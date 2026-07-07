Сегодня 10 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Архиваторы Создатель WinRAR объяснил, почему архива...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Создатель WinRAR объяснил, почему архиватор уже 30 лет не заставляет покупать лицензию

Более 30 лет архиватор WinRAR работает по модели добровольной оплаты. На этой неделе разработчик этого продукта Евгений Рошал рассказал журналистам РБК о причинах выбора такой схемы, как компания обходится без внешних инвестиций и как появилась иконка с тремя книгами.

Источник изображения: WinRAR

Источник изображения: WinRAR

В 1993 году челябинский программист Евгений Рошал создал алгоритм сжатия данных Roshal Archive (RAR), а ещё через два года закончил работу над архиватором WinRAR. Впервые за долгое время он рассказал, почему созданный им продукт более 30 лет не требует от пользователей обязательной оплаты.

В 2000-х годах Рошал переехал в США. Он не даёт интервью и не посещает публичные мероприятия. Во время беседы с представителями РБК программист напомнил, что модель добровольной оплаты была распространена в кругах разработчиков-одиночек и небольших компаний в 90-е годы. Такая схема называлась shareware, trialware, то есть условно-бесплатное ПО или ПО с пробным периодом бесплатного использования. Суть такого подхода заключалась в том, что пользователь покупал продукт не по принуждению, а из желания поддержать дальнейшую разработку.

Кроме того, WinRAR конкурировал с бесплатными архиваторами. «В такой ситуации приходится соблюдать баланс между необходимостью получения дохода и удержанием доли рынка», — отметил Рошал. Наличие на рынке бесплатных аналогов и стремление соблюдать этот баланс предопределили модель, которая со временем стала визитной карточкой продукта. WinRAR может работать бесплатно бесконечно, но иногда архиватор напоминает, что лицензию можно оплатить.

Напомним, WinRAR предназначен для сжатия и архивации файлов. В нём реализована поддержка собственного формата RAR, а также ZIP, 7z, TAR, GZ и др. Программный продукт позволяет собирать данные в архив, разбивать архив на тома, защищать данные паролем с шифрованием, восстанавливать повреждённые файлы и др. В наши дни WinRAR продолжает оставаться одним из самых популярных десктопных архиваторов в мире. Исключительные права на дистрибуцию и продажу WinRAR принадлежат немецкой компании Win.rar GmbH, которая была основана в 2002 году.

Сам Рошал не является акционером компании. Авторские права на исходный код архиватора он передал своему старшему брату Александру в 2004 году. Программист отметил, что это позволило ему «переложить на Александра значительную часть организационных вопросов и сфокусироваться на программировании». При этом он не дал ответа на вопрос о том, получают ли они с братом какие-то отчисления от продаж или фиксированные выплаты от немецкой компании, но добавил, что не погружён в финансовую сторону бизнеса и не стремится к этому.

За несколько десятилетий существования продукта компания ни разу не привлекала внешнее финансирования и не вышла на биржу. «Дополнительный капитал для разработки одного не слишком большого продукта не требовался», — пояснил Рошал. Он также добавил, что ему неизвестно, поступали ли предложения о финансировании от Microsoft или других крупных отраслевых компаний.

Источник изображения: David Rangel / unsplash.com

Источник изображения: David Rangel / unsplash.com

Ещё Евгений Рошал вспомнил о том, как появилась знаменитая иконка с тремя книгами, перетянутыми ремнём. «Придумал я сам. Нужна была концепция для архива, а один из вариантов архива — много книг. Я взял три толстые книги. Если не ошибаюсь, одна из них была справочником по программированию на ассемблере, остальные — уже не помню. Дальше сложил их стопкой и нарисовал в меру своих невеликих художественных умений», — рассказал программист. Позднее иконку доработали профессиональные дизайнеры, но радикально концепция не менялась.

В ноябре 2024 года SMM-менеджер WinRAR опубликовал пост в соцсети X, заявив, что компания ежемесячно продаёт около 10 тыс. лицензий. «Насколько мне известно, реальные цифры продаж сейчас намного меньше», — прокомментировал этот вопрос Евгений Рошал.

Кроме архиватора Рошал в 1996 году создал файловый менеджер FAR Manager, который остаётся полностью бесплатным. Разработчик объясняет такой подход несколькими причинами. В первую очередь это связано с тем, что у консольного файлового менеджера изначально была ограниченная аудитория, в которую входили разработчики, системные администраторы и др. Кроме того, пользователи FAR Manager распределились неравномерно «с уклоном в сторону Восточной Европы и стран бывшего СССР», тогда как в других частях мира продукт не стал популярным. По словам Рошала, попытка Win.rar GmbH продавать лицензии FAR Manager провалилась в силу упомянутых причин. Кроме того, разработчику было трудно вести одновременно два проекта. «Через какое-то время я понял, что не потяну сразу два проекта. Поэтому я передал FAR группе добровольных разработчиков, которые продолжают его развитие как проект с открытым исходным кодом», — добавил Рошал.

В 2023 году Microsoft объявила, что Windows 11 получит встроенную поддержку RAR — спустя 30 лет после создания этого алгоритма. Рошал оценил это событие «в большей степени как угрозу, чем комплимент», поскольку «наличие такой поддержки в операционной системе влияет на продажи WinRAR не лучшим образом».

Ещё одним ударом стал проект британского программиста Гарета Дэвидсона, который в этом году выпустил утилиту rars, являющуюся первой свободной реализацией алгоритма RAR, способной распаковывать и создавать архивы. Дэвидсон заявил, что благодаря нейросетям реализовать проект удалось за пять недель, тогда как самостоятельная работа заняла бы около пяти лет. Рошал заявил, что это «вызвало в нём растерянность от того, насколько быстро ИИ меняет ситуацию в IT». «Ещё несколько лет назад это казалось бы фантастикой. Сейчас же можно только гадать, сколько пространства останется для написания программного кода людьми в ближайшие несколько лет», — считает программист.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В России создадут защиту отечественного ПО на случай массового отзыва сертификатов
Meta✴ убрала алгоритм распознавания лиц из программного кода для умных очков
Ограничения VPN-трафика затруднили разработку программного обеспечения
Google изменила правила резервного копирования Android — теперь оно занимает место в облаке
Meta✴ без лишнего шума выпустила мобильное приложение Pocket для вайб-кодинга игр на ходу
Samsung закроет свой мессенджер в пользу аналога Google в этом месяце
Теги: winrar, архиватор, программное обеспечение
winrar, архиватор, программное обеспечение
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Энтузиаст потратил три тысячи долларов, чтобы с помощью ИИ перенести в Roblox легендарную Quake
NASA запустило видеотрансляцию с лунной орбиты в 4K
SpaceX бьёт рекорды: в 36-й раз запустила одну ступень Falcon 9 и вывела почти 1600 спутников Starlink за полгода
Кнопки возвращаются в авто: Китай запретил управлять 19 функциями машин только через сенсорный экран
Отчёт Backblaze: жёсткие диски на 22–24 Тбайт оказались одними из самых надёжных
Character.AI представила формат коротких сериалов с возможностью чата с героями 3 ч.
OpenAI в августе прекратит поддержку ИИ-браузера ChatGPT Atlas в пользу нового настольного приложения ChatGPT для Windows и Mac 3 ч.
Google начнёт помечать рекламу, созданную или изменённую с помощью ИИ 9 ч.
Palworld не подорожает на релизе, но сломает моды — геймплейный трейлер горячо ожидаемого обновления 11 ч.
OpenAI выпустила GPT-5.6 и научила ChatGPT выполнять многоэтапные рабочие задачи в режиме Wor 11 ч.
Переносы, переработки и потеря талантов: сотрудники Bethesda Game Studios предупредили, чем увольнения в студии обернутся для The Elder Scrolls VI 13 ч.
Амбициозный средневековый симулятор The Guild — Europa 1410 не выйдет 16 июля в раннем доступе Steam из-за отзывов о демоверсии 14 ч.
Apple заинтересовалась технологией PrismML для запуска больших ИИ-моделей прямо на смартфоне 15 ч.
Anthropic добавила в Claude статистику использования ИИ и советы по повышению эффективности 15 ч.
Google объявила Anthropic Fable 5 лучшей ИИ-моделью для разработки приложений под Android 15 ч.
Sony обновила суперзум RX10 и повысила на него цену 30 мин.
Министр торговли Лютник заявил, что Samsung и SK hynix придётся построить предприятия по производству памяти в США 47 мин.
SK hynix по итогам размещения в США удалось выручить $26,5 млрд 2 ч.
Razer выпустила тематическую гарнитуру для поклонников персонажа Синнаморола 3 ч.
Micron пообещала вложить $250 млрд в американскую экономику до 2035 года 4 ч.
Новая статья: Обзор складного смартфона HONOR Magic V6: избавление от комплексов 9 ч.
Meta начнёт выпускать собственные ИИ-чипы уже в сентябре, чтобы меньше зависеть от Nvidia 15 ч.
Cerebras развернёт в Европе 200 МВт ИИ-мощностей к концу 2027 года 16 ч.
Parasail скрестила NVIDIA Hopper и Blackwell с d-Matrix Corsair, ускорив инференс в 10 раз 16 ч.
Samsung рассчитывает запустить плавучие ЦОД во II квартале 2028 года 17 ч.