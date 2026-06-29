Обзор игрового QD-OLED WQHD-монитора Acer Predator X27U W1: смена вектора

До конца 2026 года рынок настольных игровых мониторов будет продолжать серьёзно меняться, и главной причиной этому являются OLED-матрицы, стоимость которых постепенно снижается, а для конечных производителей дисплеев увеличивается количество доступных моделей. На прошедшей выставке Computex 2026 были представлены не только первые OLED стандарта Full HD, но и десятки моделей с QD-OLED поколений 4.5 и 5. Тем временем главным трендом выступают решения на базе матриц третьего поколения с частотой от 240 Гц, стандарта WQHD.

Для снижения отпускной стоимости Samsung Display вывела в свой ассортимент панели со сниженным уровнем яркости как в SDR, так и в HDR-режимах, сохранив при этом абсолютно все прочие положительные черты своих матриц. Первыми их начали использовать различные китайские бренды, что привело к повышению интереса к OLED со стороны потребителей, не готовых бежать отдавать свои кровно заработанные за высокие цифры светимости. Теперь к ним стали присоединяться бренды первой величины.

Так, компания Acer незаметно для рынка запустила в продажу новую модель Predator X27U W1, ставшую самой доступной и одновременно базовой QD-OLED в ассортименте бренда. Давайте разбираться, что из себя представляет очередной игрок в знакомом нам классе устройств и готов ли он составить серьёзную конкуренцию на рынке РФ для уже свободно продающихся решений.

Информации об официальном анонсе монитора Acer Predator X27U W1 на просторах интернета найдено не было, но смеем предположить, что в ассортименте производителя новинка появилась не раньше января 2026 года. В крупных торговых сетях РФ монитор на момент написания этого материала стоил около 50 000 руб. При этом на официальном сайте онлайн-магазина Acer в США указана стоимость 549,99$ и 429,99$ с учётом скидки.

Если же учесть ограничения по яркости, у новинки Predator X27U W1 не так много прямых конкурентов. Большинство из них представлены под китайскими брендами и предлагаются по цене порядка 28-32 тысяч рублей (с учётом всех таможенных сборов) с доставкой из Поднебесной за 2-4 недели. Что же касается представителей от А-брендов, то приобретая их в продаже в РФ, придётся отдать не меньше 45 тысяч, в то время как покупка из Китая позволит сэкономить около 10 тысяч. Для кого-то такая разница окажется существенной, несмотря на потерю полноценной гарантии.

Acer Predator X27U W1 Экран Диагональ, дюймы 26,5 Соотношение сторон 16:9 Покрытие матрицы Полуглянцевое Стандартное разрешение, пикс. 2560 × 1440 PPI 111 Параметры изображения Тип матрицы Samsung QD-OLED 3rd Gen Изогнутость Нет Макс. яркость, кд/м 2 200 (типичная, SDR) / 400 (пиковая в HDR при APL 3%) Контрастность статическая 1 500 000:1/ ∞ Количество отображаемых цветов 1,07 млрд (10 бит) Максимальная частота развёртки Гц 240 Гц Адаптивная синхронизация Да, AMD FreeSync Premium, NVIDIA G-Sync Compatible, Adaptive-Sync Время отклика, мс 0,03 мс (GtG) Поддержка HDR HDR10, соответствие VESA DisplayHDR True Black 400 Максимальные углы обзора

по горизонтали/вертикали 178/178° Разъёмы, беспроводные соединения, акустика Видеовходы 2 × DP 1.4 c DSC;

2 × HDMI 2.1; Видеовыходы Нет Дополнительные порты 1 × 3,5 мм Audio-Out; Встроенные колонки: число × мощность, Вт 2 × 5 Вт (3 Вт ???) Физические параметры Регулировка положения экрана Угол наклона (от -5 до +20°), поворот (±25°), изменение высоты (120 мм) VESA-крепление: размеры (мм) 100 × 100 Крепление для замка Kensington Есть Блок питания Внешний Потребляемая мощность: максимальная / типичная / в режиме ожидания (Вт) НД / НД / 0,5 Габаритные размеры

(с подставкой), Д×В×Г, мм 611 × 426-546 × 313 Габаритные размеры

(без подставки), Д×В×Г, мм НД Масса нетто (с подставкой), кг НД Масса нетто (без подставки), кг НД Ориентировочная цена ~50 000 рублей

Решение от Acer оснащено хорошо знакомой плоской 26,5-дюймовой QD-OLED-панелью третьего поколения – QMC265FA02-D01. Эта модель произведена Samsung Display и имеет рабочее разрешение стандарта WQHD (2560 × 1440 пикселей). На выходе это даёт плотность в 111 ppi и фактически избавляет от необходимости использования системы масштабирования, особенно если у вас всё в порядке со зрением. Панель способна работать в 10-битном режиме и, соответственно, отображает до 1,07 миллиарда цветов.

X27U W1 частично соответствует стандарту VESA DisplayHDR 400 True Black и полноценно поддерживает воспроизведение HDR10-контента. Как и другие устройства с аналогичной матрицей, он должен достигать пиковых значений яркости не ниже 400 нит на небольших участках экрана (при заполнении 3 % APL), а вот при полном заполнении нам обещают не выше 200 нит – для затемнённых помещений, даже если учесть глянцевое покрытие матрицы, – вполне достаточно.

Коэффициент контрастности не вызывает никаких вопросов: благодаря особенностям технологии OLED и применению светопоглощающей подложки он фактически стремится к бесконечности. Однако, как и у ряда других OLED-устройств на рынке, для новинки официально заявлено значение 1 500 000:1, что, впрочем, больше номинальный ориентир для пользователей.

За последние 4 года у нас накопился большой опыт работы с OLED-мониторами и телевизорами разных производителей. Благодаря этому мы знаем, что в современных QD-OLED-решениях всех четырёх поколений поляризационный слой не применяется. Поверхность экрана — полуглянцевая, с характерным фиолетово-розовым оттенком на свету.

В условиях яркого внешнего освещения, когда свет попадает на экран, воспроизводимый чёрный цвет становится заметно светлее, чем чёрная нерабочая зона матрицы, которая обрамляет экран тонкой, в несколько миллиметров, полосой. Это действительно удивляет, особенно если сталкиваешься с таким эффектом впервые, ожидая увидеть «идеальный чёрный» при любых условиях. К сожалению, в данном случае это ожидание не оправдывается полностью. Чёрный на QD-OLED будет только в отсутствие внешнего освещения.

QD-OLED-матрица компании Samsung Display в мониторе Acer разработана в соответствии с современными стандартами безопасности: синий пик в спектре подсветки смещён в безопасную область на 453,5-456 нм. Это то, что принято называть «аппаратным фильтром синего», технологией Less Blue Light и подобными.

Применение технологии «квантовых точек» позволило значительно расширить цветовой охват. Официально заявлено покрытие на 99 % sRGB и DCI-P3 и 98 % полиграфического AdobeRGB. При этом мы можем с уверенностью сказать, что монитор также обеспечивает достойные результаты по стандарту Rec.2020.

Заявленное время отклика GtG составляет стандартные для OLED 0,03 мс GtG, максимальная частота развёртки – 240 Гц – более чем достаточное значение для большинства потребителей. В совокупности дисплей уверенно превосходит по скорости самые быстрые LCD-модели в сегменте 240-300 Гц среди доступных в продаже.

Среди систем адаптивной синхронизации официально поддерживается только AMD FreeSync Premium, что, конечно, подразумевает и беспроблемную работу с NVIDIA G-Sync Compatible и Adaptive-Sync. Стандартный рабочий диапазон составляет 48-240 Гц, но при включении технологии LFC (Low Framerate Compensation) он может быть существенно расширен за нижнюю границу.

Выбор интерфейсов у новинки Acer более типичен для различных китайских решений от B-брендов: два HDMI версии 2.1 (с полной пропускной способностью) и два DP 1.4 с поддержкой DSC. USB-портов и USB Type-C для подключения по одному кабелю с зарядкой устройства у монитора Predator X27U W1 не предусмотрено.

Зато есть 3,5-мм аудиовыход для наушников и встроенная акустическая система со стереодинамики по 3 Вт каждый, – проверить же реальную мощность не представляется возможным.

У дисплея имеется поддержка различных режимов PiP («картинка в картинке») и PbP («картинка к картинке»), но все они могут работать исключительно при выключенной поддержке VRR-систем.

Среди технологий защиты органических светодиодов в Predator X27U W1 используется более продвинутый, чем ранее, комплекс: кроме стандартной автоматической или ручной «чистки» экрана предлагается воспользоваться выбором частоты микросдвига пикселей, снижением яркости статичного изображения и дезактивацией ограничений на яркость по краям панели.

Монитор Acer изобилует режимами эмуляции различных цветовых пространств, имеет 6-осевую цветовую коррекцию и технологию воздействия на различимость теней Black Boost. Есть все базовые игровые функции и пара дополнительных – для удобства прицеливания и выискивания врагов в сложных игровых сценариях.

⇡#Комплектация и внешний вид

Acer Predator X27U W1 поставляется в среднегабаритной коробке из некрашеного картона с довольно простым визуальным оформлением. Пластиковая ручка для переноски не используется, но есть два специальных выреза по краям упаковки.

Представлены схематичные изображения монитора с разных ракурсов, а также указаны главные особенности решения в виде пиктограмм с подписями.

Благодаря одной из информационных наклеек можно узнать номер партии, серийный номер и полное название монитора, его массу и страну производства (Китай). Исполняющий заказ подрядчик в данном случае остался неизвестен. Наш экземпляр устройства сделан в ноябре 2025 года.

Основной комплект поставки монитора Acer Predator X27U W1 включает в себя следующее:

внешний блок питания;

кабель питания;

кабель HDMI 2.1;

краткую инструкцию;

проспект по условиям гарантии;

проспект по безопасности использования продукта;

отчёт о заводской калибровке в режиме sRGB.

В случае с героем обзора для подключения хорошо подходят все варианты видеоинтерфейсов, но для ПК наименее беспроблемным будет вариант подключения по DisplayPort.

Для своих доступных новинок на базе OLED-матриц производитель поработал над дизайном, сделав его аскетично строгим, без лишних деталей. Корпус модели получился достаточно тонким, а все пластиковые поверхности – практичными.

По классике жанра новинка Acer Predator X27U W1 выполнена в «безрамочном» дизайне лишь с трёх сторон, с пластиковой глянцевой накладкой в нижней части.

Модель представлена исключительно в тёмной (почти чёрной) расцветке, в модификации с достаточно эргономичной подставкой и VESA-совместимым креплением, без необходимости использования переходника.

Y-образная подставка выполнена из металла и покрашена чёрной матовой краской. Центральная стойка сделана проще — из чёрного матового пластика, но с металлическим каркасом. Система прокладки кабелей у монитора отсутствует, как и какие-либо выдвижные элементы в качестве держателя для наушников – как у части старших моделей линейки Predator.

Сама центральная колонна за несколько секунд крепится к корпусу, а для её демонтажа необходимо перевести пластиковый фиксатор-кнопку вверх, после чего перед пользователем предстанет обычная VESA-совместимая площадка стандарта 100 × 100 мм с возможностью крепления сторонних кронштейнов. Удлиняющие стойки в случае с X27U W1 для установки не требуются.

Регулировка доступна по углу наклона экрана в диапазоне от -5 до +20°, по высоте в диапазоне 120 мм, а поворот возможен на 25° в оба направления.

Доступен и переворот в портретный режим (Pivot) в обе стороны. Проблем с выравниваем корпуса в горизонтальной плоскости этот момент не доставляет.

Все удерживающие элементы, внутренности крепёжных механизмов и основание подставки сделаны из металла. На последней используется три небольших резиновых ножки для лучшего сцепления с рабочей поверхностью.

Корпус монитора Acer Predator X27U W1 не хрустит/не скрипит при изменении положения на подставке, стабильно ведёт себя при высоких яркостных нагрузках и продолжительной работе и в целом достаточно жёсткий – сопротивляется лёгким (всё же перед нами OLED в тонком корпусе) проверкам на скручивание.

Обработка краёв у пластиковых и металлических элементов не вызывает нареканий. Все детали соединены точно, с минимальными зазорами по всей длине стыков. Система охлаждения — пассивная. Так что за шум от Predator X27U W1 можете не переживать — его нет.

Элементы корпуса хорошо прокрашены, используемые пластиковые элементы отличаются высокой практичностью.

Матрица монитора отличается полуглянцевым покрытием, и назвать его износостойким никак нельзя. Оно имеет нечто вроде антибликового фильтра, но без использования поляризационного слоя. Такое решение исключает появление кристаллического эффекта, характерного для некоторых матовых дисплеев, и обеспечивает чистое, контрастное изображение. Визуально картинка выглядит более яркой и насыщенной по сравнению с “блеклыми” матовыми вариантами, как, к примеру, от самой Samsung.

Все интерфейсы для подключения расположились в задней части монитора и ориентированы назад — для удобства

использования. Для мониторов Acer это редкость.

Две наклейки на задней части корпуса в основном повторяют информацию с наклейки на коробке. Из нового — лишь более точные данные об энергопотреблении устройства.

По третьей наклейке, расположившейся на нижней грани устройства, мы можем снова уточнить серийный номер, номер партии, дату производства и фактическое место сборки – всё же им выступает завод самой Acer.

Встроенная акустическая система монитора представлена двумя динамиками по 5 Вт каждый (но на упаковке указаны 3 Вт – в это верится больше), размещёнными за специальной декоративной сеткой в задней части корпуса.

Максимальная громкость – невысокая, низкие частоты отсутствуют как класс, баланс смещён в среднюю часть. Таким образом, встроенные динамики модели могут лишь закрыть базовые запросы по звуку, но для комфортного прослушивания музыки или просмотра кино лучше полагаться на наушники или на внешнюю акустическую систему. Всё это было ожидаемо.

⇡#Управление и меню

Управление монитором осуществляется с помощью 5-позиционного джойстика, расположенного на задней стороне корпуса, справа. Рядом с ним расположилась физическая клавиша питания. Индикатор состояния в новинке не используется.

Если нажать на джойстик или перевести его в любую позицию, на экране появляется прямоугольный блок со следующими возможностями: активация предустановленных режимов изображения, регулировка яркости, выбор источника сигнала и переход к основному меню. Две функции быстрого доступа можно переназначить через специальный подраздел в меню.

Внешний вид меню и его наполнение у Predator X27U W1 соответствуют тому, что можно встретить в большинстве новинок бренда (особенно из сегмента OLED): всё лаконично и строго, даже несмотря на наличие уже ставших классикой жанра красных элементов.

Дизайнерами Acer была усилена глубина цвета подложки меню (при нулевой прозрачности), убраны некоторые графические элементы, изменилась расстановка разделов и их наполнение. При этом логика управления проста и понятна, а благодаря 5-позиционному джойстику навигация по меню максимально упрощена.

Теперь перейдём к рассмотрению структуры основного OSD-экрана.

В обновлённом меню первым разделом стал Gaming Assistant, где пользователь сможет найти различные игровые функции: таймеры, прицелы, снайперский режим и функцию Target Mark (подсветка целей).

Вторым идёт раздел Gaming, куда производитель выделил активацию поддержки технологий VRR, счётчик кадров, режимы встроенного скалера и дополнительный выбор позиции изображения на экране.

В разделе Picture можно изменить яркость и контрастность, активировать HDR (только автоматический режим или «Выкл».), увеличить различимость теней (Black Boost — усиление чёрного с плавной регулировкой), повысить резкость через Super Sharpness. Активировать последнюю мы не советуем, а там, где она включается автоматически (режимы sRGB и HDR), её желательно дезактивировать. Здесь же представлены подрежимы Low Blue Light – по умолчанию устанавливается второй уровень.

Следующий за ним раздел Color предлагает выбрать режимы гаммы и цветовой температуры, эмуляцию различных цветовых пространств (среди них только sRGB и фактически идентичный ему Rec.709, но с иной гаммой), входящих в возможности установленной матрицы, активировать чёрно-белый режим (градации серого), перейти к предустановленным игровым режимам и провести 6-осевую коррекцию по оттенку и насыщенности (но делать это мы не рекомендуем — станет только хуже).

Настройка громкости встроенной акустической системы находится в соответствующий — третьем — разделе меню.

За ним следует раздел OSD, предлагающем настройку внешнего вида меню с выбором языка локализации.

К слову, русский перевод не самый точный, а некоторые элементы не переведены вовсе — потому что используют названия технологий (но есть и исключения). К тому же происходит некоторый сдвиг элементов меню в пространстве – выглядит не очень. Мы рекомендуем оставлять английский язык без проблем по визуалу.

В новой модели Acer вынесла функции защиты OLED в отдельный раздел Acer OLED Care, расширив изначально ограниченные в предыдущих версиях возможности. Теперь пользователь может управлять опцией затемнения изображения (для снижения нагрузки на панель в случае статичных изображений на экране, в отсутствие действий со стороны пользователя) и ограничивать затемнение краёв экрана – для усиления равномерности свечения.

Чтобы перейти к выбору режима работы функций PiP/PbP и выбрать источник сигнала, необходимо зайти раздел под названием System. Здесь же можно получить доступ к изменению функций для двух параметров с быстрым доступом, выбрать рабочий диапазон при использовании HDMI-подключения. Присутствуют возможности выбора режима работы HDMI (для совместимости с HDMI 2.1) и активации DSC.

Блок с рабочей информацией по монитору находится в последнем разделе.

После него есть функция для сохранения выполненных изменений в память монитора, а точнее — в один из трёх игровых пресетов. Кому-то такая возможность сможет «облегчить жизнь» при работе монитором.

Монитор Acer Predator X27U W1 был протестирован при помощи колориметра X-Rite Display Pro Plus в сочетании с референсным спектрофотометром X-Rite i1 Pro 2, программного комплекса Argyll CMS c графическим интерфейсом DisplayCAL и программой HCFR Colormeter. Все операции осуществлялись в Windows 11 Pro 25H2, во время тестирования частота обновления экрана составляла 240 Гц, а глубина цвета была выставлена в положение 10 бит.

При использовании любого из доступных интерфейсов вы сможете получить 240 Гц, без цветового сжатия, но в некоторых случаях может потребоваться снижение глубины цвета до 8 бит (зависит от используемой видеокарты/встроенного в ноутбук GPU/iGPU).

В соответствии с методикой мы измерим следующие параметры монитора:

яркость белого, яркость чёрного, коэффициент контрастности при мощности подсветки от 0 до 100 % с шагом 10 %;

цветовой охват;

цветовую температуру;

гамма-кривые трёх основных цветов RGB;

гамма-кривую серого цвета;

отклонения цветопередачи DeltaE (по стандарту CIEDE1994);

равномерность подсветки, равномерность цветовой температуры (в кельвинах и единицах отклонения DeltaE) при яркости в центральной точке 100 кд/м2.

Все описанные выше измерения проводились до и после калибровки. Во время тестов мы измеряем основные профили монитора: выставленный по умолчанию, sRGB (если доступен) и Adobe RGB (если доступен). Калибровка проводится в профиле, выставленном по умолчанию, за исключением особых случаев, о которых будет сказано дополнительно. Для мониторов с расширенным цветовым охватом мы выбираем режим аппаратной эмуляции sRGB, если он доступен. Перед началом всех тестов монитор прогревается в течение 3-4 часов, а все его настройки сбрасываются до заводских.

Также мы продолжим нашу старую практику публикации профилей калибровки для протестированных нами мониторов в конце статьи. При этом тестовая лаборатория 3DNews предупреждает, что такой профиль не сможет на 100% исправить недостатки конкретно вашего монитора. Дело в том, что все мониторы (даже в рамках одной модели) обязательно будут отличаться друг от друга небольшими погрешностями цветопередачи. Изготовить две одинаковые матрицы невозможно физически, поэтому для любой серьёзной калибровки монитора необходим колориметр или спектрофотометр. Но и «универсальный» профиль, созданный для конкретного экземпляра, в целом может поправить ситуацию и у других устройств той же модели, особенно в случае дешёвых дисплеев с ярко выраженными дефектами цветопередачи.

При настройках по умолчанию монитор Acer Predator X27U W1 работает в режиме Standard. Дополнительно присутствует ещё 7 режимов, один из которых User с возможностью полностью ручной настройки всех параметров. Также есть возможность выбора эмуляции различных цветовых пространств (sRGB, Rec.709, EBU, DCI), отдельный переход в чёрно-белый режим (Grayscale Mode) и к режимам Low Blue Light.

Среди всего этого разнообразия мы протестировали монитор в стандартном режиме, режимах эмуляции sRGB и Rec.709 с отличающимися настройками гаммы, проверили режим DCI, а также провели полноценную калибровку, после чего оценили конечный результат.

В ходе тестирования мы использовали интерфейс DisplayPort 1.4 с DSC, как наиболее популярный и беспроблемный среди доступных для подключения к ПК. В качестве видеокарты использовалась NVIDIA GeForce RTX 3080 FE.

После перехода к режиму Standard без каких-либо ограничений настроек питания значения основных параметров монитора Predator выглядели следующим образом:

Picture – Standard;

Brightness – 75;

Contrast – 50;

Black Boost – 5;

Super Sharpness – Off;

Gamma – 2,2;

Color Temperature – Warm;

Color Space – General.

В ходе ручной настройки (100 кд/м2 и 6500 К) мы изменили всего лишь несколько параметров, принявших следующие значения:

Brightness – 43;

Color Temperature – User (45/46/46);

Color Space – General.

Чтобы получить необходимые значения и улучшить результаты монитора, нам потребовалось отрегулировать только два основных параметра: яркость и выставить цветовую температуру (усиление RGB). Регулировка прочих параметров не потребовалась.

⇡#Яркость белого в SDR и в HDR, стабильность ЦТ

Проверка рабочего диапазона яркости осуществлялась в режиме Standard при установках цветовой температуры в положение User – для достижения максимальных показателей яркости.

Яркость в меню (%) Яркость белого (кд/м2) Цветовая температура (К) Яркость чёрного (кд/м2) Статическая контрастность (x:1) 100 201 6206 0 ∞ 90 183 6208 0 ∞ 80 175 6220 0 ∞ 70 167 6226 0 ∞ 60 158 6232 0 ∞ 50 150 6227 0 ∞ 40 110 6244 0 ∞ 30 70 6284 0 ∞ 20 46 6304 0 ∞ 10 36 6319 0 ∞ 0 25 6324 0 ∞

В режиме SDR с 100%-м заполнением экрана яркость оказалась на уровне 201 кд/м2, а нижнее значение составило всего 25 кд/м2 – хорошо знакомый нам яркостный диапазон для SDR в случае с актуальными QD-OLED с ограничением яркости.

При снижении уровня заполнения до 2 % рабочий диапазон яркости меняется несущественно: 26-203 кд/м2 – результат, полностью укладывающийся в указанные ТХ монитора. Если же сохранить настройки ЦТ по умолчанию, то максимальная яркость не превышает 191 нита.

Для достижения максимально возможных цифр мы проверили поведение монитора Acer Predator в единственном доступном HDR-режиме HDR Auto при разном заполнении экрана.

При 1-10 % APL монитор достиг уровня яркости в 413-419 нит после её стабилизации. В пике (буквально на 1-2 секунды) результаты были несколько выше – до 430 нит. Уже начиная с 15 % APL яркость снижается до 366 нит, а при полном заполнении экрана добирается до 204-205 нит. Вопросов нет – всё в рамках заявленного. Идём дальше.

⇡#Результаты в режиме Standard и после калибровки

При заводских настройках изучаемый монитор работает в режиме Standard с широким цветовым охватом, близким к максимальному для используемой матрицы, и несколько сниженной яркостью экрана.

Монитору Acer покорились все три цветовых пространства, что свойственно многим решениям, где используется модификатор в виде квантовых точек (QD) и продвинутая QD-OLED-панель третьего поколения. Калибровка несколько снижает общий объём цветовых данных, но визуально это сложно заметить.

При заводских установках точка белого и баланс серого выставлены близко к референсу, с минимальным паразитным оттенком и крайне высокой стабильностью ЦТ оттенков серого. После калибровки паразитный оттенок исчезает, но слегка ухудшается стабильность.

По умолчанию у героя обзора недостаточно различимы глубокие тени (общая проблема подавляющей части OLED-решений), а общая контрастность изображения, соответственно, повышена. Выглядит эффектно, но не так, как должно быть.

После проведённой процедуры настройки и применения созданного профиля различимость в тенях улучшилась, но проявилось лёгкое расслоение RGB-каналов на светлых участках.

В качестве референса при проверке монитора через ArgyllCMS мы использовали стандарт Display P3 как наиболее подходящий для героя обзора – именно при сравнении с ним мы получили наименьшие отклонения (AdobeRGB давал отклонения выше).

С настройками по умолчанию все результаты были ожидаемы, после же использования профиля и проведённых ручных коррекций мы получили близкий к идеалу результат. В вопросе его стабильности во времени претензий к Predator X27U W1 у нас не возникло – монитором можно спокойно пользоваться после калибровки на протяжении нескольких месяцев (как минимум) и не переживать за результат.

⇡#Результаты в режимах эмуляции (sRGB, Rec.709 и DCI)

Поскольку рассматриваемая новинка — монитор с изначально расширенным цветовым охватом (ЦО), неудивительно встретить в нём различные режимы эмуляции базовых (и не совсем) цветовых пространств, в которых должно происходить подмешивание компонент в чистые цвета, приводящее к сужению ЦО. В случае с новинкой от Acer мы решили проверить, как работают три пресета: стандартный sRGB и Rec.709 – оба с возможность корректировки яркости, но с заблокированными другими параметрами, отвечающими за цветопередачу. А также DCI, который оказался близок скорее к кинотеатральному прародителю, чем к популярному Display P3.

В отличие от нескольких ранее проверенных новинок Acer, модель Predator X27U W1 полноценно выполняет коррекцию цветовых координат, яркости и гаммы. Картинка на экране существенно меняется, цветовой охват сужается, контрастность увеличивается там, где это необходимо.

С точки зрения точности, наиболее корректное сужение цветового охвата выполняется в режиме sRGB. В Rec.709 почему-то охват становится несколько шире, а в DCI он остаётся на нативном для матрицы уровне – это не совсем правильно, ведь общий объём цветовых данных остаётся на 20% выше, чем DCI-P3.

Из интересного – точка белого и баланс серого во всех трёх режимах выставлены идентично. Точка белого близка к 6500 К, но с лёгким паразитным оттенком, из-за которого отклонение DeltaE находится на уровне 5 единиц – чуть выше, чем при настройках по умолчанию.

Во всех режимах контраст был выше, чем требуют сами стандарты: средние значения гаммы оказались на уровнях 2,32, 2,53 и 2,76 против 2,18, 2,4 и 2,6 соответственно. Глубокие тени неразличимы в любом из пресетов – это минус и, в целом, довольно странно для современного монитора на OLED-матрице.

Из-за этого все три режима продемонстрировали достаточно высокие отклонения DeltaE94 при сравнении каждого со своим референсом. Всё это можно исправить калибровкой, но ещё проще сделать её в стандартном режиме и использовать в последующем созданный цветовой профиль и ПО с поддержкой управления цветом (CMS).

⇡#Результаты в режиме Low Blue Light

Теперь посмотрим на функцию снижения нагрузки на глаза, которая реализованна в режиме Low Blue Light, запрятанном в настройки цветовой температуры и отдельно стоящем в разделе Picture. Производитель предлагает четыре уровня воздействия, по умолчанию же устанавливается второй из них.

После его активации яркость монитора падает до уровня 150 нит, но её можно отрегулировать вручную. Цветовой охват особо не сужается и сохраняется на уровне, полученном при настройках по умолчанию.

Изображение становится «тёплым», точка белого на уровне 5250-5300 К. Стабильность ЦТ оттенков серого остаётся высокой, явный паразитный оттенок не появляется.

Гамма-кривые продемонстрировали приверженность производителя к завышенному контрасту картинки. Теней всё ещё нет, картинка сочная, контрастная (средняя гамма 2,23), но так дополнительно снизить нагрузку на глаза точно невозможно.

В таком случае вывод по режиму Low Blue Light с настройками по умолчанию очевиден – кроме снижения цветовой температуры, других положительных изменений найдено не было. Использовать режим можно, но большого смысла в этом нет. Яркость вы можете отрегулировать на свой вкус в любом из доступных режимов, а предустановок цветовой температуры у Predator X27U W1 достаточно.

⇡#Дополнительные настройки (Black Boost и режимы Gamma)

Теперь поговорим про дополнительные возможности настройки цветопередачи монитора. Мы решили кратко рассмотреть функцию Black Boost и доступные дополнительные режимы Gamma, отвечающие за быструю коррекцию общей контрастности изображения на экране.

Black Boost в случае с Predator X27U W1 представлен в своей обычной версии – без умных ИИ-алгоритмов. Мы проверили четыре варианта с настройкой усиления от 0 до 10, а по умолчанию выставлено значение 5.

Функция отвечает за регулировку различимости глубоких теней и больше подходит для любителей онлайн шутеров. Корректно, без перенасыщения светлых полутонов и без дисбаланса RGB-каналов, она работает в диапазоне 0-8, но вас заинтересует только 5-8, в котором тени действительно высветляются, а не затемняются.

Теперь переходим к доступным режимам гаммы. По умолчанию выставлено значение 2,2 (реальное значение ближе к 2,25), и именно оно является оптимальным для работы за монитором, особенно в том случае, если вы не готовы к дополнительной настройке или полноценной калибровке.

Остальные режимы гаммы, нацеленные изначально на общую регулировку контрастности картинки в соответствии с определёнными стандартами, отрабатывают себя на том же уровне точности. Отличия от указанных значений находятся в диапазоне 0,01-0,08, и это достойный уровень точности для доступной игровой OLED-новинки. Так что быстро изменить общую контрастность картинки с помощью них можно, но рассчитывать на какие-либо стандарты цветопередачи можно лишь с выставленными значениями 1,8 и 2,0.

⇡#Равномерность рабочего поля

Равномерность свечения дисплея проверялась после снижения яркости в центральной точке монитора до уровня 100 кд/м2 и установки цветовой температуры в ~6500 кельвин. Для постоянной работы дисплея с максимально равномерным полем функция защиты OLED под названием Edge Protection была дезактивирована.

Фотографии выше демонстрируют белое и серые поля при определённой экспопоправке в ходе съёмки (в темноте) и дальнейшей программной обработки для более наглядного представления равномерности рабочего поля.

На белом поле проблемы равномерности фактически не выражены. Монитор продемонстрировал отличный для своей диагонали результат в 0,4 % отклонения в среднем и 2 % в максимуме. Для QD-OLED это типично высокий результат.

Соответствующая стабильность сохраняется и при выводе светлых и тёмных серых полей, что порадовало нас ещё больше.

Среднее отклонение от центральной точки при измерении цветовой температуры составило 0,7 %, а максимальное — всего 1,8 %. ЦТ снижается в двух верхних краях экрана, но отличие от центра не больше чем на 200 К – это великолепный результат, который выше, чем у любых профессиональных LCD-мониторов для работы с цветом.

Что же касается равномерности на чёрном, то, как вы знаете, проблем у OLED с этим нет. При выводе на экран чёрной заливки все пиксели выключаются — и мы остаёмся свидетелями присутствия белого курсора мышки и подсветки клавиш клавиатуры. Никакого Glow-эффекта и проблем с «подсветкой», как у LCD.

⇡#Визуальная оценка изображения и особенности модели

⇡#Качество градиентов и бандинг

10-битная QD-OLED-матрица смогла продемонстрировать равномерные градиенты в большинстве проверенных режимов. После снижения яркости до низкого/среднего уровня качество градиентов слегка падает, проявляется некоторое количество резких переходов с лёгкими паразитными оттенками, картинка становится немного «грязной» — с мелким шумом в глубоких тенях, который будет заметен, только если сильно вглядываться в экран на близком расстоянии. Это актуально для всех OLED.

Между тем QD-OLED-панели четырёх последних поколений демонстрируют гораздо более высокие результаты в тесте на качество тональных переходов, чем их конкуренты на W-OLED.

Относительно высокие результаты сохраняются во всем диапазоне регулировки яркости, чего не скажешь о W-OLED, которые резко снижают качество и динамический диапазон даже после уменьшения яркости на 20-30 % от возможного максимума (особенно первые игровые модели на их базе).

В ходе настройки монитора мы воспользовались созданным профилем с правками в LUT видеокарты. При его использовании качество тоновых переходов несколько падает, появляются области с паразитными оттенками и грубыми переходами. Всё обычно – ничего нового.

Без профиля проблему различимости глубоких полутонов можно быстро решить с помощью регулировки параметра Black Boost в игровом подразделе меню модели, но при определённых значениях параметра вы окажетесь в ситуации, когда способность монитора к воспроизведению глубоких теней попросту исчезнет. Как лучше – решать только вам.

Эта особенность также повлияла на проявление бандинг-эффекта. Монитор продемонстрировал достаточно низкие результаты по сравнению с большинством игровых решений на базе TN+Film и *VA, не говоря уже об IPS-матрицах. Особенности работы органики со сложными тёмными переходами только усиливают любые дефекты картинок с высоким уровнем сжатия, артефакты проявляются сильнее.

Следует ещё раз подчеркнуть, что почти любые домашние OLED-устройства, особенно игровые модели вроде героя этого обзора, пока ещё ориентированы преимущественно на потребление мультимедийного контента и игры. Для точной работы с цветом, с точки зрения автора (этого) материала, стоит лучше рассматривать более дорогие QD-OLED поколений 4.5 и 5. Но если вы любитель и вам не важна 100%-я точность, то герой обзора вполне подойдёт для работы с фото, видео и графикой. Пользователей, выбравших современный и вполне доступный QD-OLED в качестве универсального монитора, всё больше и больше.

⇡#Скорость отклика, задержка вывода, пропуск кадров и адаптивная синхронизация

Для продуктов на основе современных панелей QD-OLED от Samsung Display базовой величиной выступает значение скорости отклика в 0,03 мс GtG вне зависимости от частоты развёртки – 120, 144, 240-360 или 500 Гц.

Используемая в мониторе Acer QD-OLED-матрица предлагает адекватный и достаточный для многих уровень в 240 Гц при любом типе подключения.

При этом варианты разгона матрицы по скорости отклика под общим названием Overdrive (OD) в новинке отсутствуют (для OLED это нормально), функция «вставки чёрного кадра» не предложена.

Проверка Predator X27U W1 показала, что чёткость движущегося изображения на OLED-новинке полностью соответствует уровню игрового OLED-монитора данного класса и визуально ощутимо превосходит то, что могут предложить лучшие скоростные IPS- и VA-представители в сопоставимом формате.

На максимальной частоте развёртки герой обзора демонстрирует минимальное смазывание и отсутствие визуально заметных артефактов. Понижение частоты до 120 Гц быстро разрушает позитивный настрой – плавность уже не та, привычка к повышенной частоте происходит быстро.

Для анализа времени отклика в случае с QD-OLED-новинкой от Acer, учитывая особенности её работы, мы сразу выбрали стандарт измерений VESA с оценкой фактического времени отклика (Initial Response Time) и фиксацией результатов на 10-90 % яркости любого цветового перехода.

В ходе тестирования аппаратно-программным комплексом OSRTT мы проверили работу монитора лишь на максимальной частоте 240 Гц. В этом случае среднее время отклика не превысило 0,62 мс, а самый быстрый переход GtG произошёл буквально мгновенно.

Фактически же все OLED-мониторы на одинаковых матрицах дают идентичные результаты скорости, но некоторые из них демонстрируют разный подход производителей к защите органических светодиодов и отработке полноэкранных цветовых переходов. К тому же используемое оборудование не позволяет со 100%-й точностью проверить скорость столь быстрых OLED, а поэтому знайте – подобные X27U W1 мониторы способны на куда большие подвиги и время отклика на части переходов точно ниже чем 0,62 мс. В этом нет никаких сомнений – проблемы скорости отклика игровым OLED абсолютно не свойственны.

Что касается задержки вывода, то на частоте 240 Гц она не превысила 3,4 мс – ещё один отличный результат для монитора подобного уровня.

Вместе с тем Acer Predator X27U W1 поддерживает все необходимые стандарты адаптивной синхронизации (но без официальной сертификации от NVIDIA) без использования какого-либо аппаратного модуля. Системы прекрасно работают в заявленном диапазоне частот (48-240 на GPU от «зелёных»), позволяя добиться отсутствия микролагов и разрывов картинки при сильно плавающем уровне fps.

Говоря про стабильность максимальной частоты развёртки, можно отметить, что и тут всё хорошо. Специальный тест из пакета TestUFO это полностью подтверждает – максимальная частота развёртки стабильна во времени. Проблем не возникает.

⇡#Углы обзора и Glow-эффект

Широкие углы обзора и высокая стабильность картинки – это то, за что многие в первую очередь и любят OLED-дисплеи. Актуально это и для героя этого обзора.

На приведённом выше изображении отлично видно, что при изменении угла просмотра в широком диапазоне цветопередача и яркость изображения на экране практически не изменяются. Картинка сохраняет высокую насыщенность и контрастность, что является явным преимуществом используемой QD-OLED-матрицы.

Что касается многими не любимого Glow-эффекта, то все OLED-матрицы от него полностью избавлены. В любых сложных ситуациях картинка на экране остаётся без «белой пелены», контрастность практически не снижается, как и общая насыщенность картинки.

Углы не выцветают, а чёрный никогда не становится светло-серым с паразитными оттенками, как это случается на IPS- и *VA-дисплеях. С белым тоже всё в полном порядке – снижается лишь его яркость, но он остаётся визуально равномерным по всему полю экрана.

В мониторе Acer Predator X27U W1 применена QD-OLED-панель третьего поколения с диагональю 26,5 дюйма, глянцевой/полуглянцевой поверхностью и особой структурой пикселей. Рассмотрим полученные макроснимки:

Как и у всех прямых конкурентов и QD-OLED второго и третьего поколений, в первую очередь видна следующая структура пикселей: три субпикселя собраны в треугольник, но в отличие от QD-OLED первого поколения они представлены в виде прямоугольников и квадратов и занимают большее пространство подложки матрицы.

Это приводит к увеличению эффективности работы панели: улучшается качество прорисовки мелких деталей, снижается различимость визуальных артефактов, да и паразитные контуры (зелёные и розовые полосы на границах объектов) стали заметны гораздо меньше, хотя полностью не исчезли. Это пока ещё свойство всех панелей QD-OLED от Samsung Display любой диагонали.

При том что по структуре это по-прежнему RGB, по форме пикселя такая панель далека от большинства знакомых нам LCD-панелей, поэтому ни Windows, ни MacOS, ни Linux не способны работать с ней полноценно. Проблемы с прорисовкой могут встречаться повсеместно. А вот как сильно они будут бросаться в глаза — зависит от расстояния до экрана и остроты вашего зрения.

По моему опыту, чтобы заметить какие-то артефакты (не считая горизонтальных полос зелёного и розового цветов – их заметить легко) на панелях QD-OLED второго и третьего поколения, надо сильно всматриваться в экран на минимальном расстоянии от него.

Используемая поверхность экрана c заметным розово-фиолетовым отливом (особенно хорошо заметным при ярком внешнем свете) не оставляет кристаллическому эффекту никакого шанса: изображение чистое – как с обложки качественного глянцевого журнала.

Вместе с тем антибликовые свойства у матрицы есть, но в реальности выражены они довольно слабо, а при попадании света на экран «глубокий чёрный цвет» быстро выцветает и становится более ярким, чем на обычных LCD-экранах с матовой или полуматовой защитной поверхностью. Так что QD-OLED может обеспечить действительно глубокий чёрный только при хорошей световой изоляции – об этом не стоит забывать.

В рекламных проспектах к своему монитору компания Acer ничего не сказала про пульсации и мерцание. Но пользователям эта информация крайне важна. В ходе наших тестов мы формально подтвердили, что всё в полном порядке. Но есть нюансы.

При высоком уровне яркости на статичном проверочном изображении пульсации (а не ШИМ в привычном понимании) действительно можно скрыть. При снижении же уровня яркости до 0-90 пунктов (из рабочего диапазона 0-100) сделать это становится гораздо сложнее.

Визуально быстро определить постоянство флуктуаций (слабых изменений) яркости OLED можно, взглянув на любое серое поле или небольшие тёмные (но не чёрные) участки изображения. Но это не ШИ-модуляция, а лишь допустимые пульсации.

При высоком уровне яркости на статичном проверочном изображении пульсации (а не ШИМ в привычном понимании) действительно можно скрыть. При снижении же уровня яркости до 0-50 % сделать это становится гораздо сложнее. На двух графиках чётко видны пульсации. Но это не полноценная ШИ-модуляция, а общий уровень пульсаций находится в норме.

За свои глаза пользователи могут быть спокойны. Осталось не забывать о необходимости делать перерывы в работе и не выставлять слишком высокую яркость при низкой или средней внешней освещённости.

⇡#Нагрев, энергопотребление и уровень шума

В мониторе Acer Predator X27U W1 используется матрица с органическими светодиодами. Однако из-за сосредоточения основной элементной базы в центральной части корпуса сзади наибольший нагрев с лицевой стороны происходит именно в этой области, чуть ближе к нижнему краю.

В ходе тестирования средняя температура в помещении площадью 45 кв.м составляла 24 градуса. Монитор продолжительное время работал с установленной на 100 нит яркостью в центральной точке экрана. Средняя температура лицевой поверхности экрана в этом случае составила порядка 30 градусов Цельсия, максимальное значение не превысило 36,6 градуса. Модель нагревается не сильно, ощутимого тепла от поверхности матрицы пользователь не почувствует.

Дополнительно мы проверили энергопотребление монитора Acer на разных уровнях яркости, с последующим выводом цветного изображения, чёрного поля и белого поля, – в последнем случае с OLED это приводит к максимальному потреблению.

Герой обзора отличился довольно типичным потреблением для 26,5-дюймового WHQD OLED: при яркости 100 нит энергопотребление не превысило 35-46 Вт, а при увеличении её вдвое потребление увеличилось до 47-71 Вт – это же и возможный максимум для рассматриваемой модели.

При выводе цветных изображений потребление снижается на 30-40% от допустимого максимума на каждом из уровней яркости, а вывод чёрного поля не снижает его до нуля, а всего лишь подводит к фиксированным 21 Вт.

Что же касается аспекта тишины, то в мониторе используется компактный внешний блок питания и полностью пассивная система охлаждения. Никаких паразитных звуков в ходе работы монитора при любых настройках мы для себя не отметили.

У компании Acer всегда было несколько игровых серий мониторов с разным позиционированием: например, доступная Nitro и топовая Predator. Так что немного неожиданно увидеть вполне доступный игровой QD-OLED с некоторыми ограничениями в рядах тех самых «хищников». Но тем интересней он будет для покупателей, подбирающих себе новый современный монитор известного бренда.

Выбирая монитор от Acer, вам точно придётся доплатить не менее 10, а может, и все 15 тысяч рублей по сравнению с самыми доступными и идентичными по картинке «китайцами» с точно такой же QD-OLED-панелью третьего поколения и частотой

240-280 Гц. Но зато вы получите корпус с лучшей сборкой и более высоким качеством материалов, давно проработанное и не выглядящее возвратом в 90-е OSD-меню, быструю доставку и, главное, полноценную гарантию магазина или самого производителя.

В который раз компания Acer не совсем удачно играет с «неймингом» своих решений – X27U W1 интернет легко путает

со старым X27U, а также другими версиями. О продукте нет дополнительных сведений, а в РФ продажи только планируются.

Но уже сейчас мы имеем актуальный и полностью готовый к розничным продажам продукт, успех которого определит только ценовая политика. При стоимости в 45-50 тысячам рублей, как происходит с похожими моделями других

А-брендов на рынке, вопросов будет много. Если же компании удастся удержать планку в ~40 тысяч (а желательно на пару тысяч дешевле), то у X27U X1 есть все шансы стать весьма желанным OLED-монитором. Удачи в выборе!

С файлового сервера 3DNews.ru можно скачать цветовой профиль для этого монитора, который мы получили после ручной настройки и профилирования.

Достоинства:

современный строгий дизайн и хорошее качество исполнения;

продвинутая эргономика заводской подставки и наличие VESA-совместимого крепления 100 ×100 мм;

полностью пассивная система охлаждения и отсутствие паразитных звуков во время работы;

достойный выбор современных интерфейсов подключения (два DP 1.4 с DSC, два HDMI 2.1) и наличие функций PiP/PbP;

встроенная акустическая система – но рассчитывать на низкие частоты и высокий уровень громкости точно не стоит;

удобная система управления на базе пятипозиционного джойстика и быстрое меню;

дополнительные игровые функции в виде счётчика кадров, таймера, прицелов и системы «ночного видения»;

отличные возможности для воспроизведения полноценного HDR-контента, несмотря на ограничения яркости, – одно из важнейших достоинств OLED;

крайне широкий цветовой охват, включающий все три основных цветовых пространства (AdobeRGB, DCI-P3, sRGB);

адекватная заводская настройка для игровой OLED-модели – с классическим уходом в повышенную контрастность картинки;

доступно 10-битное представление цвета с максимальной частотой 240 Гц и активным HDR при любом типе подключения;

широкий диапазон регулировки яркости для OLED-монитора – 25-201 нит в SDR при 100%-м заполнении экрана и чуть выше при 2%-м заполнении, с сохранением высокой стабильности цветовой температуры, – одно из важнейших преимуществ перед конкурентными W-OLED;

крайне высокая стабильность цветовой температуры в большинстве заводских пресетов;

гораздо более качественное удержание плавности переходов при снижении яркости на фоне W-OLED-решений;

поддержка всех необходимых технологий адаптивной синхронизации в широком рабочем диапазоне (особенно при использовании функции LFC на AMD);

высокая скорость отклика и плавность изображения на экране при полном отсутствии режимов Overdrive;

низкая задержка вывода в 3,4 мс и отсутствие пропуска кадров на максимальной частоте 240 Гц;

идеальная равномерность свечения на светлом поле (и оттенках серого) по уровню цветовой температуры и яркости – доступно после отключения функции Edge Protection, контролирующей затемнение по краям;

отличные углы обзора и стабильность картинки;

полное отсутствие Glow-эффекта и идеальный чёрный;

отсутствие различимого кристаллического эффекта, абсолютно чистая картинка и отсутствие cross-hatching.

Недостатки:

явный бандинг-эффект на низких уровнях яркости и предрасположенность к окрашиванию в чёрный цвет всех ближайших тёмных полутонов — это особенность почти всех OLED.

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