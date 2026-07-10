Сегодня 11 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Проигрыватели аудио и видео Netflix превращается в телевидение: серв...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Netflix превращается в телевидение: сервис запустит телеканалы с постоянными трансляциями фильмов и сериалов

Netflix рассматривает возможность добавить на платформу постоянно работающие телеканалы, на которых транслируются определённые фильмы и сериалы, узнал The Wall Street Journal. Получается нечто вроде сервисов Pluto TV и Tubi — их главная особенность в том, что они бесплатные из-за необходимости смотреть рекламу.

Источник изображения: Thibault Penin / unsplash.com

Источник изображения: Thibault Penin / unsplash.com

Крупнейшая в мире платформа потокового видео Netflix преуспела, добавив в ассортимент тарифный план с рекламой, популярность которого продолжает расти, хотя после последнего повышения цен он подорожал до $8,99 в месяц. Компания также не исключает возможности продавать пакетные подписки, включающие другие стриминги — их уже продают её конкуренты в лице Apple TV и Prime Video.

Netflix отмечает признаки падения вовлечённости пользователей, и её последние инициативы — стремление изменить ситуацию к лучшему. Администрация платформы пытается выяснить, почему вторые сезоны её сериалов демонстрируют значительное падение числа просмотров. В последнее время сервис начал добавлять контент нового типа, в том числе видеоподкасты и видео от медиакомпаний BuzzFeed и Condé Nast — эти шоу можно включить и оставить работать в фоновом режиме, потому что они не требуют такого же внимания, как дорогие сериалы.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Корейское отделение Netflix проговорилось о дате выхода Cyberpunk: Edgerunners 2
Netflix выпустит сериал по мотивам Persona — первые подробности
Netflix подтвердила, когда выйдет Cyberpunk: Edgerunners 2 — новый трейлер на подходе
В Spotify встроят нейросеть Google Gemini, которая предложит музыку по обстановке
Несмотря на блокировки, YouTube прирос аудиторией в России
Вышло приложение ASCILINE Engine для трансляции «неблокируемого» ASCII-видео
Теги: netflix, телеканал, стриминг
netflix, телеканал, стриминг
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китай научился ловить ракеты тросами — первая ступень успешно вернулась после орбитального запуска
Китай запустил крупнейшую в мире гибридную солнечную электростанцию, работающую и после заката
На небе может появиться объект ярче Луны: вызвавший волну протестов спутник-зеркало получил разрешение на запуск
NASA открыло путь к замене МКС — опубликованы требования к частным орбитальным станциям
AMD представит первые процессоры на Zen 6 менее чем через две недели — это будут серверные EPYC Venice
ByteDance представила Seedream 5.0 Pro — флагманскую ИИ-модель для генерации и редактирования изображений 2 ч.
Власть в OpenAI сосредотачивается в руках президента Грега Брокмана на этапе подготовки к IPO 2 ч.
Глава Xbox вошла в рабочую группу Федеральной резервной системы США 3 ч.
ИИ-модель GPT-5.6 стала «предпочтительной» в Copilot, несмотря на трения между OpenAI и Microsoft 9 ч.
Новая статья: Dark Scrolls — безостановочный экшен. Рецензия 9 ч.
Microsoft, Google, Amazon и Oracle попали под пристальный надзор британских регуляторов 10 ч.
[Обновлено] id Software продолжит делать игры, а сообщения о смерти idTech сильно преувеличены 11 ч.
Assassin’s Creed Black Flag Resynced не разочаровала Ubisoft продажами — два миллиона копий на следующий день после релиза 11 ч.
Инвесторы поверили в ИИ от Meta: акции компании показали лучший недельный результат с начала 2024 года 12 ч.
«Ты должен был бороться со злом…»: переговорщика по борьбе с вымогателями отправили в тюрьму за помощь хакерам 13 ч.
У домашнего человекоподобного робота 1X Neo оказались невероятно быстрые пальцы 21 мин.
OpenAI ответила на иск Apple о краже коммерческой тайны 2 ч.
SK hynix готова предлагать клиентам память напрокат и значительно увеличить инвестиции в США 2 ч.
Apple обвинила бывших сотрудников в передаче коммерческой тайны OpenAI 3 ч.
Глава SK hynix заявил, что дефицит памяти достигнет пика в 2027 году, но сохранится даже в следующем десятилетии 3 ч.
После дебюта в США акции SK hynix выросли в цене на 13 %, глава компании говорит о высочайшем спросе на память 4 ч.
Исследование LG подтвердило: чем дороже монитор, тем лучше стрельба в шутерах 9 ч.
Японская Rapidus выбрала самый простой путь для переманивания клиентов TSMC на свой 2-нм техпроцесс 9 ч.
Долги бигтехов удвоились ради ИИ — инвесторы начинают нервничать 12 ч.
Asus представила беспроводной геймпад ROG Raikiri II Pro с частотой опроса 8000 Гц и широкими возможностями кастомизации 12 ч.