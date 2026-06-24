Сегодня 24 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Ноутбуки и ПК Ноутбуки ASUS Обзор ноутбука ASUS Zenbook Duo UX8407A ...
реклама
Ноутбуки и ПК
Самое интересное в новостях

Обзор ноутбука ASUS Zenbook Duo UX8407A (UX8407AA-SN279X) с двумя OLED-экранами

 
За инновации и дизайн Очередная версия нашумевшего двухэкранного лэптопа ASUS может похвастаться не только обновленным шасси, но и начинкой с чипом Panther Lake — а это далеко не тривиальный апгрейд мобильных процессоров Intel, который обеспечивает совсем иной уровень быстродействия и энергоэффективности
⇣ Содержание

Серия Zenbook Duo от ASUS родилась как эксперимент, но уже претерпела через целый ряд итераций со времен своего дебюта в 2019 году, а сама задумка лэптопа с дополнительным экраном, определенно, нашла своих ценителей. Главная задача — сделать так, чтобы второй экран нисколько не мешал пользоваться компьютером в качестве обычного лэптопа, и теперь можно заявить, что она была успешно решена. А подстать конструкции шасси Zenbook Duo UX8407A — платформа Panther Lake, призванная решить наболевшие проблемы интеловских CPU для мобильных ПК.

#Технические характеристики, цены

Хотя кремний Panther Lake дебютировал еще в январе, Zenbook Duo UX8407A входит в число первых носителей новой архитектуры, и это вовсе не формальное преимущество перед устройствами прошлого поколения, ведь Panther Lake представляет собой всеобъемлющий апгрейд ноутбучных CPU от Intel. Одним из ключевых нововведений в данном случае является 2-нм (формально) техпроцесс Intel 18A, который используется для производства «вычислительного» тайла SoC — именно последний содержит ядра x86. Их по-прежнему бывает вплоть до 16 штук, но баланс типа ядер сместился в сторону энергоэкономичных (E) и маломощных (LP-E). Теперь старшие представители серии Core Ultra имеют лишь 4 высокопроизводительных ядра, зато 8 и 4 штуки типов E и LP-E соответственно, а младшие (Core Ultra 7 365 и ниже) полностью лишились E-ядер.

Помимо более тонкого техпроцесса, «вычислительный» тайл SoC может похвастаться контроллером памяти с поддержкой скоростей LPDDR5X вплоть до 9600 МТ/с, что, в свою очередь, идет на пользу производительности iGPU. В то время как над будущими поколениями дискретной графики Intel Arc снова повис знак вопроса, чипы Panther Lake уже комплектуются интегрированным GPU на основе третьей итерации логики Xe. Причем разница в удельном быстродействии между Xe2 и Xe3 оценивается настолько высоко, что масса позиций семейства Core Ultra Series 3 имеет всего лишь четыре графических ядра против 7-8, которые мы чаще всего видели раньше. Наконец, пиковая пропускная способность встроенного NPU увеличилась с 13 до 50 TOPS, пусть локальный инференс больше не привлекает такого внимания, как на заре Windows 11.

Несмотря на более мощные вспомогательные компоненты системы-на-чипе — GPU и NPU — новые процессоры Intel рассчитаны на умеренную базовую мощность в 25 Вт, но проектировщики ноутбуков, как и раньше, вольны регулировать устойчивое энергопотребление кристалла в широких пределах.

В спецификациях Zenbook Duo UX8407A фигурируют три модели Core Ultra третьего поколения. Младшая из них, Core Ultra 7 355, имеет конфигурацию ядер x86 4 + 4, а также 4 ядра iGPU. Следующая по старшинству, Core Ultra 9 386H, меняет формулу ядер x86 на 4 + 8 + 4, а флагманский процессор Core Ultra X9 388H, наконец, дает в распоряжение пользователя 12-ядерную графику. В зависимости от модификации, Zenbook Duo UX8407A комплектуется оперативной памятью LPDDR5X с пропускной способностью вплоть до 9600 МТ/с на контакт шины и объемом 16 либо 32 Гбайт. Объем твердотельного накопителя составляет 1 или 2 Тбайт. Наконец, среди прочих комплектующих лэптопа отметим беспроводной сетевой адаптер Intel BE201 с поддержкой стандарта Wi-Fi 7 и ширины канала 320 МГц.

ПроизводительASUS
Модель Zenbook Duo UX8407
Дисплей 2 × 14'', 2880 × 1800, OLED
CPU

Intel Core Ultra 7 355: 4/4 ядра/потока (2,3–4,7 ГГц) + 4/4 ядра/потока (1,7–3,5 ГГц);

Intel Core Ultra 9 386H: 4/4 ядра/потока (2,1–4,9 ГГц) + 8/8 ядер/потоков (1,6–3,7 ГГц) + 4/4 ядра/потока (1,6–3,5 ГГц);

Intel Core Ultra X9 388H: 4/4 ядра/потока (2,1–5,1 ГГц) + 8/8 ядра/потока (1,6–3,8 ГГц) + 4/4 ядра/потока (1,6–3,7 ГГц)
Оперативная память LPDDR5X SDRAM (8533/9600 МТ/с, 4 × 32 бит) 16/32 Гбайт
GPU

Intel Graphics;

Intel Arc B390 (системная память)
Накопитель NVMe (PCIe 4.0 x4) 1024/2048 Гбайт
Внешние разъемы ввода-вывода

2 × Thunderbolt 4;

1 × USB 3.2 Gen 2 Type-A;

1 × HDMI;

1 × TRRS 3.5 мм
Сеть IEEE 802.11be (EHT320); Bluetooth 5.4
Емкость аккумулятора, Вт⋅ч 99
Масса, кг 1,65 (с клавиатурой)
Габаритные размеры (Д × Ш × В), мм 310 × 209 × 23,4
Розничная цена (Россия), руб. Core Ultra 9 386H, 32 Гбайт, 1 Тбайт: от 404 310 (market.yandex.ru)

Представители линейки Zenbook Duo имеют репутацию специализиованных лэптопов премиального уровня, и UX8407A — не исключение. Отсюда высокая, далеко за пределами возможностей рядового покупателя, стоимость компьютера. Рекомендованные долларовые цены Zenbook Duo UX8407A стартуют с отметки $3 080, а в российской рознице конфигурацию с чипом Core Ultra 8 386H, 32 Гбайт оперативной памяти и SSD на 1 Тбайт предлагают за сумму не меньше 404 310 тыс. руб. Именно ее нам предстоит испытать в бенчмарках.

#Внешний вид и эргономика

Не зная заранее, трудно угадать, что перед нами устройство 2-в-1, причем одно из самых изысканных — с двумя экранами. На вид это обычный 14-дюймовый ноутбук, только довольно пухлый по современным меркам, а экран откидывается на угол 180°. Разумеется, последнее можно сделать одной рукой, не придерживая противоположную часть корпуса. ASUS заверяет, что конструкция шарнира прошла тестирование на 40 тыс. циклов открывания-закрывания.

Шасси лэптопа сделано из темно-серого алюминиевого сплава, но непростого: поверхность корпуса подверглась плазменной керамизации и, по утверждению производителя, стала в три раза более устойчивой к износу и загрязнению, чем простой анодированный алюминий. Панели имеют приятную на ощупь матовую текстуру и действительно хорошо сопротивляются появлению отпечатков пальцев.

В отличие от большинства других лэптопов, герой обзора позволять взять и отстегнуть клавиатуру, а на ее месте загорается второй экран. Экраны у Zenbook Duo UX8407A одинаковые: это OLED-панели с разрешением 2 880 × 1 800 и частотой обновления вплоть до 144 Гц. Само собой, оба экрана еще и сенсорные, с поддержкой фирменного стилуса. Поверхность экранов обладает выраженными антибликовыми свойствами и (опять-таки, по информация производителя) не только устойчива к царапинам, но и способна выдержать нешуточное давление: 5 кг на верхний экран и 15 кг — на нижний.

Половины корпуса Zenbook Duo UX8407A имеют схожую толщину, и неспроста: помимо собственного экрана, каждая содержит аккумуляторную батарею, а их общая емкость составляет 99 Вт⋅ч — это практический лимит для массовых лэптопов.

Ноутбук опирается на высокие силиконовые ножки, которые открывают приток воздуха к заборной решетке. Под откидной опорой в центре находится крышка отсека с твердотельным накопителем: в кои-то веки для замены SSD не нужно разбирать корпус целиком.

Нагретый воздух покидает корпус Zenbook Duo UX8407A через отверстия по бокам, а не в районе шарнира, как у стандартных рабочих ноутбуков. Там же, на боковых гранях, расположена кнопка включения, два порта Thunderbolt 4, единственный разъем USB Type-A, который работает на скорости 3.2 Gen 2, полноразмерный HDMI и акустический TRRS.

Благодаря регулируемой откидной опоре можно расположить экраны Zenbook Duo UX8407A вертикально — хоть бок о бок, хоть один над другим. Мультимониторному режиму идут на пользу узкие рамки вокруг каждой панели и малый зазор между ними. Можно сделать и так, чтобы картинка на одном экране была перевернута относительно картинки на другом — для совместной работы в планшетной ориентации.

Клавиатура — деталь, которая погубила немало трансформеров, а при такой стоимости, как у героя статьи, к органам управления не может быть никаких поблажек. Но, к чести ASUS, оказалось, что они здесь лучше, чем у множества типичных (и порой совсем не дешевых) мобильных ПК. Клавиатура и тачпад Zenbook Duo UX8407A представляют собой единое, и по большому счету независимое, устройство с собственным аккумулятором, который рассчитан на 52 ч. работы без подсветки клавиш и 11,6 ч. — с подсветкой. Для связи клавиатуры с компьютером есть целых три способа: подпружиненные контакты (pogo pins), провод USB Type-C и Bluetooth.

Клавиши имеют плоские крышки, трехступенчатую подсветку холодного белого цвета и на удивление длинный ход — 1,7 мм. Единственное, что выдает съемную клавиатуру на ощупь, это сравнительно малое сопротивление механизмов, хотя момент перелома чувствуется. Отметим, что, когда клавиатура пристегнута, основание под ней кажется более жестким, чем у массы других лэптопов (исключая устройства во фрезерованных корпусах), и полностью отсутствует бубнеж в процессе печати. ASUS, опять-таки, сообщает о заложенном в клавиатуру ресурсе прочности: 1 млн. нажатий и столько же циклов стыковки с ноутбуком.

Последнее, что вызывало беспокойство в Zenbook Duo UX8407A, — это тачпад. Он здесь среднего размера и, к сожалению, не хаптический, зато очень гладкий и с гидрофобным покрытием. Рады сообщить, что механизм тачпада срабатывает без лишней тряски, четко и тихо. К трем краям панели привязаны жесты для перемотки аудио/видео и управления громкостью динамиков и яркостью экрана.

Сканера отпечатка пальцев в Zenbook Duo UX8407A нет, а единственным средством биометрической аутентификации является веб-камера с поддержкой Windows Hello.

К лэптопу прилагается блок питания мощностью целых 100 Вт с кабелем USB Type-C (увы, несъемным) и удлинителем на стороне переменного тока.

Кроме того, в коробке с тестовым образцом Zenbook Duo UX8407A нашелся совместимый с экранами устройства стилус и его зарядная «кроватка». В дороге стилус паркуется к скрытым магнитам на боку лэптопа, но придется пожаловаться на то, что сила сцепления довольно низкая — пожалуй, это единственный изъян, который мы обнаружили в конструкции новинки.

#Методика тестирования

Синтетические тесты
Приложение Настройки
3DMark Time Spy
CINEBENCH R23 Н/Д
Geekbench 6.x CPU Benchmark;

GPU Benchmark: Vulkan (Windows)/Metal (macOS)
GFXBench 5.x Тест Aztec Ruins: Vulkan (Windows)/Metal (macOS)
fio 3.x Последовательное чтение/запись, произвольное чтение/запись (небуферизированный ввод-вывод)
Рабочие приложения
Приложение Бенчмарк (последняя использованная версия) Настройки
Adobe After Effects 24.x PugetBench for After Effects 0.96 (состав тестов по ссылке) Н/Д
Adobe Photoshop 24.x PugetBench for Photoshop 1.0.1 (состав тестов по ссылке) Н/Д
Adobe Photoshop Lightroom Classic 13.x PugetBench for Lightroom Classic 0.95 (состав тестов по ссылке) Н/Д
Adobe Premiere Pro 24.x PugetBench for Premiere Pro 1.1.0 (состав тестов по ссылке) Standard (4K)
Blackmagic Design DaVinci Resolve Studio 19.x PugetBench for DaVinci Resolve 1.1 (состав тестов по ссылке) Standard(4K);

H.264/HEVC Encoding Mode: Auto
Blender 4.x Демо Classroom с сайта Blender Foundation Рендерер Cycles

Для тестирования экрана используется колориметр X-Rite i1Display Pro Plus и приложение DisplayCAL 3.

Время автономной работы ноутбука измеряется при яркости дисплея 200 кд/м² в следующих сценариях использования:

  • поочередное открытие и закрытие веб-сайтов с интервалом 25 с в браузере Google Chrome или Safari (кеш браузера отключен, подключение по Wi-Fi);
  • непрерывное воспроизведение 4К-видео в формате HEVC.

Если ноутбук имеет несколько предустановленных режимов мощности CPU и GPU, тестирование производительности выполняется при максимальной мощности, измерение времени автономной работы — при минимальной.

#Участники тестирования

ЭкранCPUОперативная памятьGPUSSDАккумуляторная батарея
ASUS Zenbook Duo UX8407 (UX8407AA-SN279X) 2 × 14", 2880 × 1800, OLED Intel Core Ultra 9 386H 4/4 ядра/потока (2,1–4,9 ГГц) + 8/8 ядер/потоков (1,6–3,7 ГГц) + 4/4 ядра/потока (1,6–3,5 ГГц) LPDDR5X SDRAM (8533 МТ/с, 4 × 32 бит) 32 Гбайт Intel Graphics (4 Xe-ядра) Системная RAM KIOXIA BG6 (PCIe 4.0 x4) 1024 Гбайт 99 Вт⋅ч
Acer Swift Go 14 (SFG14-63-R7T4) 14", 2880 × 1800, OLED AMD Ryzen 9 8945HS 8/16 ядер/потоков (4,0–5,2 ГГц) LPDDR5X SDRAM (6400 МТ/с, 4 × 32 бит) 32 Гбайт AMD Radeon 780M Системная RAM Hynix BC901 (PCIe 4.0 x4) 1024 Гбайт 65 Вт⋅ч
Apple MacBook Pro 14", Late 2023 (A2992) 14,2'', 3024 × 1964, IPS Mini LED Apple M3 Pro (11 ядер) 5 ядер/потоков (≤4,05 ГГц) + 6 ядра/потока (≤2,75 ГГц) LPDDR5 SDRAM, 6400 МТ/с, 18 Гбайт (192 бит) Apple G16S (14 ядер) Системная RAM Apple AP0512Z (Apple Fabric) 512 Гбайт 72,4 Вт⋅ч
ASUS Vivobook S 15 OLED (S5506M) 15,6'', 2880 × 1620, OLED Intel Core Ultra 9 185H 6/12 ядер/потоков (2,3–5,1 ГГц) + 8/8 ядер/потоков (1,8–3,8 ГГц) + 2/2 ядра/потока (1,0–2,5 ГГц) LPDDR5X SDRAM (7467 МТ/с, 4 × 32 бит) 16 Гбайт Intel Arc Graphics (8 Xe-ядер) Системная RAM WD PC SN560 (PCIe 4.0 x4) 1024 Гбайт 75 Вт⋅ч
ASUS Zenbook S 16 (UM5606W) 16", 2880 × 1800, OLED AMD Ryzen AI 9 HX 370 4/8 ядра/потоков (2,0–5,1 ГГц) + 8/16 ядер/потоков (2,0–3,3 ГГц) LPDDR5X SDRAM (7467 МТ/с, 4 × 32 бит) 32 Гбайт AMD Radeon 890M Системная RAM Samsung PM9C1 (PCIe 4.0 x4) 1024 Гбайт 78 Вт⋅ч
HONOR MagicBook Pro 14 (FMB-P) 14,6'', 3120 × 2080, OLED Intel Core Ultra 9 285H 6/6 ядер/потоков (2,9–5,4 ГГц) + 8/8 ядер/потоков (2,7–4,5 ГГц) + 2/2 ядра/потока (1,0–2,5 ГГц) LPDDR5X SDRAM (8400 МТ/с, 4 × 32 бит) 32 Гбайт Intel Arc Graphics 140T Системная RAM YMTC PC411 (PCIe 4.0 x4) 1024 Гбайт 92 Вт⋅ч

#Качество экрана

Два экрана Zenbook Duo UX8407 обладают одинаковыми характеристиками, что означает не только высокое разрешение и частоту обновления вплоть до 144 Гц, но и большой запас яркости — 492 кд/м² в режиме SDR и 1 085 кд/м² в HDR. Однако при полной заливке белым цветом яркость OLED-панелей падает до 492 и 638 кд/м² соответственно.

Управляющее ПО дает возможность привести цветовой диапазон экранов в соответствие с пространствами sRGB или Display P3. Правда в последнем случае цвета оказываются немного перенасыщенными в синей и зеленой частях спектра.

sRGB

Display P3

Цветовая температура равна эталонным 6 500 К на протяжении большей части шкалы яркости.

sRGB

Display P3

Кривая передаточной функции приближена к кривой стандарта sRGB.

sRGB

Display P3

Баланс серого стабилен на участке шкалы яркости выше 25 %, но самые темные участки изображения имеют лиловый оттенок.

sRGB

Display P3

Следствием точной настройки базовых параметров экрана стали низкие величины ошибки цветопередачи, особенно в режиме sRGB.

sRGB

Display P3

#Тактовые частоты, температура и уровень шума

Программа для управления лэптопом, MyASUS, содержит три режима мощности SoC — Whisper, Standard и Performance. В первом из них чип Core Ultra 9 386H расходует около 20 Вт под непрерывной нагрузкой. Следующие режимы поднимают потолок устойчивого энергопотребления SoC до 28 и 45 Вт соответственно, что влечет за собой крупный прирост тактовой частоты ядер x86 — а также интегрированного GPU в условиях комбинированной нагрузки.

Тактовые частоты
Cinebench (макс. № потоков) LuxMark Cinebench (макс. № потоков) + LuxMark
Тактовая частота CPU, МГц Тактовая частота GPU, МГц Тактовая частота CPU, МГц Тактовая частота GPU, МГц
Средн. Макс. Средн. Макс. Средн. Макс. Средн. Макс.
ASUS Zenbook Duo UX8407 (UX8407AA-SN279X) — Intel Core Ultra 9 386H / Intel Graphics (4 Xe-ядра) — Performance Mode 2803 (LP-E-Core)/3080 (E-Core)/3531 (P-Core) 3300 (LP-E-Core)/3500 (E-Core)/4100 (P-Core) 2500 2500 2567 (LP-E-Core)/2735 (E-Core)/3043 (P-Core) 2700 (LP-E-Core)/3275 (E-Core)/3775 (P-Core) 2255 2500
ASUS Zenbook Duo UX8407 (UX8407AA-SN279X) — Intel Core Ultra 9 386H / Intel Graphics (4 Xe-ядра) — Standard Mode 2395 (LP-E-Core)/2563 (E-Core)/2816 (P-Core) 2700 (LP-E-Core)/3200 (E-Core)/3550 (P-Core) 2500 2500 1959 (LP-E-Core)/2114 (E-Core)/2071 (P-Core) 2500 (LP-E-Core)/2600 (E-Core)/2550 (P-Core) 1731 2350
ASUS Zenbook Duo UX8407 (UX8407AA-SN279X) — Intel Core Ultra 9 386H / Intel Graphics (4 Xe-ядра) — Whisper Mode 2012 (LP-E-Core)/2189 (E-Core)/2158 (P-Core) 2100 (LP-E-Core)/2225 (E-Core)/2225 (P-Core) 2265 2350 1611 (LP-E-Core)/1499 (E-Core)/1482 (P-Core) 1700 (LP-E-Core)/1600 (E-Core)/1600 (P-Core) 1112 1600
Потребляемая мощность CPU и GPU
Cinebench (макс. № потоков) LuxMark Cinebench (макс. № потоков) + LuxMark
Потребляемая мощность CPU, Вт Потребляемая мощность GPU (SoC в целом, если интегрированный), Вт Потребляемая мощность CPU, Вт Потребляемая мощность GPU (если дискретный), Вт
Средн. Макс. Средн. Макс. Средн. Макс. Средн. Макс.
ASUS Zenbook Duo UX8407 (UX8407AA-SN279X) — Intel Core Ultra 9 386H / Intel Graphics (4 Xe-ядра) — Performance Mode 45 54 25 26 45 48 Н/Д Н/Д
ASUS Zenbook Duo UX8407 (UX8407AA-SN279X) — Intel Core Ultra 9 386H / Intel Graphics (4 Xe-ядра) — Standard Mode 28 32 25 31 28 30 Н/Д Н/Д
ASUS Zenbook Duo UX8407 (UX8407AA-SN279X) — Intel Core Ultra 9 386H / Intel Graphics (4 Xe-ядра) — Whisper Mode 20 23 20 22 20 21 Н/Д Н/Д

Прим. Измерение выполняется после прогрева устройства и стабилизации всех параметров.

Температура кристалла достигает 96 °C, что является вполне приемлемым режимом работы для современных ноутбучных SoC.

В режиме Whisper ноутбук работает практически бесшумно, а в режиме Standard — просто тихо. А вот в режиме Performance уровень шума перевалил за 50 дБА на расстоянии 30 см от экрана.

Температура топкейса не превышает 35 °C даже после длительного прогрева в режиме максимальной мощности.

#Синтетические тесты производительности

В синтетическом бенчмарке Cinebench интеловский процессор семейства Panther Lake вплотную приблизился по однопоточной производительности к сильно разогнанному чипу Core Ultra 9 285H, но при этом расходует почти вдвое меньше энергии.

В пакете Geekbench, который представляет собой череду коротких тестов, Core Ultra 9 386H уже безоговорочно лидирует как по однопоточному, так и по многопоточному быстродействию.

Слабым местом нового процессора, как и следовало ожидать, оказалась встроенная графика, которая содержит всего 4 Xe-ядра, и потому уступает как решениям AMD, так и более развитым интеловским iGPU прошлого поколения в бенчмарке GP-GPU.

К счастью, хотя бы в игровой синтетике интегрированный графический процессор чип Core Ultra 9 386H опережает «красных» конкурентов, да и отставание от старых, но более мощных iGPU уже не кажется критическим.

#Производительность в рабочих приложениях

В тесте программного 3D-рендеринга в Blender чип Core Ultra 9 386H опять занял второе место после разогнанного до почти вдвое большей мощности Core Ultra 9 285H.

В такой же задаче, но с применением iGPU, интегрированная графика Core Ultra 9 386H, вопреки ожиданиям, соперничает на равных с логикой Intel Arc Graphics чипов прошлого поколения и уверенно превосходит решения AMD.

В бенчмарке Lightroom только машина с разогнанным процессором Core Ultra 9 285H способна бросить вызов новому лэптопу ASUS.

Прим. Баллы рассчитываются в процентах от быстродействия эталонной рабочей станции с Intel Core i9-9900K, NVIDIA GeForce RTX 2080 и 64 Гбайт RAM, умноженных на 10.

Прим. Баллы рассчитываются в процентах от быстродействия эталонной рабочей станции с Intel Core i9-9900K, NVIDIA GeForce RTX 2080 и 64 Гбайт RAM.*

В Photoshop герой обзора выбился в лидеры среди лэптопов на платформе x86, однако отстает от MacBook Pro на базе уже не нового кристалла M3 Pro.

В комплексном тесте Premiere Pro герой обзора вновь бросил вызов лэптопу, который борудован разогнанной версией Core Ultra 9 285H, но, как и следовало ожидать, пропустил вперед машину с более мощным интегрированным GPU.

Дефицит производительности интеловского iGPU в сравнении с «красными» соперниками еще заметнее в бенчмарке DaVinci Resolve.

Наконец, в тесте After Effects новый лэптоп ASUS вернул себе лидерство среди представителей архитектуры x86 и уступает только MacBook Pro с чипом Apple M3 Pro.

Прим. Баллы рассчитываются в процентах от быстродействия эталонной рабочей станции с Intel Core i9-11900K, NVIDIA GeForce RTX 3080 и 64 Гбайт RAM, умноженных на 10.

Прим. Баллы рассчитываются в процентах от быстродействия эталонной рабочей станции с Intel Core i9-11900K, NVIDIA GeForce RTX 3080 и 64 Гбайт RAM.

#Производительность SSD

Твердотельный накопитель не единожды оказывался слабым местом в остальном сбалансированных и высокопроизводительных лэптопов. К счастью, Zenbook Duo UX8407A избежал такой судьбы и, более того, лидирует по совокупным метрикам быстродействия SSD среди сравниваемых устройств.

#Время автономной работы

Герой обзора успел продемонстрировать немало достоинств, но, пожалуй, самым впечатляющим из них является время работы на одном заряде — больше 15 ч. непрерывного веб-серфинга или больше 19 ч. воспроизведения видео. До сих пор ни один лэптоп на платформе x86, с которым мы имели дело, не мог похвастаться такими результатами, и даже 14-дюймовый MacBook Pro наконец-то был свергнут с пьедестала (правда последний имеет меньшую емкость АКБ, чем Zenbook Duo UX8407A).

#Выводы

Хотя процессор Core Ultra 9 386H, которым оборудован тестовый образец обновленного Zenbook Duo, — это даже не лучшее из того, что может предложить семейство интеловских чипов Panther Lake, уже заметно, насколько велика разница между вторым и третьим поколением Core Ultra: новая SoC то и дело соперничает на равных с моделью прошлого поколения, которая была разогнана до вдвое большей потребляемой мощности. Не менее важным достижением является и то, что представитель архитектуры x86 наконец-то бросил вызов «Макбукам» по времени автономной работы (пусть и с поблажкой в виде большей емкости АКБ). Подвох линейки Panther Lake только в том, что горстка избранных моделей имеет полноценный графический процессор с 10–12 Xe-ядрами, а распространенная 4-ядерная графика является, в лучшем случае, аналогом iGPU прошлого поколения.

Двигаясь по списку основных компонентов Zenbook Duo UX8407A, отметим и скоростной SSD, а также сетевой адаптер с поддержкой Wi-Fi 7 (увы, бесполезной в российских условиях). Однако визитная карточка героя обзора — это, конечно же, экраны-близнецы с, уже традиционно для ASUS, выдающимися характеристиками и заводской калибровкой. И пусть лишь немногие пользователи смогут продуктивно задействовать второй экран, конструкция Zenbook Duo максимально облегчает эту задачу и, что еще важнее, функции трансформера не сделали новинку менее удобной в качестве обычного лэптопа. Зато, что и говорить, сделали очень дорогой.

 
 
За инновации и дизайн
⇣ Содержание
Если Вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Обзор игрового ноутбука MAIBENBEN Typhoon X16C: рабочий класс, версия 2026
Обзор ультрабука ASUS Zenbook A16 (UX3607OA) с Copilot+ PC: ИИ на марше
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G14 GU405: пример удачной погони за двумя зайцами
Обзор игрового ноутбука MSI Stealth 16 AI+ B3W: не размениваться на мелочи
Обзор ноутбука Acer Swift Go 14 AI: в дороге не подведет
Ноутбук DIGMA PRO Pactos на процессоре AMD Ryzen 5 7430U: скромность украшает
Теги: ноутбук, asus
ноутбук, asus
⇣ Комментарии
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Microsoft удалила петицию с просьбой добавить в Fable перевод на русский язык — она была одной из самых популярных на платформе Xbox Player Voice
Капитализация SpaceX рухнула на $400 млрд, а компания хочет привлечь $20 млрд через облигации
Во втором трейлере GTA VI спустя больше года нашли отсылку к Томми Версетти из GTA: Vice City
Спустя годы путаницы CD Projekt сменит название на CD Projekt Red
Санкции не помогли: ИИ-модель китайской Z.ai, обученная на чипах Huawei, заняла лидирующие позиции в рейтингах
Дата-центры важнее людей: Oracle сократила за прошедший финансовый год 21 тыс. сотрудников 23 мин.
Meta перестала следить за всеми действиями сотрудников для обучения ИИ после утечки данных 4 ч.
Суровая средневековая стратегия Stronghold 4 получила бесплатную демоверсию в Steam 6 ч.
Microsoft начала принудительно обновлять Windows 11 до версии 25H2 на всех совместимых ПК 6 ч.
Rebel Wolves снизила системные требования The Blood of Dawnwalker — новой игре ведущих разработчиков The Witcher 3 и Cyberpunk 2077 хватит GTX 1060 6 ч.
Кибератака на индийскую Tata Electronics вероятно привела к утечке секретов Apple и Tesla 7 ч.
THQ Nordic анонсировала игровую презентацию THQ Nordic Digital Showcase 2026 — фанаты требуют ремейк «Готики 2» и Darksiders 4 7 ч.
Electronic Arts: генеративный ИИ привёл к всплеску креативности разработчиков 9 ч.
Microsoft сломала цепочки писем в Outlook для macOS, но пообещала всё починить 9 ч.
OpenAI встроит в ChatGPT голосовую модель Bidi 1 — она может говорить и слушать одновременно 9 ч.
Европа получит 35 суперкомпьютеров на чипах NVIDIA 2 мин.
В MIT создали навигационный чип с потреблением как у светодиода — для малых дронов и AR-очков 2 ч.
Новая статья: Обзор ноутбука ASUS Zenbook Duo UX8407A (UX8407AA-SN279X) с двумя OLED-экранами 2 ч.
AOC представила яркий игровой OLED-монитор Agon Pro AGP277QKDC с разгоном до 720 Гц при разрешении HD 4 ч.
Вышли первые обзоры портативной приставки MSI Claw 8 EX AI+ на Intel Arc G3: быстрая, но слишком дорогая 4 ч.
Nothing представит 7 июля смартфон Phone (4b) 5 ч.
«640 Кбайт хватит для всех»: Microsoft снизила стартовую цену новых Surface до $849 благодаря 8 Гбайт памяти 6 ч.
Представлены Meta Glasses — смарт-очки с ИИ, но без Ray-Ban по цене от $299 8 ч.
OneXPlayer оценила портативную игровую приставку OneXPlayer 3 с Intel Arc G3 Extreme от $1399 9 ч.
SpaceX предоставит стартапу Reflection AI ИИ-мощности на $6,3 млрд 9 ч.