Песок, глина и ржавчина могут стать основой энергетики будущего — ВЭФ назвал десять перспективных технологий

В новом докладе Всемирного экономического форума (ВЭФ) и издательства Frontiers представлены десять технологий, которые к 2030 году помогут сократить выбросы вредных веществ, снизить зависимость от главных поставщиков ископаемого топлива и обеспечить надёжное энергоснабжение для большего числа людей. Для этого всё есть, необходимы только желание и… деньги. Денег лучше побольше.

Отчёт ВЭФ и Frontiers опирается на исследования Потсдамского института изучения климатических изменений (Potsdam Institute for Climate Impact Research, PIK). Ещё в 2009 году исследователи PIK предложили концепцию «планетарных границ» — показателей состояния ряда характеристик Земли, выход за которые потенциально угрожает жизни на планете. Например, к ним относятся уровень закисления океана, сокращение биоразнообразия и другие параметры. В 2026 году, сообщают учёные, на Земле превышены семь из девяти таких показателей. Причём подавляющее большинство угроз планете несёт энергетика или связанные с ней сферы.

От того, как мы производим энергию, во многом зависит, сколько углерода попадает в атмосферу и как быстро происходит закисление океанов. Это влияет на то, как используются земля, вода и полезные ископаемые, а также на то, насколько хорошо сообщества справляются с аномальной жарой и другими потрясениями. Вот почему в докладе каждая технология оценивается с точки зрения её влияния на планетарные границы, равенство и безопасность. В нём взвешиваются преимущества и недостатки для планеты, людей и систем, обеспечивающих энергоснабжение.

Это будущее будут определять следующие десять технологий:

Цемент на основе обожжённой глины и известняка (LC3). Почти половину клинкера в цементе предлагается заменить обожжённой глиной и известняком. Клинкер получают из тех же компонентов путём обжига при температуре около 1450 °C. Этот процесс предлагается заменить добавлением глины, обожжённой при температуре до 800 °C, и известняка, что позволит сократить выбросы углерода до 40 %.

Виртуальные электростанции и сети. Программное обеспечение будет координировать работу домашних аккумуляторов, зарядных устройств для электромобилей и интеллектуальных термостатов, чтобы обеспечить подачу энергии или снизить нагрузку, а цифровые двойники — виртуальные копии энергосистемы — будут прогнозировать её дальнейшее поведение. Распоряжаться домашним аккумулятором, заряжать электромобиль и даже пользоваться горячей водой придётся с оглядкой на потребности страны.

Аккумуляторы на основе распространённых материалов. Необходимо снижать зависимость от лития и Китая. Натриевые, цинковые и железные аккумуляторы должны стать альтернативой литиевым, уступая им в лёгкости, но выигрывая в устойчивости к холоду и пожаробезопасности. Особое внимание уделяется железо-воздушным аккумуляторам, которые накапливают и отдают энергию в ходе окислительно-восстановительных реакций с железом. Проще говоря, речь идёт об обратимом образовании ржавчины.

Накопители тепловой энергии. Возобновляемую энергию предлагается хранить в виде тепла в кирпичах, песке или расплавленной соли, чтобы использовать его для работы промышленных печей, на которые приходится примерно пятая часть мирового энергопотребления. Кирпичами вплотную занимается компания Билла Гейтса, песком — финны.

Тандемные солнечные элементы на основе перовскита и кремния. Это солнечные элементы со слоем перовскита, нанесённым на кремниевую ячейку. Такая комбинация позволяет охватывать более широкий спектр света и вырабатывать примерно на 20 % больше энергии с той же площади ячейки.

Усовершенствованные подводные линии электропередачи постоянного тока высокого напряжения (HVDC). Такие линии обычно соединяют национальные энергосистемы, чтобы передавать излишки чистой энергии туда, где она необходима. Технология предлагается для обеспечения перетоков электроэнергии и балансировки энергосистем соседних стран.

Модульные ядерные реакторы. Это небольшие реакторы заводской сборки, которые можно транспортировать к местам производства энергии, — своеобразные атомные «батарейки» мегаваттной мощности. Такие реакторы призваны обеспечить более чистую энергию по конкурентоспособной цене.

Интегрированные в здания фотоэлектрические системы. Превращение крыш, фасадов и окон с кремниевым покрытием в солнечные генераторы без использования новых земельных участков.

Плавучие морские ветрогенераторы. Установка ветровых турбин на глубинах более 300 м, чтобы использовать энергию самых сильных морских и океанских ветров.

Литиевые аккумуляторы нового поколения. Развитие литий-серных и твердотельных аккумуляторов, которые обладают большей энергоёмкостью при меньшем весе и меньшей пожароопасности.

«Многие из необходимых нам энергетических решений уже существуют в лабораториях. Проблема в том, чтобы внедрить их в дома, на заводы и в электросети достаточно быстро, чтобы это имело значение. Открытость науки ускоряет этот процесс, позволяя инженерам, руководителям компаний и правительствам опираться на результаты совместных исследований. Этот доклад предоставляет достоверные данные тем, кто решает, как укрепить энергетическую безопасность, снизив при этом ущерб для климата», — сказал Фредерик Фентер (Frederick Fenter), главный редактор Frontiers.