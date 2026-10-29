NASA бесплатно отправит имена всех желающих на Титан — регистрация на миссию Dragonfly открыта

Вряд ли кто-то из ныне живущих людей попадёт на спутник Сатурна Титан, но своё имя туда можно отправить, и это ничего не будет стоить. NASA готовит миссию Dragonfly к Титану и планирует отправить на борту аппарата микрочип с именами всех желающих, которые зарегистрируются в проекте. Регистрация продлится до 15 января 2027 года.

Титан — это крупнейший спутник Сатурна. Изучать его будет отправлена автоматическая исследовательская миссия Dragonfly («Стрекоза»). В рамках кампании Journey to Titan имена зарегистрировавшихся участников запишут на микрочип, который установят на борту летательного аппарата. После регистрации каждый участник получит персональный цифровой посадочный талон. Подать заявку можно до 23:59 15 января 2027 года по восточному времени США (по московскому времени — до 06:59 16 января). Регистрация доступна на официальном сайте NASA.

Миссия Dragonfly предусматривает доставку на Титан автономного летательного аппарата с восемью несущими винтами, предназначенного для исследования поверхности спутника с воздуха. В отличие от неподвижных посадочных платформ, он сможет перелетать с одного места на другое, изучая геологическое разнообразие Титана и анализируя образцы грунта с помощью научных приборов на борту.

Плотная атмосфера Титана, состоящая преимущественно из азота, создаёт подходящие условия для полётов винтокрылого аппарата. В то же время речь не идёт о длительных перелётах. Масса «Стрекозы» будет составлять порядка 850 кг, и аппарат будет скорее совершать прыжки, а не полёты. Миссия станет первой научной экспедицией NASA, использующей многороторный летательный аппарат для исследования другого небесного тела. Марсианский вертолёт, как известно, имел один ротор.

Запуск миссии Dragonfly запланирован на 2028 год, а прибытие к Титану ожидается в 2034 году. Аппарат будет исследовать различные районы спутника, включая песчаные дюны и другие геологически интересные участки. На поверхности Титана существуют реки и озёра с жидким метаном, а в атмосфере образуются сложные органические соединения, часть которых оседает на грунте. Эти условия делают спутник интересным объектом для изучения химических процессов, которые могли предшествовать появлению жизни.

Основная научная задача Dragonfly — выяснить, насколько далеко на Титане могла продвинуться пребиотическая химия, то есть образование и преобразование соединений, потенциально важных для возникновения жизни. Аппарат не предназначен для непосредственного обнаружения живых организмов: исследователи будут изучать состав поверхности, и искать химические признаки процессов, представляющих интерес для астробиологии.