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Почти как в «Дюне»: в Техасе создали куртку для сбора воды из окружающего воздуха

Инженеры Техасского университета в Остине (University of Texas at Austin) разработали куртку из специального текстиля, который собирает влагу прямо из воздуха, что позволяет получать питьевую воду почти всегда и в любой ситуации — даже в пустыне. В зависимости от климата куртка накапливает до литра воды в сутки, не заставляя отвлекаться на её поиски или перетаскивание запасов.

Источник изображения: University of Texas at Austin

Источник изображения: University of Texas at Austin

В основе куртки лежит специальная ткань из волокон, которые концентрируют на своей поверхности атмосферную влагу — переводят водяной пар в жидкость на поверхности волокон, после чего направляют её в особые карманы-ёмкости. Для получения воды из накопленных запасов эти карманы снимаются и в небольшом коллекторе под солнечными лучами получают живительную влагу уже в чистом виде.

По данным разработчиков, такая куртка может давать от 400 до 900 мл питьевой воды в сутки в зависимости от влажности воздуха. По сравнению с обычными материалами для абсорбции ваги из атмосферы созданная ими ткань показала себя в 3–10 раз лучше аналогов. Экспериментальная куртка смогла получать воду из воздуха как в засушливых уголках Техаса, так и во влажном климате Остина. В отдельном случае куртка собрала за сутки 1,3 л питьевой воды или 4,3 л влаги на 1 кг влагопоглотителя.

Одежда с возможностью добывать влагу из воздуха или такая же встроенная возможность в снаряжение от рюкзаков до палаток будет востребована туристами, спасателями, военными и всеми, кто не хочет зависеть от постоянного доступа к источникам или запасам воды. Разработчики материала уже занялись вопросом создания необходимого снаряжения для любителей активного отдыха и намерены вскоре представить интересную продукцию.

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Теги: вода, активный отдых
вода, активный отдых
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