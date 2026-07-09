Обзор робота-газонокосилки Dreame Roboticmower A1 Pro 2000: когда на дачу приезжаешь только отдыхать

Так как тестовая лаборатория 3DNews до этого момента ни разу не испытывала умные газонокосилки, для нас предложение познакомиться с таким типом устройств стало настоящей неожиданностью. Однако все когда-то случается впервые! Техника компании Dreame хорошо известна постоянным читателям сайта. В основном мы рассказываем вам про дорогие, но качественные роботы-уборщики. Речь идет о премиальном сегменте механизированных помощников по дому. На рынке роботов-газонокосилок Dreame выступает в схожем амплуа. Модель Roboticmower A1 Pro 2000, о которой пойдет речь далее, предлагает пользователю простую настройку, гибкое управление, качественное кошение и высокую степень автоматизации.

⇡#Технические характеристики, комплектация, мобильное приложение

В России, если верить официальному сайту компании, в продаже вы встретите две модели роботизированных газонокосилок Dreame: Roboticmower A1 Pro 800 и Roboticmower A1 Pro 2000. Числа в названии устройств говорят об эффективной площади, которую они могут обработать за условные 24 часа. На момент написания статьи старшая модель стоила 199 990 рублей, младшая — 149 990 рублей. Прочие характеристики газонокосилок указаны в таблице ниже.

Технические характеристики Dreame Roboticmower A1 Pro 2000 Управление мобильное приложение Dreamehome Границы работы без проводов, RTK-станций и сигнальных маяков Навигация система ультрачувствительного 3D-зондирования «Омнисенс» Площадь рабочей зоны, кв. метры за 24 часа работы до 2000 Максимальная высота газона, см 10 Высота среза газона, см 3-7 Количество режимов кошения 5 Режим кошения под углом предусмотрен, наклон до 24 градусов Время зарядки, мин 65 Ширина среза, см 22 Тип режущего элемента плавающие ножи, 3 шт Аккумулятор, А·ч 5 Индекс водонепроницаемости IPX6 Размеры робота, мм 643 × 437 × 261 Размеры зарядной станции, мм 778 × 490 × 309 Масса робота, кг 12 Масса зарядной станции, кг 3,3 Шасси два передних 9-см колеса;

два задних 20-см колеса Гарантия, месяцев 12 Цена, рубли 190 990

В комплекте с «Прошкой» идут следующие аксессуары:

зарядная док-станция с 10-метровым кабелем и внешний блок питания на 90 Вт;

щетка для чистки;

винты и шестигранный ключ для закрепления док-станции на земле;

безворсовая ткань для протирки лидара;

краткое руководство пользователя;

запасные лезвия — 9 шт.

Мобильное приложение

Для полноценной работы Roboticmower A1 Pro 2000 необходимо установить на смартфон приложение Dreamehome, доступное для операционных систем Android и iOS. Утилита полностью переведена на русский язык и обладает большим числом подсказок. Подключение робота к домашней Wi-Fi-сети с общим SSID точек доступа 2,4 и 5 ГГц и комбинированной защитой WPA2/WPA3 не вызвало никаких проблем, а модель устройства определилась по QR-коду. Вся процедура заняла одну-две минуты от силы — необходимы регистрация в приложении и доступ в интернет.

Dreamehome позволяет:

управлять газонокосилкой в ручном режиме;

настроить зоны кошения;

редактировать зоны кошения;

выбрать режимы работы газонокосилки;

устанавливать параметры кошения и его направление;

настраивать функции безопасности устройства;

обновлять прошивку робота;

составлять расписание кошения газона;

определять формы скашивания газона;

ознакомиться с 3D-картой участка;

определить износ расходных материалов газонокосилки.

Помимо программы Dreamehome на смартфоне, вы можете управлять Roboticmower A1 Pro 2000 при помощи модуля управления, расположенного непосредственно на корпусе устройства. Подробнее об этом мы расскажем далее.

Газонокосилка поставляется в собранном виде. По сути, устройство сразу же готово к работе — достаточно лишь найти для робота подходящее местечко на участке, закрепить док-станцию и подключить ее к электросети. Не знаем, насколько удачно фотографии отображают этот факт, но Roboticmower A1 Pro 2000 тестировался до нас — причем несколько раз. На наш взгляд, свой первозданный лоск газонокосилка не растеряла. А еще наши фотографии — дополнительное доказательство того, что за устройством несложно ухаживать, — да так, чтобы в определенный момент вернуть его внешнее состояние к практически изначальному товарному виду.

Корпус «Прошки» целиком выполнен из качественного пластика черно-серого цвета. Первое знакомство с Roboticmower A1 Pro 2000 вызывает разные ассоциации и сравнения. У кого-то — с гоночным автомобилем или космическим кораблем. У нас в тестовой лаборатории — со шлемом «Робокопа». Точнее, верхней его частью. В любом случае устройство выглядит очень стильно и футуристично, привлекая к себе повышенное внимание.

Пожалуй, нельзя не заметить большую красную кнопку с надписью “STOP” на ней. Во время работы газонокосилки нажатие на эту клавишу активирует аварийную остановку устройства. А еще она открывает люк, под которым спрятаны небольшой цветной дисплей и прочие органы управления роботом. Панель с кнопками позволяет частично использовать различные функции робота, доступные в приложении Dreamehome. Чаще всего вы будете использовать колесико — с его помощью активируется вручную заданный PIN-код системы безопасности.

Второй заметный элемент у Roboticmower A1 Pro 2000 — это лидар. Как уже было отмечено в технических характеристиках, вместо физической прокладки ограничительных проводов и прочих ухищрений устройство использует систему 3D-навигации «Омнисенс». С ее помощью в мобильном приложении мы можем задать границы участка, зоны кошения, запретные области и многое другое. В комплекте с устройством идет резиновый чехол, защищающий лидар во время транспортировки и зимовки устройства. Собственно говоря, датчиков у «Прошки» всего три: система «Омнисенс», подвижный передний бампер и ведомые вращающиеся ножки малого диаметра.

Основным и единственным режущим элементом у Roboticmower A1 Pro 2000 является металлический диск с тремя плавающими ножами. Считается, что такая конструкция лучше справляется с классическим газоном, точнее режет траву, меньше шумит и не подвержена сколам металлических деталей. Во время работы ножи расправляются, образуя режущую кромку диаметром 22 см. Ширина корпуса газонокосилки составляет почти 44 см. Выходит, во время работы Roboticmower A1 Pro 2000 будет оставлять нескошенные зоны по краю газона шириной 20-30 см — это характерно для всех роботизированных газонокосилок подобной конструкции. Придется либо обработать их в режиме ручного управления, либо воспользоваться триммером.

Диск с ножами защищен пластиковым козырьком. Сама платформа поднимается и опускается в зависимости от выставленных настроек. Высота среза газона регулируется в диапазоне от 3 до 7 см с шагом в полсантиметра. Клиренс у Roboticmower A1 Pro 2000 — постоянный и составляет 5,5 см.

Диаметр передних колес составляет 9 см. Они свободно вращаются на все 360 градусов на манер колес тележки из супермаркета. А еще они связаны с датчиком поднятия устройства. Ведущие колеса оснащены мощным протектором. Их диаметр составляет 20 см, а высота резиновых «зубьев» превышает 2 см. Каждое заднее колесо оснащено собственным мотором — у инженеров Dreame получился своеобразный электротрактор в миниатюре. В паспорте устройства указано, что робот способен преодолевать наклоны крутизной до 24 градусов. Производитель рекомендует косить траву высотой до 10 см, и если за газоном не удалось уследить, то сначала придется постричь его ручной газонокосилкой или триммером. Верно и следующее утверждение: если на вашем дачном участке есть клочок земли, за которым надо постоянно ухаживать, и вы присматриваетесь к Roboticmower A1 Pro 2000 — значит, у вас уже есть ручные газонокосилка и триммер. Просто не избавляйтесь от них.

⇡#Газонокосилка в работе

Как уже было сказано, Roboticmower A1 Pro 2000 готов к труду и обороне, что называется, из коробки. План действий следующий: размещаем док-станцию там, где робот проведет весь дачный сезон; подключаем газонокосилку к мобильному приложению (нужны стабильный сигнал Wi-Fi и работающий Bluetooth); создаем карту и редактируем ее при необходимости; изменяем интересующие нас настройки; отдаем роботу команду «Косить везде».

Что ж, поехали!

Для установки зарядной станции найдите для нее ровную горизонтальную поверхность. Робот заезжает на платформу и выезжает с нее всегда по одному маршруту, поэтому со временем на газоне может появиться ярко выраженная колея. Чтобы этого не случилось изготовитель рекомендует периодически переставлять зарядную станцию, не устанавливать станцию на мягком или постоянно влажном грунте и не запускать робот на переувлажненном газоне. Отсутствие преград и уклонов — приветствуется, доступ к электричеству и Wi-Fi — обязателен. Напомним, что длина кабеля, идущего от док-станции, составляет 10 метров.

Как известно, у природы нет плохой погоды. Поэтому Roboticmower A1 Pro 2000 точно не помешает гараж, спасающий устройство от попадания палящих солнечных лучей, ливня и града. Кто-то смастерит такую конструкцию сам, кто-то купит готовое решение. В конце дачного сезона док-станцию лучше демонтировать, а робот хранить в сухом помещении с плюсовой температурой.

Важно обозначить еще один момент. Устройство — дорогое, а внешний вид Roboticmower A1 Pro 2000 может привлечь внимание, скажем так, личностей с пониженной социальной ответственностью. К счастью, роботы Dreame оснащены системой защиты от краж. Во-первых, при поднятии газонокосилки сразу же сработает сигнализация, если соответствующая функция была включена в мобильном приложении. Вой на все дачное товарищество будет стоять ровно до тех пор, пока устройство не опустят на землю и не введут на панели управления верный PIN-код. Во-вторых, если робот уже привязан к определенному аккаунту в мобильном приложении Dreamehome, то подключиться к нему как-либо еще просто не получится (ровно до того момента, пока владелец «Прошки» сам не отвяжет устройство от своего профиля). В итоге грабители получат 12-килограммовый кирпич вместо умного устройства. В-третьих, если и воровать Roboticmower A1 Pro 2000, то только вместе с док-станцией.

Подключение робота к Сети и мобильному приложению оказалось плевым делом — просто следуйте подсказкам, не ошибетесь. Гораздо интереснее составить свою первую карту земельного участка. Для этого придется управлять роботом в режиме реального времени, а ваш смартфон превратится в своеобразный джойстик. Придется пройтись вместе с газонокосилкой по краю участка, не отходя от него дальше чем на 10 метров. Опять же, все процессы подробно описаны в мобильном приложении — да с доходчивыми и информативными видеороликами. Здесь разберется каждая первая домохозяйка! Один замкнутый участок представляет собой обособленную зону. Зон может быть несколько, а пользователь сам установит удобные для робота маршруты между ними. На практике это выглядит следующим образом: устройство покосило первый газон, пересекло дорожку в указанном месте и взялось за второй (третий, четвертый и т. д.) участок.

На создание карты газона площадью 400 м2 ушло чуть больше 16 минут. Это было забавно, и потребуется определенная сноровка для управления Roboticmower A1 Pro 2000. Зато нам не надо устанавливать по периметру участка вспомогательные провода и маяки! По умолчанию владелец газонокосилки должен все время вести робот на расстоянии 10 см от края.

После построения карты можно приступать к полноценному кошению травы на участке.

В приложении Dreamehome доступны несколько режимов работы газонокосилки: «Косить везде», «Края», «Зоны» и «Точка». Названия у предустановок — говорящие, дополнительные комментарии здесь излишни. Кроме того, есть режим «Ручной», позволяющий самостоятельно направлять Roboticmower A1 Pro 2000 при помощи смартфона. Этой функцией придется пользоваться часто. Пресет ручного управления позволяет, например, более эффективно косить края газона и узкие места, куда робот не решится проехать по своей ИИ-воле.

Перечислим важные настройки скашивания Roboticmower A1 Pro 2000:

Доступны режимы «Стандарт» и «Эффективный». Первый вариант рассчитан на обработку около 1000 м 2 в сутки, второй — 2000 м 2 за тот же период времени.

в сутки, второй — 2000 м за тот же период времени. Высота скашивания газона меняется в диапазоне от 3 до 7 мм с ценой деления полсантиметра.

Пользователю доступны несколько режимов направления скашивания газона, включая шахматное и перекрестное. Учтите, что в узких коридорах и на участках с заметным наклоном робот будет косить траву в стандартном режиме.

Обязательно опробуйте функции с говорящими названиями «Безопасное скашивание по краям», «Распознавание препятствий», «Обход препятствий» и «Обход препятствий по краям».

К сожалению, оценить эффективность работы шахматного и перекрестного режимов кошения газона нам не удалось — слишком неровным оказался участок земли, выделенный для тестирования. Отметим, что кошение травы по горизонтали и по вертикали, а также под определенным углом Roboticmower A1 Pro 2000 осуществляет качественно — на порядок лучше, чем это делает пользователь с ручной газонокосилкой перед собой. Конечно, чем ровнее газон — тем точнее и плавнее робот движется по его поверхности.

А еще в приложении Dreamehome вы можете выбрать одну из нескольких фигурок, которые робот аккуратно выстрижет на вашем участке: облако, радугу, лунный месяц, звезду, бабочку, елочку и т. д. Быть может, эта информация кому-то пригодится. Утверждается, что Roboticmower A1 Pro 2000 обеспечивает позиционирование с точностью до 1 см.

Часть функций и настроек по скашиванию газона мы можем активировать непосредственно на панели управления робота, но только после построения карты при помощи мобильного приложения. Например, пользователю доступны стандартный и эффективный режимы скашивания, выбор высоты скашивания, а также опции, связанные с защитой устройства от дождя, холода и угона.

Уделим несколько слов тестовому полигону, на котором проводились все испытания. Возможно, слово «газон» для него прозвучит как очень большой комплимент. Поверхность земли здесь — неровная. Неровная настолько, что робот во время работы периодически останавливался, сообщая о том, что его подняли. Речь идет не о площадке для танкового биатлона, конечно же, но все-таки. До начала тестирования Roboticmower A1 Pro 2000 часть газона не косилась примерно неделю, а часть — больше двух недель. Герой обзора испытывался в несколько этапов. В один из дней стояла пасмурная дождливая погода, в другие — солнечная, ясная, сухая пора.

Сначала мы проверили режимы скашивания «Стандарт» и «Эффективный». Для этого в мобильном приложении была выбрана установка «Зоны» и определены два примерно одинаковых участка земли площадью 5 × 5 м каждый. Высота скашивания газона всегда составляла минимально доступные 3 см. В режиме «Стандарт» указанная зона была покошена за 14 минут. Робот обработал 24,4 м2 и потратил 14 % заряда аккумулятора. Переключение на пресет «Эффективный» ускорило процесс: аналогичный участок был пройден за 12 минут. Всего «Прошка» объехала 26 м2 и потратила 13 % заряда батареи. Действительно, во втором режиме герой обзора работает шустрее. Визуально большой разницы в качестве кошения травы между установками «Стандарт» и «Эффективный» мы не заметили. Прочие метрики по определению эффективности работы устройства, такие как взвешивание образовавшейся мульчи, обладают запредельно высокой погрешностью измерений.

Что больше всего удивило в работе Roboticmower A1 Pro 2000, так это непривычно тихая работа устройства. Неприлично тихая! Негромкая настолько, что устройство можно запускать рано-рано утром, с первыми петухами. При этом его работа не побеспокоит ни членов семьи, ни владельцев соседних участков. Уровень шума робота во время кошения менялся в диапазоне от 58 до 65 дБА.

Если честно, у нас были опасения, что Roboticmower A1 Pro 2000 не справится с тестовым полигоном. Однако испытания показали, что ходовые характеристики устройства заслуживают только похвалы. Да, газонокосилка работает неспешно и размеренно. В то же время она способна проезжать («проезжать» — не равно «косить») траву высотой 10+ см. Похвально с учетом того, что целевая высота газона, заявленная производителем, — 10 см и ниже. Dreame ответственно предупреждает об этом в руководстве пользователя. Для работы с бурьяном и сорняками, пожалуй, следует смотреть в сторону полноприводных роботов-косилок или устройств с гусеничной тягой. Однако при прочих равных характеристиках речь идет о принципиально иной ценовой категории умной техники для частного сектора.

Конечно же, скорость и эффективность проезда по той или иной пересеченной местности сильно зависят от погодных условий. На мокром газоне задние колеса Roboticmower A1 Pro 2000 нередко начинают проскальзывать. А еще на них налипают трава и грязь. Особенно сильно скорость передвижения снижается ближе к концу уборки большого земельного участка.

В первый день тестирования устройства шел небольшой дождь. Это не помешало Roboticmower A1 Pro 2000 выполнять свою работу. Защита не включилась. Тогда мы воспользовались поливочным шлангом и сымитировали обильный ливень — робот со словами «Лидар обнаружил воду. Защита от дождя активирована» поехал к док-станции. Теперь устройство продолжит свою работу лишь через определенное время — оно задается в настройках на панели управления или в мобильном приложении.

Кстати, Roboticmower A1 Pro 2000 имеет качественную русскую озвучку и постоянно сообщает всем окружающим о своих действиях. Опять же, уровень «экстравертности» робота можно подрегулировать в программе Dreamehome.

Говоря об эффективности работы Roboticmower A1 Pro 2000 в разных погодных условиях, приведем результаты наших замеров. Первый запуск был осуществлен в пасмурную погоду после непродолжительного дождя. Газон, как уже было сказано, неделю не косился. Высота кошения составила 3 см, режим работы — «Эффективный». На одном заряде аккумулятора «Прошка» покосила 128 м2 участка, продержавшись 64 минуты. Как только в батарее газонокосилки остается 15 % электричества, она останавливает свою работу и возвращается к док-станции. Заправив АКБ на 100 %, робот продолжит кошение, если в настройках не указан иной паттерн действий — например, будет активирована функция «Не беспокоить».

Второй запуск был осуществлен в другой день: погожий, ясный, сухой. К тому же газон ранее уже был приведен в порядок. То есть Roboticmower A1 Pro 2000 наконец-то попал в свою стихию — состояние, когда устройство большую часть времени поддерживает заданное состояние травяного покрова. Режимы, настройки и маршруты не менялись. Теперь робот обработал уже 158 м2, продержавшись 87 минут. Что называется, почувствуйте разницу.

Всего участок (342 м2) был покошен за 205 минут без учета нескольких циклов подзарядки. С ними «рабочий день» Roboticmower A1 Pro 2000 длился 6 часов 12 минут. Да, с 15 до 100 % АКБ заряжается менее чем за час.

Несомненно, важным достоинством Roboticmower A1 Pro 2000 является качество кошения газона. В частности, речь идет о точном позиционированииплавающих ножей по высоте. Добиться такого же результата с ручной газонокосилкой, купленной в ближайшем строительном гипермаркете, не удастся.

Уточним еще несколько важных моментов, касающихся работы Roboticmower A1 Pro 2000. Как уже было сказано ранее, устройство оставляет более чем 10-сантиметровые нескошенные зоны по краю. В том числе из-за этого робот не стал проезжать между забором и грядкой с малиной. Этот участок газона мы покосили в ручном режиме в конце. А еще «Прошка» максимально аккуратно объезжает деревья, мебель, постройки и прочие сооружения. В таком случае довести стрижку газона до идеального состояния поможет только ручной триммер.

Roboticmower A1 Pro 2000 — это абсолютно безопасное устройство! Смотрите, любое поднятие корпуса вызывает моментальную остановку диска с ножами. Конечно же, эффективно проявляет себя и система ультрачувствительного 3D-зондирования «Омнисенс». Так, во время кошения робот легко распознал глубокую яму на краю газона. А еще умный труженик ни разу не помешал домашнему питомцу отдыхать на травке в свой заслуженный выходной.

На фотографиях выше показано состояние устройства после кошения 300+ м2 газона в непогожий день, а также после работы в ясную сухую погоду. В первом случае мойка Roboticmower A1 Pro 2000 напрашивается сразу же. Во втором робот можно не обслуживать неделю, а то и две. Газонокосилка поддерживает стандарт водонепроницаемости IPX6. Значит, мы можем поливать устройство из садового шланга в любом его положении. Мыть «Прошку» водяной струей под высоким давлением запрещено! В целом герой обзора легко обслуживается и приводится к товарному виду — мы упоминали это в самом начале статьи.

Знакомство с умной газонокосилкой Dreame вызвало у нас в основном положительные эмоции. Скажем честно: мы ожидали от устройства, что называется, меньшего перформанса. Оказывается, Roboticmower A1 Pro 2000 с минимальными усилиями справился с газоном средней паршивости. Что же тогда робот покажет в идеальных условиях? Таких, которые бывают исключительно в рекламных роликах. В целом инженеров Dreame можно только похвалить. В первую очередь они создали устройство для простых людей. А все потому, что газонокосилка элементарно подключается, настраивается и обслуживается, требуя от владельца минимум дополнительных телодвижений. Приложение Dreamehome — образец программного обеспечения, в котором все функции и настройки расставлены по своим полочкам. С ним совладает любая домохозяйка. Немаловажно, что устройство обеспечивает полную безопасность окружающей среде, людям и домашним животным. Робот функционирует очень тихо — настолько тихо, что испытываешь настоящее отвращение, когда сосед за забором заводит свою бензиновую ручную газонокосилку. Да, к хорошему привыкаешь быстро.

Естественно, у Roboticmower A1 Pro 2000 есть один очевидный минус — это очень высокая цена. Входной билет в мир беззаботной стрижки газона заметно ударит по семейному бюджету.