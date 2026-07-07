Создатель WinRAR объяснил, почему архиватор уже 30 лет не заставляет покупать лицензию

Более 30 лет архиватор WinRAR работает по модели добровольной оплаты. На этой неделе разработчик этого продукта Евгений Рошал рассказал журналистам РБК о причинах выбора такой схемы, как компания обходится без внешних инвестиций и как появилась иконка с тремя книгами.

В 1993 году челябинский программист Евгений Рошал создал алгоритм сжатия данных Roshal Archive (RAR), а ещё через два года закончил работу над архиватором WinRAR. Впервые за долгое время он рассказал, почему созданный им продукт более 30 лет не требует от пользователей обязательной оплаты.

В 2000-х годах Рошал переехал в США. Он не даёт интервью и не посещает публичные мероприятия. Во время беседы с представителями РБК программист напомнил, что модель добровольной оплаты была распространена в кругах разработчиков-одиночек и небольших компаний в 90-е годы. Такая схема называлась shareware, trialware, то есть условно-бесплатное ПО или ПО с пробным периодом бесплатного использования. Суть такого подхода заключалась в том, что пользователь покупал продукт не по принуждению, а из желания поддержать дальнейшую разработку.

Кроме того, WinRAR конкурировал с бесплатными архиваторами. «В такой ситуации приходится соблюдать баланс между необходимостью получения дохода и удержанием доли рынка», — отметил Рошал. Наличие на рынке бесплатных аналогов и стремление соблюдать этот баланс предопределили модель, которая со временем стала визитной карточкой продукта. WinRAR может работать бесплатно бесконечно, но иногда архиватор напоминает, что лицензию можно оплатить.

Напомним, WinRAR предназначен для сжатия и архивации файлов. В нём реализована поддержка собственного формата RAR, а также ZIP, 7z, TAR, GZ и др. Программный продукт позволяет собирать данные в архив, разбивать архив на тома, защищать данные паролем с шифрованием, восстанавливать повреждённые файлы и др. В наши дни WinRAR продолжает оставаться одним из самых популярных десктопных архиваторов в мире. Исключительные права на дистрибуцию и продажу WinRAR принадлежат немецкой компании Win.rar GmbH, которая была основана в 2002 году.

Сам Рошал не является акционером компании. Авторские права на исходный код архиватора он передал своему старшему брату Александру в 2004 году. Программист отметил, что это позволило ему «переложить на Александра значительную часть организационных вопросов и сфокусироваться на программировании». При этом он не дал ответа на вопрос о том, получают ли они с братом какие-то отчисления от продаж или фиксированные выплаты от немецкой компании, но добавил, что не погружён в финансовую сторону бизнеса и не стремится к этому.

За несколько десятилетий существования продукта компания ни разу не привлекала внешнее финансирования и не вышла на биржу. «Дополнительный капитал для разработки одного не слишком большого продукта не требовался», — пояснил Рошал. Он также добавил, что ему неизвестно, поступали ли предложения о финансировании от Microsoft или других крупных отраслевых компаний.

Ещё Евгений Рошал вспомнил о том, как появилась знаменитая иконка с тремя книгами, перетянутыми ремнём. «Придумал я сам. Нужна была концепция для архива, а один из вариантов архива — много книг. Я взял три толстые книги. Если не ошибаюсь, одна из них была справочником по программированию на ассемблере, остальные — уже не помню. Дальше сложил их стопкой и нарисовал в меру своих невеликих художественных умений», — рассказал программист. Позднее иконку доработали профессиональные дизайнеры, но радикально концепция не менялась.

В ноябре 2024 года SMM-менеджер WinRAR опубликовал пост в соцсети X, заявив, что компания ежемесячно продаёт около 10 тыс. лицензий. «Насколько мне известно, реальные цифры продаж сейчас намного меньше», — прокомментировал этот вопрос Евгений Рошал.

Кроме архиватора Рошал в 1996 году создал файловый менеджер FAR Manager, который остаётся полностью бесплатным. Разработчик объясняет такой подход несколькими причинами. В первую очередь это связано с тем, что у консольного файлового менеджера изначально была ограниченная аудитория, в которую входили разработчики, системные администраторы и др. Кроме того, пользователи FAR Manager распределились неравномерно «с уклоном в сторону Восточной Европы и стран бывшего СССР», тогда как в других частях мира продукт не стал популярным. По словам Рошала, попытка Win.rar GmbH продавать лицензии FAR Manager провалилась в силу упомянутых причин. Кроме того, разработчику было трудно вести одновременно два проекта. «Через какое-то время я понял, что не потяну сразу два проекта. Поэтому я передал FAR группе добровольных разработчиков, которые продолжают его развитие как проект с открытым исходным кодом», — добавил Рошал.

В 2023 году Microsoft объявила, что Windows 11 получит встроенную поддержку RAR — спустя 30 лет после создания этого алгоритма. Рошал оценил это событие «в большей степени как угрозу, чем комплимент», поскольку «наличие такой поддержки в операционной системе влияет на продажи WinRAR не лучшим образом».

Ещё одним ударом стал проект британского программиста Гарета Дэвидсона, который в этом году выпустил утилиту rars, являющуюся первой свободной реализацией алгоритма RAR, способной распаковывать и создавать архивы. Дэвидсон заявил, что благодаря нейросетям реализовать проект удалось за пять недель, тогда как самостоятельная работа заняла бы около пяти лет. Рошал заявил, что это «вызвало в нём растерянность от того, насколько быстро ИИ меняет ситуацию в IT». «Ещё несколько лет назад это казалось бы фантастикой. Сейчас же можно только гадать, сколько пространства останется для написания программного кода людьми в ближайшие несколько лет», — считает программист.