В Китае посреди моря поставили крупнейший в мире HVDC-инвертор для ветроэнергетики — высотой с 7-этажное здание и массой 25 тыс. тонн

Китайские инженеры продолжают удивлять смелыми решениями в морской ветроэнергетике. Для наиболее эффективной передачи энергии морского ветра на сушу вдали от берега построен крупнейший в мире HVDC-инвертор (высоковольтного питания постоянным током). Это сооружение высотой с 7-этажное здание и массой 25 000 тонн. Доставить и закрепить конструкцию в открытом море стало ещё одним испытанием, ведь судов для таких работ просто нет.

Морская станция названа поэтическим именем Hai Feng Zhi Xin («Сердце морского ветра»). Она размещена в Южно-Китайском море почти в 100 км от побережья города Янцзян провинции Гуандун. Она стала первой морской станцией регулируемой передачи постоянного тока с рабочим напряжением 500 кВ и пропускной способностью 2 ГВт. Стальная надстройка массой около 25 тыс. тонн имеет размеры примерно 85,5 × 82,5 м и высоту 44 м.

Станция станет центральным узлом передачи энергии от морских ветропарков Qingzhou V и Qingzhou VII компании China Three Gorges. Она будет принимать переменный ток от 163 ветрогенераторов, повышать его напряжение и с помощью преобразователей напряжения переводить в постоянный ток высокого напряжения — HVDC. Такой способ особенно выгоден для удалённых морских электростанций: длинные подводные кабели переменного тока создают значительную ёмкостную нагрузку и теряют часть пропускной способности, тогда как HVDC позволяет передавать большие объёмы энергии на сотни километров с меньшими потерями.

Платформу преобразователя собрали и оснастили оборудованием на берегу, после чего перевезли к месту установки единым блоком на полупогружном судне. Надстройку разместили над заранее установленным опорным основанием с фундаментом в морском дне (масса фундамента достигает 17 000 и имеет вбитые в дно бетонные сваи) и опустили на него методом затопления несущего судна. О точности операции говорит тот факт, что несмотря на условия открытого моря зазор между конструкцией и опорой удерживался всего 15 см.

Для совмещения станции с основанием с миллиметровой точностью специалисты непрерывно отслеживали волнение моря, уровень прилива и положение судна, управляя его балластными цистернами и системой динамического позиционирования. Станция рассчитана на дистанционное управление и оснащена системами мониторинга, вентиляции и пожарной защиты, адаптированными к высокой влажности и солёной морской атмосфере.

После подключения подводных кабелей и завершения совместных испытаний морской и наземной частей система сможет передавать около 6 ТВт•ч возобновляемой электроэнергии в год в энергосистему городов Гуандун, Гонконг и Макао. Морская станция, подводная кабельная линия и наземная инфраструктура образуют энергетический коридор общей протяжённостью около 300 км. По расчётам разработчиков, эксплуатация комплекса позволит ежегодно экономить примерно 1,74 млн тонн условного угля и сократит выбросы углекислого газа на 4,63 млн тонн, одновременно открывая возможность строить крупные ветропарки дальше от берега, где ветровые ресурсы стабильнее.

Добавим, энергосистемы HVDC сегодня рассматриваются как наиболее перспективные для питания ЦОД и ИИ. Не исключено, что китайцы также движутся в этом направлении.