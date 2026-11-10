Сегодня 10 ноября 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости окружающая среда Раскрыт мировой заговор источников беспе...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Раскрыт мировой заговор источников бесперебойного питания — они синхронно раскачивают энергосистемы планеты

В энергосетях на всех пяти континентах Земли, несмотря на их изоляцию друг от друга, вот уже более десяти лет фиксируют загадочные всплески, которые синхронно повторяются каждые 60 секунд. И только в этом году учёные выяснили, что является причиной этих импульсов. Между тем последствия могли быть плачевными.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT/3DNews

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT/3DNews

Проблемой всерьёз занялись физики из Исследовательского центра Юлиха (Forschungszentrum Jülich). Ранее предполагалось, что небольшой дисбаланс между нагрузкой и потреблением в электросетях вызывается оборудованием гидроэлектростанций — водяные турбины более инерционны, чем газовые и реагируют с задержкой в процессе компенсации дисбаланса. Как выяснилось, одними гидроэлектростанциями аномалию не объяснить.

Учёные проанализировали данные измерений частоты электросетей в Европе, Северной Америке, Австралии, Азии и Африке. Характерный минутный сигнал был обнаружен в 12 энергосистемах, включая континентальную Европу, Великобританию, Скандинавию, Австралию, Малайзию, Южную Корею и Южную Африку. Отклонения частоты от базовой (50 или 60 Гц в зависимости от местного стандарта) составляют всего несколько миллигерц (мГц), однако отличаются высокой регулярностью и сохраняются годами.

Источник изображений: Nature Energy 2026

Источник изображений: Nature Energy 2026

Ключ к разгадке, как считают исследователи, был найден при изучении распределительной электросети исследовательского кампуса в Юлихе. Измерения в 80 точках показали, что характерные колебания присутствуют в зданиях с ИБП, но отсутствуют там, где таких устройств нет.

Более подробное исследование одного источника бесперебойного питания позволило проследить короткие синхронные импульсы тока от клемм аккумулятора до электрической инфраструктуры здания, вплоть до подключения к высоковольтной сети напряжением 110 кВ. Производитель ИБП подтвердил, что импульсы возникают при автоматических проверках аккумуляторов, запускаемых управляющим программным обеспечением, которое синхронизирует внутренние часы ИБП по сетевым протоколам.

Выяснилось, что множество ИБП синхронизируют свои часы в планетарном масштабе. Это происходит либо по локальной сети, имеющей доступ в интернет и к службам синхронизации времени, либо по GPS в случае продвинутых решений. Поскольку алгоритм проверки заряда аккумуляторов у ИБП одинаковый, все они одновременно создают кратковременную нагрузку на локальные энергосистемы, а гидроэнергетика дополнительно усиливает это воздействие, подобно резонансу. Десятки и сотни ИБП не сделали бы погоды. Но тысячи и десятки тысяч устройств заставили энергосистемы синхронно пульсировать каждую минуту.

В некоторых энергосистемах амплитуда эффекта со временем существенно увеличилась. Например, в Ирландии минутные колебания частоты выросли примерно с 3 до 12 мГц в период с 2016 по 2021 год. Это создаёт проблему: речь идёт о нагрузках на оборудование общей мощностью в десятки мегаватт. Если пустить ситуацию на самотёк, то по мере развития ЦОД, систем ИБП и других цифровых технологий, связанных с генерацией и балансировкой энергосетей, будет увеличиваться износ оборудования, а также возрастёт риск аварий в энергосистемах.

Учёные направили производителям ИБП свои предложения, суть которых сводится к просьбе рассинхронизировать протоколы проверки аккумуляторов. Это должно устранить кумулятивный эффект работы ИБП и предотвратить его последствия.

Было интересно? Скажите об этом Google, чтобы чаще получать ссылки на наши новости про окружающая среда

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Норвегия приостановила приём заявок на подключение новых ЦОД к энергосети
SpaceX намерена запустить в 2027 году 10 ГВт мощностей ИИ ЦОД — цель представляется достижимой
Fervo построила геотермальный источник и превратила его в электростанцию — 33 МВт на пустом месте
Российские учёные представили квантовый «процессор» с рекордной точностью в трёхкубитных операциях
США испытали первого в мире робота-космостроителя — на орбите он сам собрал ферму для радара
Boston Dynamics приделала человекоподобному роботу Atlas колёса — не для развлечения, а чтобы жизнь мёдом не казалась
Материалы по теме
Норвегия приостановила приём заявок на подключение новых ЦОД к энергосети

Норвегия приостановила приём заявок на подключение новых ЦОД к энергосети

SpaceX намерена запустить в 2027 году 10 ГВт мощностей ИИ ЦОД — цель представляется достижимой

SpaceX намерена запустить в 2027 году 10 ГВт мощностей ИИ ЦОД — цель представляется достижимой

Fervo построила геотермальный источник и превратила его в электростанцию — 33 МВт на пустом месте

Fervo построила геотермальный источник и превратила его в электростанцию — 33 МВт на пустом месте

Российские учёные представили квантовый «процессор» с рекордной точностью в трёхкубитных операциях

Российские учёные представили квантовый «процессор» с рекордной точностью в трёхкубитных операциях

США испытали первого в мире робота-космостроителя — на орбите он сам собрал ферму для радара

США испытали первого в мире робота-космостроителя — на орбите он сам собрал ферму для радара

Boston Dynamics приделала человекоподобному роботу Atlas колёса — не для развлечения, а чтобы жизнь мёдом не казалась

Boston Dynamics приделала человекоподобному роботу Atlas колёса — не для развлечения, а чтобы жизнь мёдом не казалась

Теги: электросеть, ибп
электросеть, ибп
← В прошлое

© 1997—2026 3DNews

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Соцсети Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
OpenAI и Anthropic начали блокировать пользователей за реверс-инжиринг с помощью ИИ
Интрижка Хуанга помогла организовать поставки в Китай чипов Nvidia на $7,5 млрд
США испытали первого в мире робота-космостроителя — на орбите он сам собрал ферму для радара
Россияне и другие серые подписчики Claude принесли Anthropic до $2,3 млрд — но им всё равно закрывают доступ к ИИ
Минцифры объяснило, для чего может забрать каждый десятый сервер российских дата-центров
Anthropic решила потягаться с Google и Microsoft — Claude получил набор инструментов для офисной работы 3 мин.
OpenAI создала аварийный выключатель для особо опасных и непослушных ИИ-моделей 14 мин.
Google открыла доступ к своему самому мощному ИИ и показала, как Gemini 4 Carbon управляет роем ИИ-агентов 27 мин.
Nintendo закрыла брешь для взлома Switch 2 — хакеры вернулись к тому, с чего начинали 2 ч.
Дыра в iOS позволила приложениям подглядывать за чужими файлами — под угрозой ключи криптокошельков 2 ч.
Reddit запустит ИИ в пользовательские обсуждения товаров — чтобы превратить их в полноценные обзоры 2 ч.
Rockstar подтвердила, что GTA VI «нацелена» на 30 кадров/с, а PS5 Pro получит эксклюзивную трассировку лучей 3 ч.
Масштабное обновление продуктов Adobe: вездесущие ИИ-агенты и другие инструменты на базе ИИ 3 ч.
Anthropic определилась, почем будет продавать акции — двухтриллионное IPO сдулось до $1,4 трлн 4 ч.
Доступ более чем к 97 % данных Yandex Cloud восстановлен, по умолчанию включено резервное копирование 4 ч.
Раскрыт мировой заговор источников бесперебойного питания — они синхронно раскачивают энергосистемы планеты 19 мин.
MSI представила флагманский 34-дюймовый монитор MEG X — Penta Tandem OLEC 5-го поколения, 360 Гц и встроенный ИИ-чип 2 ч.
В Китае установили мировой рекорд дальности передачи данных по оптоволокну с полой сердцевиной 3 ч.
Ring представила летающую камеру видеонаблюдения для дома за $250 и робота-патрульного для офиса за $1000 3 ч.
Seagate снова объединила SSD и HDD — представлен внешний накопитель FireCuda Forge 4 ч.
SoftBank и партнёры инвестируют $1,85 миллиарда в ИИ-инфраструктуру Малайзии 4 ч.
«Яндекс» признался, что безвозвратно потерял меньше 3 % данных клиентов Yandex Cloud 5 ч.
Норвегия приостановила приём заявок на подключение новых ЦОД к энергосети 5 ч.
«Безумный заказ» Маска: Terafab намерена закупить в Японии огромное количество оборудования для выпуска чипов 6 ч.
Anthropic потратит $3,4 млрд на газовые генераторы для ЦОД мощностью 1,7 ГВт 6 ч.