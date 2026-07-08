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Созданный для питания ИИ малый атомный реактор впервые вышел на самоподдерживающуюся реакцию

Техасский стартап Aalo Atomics сообщил о достижении критичности на малом модульном реакторе для питания ЦОД и ИИ-инфраструктуры. Реактор показал устойчивую реакцию ядерного деления и выработку тепловой мощности, которая в дальнейшем будет использоваться для производства пара и вращения турбин генераторов. Отчасти за Aalo стоит компания Microsoft, которая рассчитывает получить выгоду от перевода центров обработки данных на питание от атомных реакторов.

Источник изображения: Aalo Atomics

Источник изображения: Aalo Atomics

Запуск реактора Aalo-X был осуществлён на площадке Idaho National Laboratory 4 июля 2026 года. Критичность означает, что в активной зоне впервые установилась самоподдерживающаяся цепная реакция деления. Поскольку это был запуск прототипа реактора (что важно, объём его активной зоны идентичен будущим серийным экземплярам), речь шла о физическом пуске без выработки электроэнергии, фактически — демонстрации. По данным Министерства энергетики США, Aalo стала не первой, а четвёртой компанией в рамках программы DOE Reactor Pilot Program, достигшей этого рубежа: ранее критичности достигли установки Antares Nuclear Mark-0, Valar Atomics Ward 250 и Deployable Energy Unity.

Испытательная установка Aalo включает полноразмерную активную зону, предназначенную для проверки протекания реакции деления, работы органов управления, процедур загрузки топлива и систем контроля перед созданием полноценного варианта реактора. Компания утверждает, что путь от начала строительства до устойчивой цепной реакции занял менее восьми месяцев, а сама Aalo прошла путь «от основания до деления» менее чем за три года. Топливные стержни для реактора изготовило подразделение Global Nuclear Fuel, связанное с GE Vernova. Они используют уран с обогащением менее 5 % и не зависят от поставок дефицитного в США российского урана класса HALEU.

Будущая коммерческая архитектура АЭС Aalo строится вокруг реактора Aalo-1 электрической мощностью 10 МВт, а стандартный блок Aalo Pod должен объединять пять таких реакторов в электростанцию мощностью 50 МВт для питания дата-центров (пять реакторов работают на одну общую турбину). Согласно опубликованным характеристикам, это натриевый реактор с графитовым замедлителем, жидким натрием в качестве теплоносителя, керамическим топливом UO2, рабочей температурой 160–425 °C и давлением, близким к атмосферному. Выбор натрия объясняется его высокой теплопроводностью, высокой температурой кипения и возможностью обходиться без традиционного для АЭС водяного охлаждения.

Следующим шагом должен стать энергетический пуск опытного реактора Aalo-X — полноценной тепловой установки мощностью 30 МВт с натриевым контуром, натрий-паровым теплообменником, турбогенератором электрической мощностью 10 МВт и конденсаторами пара для возврата воды в систему. Aalo заявляет, что уже работает над вторым реактором в рамках проекта Project Ascension на той же площадке INL: он должен начать вырабатывать электроэнергию и обеспечивать питание локального дата-центра в 2027 году. В перспективе компания рассматривает варианты совместного строительства модульных АЭС и ЦОД. Компания Microsoft, помимо заинтересованности в реакторах для питания своих серверных залов, работает над ИИ для оформления разрешительных документов для регуляторов, что будет способствовать скорейшему вводу в строй новых АЭС.

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Теги: малый модульный реактор
малый модульный реактор
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