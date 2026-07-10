Netflix превращается в телевидение: сервис запустит телеканалы с постоянными трансляциями фильмов и сериалов

Netflix рассматривает возможность добавить на платформу постоянно работающие телеканалы, на которых транслируются определённые фильмы и сериалы, узнал The Wall Street Journal. Получается нечто вроде сервисов Pluto TV и Tubi — их главная особенность в том, что они бесплатные из-за необходимости смотреть рекламу.

Крупнейшая в мире платформа потокового видео Netflix преуспела, добавив в ассортимент тарифный план с рекламой, популярность которого продолжает расти, хотя после последнего повышения цен он подорожал до $8,99 в месяц. Компания также не исключает возможности продавать пакетные подписки, включающие другие стриминги — их уже продают её конкуренты в лице Apple TV и Prime Video.

Netflix отмечает признаки падения вовлечённости пользователей, и её последние инициативы — стремление изменить ситуацию к лучшему. Администрация платформы пытается выяснить, почему вторые сезоны её сериалов демонстрируют значительное падение числа просмотров. В последнее время сервис начал добавлять контент нового типа, в том числе видеоподкасты и видео от медиакомпаний BuzzFeed и Condé Nast — эти шоу можно включить и оставить работать в фоновом режиме, потому что они не требуют такого же внимания, как дорогие сериалы.