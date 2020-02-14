Блоки питания FSP ATX-450PNR-I и QDION QD450SI 80+: два предложения сборщикам

Сразу отметим, что параметры предоставленного на тестирование блока питания FSP ATX-450PNR-I явно отличаются от заявленных на сайте производителя на момент подготовки материала. Тестовый образец при идентичных заявленных электрических параметрах имеет более развитую кабельную систему, а также оснащен активной коррекцией мощности, которой ранее в моделях данной серии не наблюдалось.

Рассмотренная же модель QDION с добавкой в индекс суффикса SI, предназначенная, в первую очередь, для системных интеграторов, только поступила в массовое производство, поэтому на момент подготовки материала отсутствовала на сайте производителя в списке продукции. При этом ее заявленные параметры отличаются от уже знакомой нам модели из серии QD 80+.

Конечно, чудес эргономики и эффективности от блоков питания с ценником около 2000 рублей ожидать не приходится, но своего покупателя имеют и такие модели — и их рынок, пожалуй, даже обширнее, чем у более высококлассных решений. Так что посмотрим, что могут нам предложить устройства FSP для сборщиков систем.

⇡#Упаковка, комплект поставки, внешний вид

Рассматриваемые блоки питания, как и значительная часть продукции FSP в целом и QDION в частности, поставляется в OEM-варианте, ориентированном на сборщиков готовых систем — так что в комплекте поставки нет ни кабеля питания, ни инструкции, ни крепежных винтов. Коробки, разумеется, тоже нет.

Внешность FSP ATX-450PNR-I вполне типична для бюджетных моделей: неокрашенный металл корпуса, штампованная вентиляционная решетка, смещенный от центра вентилятор. Непривычна на общем фоне лишь фиксация крышки корпуса блока питания с боков, но это решение давно применяется FSP.

На одной из боковин имеется наклейка с электрическими параметрами и предупреждениями безопасности. Задняя часть блока традиционно закрыта вентиляционной решеткой, на которой размещены вход для шнура питания и выключатель.

Внешность QDION QD450SI 80+ более современна (вентиляционная решетка имеет «сотовую» структуру и размещена по центру крышки), но неокрашенный металл все также выдает бюджетность модели.

На одной из боковин также размещена наклейка с параметрами модели.

Заявленные выходные параметры блока питания FSP ATX-450PNR-I явно не соответствуют индексу мощности модели: по напряжению 12 В, на которое приходится львиная доля нагрузки в современных системах, может быть передано лишь 300 Вт мощности. С учетом типичной для современных систем суммарной нагрузки по линиям 3,3 и 5 В достижимая на практике общая выходная мощность блока не превышает 350 Вт.

Кроме того, в модели используется архаичное разделение линии 12 В на две. Это может привести к ситуации, когда при общей нагрузке по этому напряжению в рамках допустимой будет превышена нагрузка по одной из линий — и защита отключит блок.

Характеристики блока QDION QD450SI 80+ выглядят значительно лучше: по напряжению 12 В может быть передано 396 Вт нагрузки, что с учетом нагрузки по прочим линиям в целом соответствует заявленным 450 ваттам выходной мощности. Линия 12 В единая, что упрощает подключение: не нужно гадать, к какой «подлинии» 12 В относится конкретный разъем питания.

Производитель FSP QDION Модель ATX-450PNR-I QD-450SI 80+ Подключение кабелей Несъемные кабели Несъемные кабели Максимальная мощность нагрузки, Вт 450 450 Сертификация 80 PLUS нет нет Версия ATX ATX12V 2.2 ATX12V 2.3 Параметры электросети 200-240 В, 4 А, 50 Гц 200-240 В, 4 А, 47-63 Гц КПД >70% >80% PFC Активный Активный Защита нагрузки OVP (защита от превышения напряжения) OVP (защита от превышения напряжения) OPP (защита от превышения мощности) OPP (защита от превышения мощности) SCP (защита от короткого замыкания) SCP (защита от короткого замыкания) OCP (защита от превышения силы тока) OCP (защита от превышения силы тока) SIP (защита от скачков напряжения и тока) SIP (защита от скачков напряжения и тока) OTP (защита от превышения температуры) OTP (защита от превышения температуры) Габариты, мм 140 × 150 × 86 140 × 150 × 86 Масса, кг НД НД Наработка на отказ (MTBF), ч НД НД Гарантийный срок 18 месяцев с даты производства 18 месяцев с даты производства Ориентировочная стоимость, руб. 2 150 1 950

Набор разъемов питания блока питания QDION QD450SI 80+:

1 × 20+4 контакта;

1 × ATX12V (4+4 контакта) — питание CPU;

1 × PCI-E 6-pin — питание GPU;

4 × SATA;

2 × Molex;

2 × Floppy.

Если для указанного на сайте производителя набора разъемов FSP ATX-450PNR-I эпитет «скромный» покажется незаслуженным комплиментом, то у нашего экземпляра, скорее, наблюдается излишний оптимизм производителя: два разъема питания видеокарт при 300 Вт выходной мощности по линии 12 В — явный перебор. Но наличие четырех разъемов питания SATA вместо двух и полноценного 8-контактного разъема питания CPU выгодно отличают тестировавшийся образец от описанного на сайте.

Сечение большинства проводов составляет 20 AWG, что меньше стандартного уровня 18 AWG.

Кабели, ведущие к разъемам питания FDD, отличаются еще меньшим сечением 22 AWG.

Длина же всех кабелей минимальна, что хорошо заметно на общем плане: относительно длинным является лишь шлейф с четырьмя разъемами питания SATA, причем его длина обусловлена лишь большим числом размещенных на нем разъемов.

Набор разъемов питания блока питания QDION QD450SI 80+:

1 × 20+4 контакта;

1 × ATX12V (4+4 контакта) — питание CPU;

1 × PCI-E 6+2-pin — питание GPU;

5 × SATA;

3 × Molex;

1 × Floppy.

Набор разъемов блока питания QDION лучше соответствует выходной мощности модели и современным требованиям. Разъем питания видеокарты лишь один, но с дополнительной парой разъемов, добавилось по одному разъему питания SATA и Molex, а архаичный, но порой все же востребованный, разъем питания FDD остался в единственном числе.

Сечение большинства проводов составляет вполне достаточные 18 AWG.

Длина кабелей значительно больше, чем у FSP ATX-450PNR-I, хотя все равно она вряд ли позволяет рассчитывать на скрытную прокладку проводов под площадкой материнской платы внутри корпуса с нижним расположением блока питания.

Начнем рассмотрение с блока под маркой FSP.

Внутренние компоненты охлаждаются вентилятором производства DWPH типоразмера 120 × 120 × 25 мм. Индекс модели EFS-12E12M.

Внутреннее устройство блока питания значительно отличается от родственной по индексу модели FSP ATX-400PNR-I, с которой автору довелось познакомиться три года назад. Если в основе «четырехсотки» явно прослеживались черты платформы FSP 60THN, чьи корни восходят как минимум к 2005 году, то сейчас перед нами более современное решение.

Разводка основной печатной платы говорит о применении платформы FSP ATN, тоже давно уже не относящейся к числу новинок, но все же на несколько лет более молодой, чем 60THN.

Наличие крупного дросселя возле «банки» входного конденсатора производства Elite говорит о наличии активной коррекции фактора мощности (тогда как БП на платформе 60THN выпускалась в лучшем случае с пассивным PFC, а чаще — и вовсе без него).

Входной фильтр реализован в полном объеме. В наличии два конденсатора CX и четыре CY (половина из них распаяна на входе шнура питания), два синфазных дросселя и варистор для защиты от кратковременных скачков напряжения.

За управление дежурным питанием отвечает микросхема TNY278PG.

Конденсаторы на входе представлены продукцией Teapo и CapXon — пожалуй, лучшие варианты, на которые можно рассчитывать в моделях бюджетного сегмента.

Возле входа шнура питания размещена микросхема супервизора Weltrend WT7502

В целом, хотя схемотехника блока довольно старая, качество компонентов и сборки в целом не вызывает нареканий.

Теперь перейдем к блоку питания QDION QD450SI 80+.

Охлаждением блока занимается вентилятор BOK BDH12025S с заявленной максимальной скоростью вращения 2000 об/мин.

Схемотехника блока близка к рассмотренной выше модели FSP: групповая стабилизация напряжений (о которой говорят два дросселя в районе выходных цепей) и активная коррекция фактора мощности (о которой говорит дроссель возле входного конденсатора).

Набор элементов входного фильтра аналогичен блоку FSP, только все конденсаторы CY распаяны на основной печатной плате. Также присутствуют варистор и плавкий предохранитель.

Как и в блоке питания FSP, возле входа шнура питания размещен супервизор Weltrend.

Конденсаторы на входе представлены продукцией ChengX и Hangcon, что не столь хорошо, как CapXon и Teapo.

Зато на входе стоит конденсатор CapXon, что предпочтительнее, чем Elite в блоке FSP.

За дежурное питание отвечает микросхема BH0170A.

В целом, как и у блока FSP, качество сборки и пайки не вызывает нареканий.