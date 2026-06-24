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Обзор ноутбука ASUS Zenbook Duo UX8407A (UX8407AA-SN279X) с двумя OLED-экранами
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Серия Zenbook Duo от ASUS родилась как эксперимент, но уже претерпела через целый ряд итераций со времен своего дебюта в 2019 году, а сама задумка лэптопа с дополнительным экраном, определенно, нашла своих ценителей. Главная задача — сделать так, чтобы второй экран нисколько не мешал пользоваться компьютером в качестве обычного лэптопа, и теперь можно заявить, что она была успешно решена. А подстать конструкции шасси Zenbook Duo UX8407A — платформа Panther Lake, призванная решить наболевшие проблемы интеловских CPU для мобильных ПК.
⇡#Технические характеристики, цены
Хотя кремний Panther Lake дебютировал еще в январе, Zenbook Duo UX8407A входит в число первых носителей новой архитектуры, и это вовсе не формальное преимущество перед устройствами прошлого поколения, ведь Panther Lake представляет собой всеобъемлющий апгрейд ноутбучных CPU от Intel. Одним из ключевых нововведений в данном случае является 2-нм (формально) техпроцесс Intel 18A, который используется для производства «вычислительного» тайла SoC — именно последний содержит ядра x86. Их по-прежнему бывает вплоть до 16 штук, но баланс типа ядер сместился в сторону энергоэкономичных (E) и маломощных (LP-E). Теперь старшие представители серии Core Ultra имеют лишь 4 высокопроизводительных ядра, зато 8 и 4 штуки типов E и LP-E соответственно, а младшие (Core Ultra 7 365 и ниже) полностью лишились E-ядер.
Помимо более тонкого техпроцесса, «вычислительный» тайл SoC может похвастаться контроллером памяти с поддержкой скоростей LPDDR5X вплоть до 9600 МТ/с, что, в свою очередь, идет на пользу производительности iGPU. В то время как над будущими поколениями дискретной графики Intel Arc снова повис знак вопроса, чипы Panther Lake уже комплектуются интегрированным GPU на основе третьей итерации логики Xe. Причем разница в удельном быстродействии между Xe2 и Xe3 оценивается настолько высоко, что масса позиций семейства Core Ultra Series 3 имеет всего лишь четыре графических ядра против 7-8, которые мы чаще всего видели раньше. Наконец, пиковая пропускная способность встроенного NPU увеличилась с 13 до 50 TOPS, пусть локальный инференс больше не привлекает такого внимания, как на заре Windows 11.
Несмотря на более мощные вспомогательные компоненты системы-на-чипе — GPU и NPU — новые процессоры Intel рассчитаны на умеренную базовую мощность в 25 Вт, но проектировщики ноутбуков, как и раньше, вольны регулировать устойчивое энергопотребление кристалла в широких пределах.
В спецификациях Zenbook Duo UX8407A фигурируют три модели Core Ultra третьего поколения. Младшая из них, Core Ultra 7 355, имеет конфигурацию ядер x86 4 + 4, а также 4 ядра iGPU. Следующая по старшинству, Core Ultra 9 386H, меняет формулу ядер x86 на 4 + 8 + 4, а флагманский процессор Core Ultra X9 388H, наконец, дает в распоряжение пользователя 12-ядерную графику. В зависимости от модификации, Zenbook Duo UX8407A комплектуется оперативной памятью LPDDR5X с пропускной способностью вплоть до 9600 МТ/с на контакт шины и объемом 16 либо 32 Гбайт. Объем твердотельного накопителя составляет 1 или 2 Тбайт. Наконец, среди прочих комплектующих лэптопа отметим беспроводной сетевой адаптер Intel BE201 с поддержкой стандарта Wi-Fi 7 и ширины канала 320 МГц.
Представители линейки Zenbook Duo имеют репутацию специализиованных лэптопов премиального уровня, и UX8407A — не исключение. Отсюда высокая, далеко за пределами возможностей рядового покупателя, стоимость компьютера. Рекомендованные долларовые цены Zenbook Duo UX8407A стартуют с отметки $3 080, а в российской рознице конфигурацию с чипом Core Ultra 8 386H, 32 Гбайт оперативной памяти и SSD на 1 Тбайт предлагают за сумму не меньше 404 310 тыс. руб. Именно ее нам предстоит испытать в бенчмарках.
⇡#Внешний вид и эргономика
Не зная заранее, трудно угадать, что перед нами устройство 2-в-1, причем одно из самых изысканных — с двумя экранами. На вид это обычный 14-дюймовый ноутбук, только довольно пухлый по современным меркам, а экран откидывается на угол 180°. Разумеется, последнее можно сделать одной рукой, не придерживая противоположную часть корпуса. ASUS заверяет, что конструкция шарнира прошла тестирование на 40 тыс. циклов открывания-закрывания.
Шасси лэптопа сделано из темно-серого алюминиевого сплава, но непростого: поверхность корпуса подверглась плазменной керамизации и, по утверждению производителя, стала в три раза более устойчивой к износу и загрязнению, чем простой анодированный алюминий. Панели имеют приятную на ощупь матовую текстуру и действительно хорошо сопротивляются появлению отпечатков пальцев.
В отличие от большинства других лэптопов, герой обзора позволять взять и отстегнуть клавиатуру, а на ее месте загорается второй экран. Экраны у Zenbook Duo UX8407A одинаковые: это OLED-панели с разрешением 2 880 × 1 800 и частотой обновления вплоть до 144 Гц. Само собой, оба экрана еще и сенсорные, с поддержкой фирменного стилуса. Поверхность экранов обладает выраженными антибликовыми свойствами и (опять-таки, по информация производителя) не только устойчива к царапинам, но и способна выдержать нешуточное давление: 5 кг на верхний экран и 15 кг — на нижний.
Половины корпуса Zenbook Duo UX8407A имеют схожую толщину, и неспроста: помимо собственного экрана, каждая содержит аккумуляторную батарею, а их общая емкость составляет 99 Вт⋅ч — это практический лимит для массовых лэптопов.
Ноутбук опирается на высокие силиконовые ножки, которые открывают приток воздуха к заборной решетке. Под откидной опорой в центре находится крышка отсека с твердотельным накопителем: в кои-то веки для замены SSD не нужно разбирать корпус целиком.
Нагретый воздух покидает корпус Zenbook Duo UX8407A через отверстия по бокам, а не в районе шарнира, как у стандартных рабочих ноутбуков. Там же, на боковых гранях, расположена кнопка включения, два порта Thunderbolt 4, единственный разъем USB Type-A, который работает на скорости 3.2 Gen 2, полноразмерный HDMI и акустический TRRS.
Благодаря регулируемой откидной опоре можно расположить экраны Zenbook Duo UX8407A вертикально — хоть бок о бок, хоть один над другим. Мультимониторному режиму идут на пользу узкие рамки вокруг каждой панели и малый зазор между ними. Можно сделать и так, чтобы картинка на одном экране была перевернута относительно картинки на другом — для совместной работы в планшетной ориентации.
Клавиатура — деталь, которая погубила немало трансформеров, а при такой стоимости, как у героя статьи, к органам управления не может быть никаких поблажек. Но, к чести ASUS, оказалось, что они здесь лучше, чем у множества типичных (и порой совсем не дешевых) мобильных ПК. Клавиатура и тачпад Zenbook Duo UX8407A представляют собой единое, и по большому счету независимое, устройство с собственным аккумулятором, который рассчитан на 52 ч. работы без подсветки клавиш и 11,6 ч. — с подсветкой. Для связи клавиатуры с компьютером есть целых три способа: подпружиненные контакты (pogo pins), провод USB Type-C и Bluetooth.
Клавиши имеют плоские крышки, трехступенчатую подсветку холодного белого цвета и на удивление длинный ход — 1,7 мм. Единственное, что выдает съемную клавиатуру на ощупь, это сравнительно малое сопротивление механизмов, хотя момент перелома чувствуется. Отметим, что, когда клавиатура пристегнута, основание под ней кажется более жестким, чем у массы других лэптопов (исключая устройства во фрезерованных корпусах), и полностью отсутствует бубнеж в процессе печати. ASUS, опять-таки, сообщает о заложенном в клавиатуру ресурсе прочности: 1 млн. нажатий и столько же циклов стыковки с ноутбуком.
Последнее, что вызывало беспокойство в Zenbook Duo UX8407A, — это тачпад. Он здесь среднего размера и, к сожалению, не хаптический, зато очень гладкий и с гидрофобным покрытием. Рады сообщить, что механизм тачпада срабатывает без лишней тряски, четко и тихо. К трем краям панели привязаны жесты для перемотки аудио/видео и управления громкостью динамиков и яркостью экрана.
Сканера отпечатка пальцев в Zenbook Duo UX8407A нет, а единственным средством биометрической аутентификации является веб-камера с поддержкой Windows Hello.
К лэптопу прилагается блок питания мощностью целых 100 Вт с кабелем USB Type-C (увы, несъемным) и удлинителем на стороне переменного тока.
Кроме того, в коробке с тестовым образцом Zenbook Duo UX8407A нашелся совместимый с экранами устройства стилус и его зарядная «кроватка». В дороге стилус паркуется к скрытым магнитам на боку лэптопа, но придется пожаловаться на то, что сила сцепления довольно низкая — пожалуй, это единственный изъян, который мы обнаружили в конструкции новинки.
⇡#Методика тестирования
Для тестирования экрана используется колориметр X-Rite i1Display Pro Plus и приложение DisplayCAL 3.
Время автономной работы ноутбука измеряется при яркости дисплея 200 кд/м² в следующих сценариях использования:
Если ноутбук имеет несколько предустановленных режимов мощности CPU и GPU, тестирование производительности выполняется при максимальной мощности, измерение времени автономной работы — при минимальной.
⇡#Участники тестирования
⇡#Качество экрана
Два экрана Zenbook Duo UX8407 обладают одинаковыми характеристиками, что означает не только высокое разрешение и частоту обновления вплоть до 144 Гц, но и большой запас яркости — 492 кд/м² в режиме SDR и 1 085 кд/м² в HDR. Однако при полной заливке белым цветом яркость OLED-панелей падает до 492 и 638 кд/м² соответственно.
Управляющее ПО дает возможность привести цветовой диапазон экранов в соответствие с пространствами sRGB или Display P3. Правда в последнем случае цвета оказываются немного перенасыщенными в синей и зеленой частях спектра.
Цветовая температура равна эталонным 6 500 К на протяжении большей части шкалы яркости.
Кривая передаточной функции приближена к кривой стандарта sRGB.
Баланс серого стабилен на участке шкалы яркости выше 25 %, но самые темные участки изображения имеют лиловый оттенок.
Следствием точной настройки базовых параметров экрана стали низкие величины ошибки цветопередачи, особенно в режиме sRGB.
⇡#Тактовые частоты, температура и уровень шума
Программа для управления лэптопом, MyASUS, содержит три режима мощности SoC — Whisper, Standard и Performance. В первом из них чип Core Ultra 9 386H расходует около 20 Вт под непрерывной нагрузкой. Следующие режимы поднимают потолок устойчивого энергопотребления SoC до 28 и 45 Вт соответственно, что влечет за собой крупный прирост тактовой частоты ядер x86 — а также интегрированного GPU в условиях комбинированной нагрузки.
Прим. Измерение выполняется после прогрева устройства и стабилизации всех параметров.
Температура кристалла достигает 96 °C, что является вполне приемлемым режимом работы для современных ноутбучных SoC.
В режиме Whisper ноутбук работает практически бесшумно, а в режиме Standard — просто тихо. А вот в режиме Performance уровень шума перевалил за 50 дБА на расстоянии 30 см от экрана.
Температура топкейса не превышает 35 °C даже после длительного прогрева в режиме максимальной мощности.
⇡#Синтетические тесты производительности
В синтетическом бенчмарке Cinebench интеловский процессор семейства Panther Lake вплотную приблизился по однопоточной производительности к сильно разогнанному чипу Core Ultra 9 285H, но при этом расходует почти вдвое меньше энергии.
В пакете Geekbench, который представляет собой череду коротких тестов, Core Ultra 9 386H уже безоговорочно лидирует как по однопоточному, так и по многопоточному быстродействию.
Слабым местом нового процессора, как и следовало ожидать, оказалась встроенная графика, которая содержит всего 4 Xe-ядра, и потому уступает как решениям AMD, так и более развитым интеловским iGPU прошлого поколения в бенчмарке GP-GPU.
К счастью, хотя бы в игровой синтетике интегрированный графический процессор чип Core Ultra 9 386H опережает «красных» конкурентов, да и отставание от старых, но более мощных iGPU уже не кажется критическим.
⇡#Производительность в рабочих приложениях
В тесте программного 3D-рендеринга в Blender чип Core Ultra 9 386H опять занял второе место после разогнанного до почти вдвое большей мощности Core Ultra 9 285H.
В такой же задаче, но с применением iGPU, интегрированная графика Core Ultra 9 386H, вопреки ожиданиям, соперничает на равных с логикой Intel Arc Graphics чипов прошлого поколения и уверенно превосходит решения AMD.
В бенчмарке Lightroom только машина с разогнанным процессором Core Ultra 9 285H способна бросить вызов новому лэптопу ASUS.
Прим. Баллы рассчитываются в процентах от быстродействия эталонной рабочей станции с Intel Core i9-9900K, NVIDIA GeForce RTX 2080 и 64 Гбайт RAM, умноженных на 10.
Прим. Баллы рассчитываются в процентах от быстродействия эталонной рабочей станции с Intel Core i9-9900K, NVIDIA GeForce RTX 2080 и 64 Гбайт RAM.*
В Photoshop герой обзора выбился в лидеры среди лэптопов на платформе x86, однако отстает от MacBook Pro на базе уже не нового кристалла M3 Pro.
В комплексном тесте Premiere Pro герой обзора вновь бросил вызов лэптопу, который борудован разогнанной версией Core Ultra 9 285H, но, как и следовало ожидать, пропустил вперед машину с более мощным интегрированным GPU.
Дефицит производительности интеловского iGPU в сравнении с «красными» соперниками еще заметнее в бенчмарке DaVinci Resolve.
Наконец, в тесте After Effects новый лэптоп ASUS вернул себе лидерство среди представителей архитектуры x86 и уступает только MacBook Pro с чипом Apple M3 Pro.
Прим. Баллы рассчитываются в процентах от быстродействия эталонной рабочей станции с Intel Core i9-11900K, NVIDIA GeForce RTX 3080 и 64 Гбайт RAM, умноженных на 10.
Прим. Баллы рассчитываются в процентах от быстродействия эталонной рабочей станции с Intel Core i9-11900K, NVIDIA GeForce RTX 3080 и 64 Гбайт RAM.
⇡#Производительность SSD
Твердотельный накопитель не единожды оказывался слабым местом в остальном сбалансированных и высокопроизводительных лэптопов. К счастью, Zenbook Duo UX8407A избежал такой судьбы и, более того, лидирует по совокупным метрикам быстродействия SSD среди сравниваемых устройств.
⇡#Время автономной работы
Герой обзора успел продемонстрировать немало достоинств, но, пожалуй, самым впечатляющим из них является время работы на одном заряде — больше 15 ч. непрерывного веб-серфинга или больше 19 ч. воспроизведения видео. До сих пор ни один лэптоп на платформе x86, с которым мы имели дело, не мог похвастаться такими результатами, и даже 14-дюймовый MacBook Pro наконец-то был свергнут с пьедестала (правда последний имеет меньшую емкость АКБ, чем Zenbook Duo UX8407A).
⇡#Выводы
Хотя процессор Core Ultra 9 386H, которым оборудован тестовый образец обновленного Zenbook Duo, — это даже не лучшее из того, что может предложить семейство интеловских чипов Panther Lake, уже заметно, насколько велика разница между вторым и третьим поколением Core Ultra: новая SoC то и дело соперничает на равных с моделью прошлого поколения, которая была разогнана до вдвое большей потребляемой мощности. Не менее важным достижением является и то, что представитель архитектуры x86 наконец-то бросил вызов «Макбукам» по времени автономной работы (пусть и с поблажкой в виде большей емкости АКБ). Подвох линейки Panther Lake только в том, что горстка избранных моделей имеет полноценный графический процессор с 10–12 Xe-ядрами, а распространенная 4-ядерная графика является, в лучшем случае, аналогом iGPU прошлого поколения.
Двигаясь по списку основных компонентов Zenbook Duo UX8407A, отметим и скоростной SSD, а также сетевой адаптер с поддержкой Wi-Fi 7 (увы, бесполезной в российских условиях). Однако визитная карточка героя обзора — это, конечно же, экраны-близнецы с, уже традиционно для ASUS, выдающимися характеристиками и заводской калибровкой. И пусть лишь немногие пользователи смогут продуктивно задействовать второй экран, конструкция Zenbook Duo максимально облегчает эту задачу и, что еще важнее, функции трансформера не сделали новинку менее удобной в качестве обычного лэптопа. Зато, что и говорить, сделали очень дорогой.
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