моторизованное вращающееся кольцо, создающее эффект объёмного изображения.

Кроме того, SAMA представит линейку блоков питания P1650, P1350, P1200, P1000, G1000 и G850. Все модели поддерживают стандарты Intel ATX 3.1 и PCIe 5.1, оснащаются полностью модульной кабельной системой и 140-мм вентиляторами на гидродинамических подшипниках. Старшие решения получили сертификацию энергоэффективности вплоть до 80 Plus Titanium.

Выставка Computex 2026 проходит в Тайбэе со 2 по 5 июня, где посетители смогут ознакомиться с новинками SAMA на стенде компании.