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Более 3000 подводных роботов охраняют 112 млн лососей — они лазерами отстреливают морских вшей

Фермерское разведение лососевых десятилетиями страдает от таких паразитов, как морские вши. Обработка садков химией, горячей водой и механическая очистка живой рыбы сопровождается потерей особей. Для решения проблемы уничтожения паразитов норвежцы приспособили подводные лазерные установки, которые прицельно уничтожают паразитов на коже свободно плавающей рыбы.

Источник изображения: Stingray Marine Solutions

Источник изображения: Stingray Marine Solutions

Проект ещё около десяти лет назад начала разрабатывать норвежская компания Stingray Marine Solutions. К 2026 году вдоль побережья Норвегии и Исландии было установлено уже более 3000 таких систем. Подводные лазерные роботизированные установки обеспечивали круглосуточное наблюдение примерно за 112 млн лососей и форелей. Накопленный опыт эксплуатации таких систем позволяет сделать предварительный вывод о несомненной пользе разработки.

Масштабы вреда, причиняемого традиционным способом выведения паразитов, хорошо задокументированы органами ветеринарного надзора Норвегии. Результаты исследований, обобщенных в базе данных FAO AGRIS, показали, что в типичном садке, вмещающем 150 000 рыб, средняя смертность в течение двух недель после термической обработки горячей водой достигает 790 особей. Механическая очистка от паразитов увеличила этот показатель до 928, хотя результаты сильно различались в разных местах. К этому следует добавить потери рыбы от самих паразитов, которые прикрепляются к коже рыб и питаются их тканями и кровью, ослабляя их и, в конечном итоге, приводя к гибели.

Каждая лазерная установка Stingray представляет собой погружной модуль с несколькими камерами, светодиодной подсветкой, датчиками и лазерным излучателем. Стереокамеры получают изображения проплывающих рыб, а программное обеспечение с алгоритмами машинного обучения распознаёт паразитов на их коже (размеры взрослых самцов этих ракообразных достигают 6 мм, а самок — 12 мм). Для улучшения распознавания используется синяя подсветка с длиной волны 450 нм, повышающая контраст между морскими вшами и кожей лосося. После обнаружения паразита система направляет на него лазерный луч с интенсивностью до пяти импульсов в секунду. Подводный модуль также оснащён собственным движителем, позволяющим дистанционно поворачивать его на 360 градусов.

Изучение данных норвежских рыбоводческих хозяйств за 2023 год показало, что на площадках, использовавших лазерную обработку, вероятность необходимости дополнительного лечения от паразитов в течение недели была на 50 % ниже. При этом средняя численность морских вшей на рыбах была такой же или ниже, чем на площадках без таких установок. Более ранние исследования выявили сильную зависимость результатов от условий эксплуатации садков, что пока не даёт повода повсеместно использовать такую технологию. Также сообщается о частых случаях поражения глаз рыбы лазерами, что снижало качество их жизни и набор живой массы. Метод оказался рабочим, но, очевидно, имеющим свои изъяны. Но зато с сорняками лазеры борются «на ура», хотя это уже другая история.

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Теги: лазер, фермер, рыба
лазер, фермер, рыба
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