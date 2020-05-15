Обзор Mesh от Keenetic — строим Wi-Fi-сеть на базе Air, Speedster и Viva

К организации Mesh-сетей разные производители сетевого оборудования подходят по-разному. Кто-то разрабатывает для этого отдельные трёхдиапазонные модели, в которых для организации связи между узлами сети (backhaul-канала) используются отдельные модули Wi-Fi 5 ГГц. Такой вариант оказывается в безусловном выигрыше по части производительности (если измерять скорость обмена данными между наиболее удалёнными узлами), но не всегда оправдан с точки зрения стоимости.

Другие производители идут по более простому пути, организуя Mesh-сеть на основе уже имеющихся двухдиапазонных роутеров, частично доработав аппаратную и программную составляющие. В таких устройствах backhaul-канал строится на основе одного из интерфейсов, предназначенных для подключения клиентских устройств. Но в основном вендоры не спешат наделять функцией бесшовной беспроводной сети весь модельный ряд своих двухдиапазонных устройств, предлагая пользователю лишь отдельные модели, предназначенные для организации Mesh.

В Keenetic смотрят на это иначе и дают пользователю возможность организации беспроводной Mesh-сети с использованием любых современных роутеров компании. Главное, чтобы все они работали с единой прошивкой KeeneticOS версии не младше 3.1.

Для тестирования новых возможностей мы воспользовались тремя разными моделями роутеров Keenetic: Viva, Speedster и Air. Они отличаются друг от друга рядом технических характеристик и стоимостью, но одинаковы в главном: все они представляют собой интернет-центры с двухдиапазонной сетью Mesh Wi-Fi. На их основе мы построим домашний Wi-Fi с бесшовным роумингом и проверим его производительность. Ну а пока давайте познакомимся с устройствами поближе.

Комплект поставки у интернет-центров Keenetic Viva, Speedster и Air одинаков и минималистичен. Вместе с основными устройствами в картонных коробках пользователь обнаружит:

адаптер питания;

качественный Ethernet-кабель;

краткое печатное руководство по подключению.

Более подробные руководства по настройке, включая статьи по организации и оптимизации Mesh-сети, несложно найти на официальном сайте производителя.

Характеристика / модель Keenetic Viva

KN-1910 Keenetic Speedster

KN-3010 Keenetic Air

KN-1611 Процессор MT7621A

880 МГц, 2 ядра MT7621A

880 МГц, 2 ядра MT7628N

580 МГц Оперативная память, Мбайт 128, DDR3 128, DDR3 128, DDR2 Flash-память, Dual Image, Мбайт 128 32 32 Стандарты IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 ГГц + 5 ГГц)

Бесшовный роуминг 802.11 k/r/v Класс Wi-Fi AC1300 AC1200 AC1200 Антенны 4 × внешние, 5 дБи Порты Ethernet 5 × 1 Гбит/с 5 × 1 Гбит/с 5 × 100 Мбит/c Порты USB 2 × USB 2.0 — — Аппаратные кнопки 1 × Wi-Fi/WPS

2 × FN (программируемые)

1 × Сброс настроек 1 × Wi-Fi/WPS

1 × Переключатель роутер/ретранслятор

1 × Сброс настроек 1 × Wi-Fi/WPS

1 × Переключатель роутер/ретранслятор

1 × Сброс настроек Дополнительные функции Подключение по 3G/4G через USB-модем

Подключение по ADSL2+/VDSL2 через Keenetic Plus DSL

Телефония с Keenetic Plus DECT — — Возможности Доступ в Интернет Static IP, DHCP, PPPoE, PPTP, L2TP, SSTP, 802.1x; VLAN; КАБiNET; DHCP Relay; IPv6 (6in4); Multi-WAN; приоритеты подключений (policy-based routing); резервное 3G/4G-подключение + Ping checker; WISP; мастер настройки NetFriend Сервисы Сервер DLNA, (S)FTP/FTPS, SMB, WebDAV, AFP; TimeMachine; принт-сервер; BitTorrent-клиент Transmission; VLAN; VPN-клиент/сервер (IPSec/L2TP, PPTP, OpenVPN, SSTP); Entware; модули Keenetic Plus; автообновление прошивки; Captive-портал; NetFlow/SNMP; SSH-доступ Защита Родительский контроль, фильтрация, защита от телеметрии и рекламы: «Яндекс.DNS», SkyDNS, AdGuard; HTTPS-доступ к веб-интерфейсу Проброс портов Интерфейс/VLAN+порт+протокол+IP; UPnP, DMZ; IPTV/VoIP LAN-Port, VLAN, IGMP/PPPoE Proxy, udpxy QoS/Шейпинг WMM, IntelliQoS; указание приоритета интерфейса/VLAN + DPI; шейпер Сервисы Dynamic DNS DNS-master (RU-Center), DynDns, NO-IP; KeenDNS Режим работы Маршрутизатор, WISP-клиент/медиаадаптер, точка доступа, повторитель Проброс VPN, ALG PPTP, L2TP, IPSec; (T)FTP, H.323, RTSP, SIP Брандмауэр Фильтрация по порту/протоколу/IP; Packet Capture; SPI; защита от DoS Производительность Скорость сети Wi-Fi 2,4 ГГц, Мбит/с 400 300 300 Скорость сети Wi-Fi 5 ГГц, Мбит/с 867 867 867 Маршрутизация IPoE/PPPoE, до, Мбит/с 1800 в дуплексе 1800 в дуплексе 95 Маршрутизация L2TP/PPTP, до, Мбит/с 800 800 95 Чтение с USB-диска, до, Мбайт/с 40 — — Размеры, мм 159 × 110 × 29 159 × 110 × 29 159 × 110 × 29 Масса, г 270 296 248 Официальная гарантия производителя, мес. 48 48 48 Ориентировочная цена*, руб. 7 890 5 990 3 890

* Средняя цена по «Яндекс.Маркету» на момент написания статьи.

Данные модели интернет-центров относятся к среднему классу устройств, выпускаемых под брендом Keenetic. У них различается аппаратная составляющая, влияющая в конечном счёте на производительность домашней сети. Старшая модель Keenetic Viva, кроме большего объёма флеш-памяти, отличается ещё и поддержкой Wi-Fi класса AC1300. Это обозначение говорит о том, что устройство обеспечивает максимальную скорость соединения 867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц и 400 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц.

Модели Keenetic Speedster и Keenetic Air в диапазоне 5 ГГц также обеспечивают подключение на скорости 867 Мбит/с, но в диапазоне 2,4 ГГц этот показатель равен не 400, а только 300 Мбит/с (класс Wi-Fi AC1200). Кроме того, если старшие модели имеют гигабитное проводное соединение, то младший интернет-центр Keenetic Air может похвастаться лишь стомегабитным интерфейсом Ethernet.

Также отметим, что наиболее технически совершенная из участвующих в тесте модель Keenetic Viva имеет два порта USB 2.0 для периферии, к которым можно подключить не только принтер или внешний накопитель, но и USB-модем для работы с 3G/4G-сетями. Также эта модель может стать основой для беспроводной телефонной IP-станции.

Что касается главной интересующей нас сегодня особенности, а именно функции работы с Mesh-сетями, то все три выбранных интернет-центра обеспечивают двухдиапазонную работу Mesh Wi-Fi с возможностью бесшовного роуминга. При этом основным можно сделать любое из трёх устройств, но логичнее, если это будет старшая модель Keenetic Viva. Именно здесь кроется одно из достоинств сборки Mesh-сети на основе роутеров Keenetic: модульная конструкция.

Вы можете сначала приобрести только один интернет-центр Keenetic. Причём это может быть любая понравившаяся модель, удовлетворяющая вашим потребностям и соответствующая вашим финансовым возможностям. Даже самый бюджетный стамегабитный центр Keenetic Start, стоимость которого не превышает 2 000 рублей, может стать основой для Mesh Wi-Fi с бесшовным роумингом! Другие производители сетевого оборудования не могут похвастаться такой щедростью. Впоследствии, решив улучшить производительность и возможности сети, можно приобрести более дорогую модель, сделав основным устройством уже её.

Неискушённому пользователю внешне отличить модель Viva от Speedster, а тем более Speedster от Air, будет весьма непросто. Все они выполнены в компактных прямоугольных корпусах из белого пластика с серой верхней панелью, на которую вынесены LED-индикаторы состояния и клавиша WPS для быстрого поиска и соединения устройств в беспроводной сети. Четыре несъёмные антенны по бокам можно поворачивать на угол ±180° и отклонять от корпуса на угол до ±90°.

Все три интернет-центра можно установить на стол или полку, а можно и закрепить на стене, для чего на нижней поверхности корпуса имеются специальные отверстия. В целом дизайн этих устройств лаконичен и прост, но при этом выглядят они весьма привлекательно.

Теперь об отличиях устройств друг от друга. Модели Speedster и Air внешне вообще не имеют никаких различий. Общим объединяющим их дополнительным элементом служит переключатель на одной из боковых граней, переводящий устройство из режима работы роутера в режим ретранслятора, то есть модуля Mesh-сети, или обычной точки доступа.

У старшей модели Viva такого переключателя нет, но при необходимости режим работы можно изменить и через веб-интерфейс. Зато на боковых гранях этого устройства можно найти порты USB 2.0 и функциональные кнопки.

Что касается портов RJ45, то все они традиционно расположены на задней панели всех трёх роутеров. Там же находятся кнопки сброса настроек и разъёмы для адаптеров питания. Стоит обратить внимание, что все адаптеры питания у моделей Keenetic Viva, Speedster и Air оказались с разными электрическими характеристиками. Так что, если в вашей Mesh-сети также будут присутствовать различные интернет-центры, как и в нашей, важно будет не перепутать адаптеры питания.

Как мы уже отмечали выше, возможность объединения интернет-центров Keenetic появилась у моделей, для которых доступна прошивка KeeneticOS, начиная с версии 3.1. На момент тестирования была доступна версия 3.3.15, которая и была установлена на все три устройства. Но прежде чем приступать к непосредственной настройке, давайте снова обратимся к теории.

Модуль Wi-Fi-системы, как его назвали в Keenetic, был в прошивках KeeneticOS и ранее, но до недавнего времени с его помощью можно было обеспечить связь между модулями сети исключительно по Ethernet-кабелю. Беспроводного backhaul-канала реализовано не было, хотя были и единое управление всеми настройками сети, и бесшовный роуминг, и единый контроль за пользователями, задаваемые основным устройством. То есть всё так же, как и в Mesh-сети, только вместо backhaul по Wi-Fi использовалось проводное соединение.

Вся система основана на уже давно используемой технологии VLAN и протоколе STP. Эта технология позволяет разделить одну сеть на несколько частей: домашнюю, гостевую, для устройств умного дома и так далее. Разработчики просто добавили к этому списку сеть backhaul, выделив для неё VLAN-сегмент в диапазоне 5 ГГц. В отличие от того, как это устроено у других производителей, Mesh-сеть Keenetic строится исключительно в этом диапазоне. Ну а уже клиентские устройства, естественно, могут подключаться к ячейкам сети как в диапазоне 2,4 ГГц, так и 5 ГГц.

Важно отметить, что возможность объединения устройств в Mesh-сети по Ethernet-кабелю никуда при этом не пропала. Так, если на пути появляется преграда в виде толстых железобетонных или металлических стен, то проблему всегда можно устранить путём проводного Ethernet-соединения. Ну а при разрыве проводного соединения устройства будут пытаться соединиться по backhaul-каналу автоматически. Главное, чтобы был хоть какой-то устойчивый сигнал от любой из ближних ячеек сети.

Разобравшись с принципом работы, можно переходить к настройке оборудования. Мы будем строить Mesh-сеть с интернет-центром Keenetic Viva в роли основного узла — ведь это наиболее старшая и производительная модель из трёх имеющихся. Однако это не значит, что из-за особенностей топологии более мощную — скажем, не по процессору и маршрутизации, а просто по классу Wi-Fi — модель нельзя поставить в режиме ретранслятора, тем более что при этом сохраняется функциональность всех USB-приложений.

Процесс создания Wi-Fi-системы мы уже когда-то описывали в обзоре Keenetic Air. За год процесс существенно не поменялся и даже упростился, так как теперь компонент Wi-Fi-системы устанавливается по умолчанию. Для начала все будущие дочерние устройства надо перевести в режим ретранслятора. Затем все их надо подключить кабелем к основному роутеру. Есть и альтернативный вариант, с помощью WPS, если с кабелями возиться совсем уже не хочется.

После подключения в разделе «Wi-Fi-система» веб-интерфейса основного роутера появится список ретрансляторов. Рядом с каждым из них появится кнопочка «Захватить», при нажатии на которую ретранслятор будет включен в Mesh-сеть. Тут же все дочерние устройства можно переименовать, например в соответствии с их местоположением: «Кухня», «Хозблок» и так далее. На этом процесс настройки Mesh заканчивается — ретрансляторы нужно отнести туда, где они будут работать.

Пользователю совершенно не придётся задумываться о том, как именно подключаются модули Mesh-сети друг к другу. Они все могут быть подключены звездой к основному устройству или же могут объединяться последовательно — Wi-Fi-система отслеживает уровень сигнала и автоматически конфигурирует Mesh-сеть. Так, например, после отключения питания у одного из них автоматически произойдёт переподключение ячеек оптимальным с точки зрения качества соединения способом. То же произойдёт и после появления в сети нового захваченного модуля.

Чего здесь не хватает, так это функции периодического сканирования структуры сети, а также наглядной схемы подключения, где было бы отмечено, какое устройство к какому подключено. Но последнее разработчики обещают включить в новых версиях KeeneticOS. Пока же узнать о схеме подключения можно нетривиальным путём, через сервисный интерфейс, доступный по адресу http://[IP-адрес основного устройства]/rci/show/mws/member. Что касается первой функции, то она не так уж и важна, если вы установили устройства и не таскаете их с места на место. Полезной была бы и возможность регулировки мощности каждого из модулей Mesh-сети через общий веб-интерфейс.

Отслеживать, через какой модуль подключён тот или иной клиент в данный момент времени, можно через основной интерфейс. Все клиенты отображаются единым списком в подразделе «Список устройств», но для тех, кто подключён к удалённым ячейкам, а не к основному устройству, есть соответствующее примечание с названием модуля. Также на этой странице можно узнать IP-адрес клиента, тип подключения, скорость и диапазон.

Монитор трафика для всей Mesh-системы тоже единый, что удобно. Эту информацию можно почерпнуть из соответствующей страницы в разделе «Статус» основного веб-интерфейса. Информация о переходах устройств между узлами Mesh-сети отображена в разделе «Wi-Fi-система».

Вот и все настройки, которые доступны пользователю Mesh-сети из интернет-центров Keenetic. Здесь нет ничего сложного, да и никакими особыми знаниями обладать не требуется. Если же знания у вас есть, может оказаться полезным зайти в настройки каждого ретранслятора и подкрутить мощность отдельных радиоинтерфейсов — для лучшей работы бесшовного роуминга может потребоваться снижение мощности в диапазоне 2,4 ГГц. Что касается остальных возможностей KeeneticOS, то мы о них уже неоднократно писали ранее при знакомстве с другими моделями интернет-центров этого производителя, а также при тестировании модели Keenetic Viva KN-1910, которая и легла в основу нашей Mesh-сети.