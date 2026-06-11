Антивирусное импортозамещение сработало: в России почти перестали пользоваться иностранным защитным ПО

Доля иностранных решений на рынке средств защиты конечных точек (Endpoint Security) в 2025 году сократилась до 4,6 % по сравнению с 26 % в 2021 году. К Endpoint Security относят решения для защиты ПК, мобильных устройств, серверов и устройств интернета вещей. Объём рынка увеличился на 15 % до 40 млрд ₽, а пятёрка лидеров стала полностью российской. По прогнозам экспертов, к 2031 году объём рынка вырастет до 80 млрд ₽.

Центр стратегических разработок (ЦСР) подготовил исследование российского рынка решений защиты от киберугроз. По данным ЦСР, с 2021 по 2025 год среднегодовой рост этого рынка составил рекордные 22,1 %, что связано прежде всего с экстренным импортозамещением иностранных продуктов.

«Рынок высококонкурентный: исторически имеют сильные позиции “Лаборатория Касперского” и Dr.Web. Формируется плотная группа российских игроков, включая Positive Technologies, BI.ZONE, “Код Безопасности”, F6 и других участников, претендующих на конкурентное лидерство, особенно в контексте тренда платформизации информационной безопасности», — говорится в отчёте ЦСР.

Аналитики ЦСР полагают, что в ближайшие пять лет российский рынок Endpoint Security будет расти в среднем на 11,3 % в год и к 2031 году достигнет 78,3 млрд ₽. Такой интенсивный рост связывают с непрерывным усложнением угроз, внедрением ИИ, дальнейшим распространением облачных и гибридных инфраструктур и давлением со стороны регуляторов.

ЦСР в своём отчёте указал и на ряд негативных факторов, отметив, что «экспортный потенциал российских решений оценивается как перспективный, но на международной арене глобальный тренд на технологическую суверенизацию выступает серьёзным барьером для экспорта таких критических элементов защиты, как средства защиты конечных точек». Ограничивающими факторами также выступят высокая стоимость капитала, кадровый голод и фрагментация IT-ландшафта.

По мнению участников рынка, определять развитие решений Endpoint Security в ближайшие годы станут следующие тренды:

Внедрение ИИ-технологий.

Развитие экосистем и платформ безопасности.

Появление новых каналов мониторинга угроз.

Рост интереса и доверия к облачным продуктам.

Отмечается, что рост рынка достигнут не только благодаря выросшему количеству защищаемых устройств, но и в результате ежегодного повышения на 10–15 % стоимости продуктов безопасности.

Аналитики отмечают, что профессиональные киберпреступники перешли от шифрования или уничтожения данных к целенаправленному разрушению инфраструктуры жертвы с целью нанесения критического ущерба. Всё большую роль в создании вредоносного ПО, организации и координации атак начинает играть искусственный интеллект. Использование ИИ на порядки снижает стоимость масштабных кибератак. Жизненно важным становится наличие в продуктах защиты конечных точек возможности превентивно обнаружить и остановить подобные атаки.