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Сайты российских банков перестали открываться в зарубежных браузерах из-за отзыва SSL-сертификатов

По сообщениям сетевых источников, сайт ВТБ и его веб-приложение перестали открываться в зарубежных браузерах. Осведомлённые источники рассказали, что это связано с отзывом зарубежных SSL-сертификатов. Ранее банк перешёл на сертификат Национального удостоверяющего центра Минцифры РФ, который не поддерживается во многих иностранных интернет-обозревателях.

Источник изображения: Sasun Bughdaryan / unsplash.com

Источник изображения: Sasun Bughdaryan / unsplash.com

Сайт и веб-приложение ВТБ продолжают работать в «Яндекс Браузере», который поддерживает российские сертификаты безопасности. На сайте ВТБ отмечается, что на устройствах с установленными сертификатами Минцифры «дополнительных действий не требуется». «Российские сайты и сервисы могут некорректно работать в иностранных браузерах из-за отзыва международных SSL-сертификатов. Наши клиенты могут продолжать использовать все сервисы банка без ограничений в привычном браузере, установив российские сертификаты безопасности Минцифры, или скачать «Яндекс Браузер». Подробная информация размещена на нашем сайте, в «ВТБ Онлайн» и на «Госуслугах», — сообщили в пресс-службе ВТБ.

Отметим, что в зарубежных браузерах также не открываются сайты «Сбера», «Альфа-банка», «Россельхозбанка», банка «Уралсиб», «Промсвязьбанка» и банка «Санкт-Петербург». На момент проверки через зарубежные сайты открывался сайт «Т-банка». Однако все перечисленные сайты нормально работают в «Яндекс Браузере».

Представитель пресс-службы «Альфа-банка» подтвердил, что никакого сбоя в работе сервисов кредитной организации нет. «Сейчас не все онлайн-сервисы работают с иностранными сертификатами безопасности. Из-за этого могут не открываться сайты и сервисы, в том числе и многих банков», — говорится в заявлении пресс-службы. Там также рекомендовали установить российские сертификаты безопасности.

В прошлом месяце Минцифры предупреждало, что некоторые российские сайты могут перестать работать корректно в зарубежных браузерах, таких как Chrome, Safari и Edge, если иностранные удостоверяющие центры отзовут их SSL-сертификаты. В ведомстве пользователям рекомендовали установить сертификаты безопасности Минцифры, добавив, что в «Яндекс Браузере» они уже встроены.

Напомним, SSL-сертификаты используются для подтверждения подлинности сайта и обеспечения защищённого соединения. В случае отзыва сертификата зарубежным удостоверяющим центром браузер перестаёт доверять сайту и может блокировать доступ или вывести сообщение с предупреждением о небезопасном соединении.

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Теги: ssl, сертификат, интернет, браузеры
ssl, сертификат, интернет, браузеры
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