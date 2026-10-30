Сегодня 31 октября 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Видеокарты подорожали на 35 % за три мес...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Видеокарты подорожали на 35 % за три месяца по всему миру — и конца этому не видно

Согласно последнему анализу розничных цен, проведенному YouTube-каналом Hardware Unboxed, стоимость видеокарт растёт третий месяц подряд. Октябрьское исследование показывает средний рост цен на 10 % по сравнению с сентябрем (без учёта модели GeForce RTX 5090). Если же включить в расчёт флагман от Nvidia, показатель ежемесячного роста достигает 11%.

Источник изображений: YouTube / Hardware Unboxed

Источник изображений: YouTube / Hardware Unboxed

Нынешнее повышение последовало за ростом на 7 % в сентябре и на 15 % в августе. В совокупности это привело к тому, что видеокарты стали стоить примерно на 35 % дороже, чем три месяца назад. Исследование охватывает 10 стран, включая США, Германию, Великобританию, Канаду, Австралию и Польшу.

Hardware Unboxed отследил стоимость самых дешёвых моделей видеокарт, имеющихся в наличии, а не среднюю цену всех вариантов исполнения от различных производителей. Такой подход позволяет корректно сравнивать минимальные доступные цены на разных рынках.

Среди старших моделей наибольший рост за месяц был зафиксирован у GeForce RTX 5090 — в среднем на 32 % на исследуемых рынках. В США самая дешёвая доступная модель теперь стоит $9400 (в сентябре цена составляла $6890). В Германии цена выросла с 5640 до 8000 евро, а в Польше достигла 38 000 злотых.

Модель GeForce RTX 5080 также значительно подорожала. Всего за месяц цена на неё выросла в среднем на 22 %. Если рассматривать динамику изменения цен по отдельным рынкам, то в США минимальная стоимость этой модели увеличилась с $1580 до $2200, что соответствует росту на 39 %. В Германии цена достигла 2100 евро, что на 40 % выше сентябрьского показателя. Hardware Unboxed также отметил ограниченное наличие RTX 5080 в некоторых розничных сетях.

Аналогичная тенденция наблюдается и в сегменте видеокарт AMD. Модель Radeon RX 9060 XT с 16 Гбайт памяти подорожала в мире на 17 %, а модели RX 9070 и RX 9070 XT — на 12 %. Стоимость Intel Arc B580 увеличилась примерно на 10 %, хотя в разных странах показатели могут различаться.

По оценкам Hardware Unboxed, цены на видеокарты в среднем на 44 % превышают рекомендованные розничные цены (MSRP) на момент их выхода (без учёта модели RTX 5090). При расчётах учитывались корректировки на курсы валют и местные налоги относительно цен, установленных при запуске продуктов в США. Самые высокие наценки зафиксированы в Канаде (58,3 %) и США (57,6 %). В Германии этот показатель составляет 45,3 %, а в Польше — 43,1 %.

Последние данные также свидетельствуют о том, что рост цен затронул не только дорогостоящие видеокарты Nvidia. В октябре подорожало большинство моделей GeForce, Radeon и Intel. При этом цены на видеокарты Radeon росли быстрее, чем на модели GeForce (опять же, если не принимать в расчёт RTX 5090).

В завершение своего видео авторы Hardware Unboxed отметили, что «света в конце тоннеля» пока не видно. В рамках текущего поколения цены на видеокарты вряд ли вернутся в норму.

Было интересно? Скажите об этом Google, чтобы чаще получать ссылки на наши новости про технологии и рынок it
Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
GeForce RTX 5080 теперь продаётся по рекомендованной цене RTX 5090 — в США цены подобрались к $2000
Nvidia экстренно обновила драйверы, чтобы починить зависания видео и чёрные экраны на GeForce RTX 5000 и RTX Spark
RTX 5090 станут ещё большей редкостью: Nvidia перестала принимать заказы на GPU от производителей видеокарт
Худший третий квартал за 13 лет: мировые поставки смартфонов рухнули на 20 %
Новая статья: Обзор робота-уборщика Dreame X60 Pro Ultra Matrix: новый король на сцене?
Новый MacBook Pro ускорит переход ноутбуков на OLED: рынок вырастет более чем на 40 % уже в 2027 году
Материалы по теме
GeForce RTX 5080 теперь продаётся по рекомендованной цене RTX 5090 — в США цены подобрались к $2000

GeForce RTX 5080 теперь продаётся по рекомендованной цене RTX 5090 — в США цены подобрались к $2000

Nvidia экстренно обновила драйверы, чтобы починить зависания видео и чёрные экраны на GeForce RTX 5000 и RTX Spark

Nvidia экстренно обновила драйверы, чтобы починить зависания видео и чёрные экраны на GeForce RTX 5000 и RTX Spark

RTX 5090 станут ещё большей редкостью: Nvidia перестала принимать заказы на GPU от производителей видеокарт

RTX 5090 станут ещё большей редкостью: Nvidia перестала принимать заказы на GPU от производителей видеокарт

Худший третий квартал за 13 лет: мировые поставки смартфонов рухнули на 20 %

Худший третий квартал за 13 лет: мировые поставки смартфонов рухнули на 20 %

Новая статья: Обзор робота-уборщика Dreame X60 Pro Ultra Matrix: новый король на сцене?

Новая статья: Обзор робота-уборщика Dreame X60 Pro Ultra Matrix: новый король на сцене?

Новый MacBook Pro ускорит переход ноутбуков на OLED: рынок вырастет более чем на 40 % уже в 2027 году

Новый MacBook Pro ускорит переход ноутбуков на OLED: рынок вырастет более чем на 40 % уже в 2027 году

← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 3DNews

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Соцсети Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Windows 11 научилась переустанавливаться без установочной флешки, даже если ОС не загружается
ЕС выделит €319 млн на запуск первого в мире массового производства GaN-чипов на 300-мм пластинах
ИИ-пузырь надорвался: акции Intel рухнули более чем на 30 %, потянув за собой других бигтехов
Китайская Iluvatar заявила, что сделала ИИ-ускоритель не хуже Nvidia H200 — и даже показала тесты
Ubisoft спустя шесть лет исполнит заветное желание игроков Assassin’s Creed Valhalla, а Assassin’s Creed Codename Hexe готовится выйти из тени
Новая статья: Gears of War: E-Day — как заводилась бензопила. Рецензия 3 ч.
Глава Anthropic призывал замедлить развитие ИИ, но сам не собирается сбавлять обороты 5 ч.
Симулятор кошачьего завода «Мурзавод» от создателей «Русы против ящеров» готовится к первой смене — новый трейлер и дата выхода 5 ч.
Новая формула расчёта урона, переработка навыков и усиление ИИ: авторы Heroes of Might & Magic: Olden Era выпустили крупнейшее обновление баланса 6 ч.
Anthropic запретила клонировать игры в Claude Code — это может ударить даже по легальным проектам 7 ч.
В официальный Claude Code подсадили троян — под угрозой компьютеры вайб-кодеров на Windows, Linux и macOS 8 ч.
Звёздные войны: авторитетный инсайдер объяснил, почему на самом деле Electronic Arts закрыла BioWare и отменила Mass Effect 5 8 ч.
Crimson Desert стала ещё больше — в продажу поступило масштабное дополнение Charting the Unknown 13 ч.
AWS нарастила выручку на 39 %, но ускорили развитие и конкуренты 13 ч.
Marvin Mode, фоторежим, редактор модов и не только: для Gothic 1 Remake вышло первое контентное обновление 15 ч.
Альтман: наличие оперативной памяти в ПК «довольно ужасно» — в ИИ ЦОД она была бы полезнее 2 ч.
Neuralink подключила Grok к мозгу человека — искусственный разум помог живому вернуть общение с людьми 4 ч.
Представлена отвёртка с ИИ — она сама найдёт нужную биту и поможет её найти 4 ч.
Alphabet не оправдала ожиданий инвесторов по выручке и прибыли — акции упали на 12 % 4 ч.
Акции Intel обрушились более чем на 30 %, несмотря на отличные продажи серверных CPU 4 ч.
Culper Research: срок службы суперчипов Cerebras оказался меньше, чем заявлено 4 ч.
Intel распродала все имеющиеся процессоры Wildcat Lake — спрос на бюджетные чипы стал ажиотажным 5 ч.
Ничто не предвещало: Foxconn собралась стать крупнейшим в мире производителем квантовых компьютеров 5 ч.
Первый орбитальный дата-центр Google заработал — и родил странный стишок 5 ч.
NASA сумела продлить жизнь «Вояджеру-1» на годы, но в процессе едва не потеряло его 6 ч.