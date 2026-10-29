Обзор маршрутизатора Дом.ру Wave Plus AX3000

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Принято считать, что маршрутизатор от провайдера — это вариант для бабушек, чтобы не нужно было ничего отдельно покупать и настраивать. Скорости Wi-Fi у него заведомо хватит для самых популярных тарифов, а функции локальной сети никого не интересуют в связи с отсутствием NAS и домашних серверов в большинстве жилищ. Однако, пусть домашний гигабитный интернет доступен еще далеко не везде, это уже не экзотика, и компании вынуждены модернизировать парк моделей, которые доступны абонентам для покупки или аренды. Иногда оказывается, что маршрутизатор даже не стыдно продавать отдельно, без привязки к провайдерским тарифам. Посмотрим, что представляет собой одно из таких устройств — под маркой Дом.ру.

В основе маршрутизатора лежит Realtek RTL8198D — двухъядерная SoC начального уровня, в которую также интегрированы 256 Мбайт оперативной памяти. Объем ПЗУ равен 128 Мбайт. Радиочасть представлена чипами RTL8192XBR и RTL8832CR. Каждый из них обеспечивает формулу MIMO 2×2:2, а полоса пропускания 160 МГц означает канальную скорость 2 402 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц. В сочетании с 574 Мбит/с в дипазоне 2,4 ГГц данные характеристики в совокупности полностью соответствуют классу Wi-Fi 6 AX3000 и позволяют получать по Wi-Fi честный гигабит.

Дом.ру Wave Plus AX3000 Основные характеристики SoC Realtek RTL8198D: 2 × ARM Corex-A17@1,25 ГГц Оперативная память 256 Мбайт DDR3 SDRAM Накопитель 128 Мбайт Внешние разъемы 4 × RJ45 (1GbE); 1 × USB 3.0 Type-A Wi-Fi Контроллер и PHY Realtek RTL8192XBR + Realtek RTL8832CR Стандарт Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax Частотный диапазон 2,5/5 ГГц Макс. полоса пропускания 2,4 ГГц: 40 МГц; 5 ГГц: 160 МГц Антенны Внешние, несъемные: 2 × 2,4 ГГц; 2 × 5 ГГц MIMO 2,4 ГГц: 2×2:2; 5 ГГц: 2×2:2 Макс. канальная скорость 2,4 ГГц: 574 Мбит/с; 5 ГГц: 2 402 Мбит/с Прочее Габаритные размеры (Д × Ш × В), мм 190 × 148 × 50 (корпус); 190 × 148 × 179 (с поднятыми антеннами) Масса, г 700 Питание Бочковой разъем: 12 В/1,5 А Цена, руб. От 3 990 руб. (ozon.ru)

Купить устройство можно в магазине производителя на «Озоне» за 3 999 руб. Это вполне типичная цена для маршрутизаторов с подобными характеристиками, а более дешевые предложения в официальной рознице уже, как правило, не поддерживают 160 МГц.

Дом.ру Wave Plus AX3000 производят в корпусе белого или черного цвета с четырьмя несъемными внешними антеннами. Шарниры антенн имеют лишь одну ось вращения, поэтому заняться подбором оптимальных углов не получится, зато антенны можно полностью сложить для экономии места, и это будет выглядеть эстетично.

В днище устройства есть отверстия для настенного монтажа, причем в любой ориентации.

Спереди на корпусе маршрутизатора расположен необходимый минимум светодиодных индикаторов (питание и активность проводной либо беспроводной сети).

А сзади — четыре гигабитных порта RJ45 (один WAN и три LAN без возможности переназначения), выключатель питания и скрытая кнопка сброса к заводским настройкам. Кнопка WPS отсутствует — но, ответьте честно, вы хоть раз ее использовали в других маршрутизаторах? В наличии порт USB, причем синий, а значит, с поддержкой USB 3.0/3.1. В данный момент программное обеспечение Дом.ру Wave Plus AX3000 не позволяет задействовать его никаким образом — разве что для питания других устройств, но, возможно, в будущем этот аспект ПО еще доработают.

В комплект поставки маршрутизатора входит один патч-корд и блок питания с бочковым штекером.

Внутреннее устройство героя обзора производит хорошее впечатление: пигтейлы антенн аккуратно уложены, к PCB прикручен толстый пластинчатый радиатор.

Печатная плата представляет собой некую OEM-платформу, но по всем признакам отнюдь не самую дешевую. Так, зоны SoC и радиомодулей накрыты ЭМП-экранами, а на пути к антеннам установлены дискретные FEM-чипы. Можно заметить пустые места для контактов последовательного интерфейса, но не обольщайтесь — даже если удастся получить доступ к консоли, OpenWrt сюда не установишь в связи с отсутствием поддержки SoC.

В операционной системе маршрутизатора мы ожидали найти лишь прожиточный минимум функций, как нередко бывает с устройствами этой ценовой категории (не важно, провайдерскими или нет), но были рады ошибиться. По веб-интерфейсу заметно, что он, как и аппаратная платформа, является адаптацией некоего универсального продукта. Зато будет чем заняться, если пользователь решит выйти за рамки базовой настройки WAN-подключения и беспроводной сети.

Собственно в разделaх WAN и VPN предусмотрены все распространенные конфигурации WAN — голый IP с NAT, PPPoE, PPTP и L2TP (без IPSec). Другие протоколы туннелей и методы шифрования, отличные от MPPE, не поддерживаются, но в противном случае пришлось бы усомниться, а справится ли с ними старая в своей основе SoC. VPN-сервера нет, как и SSH, но поддерживаются службы динамического DNS для удаленного подключения с WAN-стороны.

Следующим разделом меню, на котором стоит заострить внимание, является фаерволл. Настройки у него достаточно запутанные, но гибкие. Есть простая фильтрация соединений по IP-адресам, портам и направлению, проброс портов (включая UPnP), DMZ и даже функции родительского контроля. Среди прочих служб, связанных с маршрутизацией, также отметим примитивный QoS (ограничение скорости по MAC-адресу).

Что касается проводной локальной сети, то сразу укажем на то, что агрегация портов (которая, в теории, могла бы пригодиться устройству с канальной скоростью Wi-Fi свыше 2 Гбит/с) здесь не реализована. Как, кстати, и VLAN, хотя VLAN-метку можно присвоить WAN-интерфейсу.

Наконец, раздел Wi-Fi содержит, пожалуй, избыточное для рядового пользователя количество настроек радиоканала, но среди них пригодится функция Band Steering, если в диапазонах 2,4 и 5 ГГц используется один и тот же SSID. Создать несколько SSID на каждом радио под разные типы устройств (например, для бытовой техники или старых клиентов без поддержки актуальных версий WPA) невозможно — только гостевую сеть. Наконец, заявлена поддержка стандарта EasyMesh, но легко ли подружить Дом.ру Wave Plus AX3000 в меш-сети с устройствами других производителей, мы не проверяли.

Впрочем, не будем забывать, что главное в прошивке маршрутизатора — это не функциональность и даже не производительность, а безопасность, которая зависит от своевременных обновлений. Коль скоро Дом.ру предлагает эту модель своим абонентам, будем надеяться на лучшее качество поддержки, чем у похожей по характеристикам техники с AliExpress.

⇡#Результаты тестирования: проводная сеть

Для тестов использовался компьютер с процессором Ryzen 9 9950X3D и двухпортовой сетевой картой Intel X550-T2. Каждый порт сетевой карты проброшен через PCI Passthrough к собственной виртуальной машине в Proxmox VE 9. Системой на стороне WAN является Ubuntu 24.04 с VPN-сервером ACCEL-PPP, поддержка IPSec реализована с помощью strongSwan. На стороне LAN — Ubuntu 25.04. Каждой ВМ выделено 8 виртуальных ядер CPU и 8 Гбайт оперативной памяти. Измерение пропускной способности выполнено утилитой iPerf3.

Пропускная способность: NAT и туннели, Мбит/с WAN → LAN × 1 WAN → LAN × 8 LAN → WAN × 1 LAN → WAN × 8 WAN → LAN/LAN → WAN × 1 WAN → LAN/LAN → WAN × 8 Только NAT 941 941 941 941 936/935 919/915 Клиент PPPoE 932 932 932 932 922/924 904/902 Клиент PPTP 936 941 941 941 935/935 919/915 Клиент PPTP (MPPE128) 50 48 50 47 13/39 23/24 Клиент L2TP 913 913 900 900 903/890 889/856

Маршрутизатор полностью насыщает гигабитный WAN-канал в ситуации простого NAT, а также PPPoE и PPTP. Только в режиме L2TP-тоннеля без шифрования отмечается небольшое падение пропускной способности — преимущественно в дуплексе. Что касается шифрованных туннелей, то активация MPPE128 вместе с PPTP позволяет рассчитывать лишь на скорость в пределах 50 Мбит/с.

Тестирование беспроводной сети выполнено на той же платформе, только под управлением Windows 11 26H2. В качестве беспроводных NIC использовались три карты — Intel BE200, MediaTek MT7927 и Qualcomm QNCM865, — каждая с антеннами Taoglas GW.52.A153. Проводное соединение тестового стенда с маршрутизатором выполнено через один из портов LAN. Тестовый стенд находился в прямой видимости на расстоянии 2 м от испытуемого устройства. Мощность передатчиков — максимальная, стандарт безопасности Wi-Fi — WPA3.

Для точки доступа 5 ГГц из каналов от 32-го до 64-го был выбран 64-й как самый чистый от соседских сетей. Каналы 132 и выше не рассматривались, т. к. они не позволяют сформировать единую полосу пропускания 160 МГц в российском диапазоне. Впрочем, все три беспроводных клиента по скорости односторонней передачи данных вплотную приблизились к отметке 1 Гбит/с — бутылочным горлышком в данном случае является проводное соединение.

Пропускная способность: Wi-Fi, Мбит/с (Intel BE200) Число потоков 1 4 16 64 IEEE 802.11ax 5 ГГц (HE160) LAN → WLAN 896 913 859 876 WLAN → LAN 933 918 930 918 LAN → WLAN/WLAN → LAN 872/354 767/637 597/620 597/608 IEEE 802.11ax 2,4 ГГц (HE40) LAN → WLAN 79 45 44 52 WLAN → LAN 128 157 156 151 LAN → WLAN/WLAN → LAN 38/53 30/44 35/49 34/71

Пропускная способность: Wi-Fi, Мбит/с (MediaTek MT7927) Число потоков 1 4 16 64 IEEE 802.11ax 5 ГГц (HE160) LAN → WLAN 939 944 948 947 WLAN → LAN 862 943 941 941 LAN → WLAN/WLAN → LAN 757/437 784/675 674/756 637/723 IEEE 802.11ax 2,4 ГГц (HE40) LAN → WLAN 69 76 91 88 WLAN → LAN 199 195 213 220 LAN → WLAN/WLAN → LAN 15/171 17/172 21/165 18/145

Пропускная способность: Wi-Fi, Мбит/с (Qualcomm QCNCM865) Число потоков 1 4 16 64 IEEE 802.11ax 5 ГГц (HE160) LAN → WLAN 935 880 944 880 WLAN → LAN 811 941 873 941 LAN → WLAN/WLAN → LAN 828/499 884/589 599/767 557/789 IEEE 802.11ax 2,4 ГГц (HE40) LAN → WLAN 63 65 58 63 WLAN → LAN 159 163 166 170 LAN → WLAN/WLAN → LAN 25/108 26/81 33/76 24/114

В диапазоне 2,4 ГГц выбор канала, как правило, не имеет большого значения в силу большой зашумленности (мы использовали 6-й), а на результаты, близкие к заявленной канальной скорости, рассчитывать не приходится. Как бы то ни было, при полосе пропускания 40 МГц мы добились чисел выше 200 Мбит/с, но здесь намного сильнее, чем в режиме 5 ГГц, выражена разница между клиентскими NIC: MediaTek MT7927 заметно превосходит соперников от Intel и Qualcomm.

У маршрутизатора Дом.ру Wave Plus AX3000 одна задача — раздавать по воздуху гигабитный интернет, и с ней он легко справляется благодаря ширине канала в 160 МГц. Да, Wi-Fi 6 — уже давно не пик прогресса, но все, что выше, нацелено в первую очередь на высокие скорости в пределах локальной сети. При этом нельзя не похвалить программное обеспечение за то, что в нем реализована не только базовая функциональность, но и кое-какие «излишества» (например, поддержка EasyMesh). Последнее очень кстати в ситуации, когда прошивка полностью закрытая и не позволяет устанавливать никакие сторонние программы, — а это общий недостаток всех подобных устройств. Главное, чтобы обновления ПО продолжались долго и выходили своевременно.