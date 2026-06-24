Обзор ноутбука ASUS Zenbook Duo UX8407A (UX8407AA-SN279X) с двумя OLED-экранами

Серия Zenbook Duo от ASUS родилась как эксперимент, но уже претерпела через целый ряд итераций со времен своего дебюта в 2019 году, а сама задумка лэптопа с дополнительным экраном, определенно, нашла своих ценителей. Главная задача — сделать так, чтобы второй экран нисколько не мешал пользоваться компьютером в качестве обычного лэптопа, и теперь можно заявить, что она была успешно решена. А подстать конструкции шасси Zenbook Duo UX8407A — платформа Panther Lake, призванная решить наболевшие проблемы интеловских CPU для мобильных ПК.

Хотя кремний Panther Lake дебютировал еще в январе, Zenbook Duo UX8407A входит в число первых носителей новой архитектуры, и это вовсе не формальное преимущество перед устройствами прошлого поколения, ведь Panther Lake представляет собой всеобъемлющий апгрейд ноутбучных CPU от Intel. Одним из ключевых нововведений в данном случае является 2-нм (формально) техпроцесс Intel 18A, который используется для производства «вычислительного» тайла SoC — именно последний содержит ядра x86. Их по-прежнему бывает вплоть до 16 штук, но баланс типа ядер сместился в сторону энергоэкономичных (E) и маломощных (LP-E). Теперь старшие представители серии Core Ultra имеют лишь 4 высокопроизводительных ядра, зато 8 и 4 штуки типов E и LP-E соответственно, а младшие (Core Ultra 7 365 и ниже) полностью лишились E-ядер.

Помимо более тонкого техпроцесса, «вычислительный» тайл SoC может похвастаться контроллером памяти с поддержкой скоростей LPDDR5X вплоть до 9600 МТ/с, что, в свою очередь, идет на пользу производительности iGPU. В то время как над будущими поколениями дискретной графики Intel Arc снова повис знак вопроса, чипы Panther Lake уже комплектуются интегрированным GPU на основе третьей итерации логики Xe. Причем разница в удельном быстродействии между Xe2 и Xe3 оценивается настолько высоко, что масса позиций семейства Core Ultra Series 3 имеет всего лишь четыре графических ядра против 7-8, которые мы чаще всего видели раньше. Наконец, пиковая пропускная способность встроенного NPU увеличилась с 13 до 50 TOPS, пусть локальный инференс больше не привлекает такого внимания, как на заре Windows 11.

Несмотря на более мощные вспомогательные компоненты системы-на-чипе — GPU и NPU — новые процессоры Intel рассчитаны на умеренную базовую мощность в 25 Вт, но проектировщики ноутбуков, как и раньше, вольны регулировать устойчивое энергопотребление кристалла в широких пределах.

В спецификациях Zenbook Duo UX8407A фигурируют три модели Core Ultra третьего поколения. Младшая из них, Core Ultra 7 355, имеет конфигурацию ядер x86 4 + 4, а также 4 ядра iGPU. Следующая по старшинству, Core Ultra 9 386H, меняет формулу ядер x86 на 4 + 8 + 4, а флагманский процессор Core Ultra X9 388H, наконец, дает в распоряжение пользователя 12-ядерную графику. В зависимости от модификации, Zenbook Duo UX8407A комплектуется оперативной памятью LPDDR5X с пропускной способностью вплоть до 9600 МТ/с на контакт шины и объемом 16 либо 32 Гбайт. Объем твердотельного накопителя составляет 1 или 2 Тбайт. Наконец, среди прочих комплектующих лэптопа отметим беспроводной сетевой адаптер Intel BE201 с поддержкой стандарта Wi-Fi 7 и ширины канала 320 МГц.

Производитель ASUS Модель Zenbook Duo UX8407 Дисплей 2 × 14'', 2880 × 1800, OLED CPU Intel Core Ultra 7 355: 4/4 ядра/потока (2,3–4,7 ГГц) + 4/4 ядра/потока (1,7–3,5 ГГц); Intel Core Ultra 9 386H: 4/4 ядра/потока (2,1–4,9 ГГц) + 8/8 ядер/потоков (1,6–3,7 ГГц) + 4/4 ядра/потока (1,6–3,5 ГГц); Intel Core Ultra X9 388H: 4/4 ядра/потока (2,1–5,1 ГГц) + 8/8 ядра/потока (1,6–3,8 ГГц) + 4/4 ядра/потока (1,6–3,7 ГГц) Оперативная память LPDDR5X SDRAM (8533/9600 МТ/с, 4 × 32 бит) 16/32 Гбайт GPU Intel Graphics; Intel Arc B390 (системная память) Накопитель NVMe (PCIe 4.0 x4) 1024/2048 Гбайт Внешние разъемы ввода-вывода 2 × Thunderbolt 4; 1 × USB 3.2 Gen 2 Type-A; 1 × HDMI; 1 × TRRS 3.5 мм Сеть IEEE 802.11be (EHT320); Bluetooth 5.4 Емкость аккумулятора, Вт⋅ч 99 Масса, кг 1,65 (с клавиатурой) Габаритные размеры (Д × Ш × В), мм 310 × 209 × 23,4 Розничная цена (Россия), руб. Core Ultra 9 386H, 32 Гбайт, 1 Тбайт: от 404 310 (market.yandex.ru)

Представители линейки Zenbook Duo имеют репутацию специализиованных лэптопов премиального уровня, и UX8407A — не исключение. Отсюда высокая, далеко за пределами возможностей рядового покупателя, стоимость компьютера. Рекомендованные долларовые цены Zenbook Duo UX8407A стартуют с отметки $3 080, а в российской рознице конфигурацию с чипом Core Ultra 8 386H, 32 Гбайт оперативной памяти и SSD на 1 Тбайт предлагают за сумму не меньше 404 310 тыс. руб. Именно ее нам предстоит испытать в бенчмарках.

⇡#Внешний вид и эргономика

Не зная заранее, трудно угадать, что перед нами устройство 2-в-1, причем одно из самых изысканных — с двумя экранами. На вид это обычный 14-дюймовый ноутбук, только довольно пухлый по современным меркам, а экран откидывается на угол 180°. Разумеется, последнее можно сделать одной рукой, не придерживая противоположную часть корпуса. ASUS заверяет, что конструкция шарнира прошла тестирование на 40 тыс. циклов открывания-закрывания.

Шасси лэптопа сделано из темно-серого алюминиевого сплава, но непростого: поверхность корпуса подверглась плазменной керамизации и, по утверждению производителя, стала в три раза более устойчивой к износу и загрязнению, чем простой анодированный алюминий. Панели имеют приятную на ощупь матовую текстуру и действительно хорошо сопротивляются появлению отпечатков пальцев.

В отличие от большинства других лэптопов, герой обзора позволять взять и отстегнуть клавиатуру, а на ее месте загорается второй экран. Экраны у Zenbook Duo UX8407A одинаковые: это OLED-панели с разрешением 2 880 × 1 800 и частотой обновления вплоть до 144 Гц. Само собой, оба экрана еще и сенсорные, с поддержкой фирменного стилуса. Поверхность экранов обладает выраженными антибликовыми свойствами и (опять-таки, по информация производителя) не только устойчива к царапинам, но и способна выдержать нешуточное давление: 5 кг на верхний экран и 15 кг — на нижний.

Половины корпуса Zenbook Duo UX8407A имеют схожую толщину, и неспроста: помимо собственного экрана, каждая содержит аккумуляторную батарею, а их общая емкость составляет 99 Вт⋅ч — это практический лимит для массовых лэптопов.

Ноутбук опирается на высокие силиконовые ножки, которые открывают приток воздуха к заборной решетке. Под откидной опорой в центре находится крышка отсека с твердотельным накопителем: в кои-то веки для замены SSD не нужно разбирать корпус целиком.

Нагретый воздух покидает корпус Zenbook Duo UX8407A через отверстия по бокам, а не в районе шарнира, как у стандартных рабочих ноутбуков. Там же, на боковых гранях, расположена кнопка включения, два порта Thunderbolt 4, единственный разъем USB Type-A, который работает на скорости 3.2 Gen 2, полноразмерный HDMI и акустический TRRS.

Благодаря регулируемой откидной опоре можно расположить экраны Zenbook Duo UX8407A вертикально — хоть бок о бок, хоть один над другим. Мультимониторному режиму идут на пользу узкие рамки вокруг каждой панели и малый зазор между ними. Можно сделать и так, чтобы картинка на одном экране была перевернута относительно картинки на другом — для совместной работы в планшетной ориентации.

Клавиатура — деталь, которая погубила немало трансформеров, а при такой стоимости, как у героя статьи, к органам управления не может быть никаких поблажек. Но, к чести ASUS, оказалось, что они здесь лучше, чем у множества типичных (и порой совсем не дешевых) мобильных ПК. Клавиатура и тачпад Zenbook Duo UX8407A представляют собой единое, и по большому счету независимое, устройство с собственным аккумулятором, который рассчитан на 52 ч. работы без подсветки клавиш и 11,6 ч. — с подсветкой. Для связи клавиатуры с компьютером есть целых три способа: подпружиненные контакты (pogo pins), провод USB Type-C и Bluetooth.

Клавиши имеют плоские крышки, трехступенчатую подсветку холодного белого цвета и на удивление длинный ход — 1,7 мм. Единственное, что выдает съемную клавиатуру на ощупь, это сравнительно малое сопротивление механизмов, хотя момент перелома чувствуется. Отметим, что, когда клавиатура пристегнута, основание под ней кажется более жестким, чем у массы других лэптопов (исключая устройства во фрезерованных корпусах), и полностью отсутствует бубнеж в процессе печати. ASUS, опять-таки, сообщает о заложенном в клавиатуру ресурсе прочности: 1 млн. нажатий и столько же циклов стыковки с ноутбуком.

Последнее, что вызывало беспокойство в Zenbook Duo UX8407A, — это тачпад. Он здесь среднего размера и, к сожалению, не хаптический, зато очень гладкий и с гидрофобным покрытием. Рады сообщить, что механизм тачпада срабатывает без лишней тряски, четко и тихо. К трем краям панели привязаны жесты для перемотки аудио/видео и управления громкостью динамиков и яркостью экрана.

Сканера отпечатка пальцев в Zenbook Duo UX8407A нет, а единственным средством биометрической аутентификации является веб-камера с поддержкой Windows Hello.

К лэптопу прилагается блок питания мощностью целых 100 Вт с кабелем USB Type-C (увы, несъемным) и удлинителем на стороне переменного тока.

Кроме того, в коробке с тестовым образцом Zenbook Duo UX8407A нашелся совместимый с экранами устройства стилус и его зарядная «кроватка». В дороге стилус паркуется к скрытым магнитам на боку лэптопа, но придется пожаловаться на то, что сила сцепления довольно низкая — пожалуй, это единственный изъян, который мы обнаружили в конструкции новинки.

Синтетические тесты Приложение Настройки 3DMark Time Spy CINEBENCH R23 Н/Д Geekbench 6.x CPU Benchmark; GPU Benchmark: Vulkan (Windows)/Metal (macOS) GFXBench 5.x Тест Aztec Ruins: Vulkan (Windows)/Metal (macOS) fio 3.x Последовательное чтение/запись, произвольное чтение/запись (небуферизированный ввод-вывод)

Для тестирования экрана используется колориметр X-Rite i1Display Pro Plus и приложение DisplayCAL 3.

Время автономной работы ноутбука измеряется при яркости дисплея 200 кд/м² в следующих сценариях использования:

поочередное открытие и закрытие веб-сайтов с интервалом 25 с в браузере Google Chrome или Safari (кеш браузера отключен, подключение по Wi-Fi);

непрерывное воспроизведение 4К-видео в формате HEVC.

Если ноутбук имеет несколько предустановленных режимов мощности CPU и GPU, тестирование производительности выполняется при максимальной мощности, измерение времени автономной работы — при минимальной.

Экран CPU Оперативная память GPU SSD Аккумуляторная батарея ASUS Zenbook Duo UX8407 (UX8407AA-SN279X) 2 × 14", 2880 × 1800, OLED Intel Core Ultra 9 386H 4/4 ядра/потока (2,1–4,9 ГГц) + 8/8 ядер/потоков (1,6–3,7 ГГц) + 4/4 ядра/потока (1,6–3,5 ГГц) LPDDR5X SDRAM (8533 МТ/с, 4 × 32 бит) 32 Гбайт Intel Graphics (4 Xe-ядра) Системная RAM KIOXIA BG6 (PCIe 4.0 x4) 1024 Гбайт 99 Вт⋅ч Acer Swift Go 14 (SFG14-63-R7T4) 14", 2880 × 1800, OLED AMD Ryzen 9 8945HS 8/16 ядер/потоков (4,0–5,2 ГГц) LPDDR5X SDRAM (6400 МТ/с, 4 × 32 бит) 32 Гбайт AMD Radeon 780M Системная RAM Hynix BC901 (PCIe 4.0 x4) 1024 Гбайт 65 Вт⋅ч Apple MacBook Pro 14", Late 2023 (A2992) 14,2'', 3024 × 1964, IPS Mini LED Apple M3 Pro (11 ядер) 5 ядер/потоков (≤4,05 ГГц) + 6 ядра/потока (≤2,75 ГГц) LPDDR5 SDRAM, 6400 МТ/с, 18 Гбайт (192 бит) Apple G16S (14 ядер) Системная RAM Apple AP0512Z (Apple Fabric) 512 Гбайт 72,4 Вт⋅ч ASUS Vivobook S 15 OLED (S5506M) 15,6'', 2880 × 1620, OLED Intel Core Ultra 9 185H 6/12 ядер/потоков (2,3–5,1 ГГц) + 8/8 ядер/потоков (1,8–3,8 ГГц) + 2/2 ядра/потока (1,0–2,5 ГГц) LPDDR5X SDRAM (7467 МТ/с, 4 × 32 бит) 16 Гбайт Intel Arc Graphics (8 Xe-ядер) Системная RAM WD PC SN560 (PCIe 4.0 x4) 1024 Гбайт 75 Вт⋅ч ASUS Zenbook S 16 (UM5606W) 16", 2880 × 1800, OLED AMD Ryzen AI 9 HX 370 4/8 ядра/потоков (2,0–5,1 ГГц) + 8/16 ядер/потоков (2,0–3,3 ГГц) LPDDR5X SDRAM (7467 МТ/с, 4 × 32 бит) 32 Гбайт AMD Radeon 890M Системная RAM Samsung PM9C1 (PCIe 4.0 x4) 1024 Гбайт 78 Вт⋅ч HONOR MagicBook Pro 14 (FMB-P) 14,6'', 3120 × 2080, OLED Intel Core Ultra 9 285H 6/6 ядер/потоков (2,9–5,4 ГГц) + 8/8 ядер/потоков (2,7–4,5 ГГц) + 2/2 ядра/потока (1,0–2,5 ГГц) LPDDR5X SDRAM (8400 МТ/с, 4 × 32 бит) 32 Гбайт Intel Arc Graphics 140T Системная RAM YMTC PC411 (PCIe 4.0 x4) 1024 Гбайт 92 Вт⋅ч

Два экрана Zenbook Duo UX8407 обладают одинаковыми характеристиками, что означает не только высокое разрешение и частоту обновления вплоть до 144 Гц, но и большой запас яркости — 492 кд/м² в режиме SDR и 1 085 кд/м² в HDR. Однако при полной заливке белым цветом яркость OLED-панелей падает до 492 и 638 кд/м² соответственно.

Управляющее ПО дает возможность привести цветовой диапазон экранов в соответствие с пространствами sRGB или Display P3. Правда в последнем случае цвета оказываются немного перенасыщенными в синей и зеленой частях спектра.

Цветовая температура равна эталонным 6 500 К на протяжении большей части шкалы яркости.

Кривая передаточной функции приближена к кривой стандарта sRGB.

Баланс серого стабилен на участке шкалы яркости выше 25 %, но самые темные участки изображения имеют лиловый оттенок.

Следствием точной настройки базовых параметров экрана стали низкие величины ошибки цветопередачи, особенно в режиме sRGB.

⇡#Тактовые частоты, температура и уровень шума

Программа для управления лэптопом, MyASUS, содержит три режима мощности SoC — Whisper, Standard и Performance. В первом из них чип Core Ultra 9 386H расходует около 20 Вт под непрерывной нагрузкой. Следующие режимы поднимают потолок устойчивого энергопотребления SoC до 28 и 45 Вт соответственно, что влечет за собой крупный прирост тактовой частоты ядер x86 — а также интегрированного GPU в условиях комбинированной нагрузки.

Тактовые частоты Cinebench (макс. № потоков) LuxMark Cinebench (макс. № потоков) + LuxMark Тактовая частота CPU, МГц Тактовая частота GPU, МГц Тактовая частота CPU, МГц Тактовая частота GPU, МГц Средн. Макс. Средн. Макс. Средн. Макс. Средн. Макс. ASUS Zenbook Duo UX8407 (UX8407AA-SN279X) — Intel Core Ultra 9 386H / Intel Graphics (4 Xe-ядра) — Performance Mode 2803 (LP-E-Core)/3080 (E-Core)/3531 (P-Core) 3300 (LP-E-Core)/3500 (E-Core)/4100 (P-Core) 2500 2500 2567 (LP-E-Core)/2735 (E-Core)/3043 (P-Core) 2700 (LP-E-Core)/3275 (E-Core)/3775 (P-Core) 2255 2500 ASUS Zenbook Duo UX8407 (UX8407AA-SN279X) — Intel Core Ultra 9 386H / Intel Graphics (4 Xe-ядра) — Standard Mode 2395 (LP-E-Core)/2563 (E-Core)/2816 (P-Core) 2700 (LP-E-Core)/3200 (E-Core)/3550 (P-Core) 2500 2500 1959 (LP-E-Core)/2114 (E-Core)/2071 (P-Core) 2500 (LP-E-Core)/2600 (E-Core)/2550 (P-Core) 1731 2350 ASUS Zenbook Duo UX8407 (UX8407AA-SN279X) — Intel Core Ultra 9 386H / Intel Graphics (4 Xe-ядра) — Whisper Mode 2012 (LP-E-Core)/2189 (E-Core)/2158 (P-Core) 2100 (LP-E-Core)/2225 (E-Core)/2225 (P-Core) 2265 2350 1611 (LP-E-Core)/1499 (E-Core)/1482 (P-Core) 1700 (LP-E-Core)/1600 (E-Core)/1600 (P-Core) 1112 1600

Потребляемая мощность CPU и GPU Cinebench (макс. № потоков) LuxMark Cinebench (макс. № потоков) + LuxMark Потребляемая мощность CPU, Вт Потребляемая мощность GPU (SoC в целом, если интегрированный), Вт Потребляемая мощность CPU, Вт Потребляемая мощность GPU (если дискретный), Вт Средн. Макс. Средн. Макс. Средн. Макс. Средн. Макс. ASUS Zenbook Duo UX8407 (UX8407AA-SN279X) — Intel Core Ultra 9 386H / Intel Graphics (4 Xe-ядра) — Performance Mode 45 54 25 26 45 48 Н/Д Н/Д ASUS Zenbook Duo UX8407 (UX8407AA-SN279X) — Intel Core Ultra 9 386H / Intel Graphics (4 Xe-ядра) — Standard Mode 28 32 25 31 28 30 Н/Д Н/Д ASUS Zenbook Duo UX8407 (UX8407AA-SN279X) — Intel Core Ultra 9 386H / Intel Graphics (4 Xe-ядра) — Whisper Mode 20 23 20 22 20 21 Н/Д Н/Д

Прим. Измерение выполняется после прогрева устройства и стабилизации всех параметров.

Температура кристалла достигает 96 °C, что является вполне приемлемым режимом работы для современных ноутбучных SoC.

В режиме Whisper ноутбук работает практически бесшумно, а в режиме Standard — просто тихо. А вот в режиме Performance уровень шума перевалил за 50 дБА на расстоянии 30 см от экрана.

Температура топкейса не превышает 35 °C даже после длительного прогрева в режиме максимальной мощности.

⇡#Синтетические тесты производительности

В синтетическом бенчмарке Cinebench интеловский процессор семейства Panther Lake вплотную приблизился по однопоточной производительности к сильно разогнанному чипу Core Ultra 9 285H, но при этом расходует почти вдвое меньше энергии.

В пакете Geekbench, который представляет собой череду коротких тестов, Core Ultra 9 386H уже безоговорочно лидирует как по однопоточному, так и по многопоточному быстродействию.

Слабым местом нового процессора, как и следовало ожидать, оказалась встроенная графика, которая содержит всего 4 Xe-ядра, и потому уступает как решениям AMD, так и более развитым интеловским iGPU прошлого поколения в бенчмарке GP-GPU.

К счастью, хотя бы в игровой синтетике интегрированный графический процессор чип Core Ultra 9 386H опережает «красных» конкурентов, да и отставание от старых, но более мощных iGPU уже не кажется критическим.

⇡#Производительность в рабочих приложениях

В тесте программного 3D-рендеринга в Blender чип Core Ultra 9 386H опять занял второе место после разогнанного до почти вдвое большей мощности Core Ultra 9 285H.

В такой же задаче, но с применением iGPU, интегрированная графика Core Ultra 9 386H, вопреки ожиданиям, соперничает на равных с логикой Intel Arc Graphics чипов прошлого поколения и уверенно превосходит решения AMD.

В бенчмарке Lightroom только машина с разогнанным процессором Core Ultra 9 285H способна бросить вызов новому лэптопу ASUS.

Прим. Баллы рассчитываются в процентах от быстродействия эталонной рабочей станции с Intel Core i9-9900K, NVIDIA GeForce RTX 2080 и 64 Гбайт RAM, умноженных на 10.

Прим. Баллы рассчитываются в процентах от быстродействия эталонной рабочей станции с Intel Core i9-9900K, NVIDIA GeForce RTX 2080 и 64 Гбайт RAM.*

В Photoshop герой обзора выбился в лидеры среди лэптопов на платформе x86, однако отстает от MacBook Pro на базе уже не нового кристалла M3 Pro.

В комплексном тесте Premiere Pro герой обзора вновь бросил вызов лэптопу, который борудован разогнанной версией Core Ultra 9 285H, но, как и следовало ожидать, пропустил вперед машину с более мощным интегрированным GPU.

Дефицит производительности интеловского iGPU в сравнении с «красными» соперниками еще заметнее в бенчмарке DaVinci Resolve.

Наконец, в тесте After Effects новый лэптоп ASUS вернул себе лидерство среди представителей архитектуры x86 и уступает только MacBook Pro с чипом Apple M3 Pro.

Прим. Баллы рассчитываются в процентах от быстродействия эталонной рабочей станции с Intel Core i9-11900K, NVIDIA GeForce RTX 3080 и 64 Гбайт RAM, умноженных на 10.

Прим. Баллы рассчитываются в процентах от быстродействия эталонной рабочей станции с Intel Core i9-11900K, NVIDIA GeForce RTX 3080 и 64 Гбайт RAM.

Твердотельный накопитель не единожды оказывался слабым местом в остальном сбалансированных и высокопроизводительных лэптопов. К счастью, Zenbook Duo UX8407A избежал такой судьбы и, более того, лидирует по совокупным метрикам быстродействия SSD среди сравниваемых устройств.

⇡#Время автономной работы

Герой обзора успел продемонстрировать немало достоинств, но, пожалуй, самым впечатляющим из них является время работы на одном заряде — больше 15 ч. непрерывного веб-серфинга или больше 19 ч. воспроизведения видео. До сих пор ни один лэптоп на платформе x86, с которым мы имели дело, не мог похвастаться такими результатами, и даже 14-дюймовый MacBook Pro наконец-то был свергнут с пьедестала (правда последний имеет меньшую емкость АКБ, чем Zenbook Duo UX8407A).

Хотя процессор Core Ultra 9 386H, которым оборудован тестовый образец обновленного Zenbook Duo, — это даже не лучшее из того, что может предложить семейство интеловских чипов Panther Lake, уже заметно, насколько велика разница между вторым и третьим поколением Core Ultra: новая SoC то и дело соперничает на равных с моделью прошлого поколения, которая была разогнана до вдвое большей потребляемой мощности. Не менее важным достижением является и то, что представитель архитектуры x86 наконец-то бросил вызов «Макбукам» по времени автономной работы (пусть и с поблажкой в виде большей емкости АКБ). Подвох линейки Panther Lake только в том, что горстка избранных моделей имеет полноценный графический процессор с 10–12 Xe-ядрами, а распространенная 4-ядерная графика является, в лучшем случае, аналогом iGPU прошлого поколения.

Двигаясь по списку основных компонентов Zenbook Duo UX8407A, отметим и скоростной SSD, а также сетевой адаптер с поддержкой Wi-Fi 7 (увы, бесполезной в российских условиях). Однако визитная карточка героя обзора — это, конечно же, экраны-близнецы с, уже традиционно для ASUS, выдающимися характеристиками и заводской калибровкой. И пусть лишь немногие пользователи смогут продуктивно задействовать второй экран, конструкция Zenbook Duo максимально облегчает эту задачу и, что еще важнее, функции трансформера не сделали новинку менее удобной в качестве обычного лэптопа. Зато, что и говорить, сделали очень дорогой.