Обзор робота-уборщика Dreame L60 Ultra: когда просто нужен качественный пылесос

Согласно статистике IDC, бренды Dreame Group в первом полугодии 2026 года заняли первое место по продажам роботов-пылесосов. Сегодня посмотрим, что интересного предлагает компания, занимающая лидирующую позицию: на тесте у нас Dreame L60 Ultra. Это универсальный робот-пылесос с функцией мойки, выдвижной щеткой и мопом, 3D ToF-навигацией, складным лидаром, мощностью – и при всем этом стоимостью до 100 тысяч рублей.

⇡#Технические характеристики, комплектация, особенности док-станции, управление

L60 Ultra — одна из актуальных моделей L-линейки Dreame, которую можно отнести к предфлагманскому классу: сюда ставят востребованные и уже обкатанные технологии, а более дорогим X-версиям оставляют место для экспериментов. Модель продается в черной и белой расцветках, у нас была белая.

Поставляется пылесос в вытянутой коробке. Внутри — сам L60 Ultra, док-станция, пандус для заезда, два круглых мопа, дополнительный мешок для мусора, специальная жидкость для мытья пола и документация. Не очень много, но все необходимое есть.

Технические характеристики Характеристика Значение

Тип уборки

Сухая и влажная

Мощность всасывания

До 35 кПа

Основные щетки

Две роликовые HyperStream Detangling DuoBrush 2.0

Боковая щетка

Выдвижная SideReach

Влажная уборка

Два вращающихся мопа Dual OmniScrub

Скорость вращения мопов

До 165 об/мин

Прижимная сила мопов

13 Н

Аккумулятор

5 200 мА·ч

Заявленное время автономной работы

До 220 минут при сухой уборке в тихом режиме

Контейнер для пыли в роботе

365 мл

Высота корпуса

8,9 см; для проезда под мебелью нужен зазор от 9,1 см

Преодоление порогов

До 2,2 см для одноуровневых и до 4 см для двухуровневых

Мешок в док-станции

3,2 л

Бак для чистой воды

4,5 л

Бак для грязной воды

4 л

Промывка мопов

Вода температурой до 100 °C

Сушка мопов

Горячий воздух температурой 45 °C

Заявленный уровень шума

64 дБ

Размеры док-станции

34 × 45,7 × 59 см

Рекомендованная розничная цена

99 999 рублей

Современный робот-пылесос бесполезен без приложения, и L60 Ultra не исключение. Для его настройки нужно установить Dreamehome, доступное для Android и iOS. Программа переведена на русский язык, а скачать ее можно, отсканировав QR-код под крышкой пылесоса. Мы без проблем подключили устройство к Wi-Fi в диапазоне 2,4 ГГц и добавили его в приложение, после чего тут же скачали софтверный апдейт.

Мобильное приложение

С помощью мобильного приложения Dreamehome можно:

задать расписание робота-пылесоса, настроив время, режим, зоны и комнаты уборки;

использовать видеокамеру;

настроить режим очистки ковров;

выбрать интеллектуальный режим уборки;

посмотреть историю уборок;

уточнить уровень износа обслуживаемых деталей устройства;

настроить режим «Не беспокоить»;

варьировать мощность всасывания и степень смачивания швабр;

включать функции док-станции;

менять режим зарядки робота;

запускать звуковой сигнал, чтобы найти робота по звуку;

выбрать язык приложения и голосовых комментариев;

сбросить настройки до значения по умолчанию и обновить прошивку.

Также L60 Ultra поддерживает голосовое управление. Достаточно сказать «Окей, Dreame» и произнести команду, например «Начни уборку». По данным производителя, робот распознает более 40 голосовых команд без подключения к интернету. Поддерживаемые языки и доступность отдельных команд могут зависеть от версии прошивки.

Док-станция L60 Ultra достаточно узкая — 34 см в ширину, но высокая — 59 см. Цвет белый, при этом боковая крышка золотистая, с эффектной раскраской «под мрамор». Сзади выемка для переноски и направляющая для кабеля: провод можно уложить вдоль корпуса, чтобы он не болтался. Мелочь, а приятно.

Сверху под «крышей» док-станции прячутся два бака: черный, объемом 4 л, для грязной воды и прозрачный, на 4,5 л, для чистой. Контейнеры вытянутые, ручки массивные, доставать их удобно, защелки фиксируются плотно. За золотистой крышкой находятся контейнер для моющего средства и мешок для мусора на 3,2 л. По заявлению производителя, мешка хватит примерно на 100 дней, но срок зависит от частоты уборки и степени загрязнения квартиры.

В «гараже» PowerDock устроена зарядно-моечно-сушильная станция. Система ThermoHub промывает мопы водой температурой до 100 °C, подавая ее через два десятка форсунок. Это помогает отмывать сами насадки и очищать поддон; после промывки грязная вода сливается, а мопы сушатся горячим воздухом при 45 °C. Перед тем как робот поедет на уборку, система охладит узел до безопасной температуры — чтобы вы ненароком не обожглись.

У L60 Ultra продвинутая система навигации VersaLift с опускающимся лидароми система обхода препятствий с AI-камерой, двойным лазерным структурированным светом и LED-подсветкой. Всё это вместе образует систему, которая строит карту, сканирует и каталогизирует препятствия. Камера также позволяет включать видеотрансляцию и фотографировать объекты — например, кота или случайно мелькнувшую в кадре ногу. Для дополнительной навигации предусмотрена складывающаяся башня лидара, на ней кнопки включения и возврата на базу. Со сложенной башней высота корпуса чуть больше 8 см, так что робот пролезет даже под низкие тумбочки.

Под крышкой, которая держится на магнитах, находится контейнер для пыли объемом 365мл, кнопка сброса Wi-Fi и наклейка с QR-кодом для скачивания приложения Dreamehome.

На днище по периметру расположены датчики падения. В задней части расположена система влажной уборки DuoScrub с двумя держателями швабр. Одна из них выдвигается за пределы корпуса, чтобы очищать участки вдоль стен и под краями мебели. Насадки вращаются со скоростью до 165 об/мин, а прижимная сила достигает 13 Н. При уборке ковров робот поднимает салфетки на сантиметр. Спереди расположена выдвижная боковая щетка SideReach. Она подхватывает мусор вдоль плинтусов, стен и в углах, направляя его к основному воздухозаборнику.

Кстати, о нем. Здесь работают две роликовые встречновращающиесящетки HyperStream Detangling DuoBrush с силиконовыми элементами. Один ролик сочетает нейлоновые щетинки и гибкие TPU-элементы, второй полностью выполнен из мягкого TPU. Конструкция воздушного канала помогает направлять волосы в зону всасывания и уменьшать их наматывание на ролики. В период тестирования на щетки ничего не намоталось, но это может случиться и через 1-2 месяца эксплуатации.

Колеса у робота внушительные, протектор сделан «шашечкой». Сами по себе они выдвигаются на несколько сантиметров, но сбоку усилены дополнительными крестовинами. По данным производителя, L60 Ultra способен преодолевать одноуровневые пороги высотой до 3 см и двухуровневые до 5 см.

Робот трудился в стандартной двухкомнатной квартире около 40 квадратных метров. Условия типичные: ламинат, небольшой ковер с коротким ворсом, разбросанные игрушки, кошачья шерсть и волосы. Также в качестве тестового полигона использовались два черных резиновых коврика.

⇡#Первый запуск, построение и настройка карты

Подключившись к смартфону, L60 Ultra вводит в курс дела, подсказывает, как пользоваться приложением и предлагает построить карту. После чего катается по квартире, «сканируя» помещение. Вся процедура занимает несколько минут.

Карта показывает положение из комнат, мебели, зон и препятствий, которые пылесос распределил по своему усмотрению. В нашем случае L60 Ultra справился неплохо, но без ошибок не обошлось. Он верно определил гостиную, спальню и часть мебели: тумбу для ТВ, кровать, диван. Однако кухню записал в третью спальню, а часть гостиной превратил в балкон. Но стоит понимать, что карта обновляется в процессе эксплуатации: пылесос добавляет и убирает препятствия, а также открывает для себя новые комнаты, если в предыдущие разы они были заперты (актуально для санузлов или кладовок).

Кроме того, никто не мешает ее редактировать: менять названия комнат, наносить или убирать препятствия, отмечать пороги и задавать локации, куда пылесос не должен соваться. Например, это может быть угол с большим количеством проводов, как в квартире автора обзора, или длинная штора вдоль окна. Если у вас больше одного этажа (завидуем!), можно создать несколько карт для разных уровней.

⇡#Разные виды уборки

Уборку в L60 Ultra можно настроить либо вручную, либо отдать на откуп алгоритму CleanGenius. В последнем случае робот учитывает тип покрытия, комнату и предполагаемый уровень загрязнения. Например, ковер он может только пылесосить, а твердый пол на кухне — мыть тщательнее. Также заявлена функция AI Dirt Detection: робот обнаруживает стойкие загрязнения и возвращается к ним после промывки мопов, если не устранил пятно сразу.

Мы остались довольны CleanGenius, но если хотите настраивать параметры уборки вручную, есть россыпь регулировок. Можно отдельно настроить мощность всасывания и степень смачивания мопов, выбрать количество проходов, разметить запретные зоны и местоположения штор. Для ковров доступны отдельные сценарии: усиленное всасывание, приоритетная уборка, интенсивная чистка, обход или пересечение ковра, подъем мопов и так далее. Конкретный набор переключателей зависит от выбранного в положении режима.

В плане автономности L60 Ultra порадовал. Мы тестировали в совмещенном режиме: сперва сухая уборка при максимальном уровне всасывания, затем влажная на предмаксимальном смачивании швабры. Роботу понадобилось около 35 минут, чтобы привести в порядок 25 квадратных метров доступной площади. На всё ушло примерно 27% заряда.

Заявленный уровень шума — до 64 дБ. Это сопоставимо со звуком довольно громкого разговора или шумом работающего вытяжного вентилятора, хотя ощущение зависит от помещения. Сильнее всего пылесос ревет на максимальной мощности всасывания и во время опустошения контейнера для пыли. В остальных режимах он довольно тихий — ночью включать, конечно, не надо, но днем робот не мешает находиться рядом с ним в комнате и смотреть телевизор на обычной громкости.

В настройках док-станции можно отрегулировать частоту перекачки мусора и другие параметры — например, температуру нагрева воды для промывки. Также можно настроить автопромывку поддона, однако небольшое «корытце» придется всё равно чистить самому. Благо делать это нужно нечасто.

⇡#Проходимость и безопасность

В нашем тесте L60 Ultra преодолевал одиночные пороги высотой 2 см и стыковочные 4 см. Перед низкой тумбочкой с просветом 11 см робот остановился, подумал, сложил навигационный блок и проехал под ней убираться. Навигация в целом достойная: устройство объезжает шторы, маневрирует между ножками стула и не оставляет очевидных слепых зон. Но вот раскидывать провода не советуем, пылесос может их затянуть под корпус. Кстати, об этом предупреждает и производитель.

⇡#Аккуратность во время работы

Чтобы проверить, будет ли робот задевать вещи, мы разложили на коврике четыре предмета: вазу с сухими цветами, шкатулку из «Гарри Поттера», зарядный провод и фигурку Кроша.

Все это пылесос старательно объезжал, испытывая особый пиетет к Крошу — видимо, боялся гнева Ежика и других Смешариков. Умело крутился между препятствиями, поворачиваясь на месте и сдавая назад, — отличная ориентация в пространстве. Однако L60 Ultra пару раз наехал на провод и только чудом не зажевал, одумавшись в последний момент. Но в остальном — зачет. Особенно было боязно за легкую вазу, но пылесос галантно останавливался в сантиметре от нее.

⇡#Эффективность сухой уборки

Крупный мусор сейчас по плечу даже базовым роботам-пылесосам. Поэтому мы рассыпали на коврик муку и соль, чтобы проверить, как L60 Ultra разберется с мелкими частицами на ворсе ковра.

L60 Ultra трудился на максимальном уровне всасывания в 35 кПа, кружась на небольшом пятачке добрый десяток минут. Он вобрал в себя всю соль и большую часть муки с поверхности, помогая себе выдвижной щеткой SideReach. Позже мы прошлись метлой, смахнув небольшое количество сора с коврика. Хороший результат, хотя мука, конечно, осталась в недрах резины.

⇡#Эффективность влажной уборки

Как робот будет мыть полы, мы проверяли так: разлили на ламинат молоко, сок и соевый соус. Последний особенно коварен: из-за характерной консистенции роботы-пылесосы нередко развозят его по полу, оставляя липкие пятна.

Устройство работало на высоком уровне смачивания, планомерно двигаясь зигзагом по комнате. В итоге L60 Ultra обильно полил ламинат, убрав очевидные следы молока и сока. Не забывал и выдвигать салфетку, чтобы достать до углов. Разводов не осталось, однако смешанной с соусом воды было слишком много. За второй проход пылесос дочистил за собой, основательно протерев пол. Если учесть, что в реальной жизни пролить сразу все три жидкости можно только во время какого-то эксцесса, — результат достойный.

К работе Dreame L60 Ultra тяжело придраться, да и не хочется. Робот справляется с повседневной сухой и влажной уборкой, уверенно ориентируется в квартире, собирает шерсть и мелкий мусор, качественно "облизывает" углы, складывает лидар, да еще и фотографирует кота. Проверка мукой и солью показала, что на максимальной мощности он способен вытянуть большую часть мелкого мусора из коврика, а с разлитыми жидкостями справляется за несколько проходов.

Стоит Dreame L60 Ultra 99 999 рублей — это совсем недешево, но премиальные флагманские устройства в полтора-два раза дороже. А здесь всё то же самое, только без технологических экспериментов. Так что если вы хотите максимально возможного уровня от автоматического уборщика, но при этом не желаете переплачивать, то сегодняшний герой обзора — интересный вариант.