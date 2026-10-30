Видеокарты подорожали на 35 % за три месяца по всему миру — и конца этому не видно

Согласно последнему анализу розничных цен, проведенному YouTube-каналом Hardware Unboxed, стоимость видеокарт растёт третий месяц подряд. Октябрьское исследование показывает средний рост цен на 10 % по сравнению с сентябрем (без учёта модели GeForce RTX 5090). Если же включить в расчёт флагман от Nvidia, показатель ежемесячного роста достигает 11%.

Нынешнее повышение последовало за ростом на 7 % в сентябре и на 15 % в августе. В совокупности это привело к тому, что видеокарты стали стоить примерно на 35 % дороже, чем три месяца назад. Исследование охватывает 10 стран, включая США, Германию, Великобританию, Канаду, Австралию и Польшу.

Hardware Unboxed отследил стоимость самых дешёвых моделей видеокарт, имеющихся в наличии, а не среднюю цену всех вариантов исполнения от различных производителей. Такой подход позволяет корректно сравнивать минимальные доступные цены на разных рынках.

Среди старших моделей наибольший рост за месяц был зафиксирован у GeForce RTX 5090 — в среднем на 32 % на исследуемых рынках. В США самая дешёвая доступная модель теперь стоит $9400 (в сентябре цена составляла $6890). В Германии цена выросла с 5640 до 8000 евро, а в Польше достигла 38 000 злотых.

Модель GeForce RTX 5080 также значительно подорожала. Всего за месяц цена на неё выросла в среднем на 22 %. Если рассматривать динамику изменения цен по отдельным рынкам, то в США минимальная стоимость этой модели увеличилась с $1580 до $2200, что соответствует росту на 39 %. В Германии цена достигла 2100 евро, что на 40 % выше сентябрьского показателя. Hardware Unboxed также отметил ограниченное наличие RTX 5080 в некоторых розничных сетях.

Аналогичная тенденция наблюдается и в сегменте видеокарт AMD. Модель Radeon RX 9060 XT с 16 Гбайт памяти подорожала в мире на 17 %, а модели RX 9070 и RX 9070 XT — на 12 %. Стоимость Intel Arc B580 увеличилась примерно на 10 %, хотя в разных странах показатели могут различаться.

По оценкам Hardware Unboxed, цены на видеокарты в среднем на 44 % превышают рекомендованные розничные цены (MSRP) на момент их выхода (без учёта модели RTX 5090). При расчётах учитывались корректировки на курсы валют и местные налоги относительно цен, установленных при запуске продуктов в США. Самые высокие наценки зафиксированы в Канаде (58,3 %) и США (57,6 %). В Германии этот показатель составляет 45,3 %, а в Польше — 43,1 %.

Последние данные также свидетельствуют о том, что рост цен затронул не только дорогостоящие видеокарты Nvidia. В октябре подорожало большинство моделей GeForce, Radeon и Intel. При этом цены на видеокарты Radeon росли быстрее, чем на модели GeForce (опять же, если не принимать в расчёт RTX 5090).

В завершение своего видео авторы Hardware Unboxed отметили, что «света в конце тоннеля» пока не видно. В рамках текущего поколения цены на видеокарты вряд ли вернутся в норму.