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Кибератака полностью уничтожила облачную инфраструктуру Beget — хостинг-провайдер восстанавливает её с нуля

Российский хостинг-провайдер Beget сообщил, что в результате кибератаки, совершённой на его сети в ночь с 1 на 2 ноября, его облачная инфраструктура была практически уничтожена, и сейчас её приходится восстанавливать с нуля.

Источник изображения: Beget

Источник изображения: Beget

«Облачную инфраструктуру строим заново. Уже восстановили архитектуру и управляющие сервисы, планируем подключить первые серверы в течении 1-2 дней, далее начнем этап интеграции и тестирования. Доступ к сохранившимся копиям дадим в панели управления», — рассказали в компании.

Провайдер отметил, что восстановить все данные пользователей виртуальных серверов (VPS) невозможно. По предварительным оценкам, резервные копии файлов будут доступны только для половины клиентов, но и на их восстановление потребуется время, предупредил Beget.

Также немало времени займёт восстановление хостинговых серверов. На данный момент запущено более 60 % хостинга, но остальные серверы пострадали в большей степени. «Наша цель — обеспечить стопроцентное восстановление проектов из резервных копий, к чему мы последовательно стремимся», — сообщил провайдер.

Он отметил, что также была потеряна часть данных во внутренней системе: «Для некоторых пользователей пропали актуальные связки “аккаунт — услуги”, и мы собираем их заново».

«Сейчас мы настраиваем интеграцию между хостинговыми и бэкапными серверами, чтобы запустить массовое восстановление. Для этого сегодня меняем конфигурацию сети. После этого откроем вам доступ в панель», — рассказал Beget, добавив, что биллинг, второстепенные сервисы и некритичные функции будут восстановлены позже.

По словам провайдера, продолжается работа над запуском инфраструктуры резервных копий и в его планах уже завтра начать восстановление из них на первых серверах.

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Теги: beget, облако, кибератака, резервное копирование
beget, облако, кибератака, резервное копирование
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