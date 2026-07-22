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Учёные выяснили, что мощнейшие геомагнитные бури могут быть вдвое опаснее, чем считалось — к такому человечество не готово

Учёные выяснили, что очень сильные солнечные бури могут воздействовать на Землю примерно вдвое сильнее, чем считалось ранее. Прежние модели предполагали, что у магнитосферы существует предел: после определённого уровня усиление солнечного ветра уже почти не увеличивает электрические токи около Земли. Новое исследование показало, что убедительных доказательств такого «насыщения» нет.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT/3DNews

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT/3DNews

Авторы новой работы изучили данные аппарата Wind, собранные с 1995 по 2019 год, и сравнили их с показаниями наземных магнитометров в обоих полушариях. Wind измерял параметры солнечного ветра возле точки Лагранжа L1 — примерно в 230 радиусах Земли от нашей планеты. Однако до магнитосферы поток плазмы успевает измениться, поэтому ошибка в оценке времени его прибытия и напряжённости магнитного поля может достигать 30 % и более.

Исследователи создали компьютерную модель, которая впервые учитывала эти погрешности. Она показала, что предполагаемое «насыщение» могло возникать из-за ошибок измерений и статистической обработки данных. Без учёта статистических погрешностей зависимость силы геомагнитных бурь на Земле от мощности солнечного ветра росла линейно. Как только учёные добавляли в модель имитацию погрешностей измерений методом Монте-Карло, зависимость становилась нелинейной. Иначе говоря, возникал эффект «насыщения», и дальнейший рост мощности солнечного ветра уже не приводил к усилению геомагнитной бури на Земле.

Источник изображения: Nature 2026

Источник изображения: Nature 2026

После исправления ошибок зависимость между силой солнечного ветра и геомагнитной активностью оставалась почти линейной как минимум до 15 мВ/м. При расчётном воздействии около 25 мВ/м геомагнитная буря могла оказаться примерно вдвое мощнее, чем предсказывали старые модели. Это увеличивает потенциальную опасность для спутников, радиосвязи, навигации и наземных электросетей. При ещё более сильном воздействии предел реакции магнитосферы, возможно, всё же существует, но современные наблюдения пока его не обнаружили. Занижение опасности геомагнитных бурь чревато выходом из строя спутников, а также отказом оборудования на Земле. Мы можем оказаться не готовы к такому сценарию, и лучше бы не проверять его на практике.

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Теги: солнце, солнечная система
солнце, солнечная система
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