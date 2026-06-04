Pacific Fusion испытала прототип «бюджетного» термоядерного зажигания — на инерциальном сжатии топлива с помощью конденсаторов

Американский стартап Pacific Fusion сообщил об испытании уменьшенного прототипа импульсного энергетического модуля для будущей термоядерной установки. Устройство размером с грузовой контейнер выдало около 440 ГВт пиковой мощности за 80 нс при напряжении около 1,1 МВ. Самым важным в эксперименте стало использование для зажигания топлива набора конденсаторов вместо дорогих лазеров.

Разрабатываемый компанией метод относится к инерциальному сжатию топлива, когда вокруг миниатюрной топливной таблетки создаются высочайшие электромагнитное поле, давление и температура. Это приводит к слиянию внутри топлива лёгких ядер и синтезу тяжёлых, что сопровождается колоссальным выделением энергии — достаточно чистой и обеспеченной почти бесконечным источником топлива.

Сегодня единственным проектом, который показал положительный выход энергии при инерциальном сжатии, обеспечила установка Национального комплекса лазерных термоядерных реакций США (National Ignition Facility, NIF). В ней почти 200 мощнейших лазеров сфокусированы на крошечной капсуле с топливом. Впрочем, если посчитать всю энергию, затрачиваемую на поддержание этого комплекса в работе, то КПД его термоядерной реакции составит десятые или даже сотые доли процента. При этом цена вопроса остаётся чрезвычайно высокой и едва ли позволяет думать о коммерческом воплощении технологии на данном этапе разработки.

Идея разработчиков Pacific Fusion строится на том, что топливо можно сжать за счёт согласованного включения мощных конденсаторов. Если синхронно включить их на 100 нс с рассогласованием не более 2 нс, то разряд произведёт нужный эффект и запустит термоядерную реакцию. Уменьшенный демонстратор как раз выполнил такую работу, но без использования топлива. Если верить источнику, эксперимент оказался настолько успешным, что молодая компания смогла без труда привлечь более $1 млрд инвестиций на совершенствование своей разработки.

Летом Pacific Fusion планирует начать строительство полноценного и более крупного демонстратора установки, площадка для которого уже выбрана. Демонстратор должен будет показать способность синхронно запускать блоки конденсаторов, которые при наличии топлива были бы способны инициировать термоядерную реакцию с положительным энергетическим выходом — с выработкой большего количества энергии, чем было затрачено на запуск установки. И хотя до создания полноценной термоядерной электростанции на этом принципе могут пройти десятилетия, подтверждение работоспособности самого принципа будет дорогого стоить.