Обзор компактной камеры Fujifilm X half: победа «вайба» над здравым смыслом?

Камеры серии Fujifilm X с самого начала (с момета выхода первой X100) занимали особую нишу. Компания никогда не делала ставку на слепую техническую гонку, сухие цифры в таблицах характеристик или безудержное стремление к стерильному, «вылизанному» качеству картинки. Надо честно признать: в некоторых аспектах «чистой техники» — скорости, эргономичности, многообразии функций — Fujifilm уступала конкурентам. Но зато у камер этой компании почти всегда есть некая идея. Идея фотографии как способа передачи атмосферы, настроения, особого стиля жизни.

Это прекрасно читалось и через фирменный ретро-дизайн (который я, признаться, очень люблю), и через нескрываемую любовь к пленочной фотографии. Пленочные профили, внешнее сходство с классическими камерами— всё это делало камеры Fujifilm красивыми вещами, которые элементарно приятно держать в руках. При этом какие-то камеры, создаваемые Fujifilm даже в рамках X-серии, оказывались вполне серьезными рабочими инструментами для профи, а какие-то уже были откровенно эстетскими штучками для гурманов.

Но выпустив X half, Fujifilm, довела ситуацию с эстетизацией практически до абсурда — это практически игрушка. Перед нами камера, которую с технической точки зрения можно назвать… скажем так, несерьезной. Это точно не профессиональный инструмент, который даже по базовым характеристикам недалеко ушел от смартфона (а в чем-то и уступает многим из них). Это аппарат для энтузиастов, тех, кому хочется чего-то необычного, «вайбового» и немного странного.

И тут возникает логичный вопрос: зачем вообще нужна эта камера в мире, где у всех в кармане лежат смартфоны? Флагманские смартфоны сегодня снимают отлично, а наложить любой фильтр, симулирующий как пленочное зерно, так и утечки света, можно за секунду в бесплатном приложении. Казалось бы, X half просто дублирует смартфон. Но.. эта камера бьет все рекорды по продажам в Японии. Попробуем поразмышлять над этим феноменом.

⇡#Технические характеристики и основные особенности

Прежде чем переходить к сухим цифрам, важно понять саму идею, заложенную в название X half. Эта отсылка ведет нас в эпоху полукадровых (half-frame) пленочных камер, которые были популярны в 60–80-х годах XX века. Их особенность заключалась в том, что они экспонировали лишь половину стандартного кадра 35-мм пленки (18×24 мм вместо привычных 24×36 мм). Это позволяло не только удвоить количество снимков на одной катушке, но и по умолчанию задавало вертикальную ориентацию кадра, что делало съемку портретов и репортажа более удобной.

Fujifilm позиционирует эту модель не как попытку выжать максимум из миниатюрного корпуса, а как концептуальный мост между аналоговым прошлым и цифровым настоящим. Производитель открыто заявляет: это «нишевый» инструмент, созданный для того, чтобы переосмыслить и вернуть очарование пленочной фотографии в современные реалии, избавив пользователя от затрат на пленку и проявку, сохранив сам ритуал съемки. Именно поэтому 1-дюймовый сенсор здесь физически ориентирован вертикально, задавая нативное соотношение сторон 3:4 — это прямой и очень стильный оммаж тем самым винтажным «половинкам».

Fujifilm X half Тип и размер сенсора

13,3 × 8,8 мм (1 дюйм), соотношение сторон 3:4, CMOS с первичным цветовым фильтром (вертикальная ориентация) Эффективное разрешение 17,7 мегапикселя Процессор Нет информации Стабилизация изображения Отсутствует Объектив FUJINON, 6 элементов в 5 группах (3 асферических), фокусное расстояние 10,8 мм (32 мм в 35-мм эквиваленте) Формат фото JPEG (Exif Ver.2.31) Формат видео MOV / MP4 (H.264 Long GOP 4:2:0) Максимальное разрешение фото 7296 × 4864 Максимальное разрешение видео 2160 × 1440, 24 кадра в секунду Чувствительность (ISO) 200 — 12 800 Затвор Механический, лепестковый: 1/4 — 1/2000 с Скорость серийной съемки Нет Автофокус

TTL контрастный с подсветкой Экспозамер TTL, 256 зон Экспокоррекция ± 3,0 EV Встроенная вспышка / синхронизация Встроенная LED-вспышка, холодный башмак (без электрических контактов) Автоспуск 2, 3, 5, 10 с Карты памяти 1 × SD / SDHC / SDXC (совместимость с UHS-I) Дисплей 2,4 дюйма, сенсорный ЖК-экран, соотношение сторон 4:3, разрешение 0,92 млн точек;

второй ЖК-дисплей Видоискатель Оптический, обратного Галилея, покрытие 90%, увеличение 0,38× Интерфейсы USB Type-C (USB 2.0) Беспроводные модули Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.2 Питание Литий-ионный аккумулятор NP-W126S емкостью 8,44 Вт·ч (1140 мА·ч, 7,0 В); зарядка через USB Type-C Габариты 105,8 × 64,3 × 45,8 мм Масса (body) 191 грамм (240 граммов с батареей) Цена (ориентировочно) От 38 000 рублей

Таблица характеристик не сулит ничего хорошего, не правда ли? Но Fujifilm X half — это как раз тот случай, когда спецификации говорят о камере куда меньше, чем ощущения от ее использования.

⇡#Дизайн и управление

Fujifilm X half - камера маленькая, легкая (примерно 240 граммов с батареей и картой памяти), ее реально можно носить в миниатюрной дамской сумочке — и это, кстати, один из ее практических козырей. Корпус доступен в серебристом, черном и угольно-серебристом цветовых исполнениях. Немного жаль, что производитель не сделал свой фирменный вариант с коричневым покрытием – на мой взгляд, он смотрелся бы очень стильно, а как ни крути, говоря об этой камере вопрос стиля игнорировать нельзя – по сути, это не просто инструмент, но и аксессуар (может быть даже аксессуар в большей степени). Текстурированные вставки на передней и задней панелях обеспечивают надежный хват, несмотря на компактные размеры. В комплекте не идет ремень, но есть шнурок для ношения камеры на запястье – для меня такое решение было весьма удобным, но, опять же, сам ремешок можно было исполнить более интересно.

Давайте теперь подробно пройдемся по органам управления, которые здесь намеренно минималистичны:

Верхняя панель: справа находится диск экспокоррекции с отметками от -3 до +3 EV, совмещенный с рычагом включения-выключения камеры. В центре диска — кнопка спуска затвора. Самый необычный элемент — рычажок перемотки кадров. Задействуется он в режиме пленочной камеры - после каждого снимка его нужно перевести вручную, как на старых пленочных «мыльницах». Только после этого камера разблокирует затвор для следующего кадра.

Задняя панель. В верхнем левом углу находится оптический видоискатель. По центру — основной ЖК-экран. Справа вверху — три физические кнопки переключения режимов: STILL (съемка фото), MOVIE (съемка видео), PLAY (просмотр). Слева от основного экрана — небольшой суб-экран, который имитирует заднее окошко пленочной камеры, показывая, какая «пленка» сейчас заряжена. В нем же отображаются разделы меню при настройке камеры.

И основной, и суб-экраны сенсорные. Это не дань моде, а попытка сохранить чистоту корпуса, снизив количество аналоговых органов управления. Свайп вниз по основному экрану вызывает меню сопряжения или активирует «пленочный» режим, свайп вниз по суб-экрану мгновенно меняет имитацию пленки и так далее.

На левом ребре расположен USB-порт для зарядки и передачи данных с камеры, а также рычажок включения\выключения встроенной вспышки.

Правое ребро лишено органов управления.

Спереди мы видим объектив FUJINON с фокусным расстоянием 10,8 мм, на котором находится кольцо выбора диафрагмы, а также встроенную вспышку. Чего мне, честно говоря, не хватило для полного погружения в ретро-атмосферу, так это полноценного механического кольца ручной фокусировки с гравированной шкалой расстояний.

Снизу расположен отсек для батареи и карты памяти, а также штативное гнездо. Поскольку расположены они в непосредственной близости, поменять батарею, когда камера находится на штативе, не получится.

Насколько удобно мне было пользоваться X half? Понадобилось время, чтобы привыкнуть к ее логике. Почти полностью сенсорное управление оказалось необычным, два экранчика – тоже что-то новое, но проблемой это то назвать тоже не могу – осваивать камеру было даже увлекательно.

⇡#Интерфейс и меню

Главное меню у Fujifilm X half максимально упрощено, что для меня скорее плюс. Здесь нет лабиринтов из 500 пунктов, как в старших моделях. Основные настройки сгруппированы логично. На суб-экране вертикально расположены разделы меню, на основном – пункты этих разделов. Отдельные меню есть для режимов фото- и видеосъемки. Даже несмотря на достаточно несложную структуру, важно внимательно просмотреть меню, чтобы убедиться, что все настроено как надо: например, у меня часть снимков сделана с впечатанной датой, хотя специально я этот параметр не включала (да, дата проставляется по умолчанию, как на пленочных мыльницах из 80-х).

MENU

Fujifilm X half подразумевает работу в плотной сцепке со смартфоном. Для работы необходимо установить фирменное приложение X half. Именно в нем будет «проявляться пленка», если вы выберете соответствующий сценарий работы. Фишка в том, что камера не показывает отснятое в «пленочном» режиме на своем экране. Вам необходимо отщелкать свои 36 (или больше) фото, чтобы появилась возможность «проявить» их. И приложение не просто скидывает файлы по Wi-Fi. Оно выдает вам стилизованный контактный лист с перфорацией по краям, имитируя процесс проявления в лаборатории. Это интересный маркетинговый и эмоциональный ход, который замыкает концепцию: вы не просто переносите JPEG-файлы, вы «забираете проявленную пленку». Для наглядности прилагаю скриншоты из приложения:

В дальнейшем камера подключается автоматически при запуске приложения через фоновое соединение при помощи стандарта Bluetooth 5.2 (но для передачи файлов понадобится подключение по Wi-Fi – камера здесь исполняет роль роутера).

Камера использует проверенный временем аккумулятор NP-W126S. Заявленная автономность составляет до 880 кадров по стандарту CIPA (при условии использования оптического видоискателя и отключенного Wi-Fi). На практике, даже с активным использованием суб-экрана и периодическим подключением к телефону для «проявки», камера спокойно выдерживает пару дней неспешной прогулочной съемки. А наличие зарядки через порт USB Type-C означает, что в путешествии вам не нужно таскать с собой отдельную док-станцию — достаточно пауэрбанка, мощности любого подобного внешнего аккумулятора точно хватит.

⇡#Камера в работе. Съемка в JPEG

В последнее время я часто встречаю в среде фотолюбителей и профессиональных фотографов запрос на «неидеальность» картинки – мол, в наш век искусственного интеллекта идеально «вылизанные» кадры воспринимаются как безжизненные. В то же время есть запрос на атмосферу, на красивый кадр сразу, без часов сидения за обработкой – что тоже логично, когда жизнь стремительна, а контентом хочется делиться в моменте. Кажется, что X half – неплохой ответ на эти запросы. Эта камера – в какой-то степени игрушка, но игрушка, с которой можно творить вполне серьезно.

Для себя я пришла к выводу, что самый эффективный способ работать с Fujifilm X half — принять с благодарностью все ее ограничения и воспринимать съемку как приключение. Искать гармонию между сценой и теми выразительными средствами, которые дает камера. Понимать, что не каждый сюжет она сможет отработать идеально и самой пристально смотреть на мир в поисках моментов, где камера сможет себя раскрыть. Нашли сюжет — подумали, какая имитация пленки сюда ляжет, нужно ли зерно, какой фильтр добавить. Это отличная задачка для развития видения и фантазии. Поскольку поддержка RAW в X half отсутствует, вся надежда только на внутрикамерную обработку. И, к чести Fujifilm, здесь есть где разгуляться. Камера предлагает 13 классических режимов имитации пленки и множество творческих фильтров.

Смысл снимать на эту камеру есть, только если вы действительно используете её потенциал в стилизациях. Если пытаться снимать на X half предельно натурально, «как видит глаз», с нейтральными настройками и без зерна, вы, скорее всего, разочаруетесь. Сырая картинка на фоне того, что выдает современный флагманский смартфон с его всемогущей постобработкой (которая мгновенно вытягивает тени, балансирует цвета и делает картинку сочной), может показаться бледноватой и плоской.

Но стоит отпустить свои представления о правильных цветах, идеальной экспозиции и качестве – и можно сделать что-то реально интересное.

Ради интереса я собрала мнения нескольких знакомых на тему «как вам такие кадры», и к моему удивлению, большинству они понравились – как будто запрос на странное и неидеальное действительно назрел.

Интересная опция, которая мне очень понравилась – возможность делать диптихи: две «половинки» в итоге образуют один полный кадр. Это также классно развивает композиционное видение, только уже на уровне не одного снимка, а микросерии. Для активации режима достаточно после того, как вы сделали первое фото, щелкнуть рычажок переключения кадров. Два кадра можно при желании снимать с разными имитациями пленки и прочими разными настройками. Также можно выбрать цвет разделительной линии (белый или черный), ее толщину и форму. Оба фото при этом сохраняются и как отдельные файлы.

Помимо имитации пленки, внимания заслуживают и творческие фильтры. Некоторые, на мой вкус, сомнительны, но есть интересные. Мне больше всего понравился эффект засвеченной пленки: что здорово, блик каждый раз ложится по-разному, а не копируется из снимка в снимок.

Еще несколько примеров фильтров покажу ниже. Арсенал весьма богатый – тут и мультиэкспозиция, и зеркальное отражение, и выделение одного цвета (которое может сработать хорошо только там, где цвет действительно присутствует только в чистом виде, что редкость).

Фокусное расстояние здесь составляет примерно 32 мм (в 35-мм эквиваленте) — классика репортажа. Но, признаюсь честно, это «не мое». В работе я предпочитаю либо широкий угол для пейзажей, либо телевик для портретов и деталей. И необходимость снимать только на этот фикс — это дискомфорт и вызов. Но именно этот дискомфорт заставляет шевелить мозгами, внимательнее смотреть по сторонам и выкручиваться. Что еще раз подтверждает, что X half — отличный тренажер визуального мышления.

Несмотря на то, что самой концепцией камера подталкивает нас к съемке вертикальных кадров, никто, разумеется, не мешает повернуть ее и снимать в горизонтальной ориентации.

Вернусь ненадолго к пленочному режиму, о котором уже упоминала выше, уже в формате не фактов, а личных впечатлений. Интересно ли «поиграть» в пленочного фотографа? Скорее да, чем нет. Ты выбираешь определенную пленку, тип зерна (или его отсутствие), снимаешь, и не видишь, что получается. Я думала, что отсниму свои 36 кадров за полчаса, но деле же мне понадобилась значительно больше времени: я смотрела по сторонам, выбирая сюжеты, которые подойдут именно под мою черно-белую катушку ACROS Std с крупным зерном – и, опять же, это ограничение включает критическое и творческое мышление.

Люди моего и старшего поколения еще помнят, каково это – ждать: мультик по телеку утром в субботу, письмо от друга по переписке, торт на новый год. И нам как будто не хватает этого ожидания в наш комфортный век перепотребления, когда ты получаешь почти все, что хочешь, мгновенно (из простых вещей и контента, конечно). И та игра, которую предлагает нам Fujifilm, весьма приятна – дождаться конца пленки, чтобы увидеть, что же там получилось. Поколению, не жившему без всепроникающего интернета и смартфонов, возможно, тоже будет интересно узнать это чувство? Кто-то может фыркнуть — мол, купи тогда настоящую пленку и снимай на нее. Но мы понимаем, что энтузиазм такой степени доступен не всем.

В конце добавляю ложку дегтя и подчеркну факт, о котором нельзя молчать. Магия настоящей пленочной фотографии — это не только цвет и зерно. Это неповторимая глубина кадра, плавные светотеневые переходы, ощущение объема и воздушности. Всё это формируется физически — размером кадра и качеством оптики. А здесь у нас маленькая однодюймовая матрица. Мы можем бесконечно имитировать цвет, зерно, тонирование — но обмануть законы оптики нельзя. Глубокой, объемной, «пленочной» картинки с боке, как на полном кадре, X half не даст никогда. Сделать на нее классные атмосферные кадры — можно. Повторить шедевр классической пленочной фотографии — нет.

⇡#Автофокус, серийная съёмка и буфер

Автофокус Fujifilm X half тоже отсылает нас в далекое прошлое. Не такое далекое как пленочная эпоха, конечно, но лет на 15 назад. Как уже упоминалось, в камере используется контрастный автофокус. На практике он работает не слишком шустро. Камера не предназначена для съемки быстро движущихся объектов. Распознавание лиц и глаз есть – камера обнаруживает глаза модели быстро и точно, что очень помогает при статичной портретной съемке. Но в сумерках камера может начать ошибаться – промашки фокуса тут нередки.

Что же касается серийной съемки, то... ее здесь нет вообще. Буфер обсуждать не приходится. Таков концепт производителя, который заставляет замедлиться и думать о каждом нажатии на кнопку спуска.

⇡#Съемка на высоких ISO

Основной диапазон ISO 200–12800, с возможностью расширения до 51200. Давайте будем реалистами: перед нами однодюймовый сенсор, и ожидать, что камера будет шуметь на том же уровне, что полнокадровая модель, было бы странно. В то же время помним о том, что производитель сам предлагает нам сценарий добавления на снимки эффекта плёночного зерна (который визуально хоть и отличается от цифрового шума, но имеет ту же природу), что формально можно назвать ухудшением качества изображения, но идеологически является как раз частью атмосферы кадра. Так что Fujifilm X half – по умолчанию не та камера, которая заставляет «париться» над чистотой картинки. Но оценить ее возможности было любопытно, поэтому я отключила эффект зерна и сделала ряд тестовых снимков на разных значениях ISO.

ISO

По моим ощущениям, вплоть до ISO 3200 качество очень неплохое, на ISO 6400 уже сильно заметна деградация цвета и падение детализации. Более высокие значения остаются на «крайний случай» либо в художественных целях.

Для полноты картины прикладываю несколько фото «из жизни», сделанных в темное время суток.

Если сравнивать качество снимков с Fujifilm X half с таковым, полученным на смартфон, то в условиях слабой освещённости современная флагманская «трубка» с его вычислительной фотографией (и пусть даже сенсорами меньших габаритов — дюймовые встречались на иных смартфонах, но сейчас они практически не представлены) может дать формально лучший результат благодаря мультикадровому шумоподавлению – такие снимки кому-то могут показаться слишком «пластиковыми», а кому-то, напротив, очень нравятся. Но тут важно еще раз напомнить себе: X half — не про техническое совершенство.

Камера умеет писать вертикальное видео 1080 × 1440 или квадратное 1440 ×1440 с частотой 24 кадра в секунду — формально под актуальные Reels и Shorts. Есть замедленная съемка, встроенный стереомикрофон. Разумеется, для видео доступны все те же модуляции плёнки и фильтры, что для фото.

Но для меня видео здесь - это скорее приятный бонус к фото, чем полностью автономный инструмент, скажем, для видеоблога.

И автофокус, и общее качество картинки, и стабилизация у флагманских смартфонов однозначно лучше.

Несколько примеров видео покажу ниже.

Давайте начистоту. Если мыслить рационально, то примерно за 40-45 тысяч рублей можно найти решение куда более практичное. Купить, например, неплохую б/у зеркалку с качественным светосильным фиксом — и получить формат RAW, серьезный автофокус, сменную оптику, возможность профессионально расти. Снимать на нее и учиться фотографии по-взрослому.

Но практика показывает, что сухая логика работает не всегда. Доказательство тому, к примеру – невероятная популярность Canon PowerShot G7 X Mark III семилетней давности, которая стоит намного дороже Fujifilm X half, и которой грезят многие блогеры, веря в силу ее неповторимого «вайба».

Fujifilm X half — другая идеологически: более эстетская, «интеллектуальная», винтажная. Но она также не про «выжать максимум функциональности». Она про атмосферу. Про удовольствие от процесса. Про вдохновение и легкость. Если ты хочешь, чтобы шестеренки в голове шевелились не от копания в меню из 500 пунктов современной камеры, а от творческих задач — какой сюжет выбрать, какую «пленку» зарядить, как вписать зерно — тогда это твой инструмент.

Это очень нишевый продукт. Я даже затрудняюсь нарисовать четкий портрет ее владельца. Но, думаю, это точно человек, который любит жизнь, живет в кайф; легкий, жизнерадостный. И в нем еще осталось что-то детское — способность радоваться простым вещам, играть, ждать, удивляться. Для такого человека 45 тысяч за эмоцию — это небольшие деньги. Люди ведь покупают кучу гаджетов, дорогих и совершенно необязательных, которые просто добавляют красок в будни. Почему бы не добавить еще один? Если вам хочется замедлиться, начать внимательнее смотреть по сторонам, играть со светом и сюжетом, получать удовольствие от самого ритуала съемки и вспомнить давно забытое чувство ожидания — тогда X half может стать для вас тем самым душевным гаджетом, который делает жизнь чуть более яркой.

А если, к примеру, у вас в семье есть подросток, который увлекся фотосъемкой и хочет чего-то «вайбового» и творческого - вот и готовая идея подарка на новый год: как я уже сказала, видение эта камера прокачивает здорово – без пугающих заморочек с непонятными настройками.

Кстати, любопытное наблюдение. Я сравнивала отзывы об X half у отечественных и западных блогеров — и разница колоссальная. У нас много жесткой критики: «зачем платить за плохое качество, если можно испортить хорошее на нормальной камере, но хотя бы иметь выбор?». На Западе — гораздо больше энтузиазма, готовности принять правила игры. У нас все гонятся за эффективностью, качеством, показателями. Там — за атмосферой и удовольствием от процесса. И знаете что? На западных фотохостингах по хэштегу X half полно действительно классных красивых кадров. Людям нравится, что их не надо обрабатывать, что они мало весят, что их можно сразу публиковать в соцсети с уже готовым тонированием. Всего этого можно добиться и другими путями, но процесс — тоже важен.

Примеры снимков с камеры Fujifilm X half

Достоинства:

уникальный тактильный опыт и атмосфера «пленочной» съемки;

интересный режим имитации пленки с отложенным просмотром и «проявкой» в приложении;

13 режимов имитации пленки и множество художественных фильтров

функция 2-в-1 для создания диптихов (фото и видео) прямо в камере;

компактность и малый вес (~240 г с батареей);

готовый вертикальный формат, идеально заточенный под современные соцсети;

отличная автономность (до 880 кадров) и удобная зарядка через USB-C;

адекватная цена для нишевого, имиджевого продукта.

Недостатки:

только JPEG, полное отсутствие RAW-формата;

маленькая 1-дюймовая матрица — никакой настоящей «пленочной» глубины и оптического объема;

несменный фикс-объектив;

слабая встроенная LED-вспышка;

медленный контрастный автофокус без трекинга;

полное отсутствие серийной съемки;

видеовозможности заметно слабее, чем у современного смартфона;

при попытке снимать «натурально» картинка проигрывает вычислительной фотографии смартфона;

специфичный дизайн и концепция «на любителя»;

скромная работа на высоких ISO.

За предоставленную на тест камеру Fujiifilm X half благодарим магазин «Бутик фототехники»