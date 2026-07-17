Компания FirstVDS запустила комплексный сервис мониторинга сайтов

Компания FirstVDS запустила сервис мониторинга сайтов, который объединяет в одной платформе контроль доступности веб-ресурсов, состояния домена и SSL-сертификатов. Решение рассчитано на владельцев сайтов и администраторов, которым больше не потребуется использовать несколько отдельных инструментов для отслеживания различных параметров работы ресурса.

Доступны три тарифа, которые отличаются интервалами проверки и количеством подключаемых сайтов. Стоимость начинается с отметки в 249 рублей. А чтобы оценить возможности сервиса, можно воспользоваться бесплатным пробным тарифом.

Сервис мониторинга от FirstVDS круглосуточно проверяет доступность страниц, отслеживает срок действия домена и SSL-сертификата, а также контролирует время отклика. Помимо очевидных сбоев, таких как ошибки 502, 503 и 504 или полная недоступность сайта, система фиксирует менее заметные проблемы — например, увеличение времени ответа или таймауты. Результаты проверок отображаются в интерфейсе по категориям URL, PING, SSL и DOMAIN.

При обнаружении неполадок пользователи получают уведомления. В зависимости от выбранного тарифа оповещения могут отправляться по электронной почте, а также через Telegram, VK, MAX, Slack или вебхуки. История всех инцидентов сохраняется в личном кабинете.

По словам директора по продукту FirstVDS Никиты Попова, во многих компаниях мониторинг до сих пор организован с помощью разрозненных инструментов: отдельные скрипты следят за доступностью сайта, календарь напоминает об окончании срока действия SSL-сертификата, а за доменом приходится следить отдельно. Новый сервис объединяет все основные проверки в одном интерфейсе и не требует сложной настройки.

Для сервиса предусмотрены три платных тарифа и одна бесплатная опция. В каждый тариф, включая бесплатный, входит полный пакет базовых проверок — SSL, DOMAIN, PING и URL:

Бесплатный — до 3 сайтов, интервал проверки — 30 минут, уведомления по email (1 получатель).

Стандарт (249 ₽/мес) — до 15 сайтов, интервал проверки — 5 минут, дополнительные каналы уведомлений — в телеграм, VK, MAX (до 3 получателей).

Профессиональный (590 ₽/мес) — до 50 сайтов, интервал проверки — 1 минута, до 10 получателей, включает перечисленные каналы оповещений и дополнительные уведомления в Slack.

Корпоративный (1290 ₽/мес) — до 200+ сайтов, интервал 30 секунд, безлимит получателей, все каналы уведомлений и дополнительно — вебхуки, приоритетная поддержка.

В компании отметили, что планируют и дальше развивать сервис мониторинга сайтов, добавляя новые типы проверок и интеграций.

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