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Блоки питания FSP ATX-450PNR-I и QDION QD450SI 80+: два предложения сборщикам
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Сразу отметим, что параметры предоставленного на тестирование блока питания FSP ATX-450PNR-I явно отличаются от заявленных на сайте производителя на момент подготовки материала. Тестовый образец при идентичных заявленных электрических параметрах имеет более развитую кабельную систему, а также оснащен активной коррекцией мощности, которой ранее в моделях данной серии не наблюдалось.
Рассмотренная же модель QDION с добавкой в индекс суффикса SI, предназначенная, в первую очередь, для системных интеграторов, только поступила в массовое производство, поэтому на момент подготовки материала отсутствовала на сайте производителя в списке продукции. При этом ее заявленные параметры отличаются от уже знакомой нам модели из серии QD 80+.
Конечно, чудес эргономики и эффективности от блоков питания с ценником около 2000 рублей ожидать не приходится, но своего покупателя имеют и такие модели — и их рынок, пожалуй, даже обширнее, чем у более высококлассных решений. Так что посмотрим, что могут нам предложить устройства FSP для сборщиков систем.
⇡#Упаковка, комплект поставки, внешний вид
Рассматриваемые блоки питания, как и значительная часть продукции FSP в целом и QDION в частности, поставляется в OEM-варианте, ориентированном на сборщиков готовых систем — так что в комплекте поставки нет ни кабеля питания, ни инструкции, ни крепежных винтов. Коробки, разумеется, тоже нет.
Внешность FSP ATX-450PNR-I вполне типична для бюджетных моделей: неокрашенный металл корпуса, штампованная вентиляционная решетка, смещенный от центра вентилятор. Непривычна на общем фоне лишь фиксация крышки корпуса блока питания с боков, но это решение давно применяется FSP.
На одной из боковин имеется наклейка с электрическими параметрами и предупреждениями безопасности. Задняя часть блока традиционно закрыта вентиляционной решеткой, на которой размещены вход для шнура питания и выключатель.
Внешность QDION QD450SI 80+ более современна (вентиляционная решетка имеет «сотовую» структуру и размещена по центру крышки), но неокрашенный металл все также выдает бюджетность модели.
На одной из боковин также размещена наклейка с параметрами модели.
⇡#Технические характеристики
Заявленные выходные параметры блока питания FSP ATX-450PNR-I явно не соответствуют индексу мощности модели: по напряжению 12 В, на которое приходится львиная доля нагрузки в современных системах, может быть передано лишь 300 Вт мощности. С учетом типичной для современных систем суммарной нагрузки по линиям 3,3 и 5 В достижимая на практике общая выходная мощность блока не превышает 350 Вт.
Кроме того, в модели используется архаичное разделение линии 12 В на две. Это может привести к ситуации, когда при общей нагрузке по этому напряжению в рамках допустимой будет превышена нагрузка по одной из линий — и защита отключит блок.
Характеристики блока QDION QD450SI 80+ выглядят значительно лучше: по напряжению 12 В может быть передано 396 Вт нагрузки, что с учетом нагрузки по прочим линиям в целом соответствует заявленным 450 ваттам выходной мощности. Линия 12 В единая, что упрощает подключение: не нужно гадать, к какой «подлинии» 12 В относится конкретный разъем питания.
⇡#Кабели
Набор разъемов питания блока питания QDION QD450SI 80+:
Если для указанного на сайте производителя набора разъемов FSP ATX-450PNR-I эпитет «скромный» покажется незаслуженным комплиментом, то у нашего экземпляра, скорее, наблюдается излишний оптимизм производителя: два разъема питания видеокарт при 300 Вт выходной мощности по линии 12 В — явный перебор. Но наличие четырех разъемов питания SATA вместо двух и полноценного 8-контактного разъема питания CPU выгодно отличают тестировавшийся образец от описанного на сайте.
Сечение большинства проводов составляет 20 AWG, что меньше стандартного уровня 18 AWG.
Кабели, ведущие к разъемам питания FDD, отличаются еще меньшим сечением 22 AWG.
Длина же всех кабелей минимальна, что хорошо заметно на общем плане: относительно длинным является лишь шлейф с четырьмя разъемами питания SATA, причем его длина обусловлена лишь большим числом размещенных на нем разъемов.
Набор разъемов питания блока питания QDION QD450SI 80+:
Набор разъемов блока питания QDION лучше соответствует выходной мощности модели и современным требованиям. Разъем питания видеокарты лишь один, но с дополнительной парой разъемов, добавилось по одному разъему питания SATA и Molex, а архаичный, но порой все же востребованный, разъем питания FDD остался в единственном числе.
Сечение большинства проводов составляет вполне достаточные 18 AWG.
Длина кабелей значительно больше, чем у FSP ATX-450PNR-I, хотя все равно она вряд ли позволяет рассчитывать на скрытную прокладку проводов под площадкой материнской платы внутри корпуса с нижним расположением блока питания.
⇡#Конструкция, внутреннее устройство
Начнем рассмотрение с блока под маркой FSP.
Внутренние компоненты охлаждаются вентилятором производства DWPH типоразмера 120 × 120 × 25 мм. Индекс модели EFS-12E12M.
Внутреннее устройство блока питания значительно отличается от родственной по индексу модели FSP ATX-400PNR-I, с которой автору довелось познакомиться три года назад. Если в основе «четырехсотки» явно прослеживались черты платформы FSP 60THN, чьи корни восходят как минимум к 2005 году, то сейчас перед нами более современное решение.
Разводка основной печатной платы говорит о применении платформы FSP ATN, тоже давно уже не относящейся к числу новинок, но все же на несколько лет более молодой, чем 60THN.
Наличие крупного дросселя возле «банки» входного конденсатора производства Elite говорит о наличии активной коррекции фактора мощности (тогда как БП на платформе 60THN выпускалась в лучшем случае с пассивным PFC, а чаще — и вовсе без него).
Входной фильтр реализован в полном объеме. В наличии два конденсатора CX и четыре CY (половина из них распаяна на входе шнура питания), два синфазных дросселя и варистор для защиты от кратковременных скачков напряжения.
За управление дежурным питанием отвечает микросхема TNY278PG.
Конденсаторы на входе представлены продукцией Teapo и CapXon — пожалуй, лучшие варианты, на которые можно рассчитывать в моделях бюджетного сегмента.
Возле входа шнура питания размещена микросхема супервизора Weltrend WT7502
В целом, хотя схемотехника блока довольно старая, качество компонентов и сборки в целом не вызывает нареканий.
Теперь перейдем к блоку питания QDION QD450SI 80+.
Охлаждением блока занимается вентилятор BOK BDH12025S с заявленной максимальной скоростью вращения 2000 об/мин.
Схемотехника блока близка к рассмотренной выше модели FSP: групповая стабилизация напряжений (о которой говорят два дросселя в районе выходных цепей) и активная коррекция фактора мощности (о которой говорит дроссель возле входного конденсатора).
Набор элементов входного фильтра аналогичен блоку FSP, только все конденсаторы CY распаяны на основной печатной плате. Также присутствуют варистор и плавкий предохранитель.
Как и в блоке питания FSP, возле входа шнура питания размещен супервизор Weltrend.
Конденсаторы на входе представлены продукцией ChengX и Hangcon, что не столь хорошо, как CapXon и Teapo.
Зато на входе стоит конденсатор CapXon, что предпочтительнее, чем Elite в блоке FSP.
За дежурное питание отвечает микросхема BH0170A.
В целом, как и у блока FSP, качество сборки и пайки не вызывает нареканий.
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