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Компания TCL достаточно давно занимается выпуском планшетов – еще с 2012 года под брендом Alcatel, а с 2020 года – под своим собственным. Но долгое время им не хватало какой-то специфики, чтобы выделиться на фоне многочисленных конкурентов. И эта специфика стала доступной при сертификации фирменной технологии NXTPAPER, которая позволяет выпускать экраны с матовой поверхностью, имитирующие бумагу. Они доступны сегодня и на смартфонах TCL, но на планшетах они кажутся еще более актуальными, придавая им новое качество. Поговорим об этом на примере модели TCL Note A1 NXTPAPER.

Ключевые характеристики планшета: аппаратная платформа MediaTek Helio G100, 8+256 Гбайт памяти, ЖК-экран диагональю 11,5 дюйма, нет модуля сотовой связи. Вся прелесть устройства – в том самом дисплее NXTPAPER, создающем планшету дополнительное пространство для применения, а также в богатой комплектации – с чехлом и «умным» стилусом.

TCL Note A1 NXTPAPER Дисплей 11,5 дюйма, IPS,

2200 × 1440 точек, 229 ppi; 120 Гц Защитное стекло Нет данных Процессор MediaTek Helio G100: восемь ядер (2 × Cortex-A76 с частотой до 2,2 ГГц и 6 × Cortex-A55 с частотой до 2,0 ГГц) Графический контроллер ARM Mali-G57 MC2 Оперативная память 8 Гбайт Флеш-память 256 Гбайт Поддержка карт памяти Нет Разъемы USB Type-C SIM-карты Нет Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 5.4 NFC Нет Навигация Нет Датчики Освещенности, акселерометр, датчик Холла Сканер отпечатков пальцев Есть (на клавише «Домой») Основная камера 13 Мп, ƒ/2,2, фазовый автофокус, без вспышки Фронтальная камера Нет Питание Несъемный аккумулятор: 30,4 Вт·ч (8000 мА·ч, 3,8 В) Размер 260,1 × 196,6 × 5,5 мм Масса 500 граммов Защита корпуса IP54 Операционная система Android 15 Актуальная цена От 39 799 рублей

⇡#Дизайн, комплектация и аксессуары

Вопросов упаковки и комплектации в обзорах мобильной техники мы касаемся редко – только в особых случаях, когда оно того заслуживает (обычно все максимально скучно, просто и утилитарно). И вот TCL Note A1 NXTPAPER – как раз тот самый случай.

Во-первых, он упакован красиво – две черные коробки в одном картонном «кожухе», одна для самого планшета с его «обвесом», вторая – для чехла-книжки. Все уложено аккуратно и элегантно.

Во-вторых, любопытно само содержимое коробок. Рядом с планшетом лежат не только документация и кабель, но и стилус, причем с набором дополнительных наконечников. Все это ощущается совсем не как обычный среднебюджетный планшет – и даже не планшет за 40 тысяч рублей. Вызывает уважение.

Сам планшет тоже не кажется обычным. Первое, что обращает на себя внимание, – насколько производитель игнорирует тренд на тонкие рамки вокруг экрана, для разработчиков TCL Note A1 NXTPAPER они явно не представляли ценности, в отличие от возможности дать пользователю дополнительное место для опоры кисти, для чего выделено место с одного из краев. Намек на художественное предназначение устройства понятен.

На той самой выделяющейся панели мы видим подзабытый сегодня элемент управления – крупную (и круглую – здесь) клавишу «Домой» со встроенным сканером отпечатков. Левее, в углу, находится датчик освещения. Ничего другого на лицевой поверхности, кроме, собственно, экрана – как и ожидалось, матового, – нет. Фронтальная камера на TCL Note A1 NXTPAPER отсутствует.

На гранях мы находим пару решеток вывода динамиков, клавишу питания и порт USB Type-C, смещенные к углу. И не находим клавишу регулировки громкости – да, ее здесь попросту нет, ни механической, ни сенсорной. Менять громкость предлагается исключительно через экранный интерфейс.

Зато нашлось место на грани для магнита, к которому крепится комплектное электронное перо. Через него же оно и заряжается.

И перо здесь не простое – TCL T-Pro получило сертификацию TÜV Rheinland за тактильное сходство с карандашом. Могу только подтвердить – не сказать, что стилусы HUAWEI или HONOR, к примеру, намного менее удобны, но благодаря шершавой поверхности и характерной форме стилус TCL действительно ощущается особенным. Более того, при использовании его кончик, в сочетании с поверхностью экрана NXTPAPER, действительно создает ощущение мягкого карандаша. Дополняют картину встроенный вибромотор, добавляющий тактильности и возможность использования обратной стороны пера как ластика.

Отмечу, что TCL T-Pro распознает 8192 степени нажатия, обладает минимальным временем отклика (5 мс) и весит лишь 15 граммов. Про комплектные сменные насадки я уже сказал. Добавлю, что на стилусе имеется клавиша – при ее зажимании по умолчанию активируется режим ИИ-выделения (местный аналог функции «Обвести и найти», интегрированный во встроенные нейросетевые сервисы), но также на нее можно повесить и другие настройки.

Продолжая разговор об аксессуарах: в комплекте с TCL Note A1 NXTPAPER поставляется чехол-книжка из нескользкого прорезиненного материала.

Он крепится к задней поверхности планшета при помощи специального магнита и хорошо приспособлен к совместному использованию со стилусом благодаря особой форме застежки.

Но вернемся к самому планшету. В отличие от того же стилуса, сам по себе он не отличается изысканностью в дизайне, его можно назвать простым – с единственной доступной черной окраской и задней панелью без привлекающих внимание элементов. Но важнее его утилитарные качества – он крепко собран из качественных материалов (стекло на лицевой панели, алюминий на гранях и сзади) и сравнительно компактен.

Толщина корпуса TCL Note A1 NXTPAPER составляет лишь 5,5 мм, вес – 500 граммов. Даже в чехле он не ощущается громоздким гаджетом.

TCL Note A1 NXTPAPER работает под управлением Android 15, но здесь столь тщательно выстроенная оболочка, что «ноги» операционной системы видны не сразу. Хотя каких-то неудобств и тонкостей, вроде отсутствующих сервисов Google или недоступного магазина Google Play, тут нет. Все «гугловское» доступно из коробки, просто уж больно необычно выстроен интерфейс.

Главным экраном служит не обычная для любого устройства на Android (да и не только на Android) матрица с доступными приложениями, а особая панель «Блокнот» — с последними эскизами/заметками, календарем и быстрым доступом в фирменный ИИ-сервис «Центр идей». Еще один штрих к портрету TCL Note A1 NXTPAPER как планшета с ярко выраженной «художественной» сущностью, а не просто увеличенного в размерах смартфона. Причем отмечу, что можно менять тип группировки эскизов на главном экране, приближая его к виду, более привычному на ПК, – и в целом система навигации тут более или менее «оконная», напоминающая в значительной мере традиционный «Проводник» на Windows. Дополняется все это клавишей «Домой», одним махом отправляющей из любого открытого приложения на базовый рабочий стол.

TCL Note A1 NXTPAPER, оболочка для Android 15

Есть тут и аналог панели «Пуск» — он открывается при касании трех полосок в левом верхнем углу; таким образом можно получить доступ к диспетчеру файлов, «Корзине» (!), ну и всем другим приложениям. Наиболее часто используемые можно добавить прямо в эту панель быстрого доступа, остальные открываются в виде обычной матрицы. Фактически же TCL Note A1 NXTPAPER можно пользоваться как самым обычным Android-планшетом, просто он подталкивает к более специфическим сценариям.

Несмотря на скромную аппаратную платформу без выделенного нейропроцессора, TCL Note A1 NXTPAPER поддерживает некоторое количество ИИ-функций. Помимо уже указанного аналога «Обвести и найти», которым особенно удобно пользоваться при помощи комплектного стилуса, присутствует «Центр идей», где концентрируются прошедшие диалоги с ИИ-ассистентом (он базируется на собственной модели TCL, ее корни я назвать не могу) и те самые скриншоты, сделанные при помощи пера. Также планшет умеет расшифровывать аудио, переводить, резюмировать длинные тексты. Все это – при условии активного интернет-соединения, своего нейропроцессора на планшете нет, напомню.

В целом ОС TCL Note A1 NXTPAPER производит двойственное впечатление – пользоваться планшетом непривычно, но для целевой аудитории столь яркий акцент на функции записок, заметок и зарисовок выглядит правильным и нужным. Работает система достаточно быстро – с оптимизацией программной среды порядок.

Сканер отпечатков, встроенный в клавишу «Домой», работает отменно – он быстр и надежен, процент срабатывания очень высокий. Имеется и вибромотор, обеспечивающий тактильную отдачу, но она незначительна, я ее при использовании не сразу заметил.

⇡#Дисплей и звук

TCL Note A1 NXTPAPER получил дисплей диагональю 11,5 дюйма и разрешением 2200 × 1440 точек, что обеспечивает экрану плотность пикселей в 229 ppi – показатель невыдающийся, но вполне нормальный для устройства среднего класса. Панель поддерживает работу на повышенной частоте, 120 Гц, – не в играх, конечно (тут есть аппаратные ограничения), но гладкая работа интерфейса и особенно графических приложений в данном случае исключительно важна.

Но это базовые характеристики, такие же, как и тип панели, – здесь она базируется на жидких кристаллах, с IPS-матрицей. Куда важнее та самая технология NXTPAPER. Благодаря особому многослойному покрытию экран симулирует бумагу, делая поверхность матовой и напоминающей ту самую бумагу на ощупь. Нечто подобное мы можем наблюдать на планшетах HUAWEI с применением экраном PaperMatte, но с менее выраженным эффектом.

Эффект (полное отсутствие бликов, «шершавая» поверхность) настолько серьезный, что экран поначалу кажется сделанным на базе электронной бумаги (E-Ink). Он дополнительно усиливается почти монохромными обоями экрана блокировки и рабочим экраном блокнота, который также не отличается многоцветностью. Но на самом деле тут все-таки ЖК-панель без ограничений в плане цветопередачи – при просмотре фильмов, спорта или любого другого контента не испытываешь выраженного дискомфорта, хотя все-таки выразительная, яркая цветопередача – не сильная сторона этого устройства. Но об этом мы подробнее поговорим ниже, в разборе тестов экрана TCL Note A1 NXTPAPER.

При этом дисплей действительно превосходно подходит как для работы с графикой, рисования, так и для чтения электронных книг. В последнем случае с электронной бумагой NXTPAPER поспорить не может, конечно, но глаза устают от чтения здесь меньше, чем при использовании других ЖК-экранов – и тем более OLED с их ШИМ (хотя в последнее время эти проблемы и куда менее выражены).

Измеренный уровень яркости не слишком высокий – 374 кд/м2, на улице пользоваться TCL Note A1 NXTPAPER не очень комфортно, хотя из-за антибликовой поверхности все-таки возможно.

В настройках экрана можно включить защиту зрения (режим с максимально теплыми цветами), настроить шрифты (в том числе установить максимальный контраст с дополнительными ореолами вокруг символов – при проблемах со зрением совсем не лишняя опция), установить режим повышенной яркости (она активирована по умолчанию, и показатель статической яркости в «повышенном» режиме вы видели выше). Также можно установить автоматическую регулировку яркости и режим адаптации цветовых оттенков к внешнему освещению. А вот регулировать цветопередачу нельзя. Но больше удивляет отсутствие режима электронной книги с монохромной теплой картинкой.

Экран TCL Note A1 NXTPAPER, как это подмечается и невооруженным глазом, обладает весьма своеобразной цветопередачей. Цветовое пространство – сужено даже относительно стандарта sRGB. При этом гамма – вполне в норме (2,18 в среднем, но кривые «улетают» в светлых оттенках). Цветовая температура чуть холоднее нормы (на уровне 7 500 К при эталоне 6 500 К), а среднее отклонение DeltaE по палитре Color Checker (оттенки серого + широкий набор цветовых оттенков) составляет 3,32. То есть при узком цветовом охвате показатели цветопередачи более-менее в порядке.

На TCL Note A1 NXTPAPER установлены два динамика, обладающие неплохой громкостью и вполне приемлемым уровнем звука. Беспроводная передача звука осуществляется при помощи модуля Bluetooth 5.4 с поддержкой профилей LDAC и AAC (без aptX). Аналоговый аудиоразъем отсутствует, хотя, казалось бы, именно на этом устройстве он напрашивался.

TCL Note A1 NXTPAPER получил аппаратную платформу MediaTek Helio G100 – слегка обновленную версию знаменитой и сверхпопулярной Helio G99.

MediaTek Helio G100 состоит из восьми вычислительных ядер: двух ARM Cortex-A76 с тактовой частотой 2,2 ГГц и шести ARM Cortex-A55 с тактовой частотой 2,0 ГГц. За графику отвечает ARM Mali-G57 MC2 c тактовой частотой 1,0 ГГц. Набор инструкций – ARMv8.2-A. Технологический процесс — 6 нм (TSMC).

Как я уже отмечал выше, мощи этой скромной по своим возможностям платформы хватает на достаточно шуструю работу операционной системы и корректную работу приложений для рисования. Для выполнения функций традиционного планшета – то есть воспроизведения контента – тоже хватает с головой. Игры тоже будут запускаться и работать с нестыдной кадровой частотой (но со сниженными графическими настройками). Не выдающийся уровень, планшеты той же ценовой категории зачастую могут предложить выше, но, на самом деле, TCL Note A1 NXTPAPER вполне хватает производительности, не могу объективно сетовать на то, что он подтормаживает или работает недостаточно гладко.

Результаты синтетических тестов TCL Note A1 NXTPAPER

С охлаждением нет никаких проблем – хотя, вероятно, тут стоит говорить о том, что это платформа минимально выделяет тепло. Как бы то ни было, ресурсные тесты практически не выявляют понижения производительности.

TCL Note A1 NXTPAPER получил 8 Гбайт оперативной памяти (LPDDR4X) и накопитель объемом 256 Гбайт (достоверно стандарт неизвестен, но, по результатам тестов, это, скорее всего, UFS 2.2). Никаких других опций не предусмотрено.

Беспроводные соединения: Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac – два диапазона, но без поддержки Wi-Fi 6) и Bluetooth 5.4. В TCL Note A1 NXTPAPER не предусмотрено ни NFC, ни GPS-модуля, ни модуля мобильной связи.

TCL Note A1 NXTPAPER получил одинарную камеру, причем с достаточно скромными характеристиками.

Сенсор – 13-мегапиксельный, в сопровождении объектива со светосилой ƒ/2,2, без вспышки, но с автофокусом.

О каком-то изобилии опций для съемки говорить не приходится: фокусное расстояние одно, из дополнительных возможностей – только съемка (сканирование) документов. Съемка видео доступна только в разрешении Full HD при 30 кадрах в секунду. Фронтальной камеры, напомню, нет, так что для видеозвонков планшет не годится.

Качество съемки вполне ожидаемое для подобного модуля – днем на улице или даже в затененном помещении можно сделать резкий кадр с приличной цветопередачей.

В TCL Note A1 NXTPAPER установлен аккумулятор емкостью 30,4 Вт·ч (8000 мА·ч, 3,8 В). Выдающейся автономностью планшет похвастать не может.

Ролик в разрешении Full HD на максимальной яркости, с включенным Wi-Fi, планшет воспроизводил чуть менее семи часов. На небольшой перелет хватит, а вот на путешествие до Южной Азии уже нет.

Планшет поддерживает зарядку мощностью до 33 Вт, с помощью которой можно полностью наполнить аккумулятор с нуля можно примерно за два часа. Адаптера в комплекте с планшетом при этом нет.

TCL Note A1 NXTPAPER – особенное предложение на довольно гомогенном в остальном рынке планшетов. Да, сами по себе матовые дисплеи на свои планшеты сегодня устанавливает и HUAWEI, но в случае экранов PaperMatte «бумажный» эффект все-таки не так выражен – по уровню комфорта при рисовании планшет с NXTPAPER, может, находится и не на одном уровне с чистыми графическими планшетами, но близок к ним. Дополнительная опция – чтение электронных книг, здесь TCL Note A1 способен обеспечить тоже особенный комфорт (хотя самого режима «электронной книги» в настройках мне и не хватило). Дополняется это удобным чехлом и отличным пером в комплекте.

При этом он остается достаточно адекватным мультимедийным комбайном – с полноцветным экраном (пусть и с сокращенным цветовым пространством) и вполне достойной производительностью, сохраняя тем самым позиции универсального устройства. Некоторая переоцененность относительно характеристик вполне компенсируется уникальными качествами, которые выделяют TCL Note A1 NXTPAPER на общем фоне.