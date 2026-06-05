В Китае придумали плавучий остров с АЭС, ВИЭ и производством водорода — для судоходства будущего

Китайская судостроительная компания Jкiangnan Shipyard, входящая в государственную корпорацию China State Shipbuilding, на выставке в Греции представила проект гигантского «плавучего острова» для экологически чистой морской логистики, в который будет входить терминал для перевалки контейнеров с возможностью их хранения, зарядные станции и производство водорода, работу чего обеспечит бортовая АЭС на расплаве солей с топливом из тория.

Судоходство считается одним из главных источников парниковых газов в сфере транспорта. Для снижения негативного эффекта на экологию в процессе морской перевозки грузов инженеры создают суда на электричестве, водороде, метане, аммиаке и даже парусные. По задумке китайских инженеров, плавучая база с АЭС способна обслужить подобные суда в открытом океане вдали от побережья, зарядив их батареи в процессе погрузки контейнеров или заправив водородом.

Энергетическим ядром платформы заявлены реакторы на расплавленных солях. В таких установках жидкая соль используется как теплоноситель, а в некоторых схемах — и как среда, содержащая топливо. Высокая теплоёмкость расплава позволяет аккумулировать большое количество тепла, а охлаждение не требует обычной водяной схемы в том виде, как у классических водных реакторов. К тому же, реактор на расплаве солей не даст злоумышленникам похитить радиоактивное топливо, растворённое в расплаве, и будет полностью безопасным — физически неспособным взорваться.

Ранее верфь уже представила концепт крупного контейнеровоза KUN-24AP с ториевым реактором на расплавленных солях. В 2023 году норвежская DNV выдала этому проекту сертификат Approval in Principle (предварительное одобрение концепции). Поэтому нынешний «плавучий остров» логично рассматривать как следующий шаг: не только атомное судно, но и атомная морская инфраструктура, где вся «зелёная» судоходная инфраструктура и транспорт увязываются в единую структуру — экологически чистую, безопасную и удалённую от обжитых мест.