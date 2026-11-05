Обзор робота-уборщика Dreame L60 Ultra: когда просто нужен качественный пылесос

Согласно статистике IDC, бренды Dreame Group в первом полугодии 2026 года заняли первое место по продажам роботов-пылесосов. Сегодня посмотрим, что интересного предлагает компания, занимающая лидирующую позицию: на тесте у нас Dreame L60 Ultra. Это универсальный робот-пылесос с функцией мойки, выдвижной щеткой и мопом, 3D ToF-навигацией, складным лидаром, мощностью – и при всем этом стоимостью до 100 тысяч рублей.
⇡#Технические характеристики, комплектация, особенности док-станции, управление
L60 Ultra — одна из актуальных моделей L-линейки Dreame, которую можно отнести к предфлагманскому классу: сюда ставят востребованные и уже обкатанные технологии, а более дорогим X-версиям оставляют место для экспериментов. Модель продается в черной и белой расцветках, у нас была белая.
Поставляется пылесос в вытянутой коробке. Внутри — сам L60 Ultra, док-станция, пандус для заезда, два круглых мопа, дополнительный мешок для мусора, специальная жидкость для мытья пола и документация. Не очень много, но все необходимое есть.
|
Технические характеристики
|
Характеристика
|
Значение
|
Тип уборки
|
Сухая и влажная
|
Мощность всасывания
|
До 35 кПа
|
Основные щетки
|
Две роликовые HyperStream Detangling DuoBrush 2.0
|
Боковая щетка
|
Выдвижная SideReach
|
Влажная уборка
|
Два вращающихся мопа Dual OmniScrub
|
Скорость вращения мопов
|
До 165 об/мин
|
Прижимная сила мопов
|
13 Н
|
Аккумулятор
|
5 200 мА·ч
|
Заявленное время автономной работы
|
До 220 минут при сухой уборке в тихом режиме
|
Контейнер для пыли в роботе
|
365 мл
|
Высота корпуса
|
8,9 см; для проезда под мебелью нужен зазор от 9,1 см
|
Преодоление порогов
|
До 2,2 см для одноуровневых и до 4 см для двухуровневых
|
Мешок в док-станции
|
3,2 л
|
Бак для чистой воды
|
4,5 л
|
Бак для грязной воды
|
4 л
|
Промывка мопов
|
Вода температурой до 100 °C
|
Сушка мопов
|
Горячий воздух температурой 45 °C
|
Заявленный уровень шума
|
64 дБ
|
Размеры док-станции
|
34 × 45,7 × 59 см
|
Рекомендованная розничная цена
|
99 999 рублей
Современный робот-пылесос бесполезен без приложения, и L60 Ultra не исключение. Для его настройки нужно установить Dreamehome, доступное для Android и iOS. Программа переведена на русский язык, а скачать ее можно, отсканировав QR-код под крышкой пылесоса. Мы без проблем подключили устройство к Wi-Fi в диапазоне 2,4 ГГц и добавили его в приложение, после чего тут же скачали софтверный апдейт.
С помощью мобильного приложения Dreamehome можно:
- задать расписание робота-пылесоса, настроив время, режим, зоны и комнаты уборки;
- использовать видеокамеру;
- настроить режим очистки ковров;
- выбрать интеллектуальный режим уборки;
- посмотреть историю уборок;
- уточнить уровень износа обслуживаемых деталей устройства;
- настроить режим «Не беспокоить»;
- варьировать мощность всасывания и степень смачивания швабр;
- включать функции док-станции;
- менять режим зарядки робота;
- запускать звуковой сигнал, чтобы найти робота по звуку;
- выбрать язык приложения и голосовых комментариев;
- сбросить настройки до значения по умолчанию и обновить прошивку.
Также L60 Ultra поддерживает голосовое управление. Достаточно сказать «Окей, Dreame» и произнести команду, например «Начни уборку». По данным производителя, робот распознает более 40 голосовых команд без подключения к интернету. Поддерживаемые языки и доступность отдельных команд могут зависеть от версии прошивки.
Док-станция L60 Ultra достаточно узкая — 34 см в ширину, но высокая — 59 см. Цвет белый, при этом боковая крышка золотистая, с эффектной раскраской «под мрамор». Сзади выемка для переноски и направляющая для кабеля: провод можно уложить вдоль корпуса, чтобы он не болтался. Мелочь, а приятно.
Сверху под «крышей» док-станции прячутся два бака: черный, объемом 4 л, для грязной воды и прозрачный, на 4,5 л, для чистой. Контейнеры вытянутые, ручки массивные, доставать их удобно, защелки фиксируются плотно. За золотистой крышкой находятся контейнер для моющего средства и мешок для мусора на 3,2 л. По заявлению производителя, мешка хватит примерно на 100 дней, но срок зависит от частоты уборки и степени загрязнения квартиры.
В «гараже» PowerDock устроена зарядно-моечно-сушильная станция. Система ThermoHub промывает мопы водой температурой до 100 °C, подавая ее через два десятка форсунок. Это помогает отмывать сами насадки и очищать поддон; после промывки грязная вода сливается, а мопы сушатся горячим воздухом при 45 °C. Перед тем как робот поедет на уборку, система охладит узел до безопасной температуры — чтобы вы ненароком не обожглись.
⇡#Конструкция робота-уборщика
У L60 Ultra продвинутая система навигации VersaLift с опускающимся лидароми система обхода препятствий с AI-камерой, двойным лазерным структурированным светом и LED-подсветкой. Всё это вместе образует систему, которая строит карту, сканирует и каталогизирует препятствия. Камера также позволяет включать видеотрансляцию и фотографировать объекты — например, кота или случайно мелькнувшую в кадре ногу. Для дополнительной навигации предусмотрена складывающаяся башня лидара, на ней кнопки включения и возврата на базу. Со сложенной башней высота корпуса чуть больше 8 см, так что робот пролезет даже под низкие тумбочки.
Под крышкой, которая держится на магнитах, находится контейнер для пыли объемом 365мл, кнопка сброса Wi-Fi и наклейка с QR-кодом для скачивания приложения Dreamehome.
На днище по периметру расположены датчики падения. В задней части расположена система влажной уборки DuoScrub с двумя держателями швабр. Одна из них выдвигается за пределы корпуса, чтобы очищать участки вдоль стен и под краями мебели. Насадки вращаются со скоростью до 165 об/мин, а прижимная сила достигает 13 Н. При уборке ковров робот поднимает салфетки на сантиметр. Спереди расположена выдвижная боковая щетка SideReach. Она подхватывает мусор вдоль плинтусов, стен и в углах, направляя его к основному воздухозаборнику.
Кстати, о нем. Здесь работают две роликовые встречновращающиесящетки HyperStream Detangling DuoBrush с силиконовыми элементами. Один ролик сочетает нейлоновые щетинки и гибкие TPU-элементы, второй полностью выполнен из мягкого TPU. Конструкция воздушного канала помогает направлять волосы в зону всасывания и уменьшать их наматывание на ролики. В период тестирования на щетки ничего не намоталось, но это может случиться и через 1-2 месяца эксплуатации.
Колеса у робота внушительные, протектор сделан «шашечкой». Сами по себе они выдвигаются на несколько сантиметров, но сбоку усилены дополнительными крестовинами. По данным производителя, L60 Ultra способен преодолевать одноуровневые пороги высотой до 3 см и двухуровневые до 5 см.
⇡#Уборка помещения
Робот трудился в стандартной двухкомнатной квартире около 40 квадратных метров. Условия типичные: ламинат, небольшой ковер с коротким ворсом, разбросанные игрушки, кошачья шерсть и волосы. Также в качестве тестового полигона использовались два черных резиновых коврика.
⇡#Первый запуск, построение и настройка карты
Подключившись к смартфону, L60 Ultra вводит в курс дела, подсказывает, как пользоваться приложением и предлагает построить карту. После чего катается по квартире, «сканируя» помещение. Вся процедура занимает несколько минут.
Карта показывает положение из комнат, мебели, зон и препятствий, которые пылесос распределил по своему усмотрению. В нашем случае L60 Ultra справился неплохо, но без ошибок не обошлось. Он верно определил гостиную, спальню и часть мебели: тумбу для ТВ, кровать, диван. Однако кухню записал в третью спальню, а часть гостиной превратил в балкон. Но стоит понимать, что карта обновляется в процессе эксплуатации: пылесос добавляет и убирает препятствия, а также открывает для себя новые комнаты, если в предыдущие разы они были заперты (актуально для санузлов или кладовок).
Кроме того, никто не мешает ее редактировать: менять названия комнат, наносить или убирать препятствия, отмечать пороги и задавать локации, куда пылесос не должен соваться. Например, это может быть угол с большим количеством проводов, как в квартире автора обзора, или длинная штора вдоль окна. Если у вас больше одного этажа (завидуем!), можно создать несколько карт для разных уровней.
⇡#Разные виды уборки
Уборку в L60 Ultra можно настроить либо вручную, либо отдать на откуп алгоритму CleanGenius. В последнем случае робот учитывает тип покрытия, комнату и предполагаемый уровень загрязнения. Например, ковер он может только пылесосить, а твердый пол на кухне — мыть тщательнее. Также заявлена функция AI Dirt Detection: робот обнаруживает стойкие загрязнения и возвращается к ним после промывки мопов, если не устранил пятно сразу.
Мы остались довольны CleanGenius, но если хотите настраивать параметры уборки вручную, есть россыпь регулировок. Можно отдельно настроить мощность всасывания и степень смачивания мопов, выбрать количество проходов, разметить запретные зоны и местоположения штор. Для ковров доступны отдельные сценарии: усиленное всасывание, приоритетная уборка, интенсивная чистка, обход или пересечение ковра, подъем мопов и так далее. Конкретный набор переключателей зависит от выбранного в положении режима.
В плане автономности L60 Ultra порадовал. Мы тестировали в совмещенном режиме: сперва сухая уборка при максимальном уровне всасывания, затем влажная на предмаксимальном смачивании швабры. Роботу понадобилось около 35 минут, чтобы привести в порядок 25 квадратных метров доступной площади. На всё ушло примерно 27% заряда.
Заявленный уровень шума — до 64 дБ. Это сопоставимо со звуком довольно громкого разговора или шумом работающего вытяжного вентилятора, хотя ощущение зависит от помещения. Сильнее всего пылесос ревет на максимальной мощности всасывания и во время опустошения контейнера для пыли. В остальных режимах он довольно тихий — ночью включать, конечно, не надо, но днем робот не мешает находиться рядом с ним в комнате и смотреть телевизор на обычной громкости.
В настройках док-станции можно отрегулировать частоту перекачки мусора и другие параметры — например, температуру нагрева воды для промывки. Также можно настроить автопромывку поддона, однако небольшое «корытце» придется всё равно чистить самому. Благо делать это нужно нечасто.
⇡#Проходимость и безопасность
В нашем тесте L60 Ultra преодолевал одиночные пороги высотой 2 см и стыковочные 4 см. Перед низкой тумбочкой с просветом 11 см робот остановился, подумал, сложил навигационный блок и проехал под ней убираться. Навигация в целом достойная: устройство объезжает шторы, маневрирует между ножками стула и не оставляет очевидных слепых зон. Но вот раскидывать провода не советуем, пылесос может их затянуть под корпус. Кстати, об этом предупреждает и производитель.
⇡#Аккуратность во время работы
Чтобы проверить, будет ли робот задевать вещи, мы разложили на коврике четыре предмета: вазу с сухими цветами, шкатулку из «Гарри Поттера», зарядный провод и фигурку Кроша.
Все это пылесос старательно объезжал, испытывая особый пиетет к Крошу — видимо, боялся гнева Ежика и других Смешариков. Умело крутился между препятствиями, поворачиваясь на месте и сдавая назад, — отличная ориентация в пространстве. Однако L60 Ultra пару раз наехал на провод и только чудом не зажевал, одумавшись в последний момент. Но в остальном — зачет. Особенно было боязно за легкую вазу, но пылесос галантно останавливался в сантиметре от нее.
⇡#Эффективность сухой уборки
Крупный мусор сейчас по плечу даже базовым роботам-пылесосам. Поэтому мы рассыпали на коврик муку и соль, чтобы проверить, как L60 Ultra разберется с мелкими частицами на ворсе ковра.
L60 Ultra трудился на максимальном уровне всасывания в 35 кПа, кружась на небольшом пятачке добрый десяток минут. Он вобрал в себя всю соль и большую часть муки с поверхности, помогая себе выдвижной щеткой SideReach. Позже мы прошлись метлой, смахнув небольшое количество сора с коврика. Хороший результат, хотя мука, конечно, осталась в недрах резины.
⇡#Эффективность влажной уборки
Как робот будет мыть полы, мы проверяли так: разлили на ламинат молоко, сок и соевый соус. Последний особенно коварен: из-за характерной консистенции роботы-пылесосы нередко развозят его по полу, оставляя липкие пятна.
Устройство работало на высоком уровне смачивания, планомерно двигаясь зигзагом по комнате. В итоге L60 Ultra обильно полил ламинат, убрав очевидные следы молока и сока. Не забывал и выдвигать салфетку, чтобы достать до углов. Разводов не осталось, однако смешанной с соусом воды было слишком много. За второй проход пылесос дочистил за собой, основательно протерев пол. Если учесть, что в реальной жизни пролить сразу все три жидкости можно только во время какого-то эксцесса, — результат достойный.
⇡#Выводы
К работе Dreame L60 Ultra тяжело придраться, да и не хочется. Робот справляется с повседневной сухой и влажной уборкой, уверенно ориентируется в квартире, собирает шерсть и мелкий мусор, качественно "облизывает" углы, складывает лидар, да еще и фотографирует кота. Проверка мукой и солью показала, что на максимальной мощности он способен вытянуть большую часть мелкого мусора из коврика, а с разлитыми жидкостями справляется за несколько проходов.
Стоит Dreame L60 Ultra 99 999 рублей — это совсем недешево, но премиальные флагманские устройства в полтора-два раза дороже. А здесь всё то же самое, только без технологических экспериментов. Так что если вы хотите максимально возможного уровня от автоматического уборщика, но при этом не желаете переплачивать, то сегодняшний герой обзора — интересный вариант.
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