Рассказывая о квантовых вычислителях, популярные ИТ-издания, не исключая и нашего, по большей части расписывают перспективы и обрисовывают трудности создания квантовых процессоров, то бишь устройств для преобразования неких входных сигналов в желаемый оператором выходной. Однако в ставших уже привычными за десятилетия полупроводниковых компьютерах процессор — центральный, но вовсе не единственно необходимый компонент; в отсутствие памяти, где хранятся исходные данные и результаты промежуточных вычислений, куда записывается конечный результат расчётов, реализация архитектуры фон Неймана вовсе непредставима. За единственным, пожалуй, исключением простейших неперепрограммируемых вычислителей (fixed program computers) вроде элементарных калькуляторов, исходные данные в которые вводит оператор, а готовый результат он же затем считывает с устройства вывода. Да и то, если разобраться, в калькуляторных логических микросхемах какие-то ячейки регистровой памяти определённо присутствуют. Понятно, что квантовые компьютеры принципиально отличны по архитектуре от фоннеймановских, но неужели им память (а раз в ней должны храниться квантовые состояния, то и сама она обязана быть по природе квантовой) не требуется вовсе?

Если рассматривать искусственно созданный квантовый вычислитель как эмулятор природной квантовой системы — ну, скажем, квантовый компьютер строят для того, чтобы разобраться в пространственной структуре сложной органической молекулы, — тогда и в самом деле без подсистемы памяти можно обойтись. В частности, квантовые компьютеры на основе сверхпроводящих контуров принципиально не имеют в своём составе обособленных узлов для хранения данных: за эту операцию отвечают те же самые аппаратные компоненты, что и за собственно квантовые вычисления. И пока, следует признать, основные усилия разработчиков сосредоточены как раз на совершенствовании вычислительных квантовых схем, поскольку на то, чтобы записывать куда-то, а затем считывать оттуда квантовые состояния, современным системам банально недостаёт времени. Характерная продолжительность фактически реализуемого потока непрерывных квантовых вычислений сегодня — примерно одна миллисекунда, а прошлогоднее достижение исследователей из Принстонского университета, которые сумели заставить танталовые контуры на кремниевом субстрате сохранять когерентность в течение умопомрачительных 1,68 мс, так пока никому превзойти и не удалось. Да, применяя в качестве физических носителей квантовых состояний не охлаждённые почти до абсолютного нуля колебательные контуры (искусственные атомы), а изначально имеющие квантовую природу частицы материи (нейтральные атомы либо заряженные ионы), удаётся продлить период удержания когерентности до секунд и даже минут, но у таких «натуральных» вычислителей своя специфика и свои проблемы с масштабированием.

Так или иначе, при нынешнем объективном ограничении квантовых вычислительных возможностей сетовать ещё и на отсутствие надёжной квантовой памяти было бы не слишком уместно. Однако по мере того, как исследователи примутся изживать детские болезни ранних квантовых систем, ситуация станет меняться. Существенно многокубитные квантовые вычислители с эффективными средствами коррекции ошибок (за счёт которых удаётся обходить ограничение малой продолжительности когерентности любой отдельно взятой пары кубитов) будут остро нуждаться в отказоустойчивой памяти, способной эффективно буферизовать квантовые состояния. Пока что, в отсутствие квантовой памяти (однако с привлечением банальных полупроводниковых запоминающих устройств в ряде случаев), квантовые компьютеры довольно успешно решают узкий круг задач — вроде бинарной классификации или доверенной передачи данных. Но подлинный расцвет этой отрасли нефоннеймановских вычислителей объективно откладывается до той поры, пока те не обзаведутся квантовой же памятью.

Здесь, однако, в полный рост поднимается та же самая проблема, что сдерживает сегодня развитие квантовых процессоров: необходимость долгое время удерживать когерентность кубитов в существенно макроскопической системе. В материале о квантовой коррекции ошибок, да и в более ранних статьях на эту тему мы уже рассказывали, в чём тут основная загвоздка: фундаментальная теорема квантовой физики о запрете клонирования не позволяет просто взять и создать точную копию квантового объекта. А значит, очевидную хитрость — копировать состояние кубита на другой, подменный, не дожидаясь декогеренции первого, затем точно так же дублировать второй и т. д. — применить для создания квантовой памяти не удастся. Переписать каким-то образом состояние кубита в обычную (классическую, неквантовой природы) память тоже невозможно: на то оно и квантовое, что представляет собой суперпозицию всех возможных состояний системы разом. Задача создания существенно квантового аналога оперативного запоминающего устройства представляется в таком случае если не вовсе неподъёмной, то чрезвычайно сложной. Ну в самом деле, как на современном технологическом уровне построить крупномасштабную (пусть даже энергозависимую; про постоянную квантовую память сейчас даже не упоминаем) структуру кубитов, которая допускала бы выборочное изменение квантовых состояний отдельных своих компонентов и последующее считывание этих состояний — то есть перенос их на другие кубиты, уже в составе квантового вычислительного узла? Не проще ли и в самом деле пока сосредоточить усилия на масштабировании квантовых процессоров — а потом уже, когда будут отработаны соответствующие технологии, применить их для формирования из тех же многокубитных систем ячеек для хранения квантовых состояний?

⇡#Классика в помощь

Поясним ещё раз, как доказанная в 1982 году теорема о запрете клонирования усложняет жизнь разработчикам квантовых информационно-коммуникационных систем. Классический бит при копировании не разрушается; именно поэтому возможны сколь угодно длинные линии цифровых коммуникаций без потери качества сигнала: достаточно расставить на их протяжении необходимое количество репитеров и/или усилителей, которые точно будут считывать поступившие на них «0» или «1», сверять контрольные суммы и, освежив физический носитель сигнала — электрический либо оптический импульс, — передавать полученные данные в неизменности дальше. Кубит же — объект квантовый: пока не произведено измерение, он существует в суперпозиции всех возможных своих состояний: у электрона это ориентация спина, у фотона — поляризация и т. д. Но как только некий детектор это самое измерение производит — в стремлении скопировать текущее состояние суперпозиции кубита, чтобы, допустим, переписать точную копию его волновой функции на соседний, — суперпозиция схлопывается, оставляя на память о квантовой системе лишь одно из граничных её классических состояний, «0» либо «1». Таким образом, вся информация о вероятностях, с которыми эти самые «0» или «1» могли в данном кубите реализовываться, пропадает: один из возможных вариантов так или иначе воплотился. А значит, условный репитер уже физически не может передать дальше суперпозицию квантовых состояний исходного кубита, — только один никому более не интересный классический бит. То же самое верно, кстати, и в отношении усилителей сигнала, что значительно затрудняет построение дальних квантовых систем защищённых коммуникаций.

На помощь приходит квантовое запутывание; вовлечение двух квантовых объектов (каждый из которых, для определённости, может демонстрировать после измерения лишь одно из двух состояний, условный «0» или условную «1») в такое нелокальное взаимодействие, что их начинает описывать единая (общая для них обоих) волновая функция. Запутав, в примеру, два фотона, и оставив один на месте (оставим пока в стороне вопрос о том, чтó может физически значить «оставить на месте квант электромагнитного излучения, не имеющий массы покоя»), а второй доставив получателю, можно затем измерить состояние любого из них — и волновая функция второго тут же сколлапсирует: оба фотона разом окажутся в некотором конечном состоянии. Произойдёт это без какой бы то ни было задержки во времени на любой дистанции, но специальная теория относительности (запрещающая перенос информации быстрее скорости света в вакууме) при этом не пострадает. Дело в том, что изначально запутываются квантовые системы, то бишь такие, определённые состояния (направление поляризации в случае фотонов) которых на момент запутывания достоверно не определены; только их вероятности. В результате, когда получатель, измерив фотон из запутанной пары у себя, получит значение поляризации — условно, «0» или «1», — он не будет знать, какой именно в этот момент стала поляризация оставшегося у отправителя фотона, поскольку это определяется вероятностно. То есть мгновенной передачи информации не произойдёт: сам факт «о, у отправителя прямо сейчас его фотон перешёл в какое-то определённое состояние» не поможет получателю понять, каким именно это состояние там, далеко, оказалось.

Как же запутанность помогает преодолевать большие дистанции, на которых одиночный фотон в волноводе может просто потеряться (поглотиться стенкой), или перескакивать через временные границы корреляционного состояния искусственных атомов? Трюк заключается в следующем: между отправителем и получателем сигнала помещается посредник. Посредник формирует две раздельные пары запутанных один с другим квантовых объектов (фотонов, электронов, — не имеет значения; пусть будут просто кубиты, для определённости) и передаёт один запутанный кубит из первой пары отправителю, а запутанный же кубит из второй — конечному получателю сигнала. Далее посредник запутывает между собой два исходно независимых кубита, каждый из которых представляет фрагмент одной из указанных пар: для фотонов это реализуется сравнительно просто через так называемое измерение состояния Белла (Bell measurement). В процессе такой операции волновые функции обоих кубитов, остававшиеся у посредника, схлопываются — однако ранее независимые квантовые объекты у отправителя и получателя сигнала остаются отныне запутанными, то есть описываются теперь общей волновой функцией.

Долгое время проблема квантовой памяти занимала в основном тех исследователей, что работали над квантовыми линиями связи. И понятно, почему: как раз запутанные фотоны — самый удачный носитель сигнала для передачи по оптическим линиям, однако на расстояниях в десятки, а тем более сотни километров вероятность поглощения одиночного фотона в транспортном коридоре весьма велика. Поэтому и приходится устраивать промежуточные станции для запутывания изначально независимых пар фотонов методом измерения состояний Белла. Но тут вступает в свои права неопределённость: пусть отправитель уже сформировал запутанную пару с посредником, — но тот же самый посредник с получателем могут ещё продолжать аналогичный процесс. И когда они наконец-то закончат, первая запутанная пара кубитов (отправитель — посредник) успеет уже декогерировать — банально из-за того, что прошло слишком много времени. Иметь возможность сохранять однажды запутанное состояние в некоторой квантовой памяти в такой ситуации — значит принципиально решить проблему ограниченной дальности защищённых квантовых коммуникаций.

⇡#Ближе к делу

Но и при взломе шифров, как выясняется, квантовая память — отличное подспорье. Ещё в 2021 г. французские исследователи Эли Гузьен (Élie Gouzien) и Николя Сангуар (Nicolas Sangouard) показали — в теоретической, правда, работе, — что добавление к обычному вычислителю на искусственных атомах (охлаждённых почти до абсолютного нуля колебательных контурах) ячеек квантовой памяти позволит существенно сократить количество кубитов, необходимых для решения определённой задачи. А именно — для факторизации (разложения на простые множители) чисел в 2048-битовом представлении; как раз прогресс в области факторизации в наибольшей степени нервирует специалистов по ИБ, до сих пор полагающихся на нестойкие к квантовому взлому алгоритмы шифрования. Так вот, квантовый компьютер на искусственных атомах традиционно характеризуется плоской топологией: его кубиты (за исключением крайних в матрице) граничат обычно с четырьмя соседними. В ходе квантовых вычислений естественным образом запутывают именно соседние кубиты, что технически упрощает реализацию такого вычислителя (в особенности систему его охлаждения), но обходится, как выяснили Гузьен и Сангуар, избыточно дорого.

Французские исследователи предложили дополнить плоскую квадратную матрицу вычислительных кубитов расположенными над ней ячейками квантовой памяти — не конкретизируя на данном этапе, как именно те реализовывать. Получившаяся трёхмерная структура с возможностью сохранения промежуточных результатов оказалась весьма экономичной в аппаратном плане: Гузьен и Сангуар показали в своей работе, что для разложения на простые множители 2048-разрядного в двоичном представлении числа (это примерно 617 десятичных знаков) понадобится трёхмерная структура из менее чем 13,5 тыс. кубитов — если допустить, что по конструкции ячейки памяти ничем не будут отличаться от вычислительных, что на данном этапе развития квантовых технологий вполне разумно. Речь идёт именно о физических кубитах; напомним, что из-за необходимости контролировать возникающие при вычислениях ошибки через многоуровневую запутанность один логический кубит в современных квантовых компьютерах бывает представлен десятками, если не сотнями физических. А вот если то же самое 2048-разрядное число факторизовывать на квантовом компьютере актуальной архитектуры — без выделенной, да ещё и вынесенной в дополнительный слой, квантовой памяти, — может потребоваться и до 20 млн кубитов. Правда, такой плоскостной квантовый суперкомпьютер сработает существенно быстрее: по теоретическим, опять-таки, расчётам — 8 часов против 177 суток для оснащённого квантовой памятью на той же элементной базе. Но стоит вообразить, какая прорва энергии уйдёт на охлаждение 20 млн кубитов по сравнению с 13,5 тыс. (не говоря уже о подвиге инженеров, которым придётся эту монструозную конструкцию проектировать, возводить и сопровождать в работе), становится понятно: выигрыш во времени не всегда оправдан экономически.

Так что возможность записывать квантовое состояние системы в физической среде — в массиве ионов или атомов, например, — и извлекать его по требованию (опять-таки, через промежуточное запутывание с участвующими в вычислениях ячейками; вот откуда берутся столь внушительные задержки по сравнению с идущими самотёком квантовыми расчётами) представляется заслуживающей самого серьёзного внимания со стороны исследователей. И разработчики стараются вовсю: в лабораториях реализуются уже несколько подходов к организации квантовой памяти. Так, твердотельная квантовая память (solid-state quantum memories) делает ставку на материалы в фазовом состоянии твёрдого тела: легированные редкоземельными ионами кристаллы, сверхпроводящие контуры или спиновые дефекты (намеренно созданные в атомной структуре вещества неоднородности). Преимущества твердотельных разработок очевидны с аппаратной точки зрения, особенно если смотреть на перспективу миниатюризации квантовых вычислителей. Масштабироваться твердотельная квантовая память должна с куда меньшими трудозатратами, чем имеющая, например, дело с отдельными атомами и ионами (для удержания которых требуется особая ловушка; устройство довольно габаритное и энергоёмкое). Увы, квантовые объекты в твёрдых телах куда сильнее подвержены опасности декогеренции, чем те же одиночные ионы: какой-нибудь спиновой дефект находится в кристаллической решётке в окружении складывающих ту атомов, испытывает на себе их воздействие и требует изрядных усилий — всё того же сверхнизкого охлаждения — для поддержания состояния суперпозиции хранимых в нём квантовых состояний.

Ещё одно направление разработок квантовой памяти — использование холодных атомов (cold atoms); находящихся в газообразном состоянии крохотных атомных ансамблей, охлаждённых до исключительно низких температур. На элементарном уровне температуру определяет скорость движения частиц, и для получения достаточно холодного газа составляющие такой ансамбль атомы притормаживают, заставляя практически замирать на месте, — при помощи систем лазерного охлаждения, вакуумных камер и электромагнитных полей. Поскольку холодные атомы практически неподвижны, удаётся заметно повысить продолжительность времени до наступления декогеренции, так что сохраняться записанная (через несколько квантовых запутываний, напомним) в такую ячейку информация может достаточно продолжительное время, вплоть до тех самых минут, о которых шла речь в самом начале.

Но и здесь немалый вес имеет проблема масштабирования: охлаждающая установка даже для одного ансамбля холодных атомов достаточно громоздка. Правда, в отличие от положительно заряженных ионов, нейтральные атомы взаимно не отталкиваются, что позволяет располагать их в ловушке плотнее — да ещё и довольствоваться вакуумированием при комнатных температурах, не используя дорогостоящее охлаждение. , чтобы на нынешнем этапе развития технологий сделать блок даже из нескольких их десятков практически нереализуемым. Точнее — слабо масштабируемым за пределы лабораторных исследований: серийные, коммерческие квантовые компьютеры с памятью на холодных атомах пока что весьма далеки от реализации. Но дело мастера боится: разработчики уже нащупали действенный путь совершенствования холодноатомной технологии. В планах, сформулированных представителями целого ряда исследовательских центров по всему миру в середине 2026 г., — наращивание размеров оптических матриц и повышение мощности лазеров, с применением которых атомы «охлаждают» (фактически, обнуляют их скорость) и удерживают на месте. По сути, выход на практический рубеж в сто тысяч физических кубитов должен быть обеспечен усердным трудом инженеров, а не очередным непредсказуемым прорывом в области фундаментальной физики: уже сегодня в лабораториях действуют квантовые компьютеры на холодных атомов с числом кубитов более 6 тыс.

Пока главный открытый вопрос в области холодноатомных квантовых вычислений — это их не самая высокая точность, чуть отстающая даже от демонстрируемой квантовыми компьютерами на уловленных ионах. Вопрос, таким образом, заключается в том, по какому из направлений исследователи скорее преодолеют стоящие перед ними барьеры. Ведь ионные квантовые вычислители привлекательны тем, что изолировать ион внутри вакуумной камеры (trapped ion) в определённом смысле проще, чем атом, — достаточно использовать электромагнитную ловушку. Здесь налицо ещё более длительный, чем у холодноатомных систем, период до наступления спонтанной декогеренции, поскольку паразитных воздействий на квантовую систему минимум: нет даже фотонов удерживающего атомы в покое лазерного пучка. Однако и для ионных квантовых вычислителей оборудование для удержания отдельных ионов громоздко, энергоёмко и с огромными трудностями масштабируется на хотя бы десятки, не говоря уже о сотнях логических кубитов. Изучают исследователи и разного рода гибридные решения: так, квантовая сеть может отправлять и получать квантовую информацию, используя фотонные кубиты, выполнять вычисления с помощью высоконадёжных процессоров на захваченных ионах, а квантовые состояния хранить с применением относительно эффективных, хорошо масштабируемых твердотельных систем.

Справедливости ради вновь подчеркнём, что квантовая память находится пока в ещё более зачаточном состоянии, чем квантовые процессоры: мощность тех, по крайней мере, уже исчисляется сотнями кубитов в серийно выпускаемых агрегатах. Мы ведь до сих пор описывали только саму квантовую память в различных её реализациях, — однако не стоит забывать, что квантовое состояние от вычислительного узла к ячейке памяти и обратно тоже придётся передавать через квантовое запутывание; иначе никак. А значит, в цельной системе оснащённого квантовой памятью квантового компьютера появятся дополнительные физические кубиты для компенсации неизбежно возникающих в процессе передачи потерь. Ни проще, ни надёжнее, ни дешевле это квантовый вычислитель не сделает.

Связанная с этим проблема — контроль состояния ячеек квантовой памяти: он ведь тоже не может быть неинвазивным (теорема о запрете клонирования!), а значит, придётся предусматривать особые контрольные цепи из, разумеется, дополнительных кубитов, которые сами тоже будут нуждаться в средствах выявления и устранения ошибок. Задача сохранения целостности переправляемого в квантовую память квантового состояния таким образом многократно усложняется — а ведь переправлять это состояние необходимо будет в обе стороны: и от логических квантовых схем к ячейкам памяти, и обратно. Исследователи предлагают хитроумный способ избежать этой ловушку дурной бесконечности контролирующих друг дружку кубитов за счёт томографии квантового состояния (quantum state tomography), но не стоит забывать и о влиянии на скорость декогеренции шумов окружающей среды — включая тепло, свет, электрические и магнитные поля, механические вибрации, звуковые волны и даже космические лучи. Чем больше кубитов запутаны между собой (описываются единой волновой функцией, принимающей в расчёт все их разом), тем стремительнее будет наступать декогеренция такой системы под внешним воздействием. Собственно, как раз по этой причине мир вокруг нас — начиная с весьма малых масштабов — не проявляет квантовых свойств: составляющие его элементарные частицы успевают растерять когерентность уже на мезоскопическом уровне.

Так что в настоящее время исследователи квантовой памяти ограничиваются пока экспериментальными установками — и одновременно изыскивают способы скорейшего перевода их на уровень хотя бы мелкосерийного выпуска: квантовые процессоры ведь этот рубеж уже уверенно перешагнули. Болезненнее всего, конечно, даётся масштабирование криостатных установок: они ведь создаются с расчётом на определённые физические параметры охлаждаемых узлов, и просто добавить к нескольким сотням кубитов внутри такой серийной установки ещё хотя бы полстолька — инженерная задача с огромной звёздочкой. По этой причине разработки в области квантовой памяти, функционирующей при комнатной температуре, представляются одними из наиболее перспективных — однако и находятся полка что на самой ранней фазе.

И всё же работа идёт: в отсутствие надёжной, долговременной квантовой памяти крайне трудно представить себе квантовый интернет и, в частности, высокоэффективные облачные квантовые вычисления или квантовое распределение ключей шифрования по множеству доверенных абонентов. Быть может, и для нейросетей следующих поколений квантовые компьютеры с памятью сделаются незаменимой аппаратной основой, позволив-таки совершить качественный скачок к столь вожделенному многими AGI, — но перспективы этого исчисляются пока что десятилетиями. Для высоких технологий это нормально, достаточно вспомнить историю развития полупроводниковых вычислений. Так что набираемся терпения и ждём: уж по крайней мере дефицит DRAM определённо должен сойти с повестки дня раньше, чем будет изобретена по-настоящему эффективная, уверенно масштабируемая, долгое время хранящая данные квантовая память! По крайней мере, в это хочется верить.