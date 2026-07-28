Германия запустит производство ядерного топлива по российской технологии

Власти Германии разрешили компании Advanced Nuclear Fuels (ANF), дочернему предприятию французской Framatome, переоборудовать завод в Лингене для производства топлива для энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000. Разрешение выдало Министерство окружающей среды, энергетики и защиты климата Нижней Саксонии, действовавшее по поручению федерального правительства. Станки, сырьё и лицензии предоставлены входящей в «Росатом» компанией «ТВЭЛ».

Заявка была подана ещё 10 марта 2022 года и предусматривала выпуск шестигранных тепловыделяющих сборок по лицензии «ТВЭЛ» с использованием предоставленных ею технологий и специализированного оборудования. Несмотря на политические возражения против сотрудничества с российской государственной корпорацией, немецкие ведомства пришли к выводу, что с точки зрения безопасности действующий Закон об атомной энергии вынуждает принять услуги дочерней компании «Росатома». Берлин считает, что ограничивать такое сотрудничество должны санкции ЕС, которые пока не согласованы (в том числе санкции против российского атомного сектора).

Проект затрагивает главным образом существующие производственные помещения в Лингене, но потребует установки и замены нескольких важных для техпроцесса систем. На участке изготовления твэлов планируется заменить сварочную машину, используемую для герметизации заполненных топливом оболочек, установить дополнительное оборудование для проверки герметичности, качества сварного шва и внутреннего давления, а также модернизировать ряд других единиц оборудования. Технологические расчёты выполнены для топлива с обогащением до 5,0 % по урану-235.

Впрочем, основная часть дополнительных условий по проекту связана не с радиационной безопасностью, а с риском саботажа, промышленного шпионажа и вмешательства в цифровые системы предприятия. Сотрудникам «ТВЭЛ», «Росатома» и уполномоченным ими лицам в общем случае запрещено посещать завод, за исключением особо оговорённых случаев. Также независимую проверку должно пройти поставленное российской стороной оборудование, в котором немецкие эксперты по безопасности будут искать наличие модифицированных деталей. Проверке будет подвергнут код — от программ до программируемых микроконтроллеров и средств визуализации. При этом доступ оборудования «ТВЭЛ» к сети завода в любом случае исключён.

Все поступающие из России готовые твэлы с таблетками, содержащими оксид гадолиния — выгорающий поглотитель нейтронов, — должны проходить стопроцентную проверку пассивным сканером на дефекты, неоднородности и посторонние включения.

Framatome называет лицензионное производство промежуточным решением для европейских АЭС, исторически зависевших от поставок российского топлива. В Евросоюзе эксплуатируются 19 таких реакторов: четыре ВВЭР-1000 — в Болгарии и Чехии и 15 блоков ВВЭР-440 — в Чехии, Финляндии, Венгрии и Словакии. На первом этапе компания намерена выпускать сборки, конструктивно соответствующие уже квалифицированному топливу «ТВЭЛ», что позволяет избежать многолетнего цикла испытаний и лицензирования совершенно новой конструкции.

Параллельно Framatome с 2018 года разрабатывает собственные полностью европейские сборки для ВВЭР-1000 и ВВЭР-440. Проект топлива для реакторов меньшей мощности получил €10 млн по программе Euratom. Таким образом, производство в Лингене может сократить импорт готовых российских сборок и расширить европейские производственные мощности, но пока не устраняет зависимость от российской лицензии, оборудования и отдельных компонентов. Полный отказ от российских технологий станет возможен только после завершения реакторных испытаний и сертификации собственных топливных сборок Framatome.