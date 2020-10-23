Обзор MSI GE66 Raider: спорткар в мире игровых ноутбуков

Тестовая лаборатория 3DNews за последнее время протестировала довольно много игровых лэптопов, оснащенных 8-ядерным Core i9 и графикой GeForce RTX 2080 SUPER (как в Max-Q-дизайне, так и обычной). Следовательно, мы знаем, чего ожидать от очередной новинки — MSI GE66 Raider (10SGS-062RU), а также знаем, на что стоит обратить пристальное внимание при покупке ноутбука такого класса. Давайте посмотрим, как инженеры MSI справились с реализацией системы охлаждения для одних из самых горячих ноутбучных комплектующих, а также выясним, чем новый геймерский ноутбук тайваньской компании может привлечь потенциальных покупателей.

⇡#Технические характеристики, комплектация и ПО

На момент написания статьи на официальном российском сайте MSI значилось всего три модели MSI GE66 Raider. Все возможные характеристики лэптопа занесены в таблицу.

MSI GE66 Raider Основной дисплей 15,6", 1920 × 1080, IPS, 240 Гц, 3 мс, 72 % NTSC Центральный процессор Intel Core i9-10980HK

Intel Core i7-10750H Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER MAX-Q, 8 Гбайт GDDR6

NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER, 8 Гбайт GDDR6

NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER, 8 Гбайт GDDR6

NVIDIA GeForce RTX 2070, 8 Гбайт GDDR6 Оперативная память До 64 Гбайт, DDR4-3200 Установка накопителей 2 × M.2 в режиме PCI Express x4 3.0 / SATA 6 Гбит/с Оптический привод Нет Интерфейсы 2 × USB 3.2 Gen1 Type-A

1 × USB 3.2 Gen2 Type-A

1 × USB 3.2 Gen2 Type-C (совмещен с DisplayPort)

1 × USB 3.2 Gen2 Type-C

1 × 3,5-мм мини-джек

1 × RJ-45

1 × HDMI

1 × mini-DisplayPort

1 × картридер Встроенный аккумулятор 99,9 Вт⋅ч Внешний блок питания 230 Вт Размеры 358 × 267 × 23,4 мм Масса ноутбука 2,38 кг Операционная система Windows 10 Home Гарантия 2 года Цена в России, по данным "Яндекс.Маркета" 239 000 рублей за тестовую модель

К нам по уже давней традиции приехала топовая версия «Райдера», которую в компьютерных интернет-магазинах можно определить по маркировке 10SGS-062RU. Модификация этого лэптопа включает чипы Core i9-10980HK и GeForce RTX 2080 SUPER Max-Q, 32 Гбайт ОЗУ и 1 Тбайт SSD. Стоит такой «монстр» в среднем 239 000 рублей. За версию 10SF-016RU (с Core i7-10750H, GeForce RTX 2070, 16 Гбайт ОЗУ и 512 Гбайт SSD) в московской рознице просят в среднем 140 000 рублей. Наконец, модификация 10SFS-029RU (Core i9-10980HK, GeForce RTX 2070 SUPER, 16 Гбайт ОЗУ, 1 Тбайт SSD) на момент написания статьи стоила 198 000 рублей.

За беспроводное подключение во всех версиях MSI GE66 Raider отвечает чип Killer 1650, который поддерживает стандарты IEEE 802.11b/g/n/ac/ax с частотой 2,4 и 5 ГГц и максимальной пропускной способностью до 2,4 Гбит/с. А еще данный контроллер поддерживает стандарт Bluetooth 5.1. За проводное подключение ответственен контроллер Killer 3100, пропускная способность которого достигает 2,5 Гбит/с.

В комплекте с ноутбуком идет внешний блок питания мощностью 230 Вт и массой (со всеми проводами) порядка 700 граммов. О поддержке функции USB Power Delivery ничего не сообщается.

⇡#Внешний вид и устройства ввода

MSI GE66 Raider однозначно привлекает внимание и вызывает у пользователей различные ассоциации. Вот мне захотелось сравнить героя обзора со спорткаром, ведь лэптоп имеет приземистый, агрессивный и дерзкий дизайн. Спереди и по бокам мы видим скошенные углы, сзади — фигурные решетки для вывода нагретого воздуха.

Мне ноутбук показался весьма компактным, хотя фотографии это ощущение и не передают в полной мере. Тут, конечно же, лучше подержать и покрутить устройство в руках. Однако миниатюрность GE66 Raider достигается благодаря тому, что дисплей подвинут ближе к пользователю (петли лэптопа расположены не на самом краю), а рамки экрана тут тонкие — по бокам их толщина составляет всего 6 мм. А еще у клавиатуры нет цифрового блока.

В общем, складывается ощущение, что мы имеем дело не с 15,6-дюймовой моделью игрового ноутбука, а скорее с 14-дюймовым мобильным ПК, хотя перед нами все же «пятнашка», обладающая стандартными характеристиками. Так, масса MSI GE66 Raider составляет 2,4 кг, а толщина корпуса — 23 мм.

Основная часть корпуса выполнена из металла. К качеству сборки претензий у меня нет: проверка на изгиб и продавливание всевозможных поверхностей (клавиатуры, крышки дисплея) пройдена. Крышка, кстати, легко открывается одной рукой, а ее максимальный угол раскрытия составляет примерно 140 градусов.

Девиз GE66 Raider звучит просто: «Зажигай!» В этот тривиальный и понятный слоган производитель заложил не только отсылку к высокому уровню производительности ноутбуков серии, но и намек на наличие подсветки MYSTIC LIGHT — в лэптопе, помимо клавиатуры, светится весь передний край корпуса. Вот и получается, что с подсветкой лэптоп выглядит ярко и броско, а без нее — строго и не слишком вычурно.

Проморолик прилагается.

Интерфейсы ноутбука разведены на левой, правой и задней сторонах корпуса. Сзади размещены наименее часто используемые порты, а также разъем для подключения блока питания. MSI GE66 Raider насчитывает два порта USB 3.2 Gen2 C-типа, один из которых совмещен с DisplayPort. А еще ноутбук располагает одним USB 3.2 Gen2 A-типа, парой полноформатных USB 3.2 Gen1 (он же — USB 3.0), Ethernet-разъемом, выходами HDMI и mini-DisplayPort и картридером.

Как я уже сказал, цифрового блока клавиатура не получила — и это, так сказать, тренд для 15-дюймовых лэптопов. Как всегда, клавиатура в ноутбуках MSI создана в сотрудничестве с компанией SteelSeries. Так как мы постоянно тестируем продукцию MSI, то с раскладкой и функциональностью постоянные читатели сайта хорошо знакомы. Клавиатура MSI GE66 Raider очень напоминает HID недавно протестированной модели MSI GF65 Thin 9SEXR.

В целом печатать текст и играть на клавиатуре «Райдера» оказывается вполне удобно. Привыкать придется разве что к маленьким кнопкам Fn и Ctrl, а также к расположению Home, PgUp, PgDn и End в крайнем правом столбце. В остальном же клавиши меня вполне устроили, особенно большие Shift, Ctrl (левый), Enter и Backspace. Нажатие на любую кнопку плавное, но с ощутимой отдачей. Работает клавиатура довольно тихо.

Особых претензий к сенсорной панели у меня тоже нет. Но играть в любом случае будет сподручней с мышью.

⇡#Внутреннее устройство и возможности апгрейда

Днище ноутбука легко снимается: откручиваем все винты — и аккуратно поддеваем пластиковой картой нижнюю отстегивающуюся пластину. Конечно, в случае с нашей конфигурацией делать это нет никакого смысла, но модификации с меньшим объемом ОЗУ и SSD, полагаю, со временем надо будет «освежить» — и сделать это можно без каких-либо проблем.

Система охлаждения GE66 Raider внушает доверие. Мы видим, что в состав кулера входят семь теплотрубок различной длины и формы. Они передают тепло от чипов довольно большим медным радиаторам — а пара вентиляторов выдувает нагретый воздух по бокам и сзади корпуса.

Обновленная методика тестирования игровых ноутбуков делает еще больший акцент на компьютерных играх. Измерение производительности лэптопов проводилось при помощи различного ПО.

Игры (разрешение Full HD):

Counter Strike: Global Offensive. DirectX 9. Карта Benchmark. Максимальное качество, MSAA 8x + FXAA.

World of Tanks enCore. DirectX 11. Бенчмарк. Режим «Ультра», TSSAA HQ.

Dota 2. DirectX 11. Запись матча. Максимальное качество.

PlayerUnknown's Battlegrounds. DirectX 11. Режим тренировки. Режим «Ультра».

The Witcher III: Wild Hunt. DirectX 11. Новиград и окрестности. Максимальное качество.

GTA V. DirectX 11. Встроенный бенчмарк (последняя сцена). Максимальное качество, FXAA + 2x MSAA, дополнительные настройки качества — вкл., 16х AF, масштаб разрешения изображения — выкл.

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition. DirectX 11. Ривервуд и окрестности. Максимальное качество, TAA. Без модов.

Total War Three Kingdoms. DirectX 11. Встроенный бенчмарк. Режим «Макс.», TAA.

Far Cry New Dawn. DirectX 11. Встроенный бенчмарк. Максимальное качество, HD-текстуры — вкл., TAA.

Assassin’s Creed Odyssey. DirectX 11. Встроенный бенчмарк. Режим «Самое высокое».

Metro: Exodus. DirectX 12. Встроенный бенчмарк. Режим «Ультра».

Battlefield V. DirectX 12. Миссия «Последний Тигр». Режим «Ультра», TAA, DXR — выкл.

Shadow of the Tomb Raider. DirectX 12. Встроенный бенчмарк. Максимальное качество, DXR — выкл., TAA.

Gears 5. DirectX 12. Встроенный бенчмарк. Режим «Ультра».

Red Dead Redemption 2. Vulkan. Встроенный бенчмарк (последняя сцена). Максимальное качество (дополнительные настройки — выкл.), TAA.

DOOM Eternal. Vulkan. Начало игры. Режим «Ультра».

Horizon Zero Dawn. DirectX 12. Встроенный бенчмарк. Наивысшее качество, TAA.

Производительность в играх определялась с помощью хорошо известной программы MSI Afterburner. Она позволяет получить время рендеринга каждого кадра. Использование 99-го процентиля вместо показателей минимального количества кадров в секунду обусловлено стремлением очистить результаты от случайных всплесков производительности, которые были спровоцированы не связанными напрямую с работой основных компонентов платформы причинами.

Тестирование ноутбука в играх и приложениях проводилось с активацией самого быстрого режима, подходящего для этих задач.

Приложения:

Corona 1.3. Тестирование скорости рендеринга при помощи одноименного рендера. Измеряется скорость построения стандартной сцены BTR, используемой для измерения производительности.

Blender 2.83. Определение скорости финального рендеринга в одном из популярных свободных пакетов для создания трехмерной графики. Измеряется продолжительность построения финальной модели pavillon_barcelona_v1.2 из Blender Benchmark.

x265 HD Benchmark. Тестирование скорости транскодирования видео в формат H.265/HEVC. В таблицах и графиках указано среднее целое значение, полученное после пяти запусков теста.

CINEBENCH R20. Измерение быстродействия фотореалистичного трехмерного рендеринга в анимационном пакете CINEMA 4D, тест CPU. В таблицах и графиках указано среднее целое значение, полученное после пяти запусков теста.

Adobe Premiere Pro 2020. Рендеринг проекта в разрешении 4K.

Topaz Video Enhance AI v1.2.3. Тестирование производительности в основанной на ИИ программе для улучшения детализации видео. В тесте используется исходное видео в разрешении 1280×720, которое увеличивается на 150 % с использованием модели Artemis-HQ: P, HQ, MC.

Комплексные бенчмарки:

Futuremark PCMARK10 Professional Edition 2.1.2177. Тестирование в сценариях Essentials (обычная работа среднестатистического пользователя: запуск приложений, сёрфинг в интернете, видеоконференции), Productivity (офисная работа с текстовым редактором и электронными таблицами), Digital Content Creation (создание цифрового контента: редактирование фотографий, нелинейный видеомонтаж, рендеринг и визуализация 3D-моделей).

3DMark Professional Edition 2.11.6846. Тестирование в сценах Time Spy и Fire Strike.

Unigine Superposition Benchmark. Тестирование в режиме 1080p Extreme.

Тестирование ноутбука в ресурсоемких приложениях проводилось в режиме по умолчанию без какой-либо настройки параметров центрального процессора и кулера.

Тестирование дисплея производится при помощи колориметра X-Rite i1Display Pro и приложения DisplayCAL 3.

Время работы ноутбука от аккумулятора проверялось в двух режимах. Первый вариант нагрузки — веб-серфинг — подразумевает поочередное открытие и закрытие вкладок сайтов 3DNews.ru, Computeruniverse.ru и Unsplash.com с интервалом 30 секунд. Для этого теста используется браузер Google Chrome актуальной на момент тестирования версии. Во втором режиме воспроизводится видео формата .mkv и разрешения Full HD во встроенном плеере ОС Windows с активированной функцией повтора. Во всех случаях выставлялась одинаковая яркость дисплея в 200 кд/м2, а также отключались подсветка клавиатуры (если таковая имеется) и звук.

В играх и других приложениях рассмотрены результаты следующих ноутбуков:

Участники тестирования Модель Экран Процессор Оперативная память Графика Накопитель Батарея ASUS ROG Zephyrus Duo 15 15,6'', 3840 × 2160, IPS Intel Core i9-10980HK, 8/16 ядер/потоков, 2,4 (5,3) ГГц, 45 Вт 32 Гбайт, DDR4-3200, два канала NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER Max-Q, 8 Гбайт GDDR6 SSD, 2 Тбайт 90 Вт⋅ч ASUS ROG STRIX SCAR 17 17,3'', 1920 × 1080, IPS Intel Core i9-10980HK, 8/16 ядер/потоков, 2,4 (5,3) ГГц, 45 Вт 32 Гбайт, DDR4-3200, два канала NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER, 8 Гбайт GDDR6 SSD, 2 Тбайт 66 Вт⋅ч MSI GE66 Raider 15,6'', 1920 × 1080, IPS Intel Core i9-10980HK, 8/16 ядер/потоков, 2,4 (5,3) ГГц, 45 Вт 32 Гбайт, DDR4-3200, два канала NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER Max-Q, 8 Гбайт GDDR6 SSD, 1 Тбайт 99,9 Вт⋅ч

⇡#Дисплей и звук

Во всех трех версиях GE66 Raider, продаваемых в России, используется IPS-матрица LQ156M1JW03 компании Sharp. Она поддерживает разрешение Full HD и частоту вертикальной развертки 240 Гц с откликом 3 мс.

Результаты тестирования дисплея ноутбука указаны в таблице и на скриншотах ниже. В целом к матрице Sharp LQ156M1JW03, используемой в GE66 Raider, у меня нет претензий. Это качественный дисплей с характеристиками, позволяющими не только комфортно играть, но и работать. Пожалуй, стоит отметить только невысокий максимальный уровень яркости матрицы. Работа в яркую солнечную погоду напротив большого окна в офисе может быть дискомфортной, хотя экран и имеет антибликовое покрытие.

MSI GE66 Raider (матрица Sharp LQ156M1JW03, измеренные параметры) Минимальная яркость 14 кд/м2 Максимальная яркость 260 кд/м2 Цветовая температура 7083 К Контрастность 1000:1 Цветовой охват sRGB 96,7 % Цветовой охват Adobe RGB 67 % Отклонение по шкале серого: среднее (максимальное) 0,4 (1,26) Отклонение в тесте ColorChecker24: среднее (максимальное) 0,53 (3,42) Углы обзора Соответствуют заявленным Glow-эффект Присутствует ШИМ Не замечена на всех уровнях яркости

Результаты тестирования дисплея

Звук в лэптопе тоже не подкачал. Отчетливо слышно бас, а середина и верх не просаживаются, как это обычно бывает в недорогих «пластиковых» ноутбуках. В общем, при игре в того же «Ведьмака» острого желания надеть гарнитуру у меня не возникло.

⇡#Эффективность работы системы охлаждения

Согласно методике, мы проверяем работу игровых ноутбуков в различных режимах работы, если такие имеются — в тех, где ноутбук демонстрирует наибольший уровень быстродействия. В программе MSI Dragon Center можно выбрать пресет «Экстремальная производительность» и «Сбалансированный», но в обоих случаях тестовый семпл GE66 Raider демонстрировал схожие результаты как в плане быстродействия, так и в плане эффективности системы охлаждения. Так что в таблице указаны показатели одного режима — экстремального, так как он является установкой по умолчанию.

Сводные данные по работе и настройке ноутбука Режим работы ноутбука «Экстремальная производительность» Заявленные частота графического процессора (Boost) и быстродействие памяти 1230 МГц, 11 Гбит/с Реальная частота графического процессора в The Witcher III: минимальная, максимальная, средняя 1515 МГц 1845 МГц 1555 МГц Максимальный уровень шума 43,4 дБА Среднее энергопотребление: графического процессора, центрального процессора 89,6 Вт 48,2 Вт Температура графического процессора: средняя, максимальная 68 °C 69 °C Температура центрального процессора: средняя, максимальная 87 °C 99 °C Производительность, баллы Результаты тестирования в 3DMark Time Spy 8700 Результаты тестирования в 3DMark Fire Strike 19772 Результаты тестирования в Unigine Superposition (1080p Extreme) 5443

Если вы постоянно читаете обзоры ноутбуков на нашем сайте, то знаете, что инженеры MSI настраивают BIOS так, чтобы центральный процессор ноутбука работал на максимуме своих возможностей — в рамках того, что допускает система охлаждения. Вот и в режиме «Экстремальная производительность» средняя частота всех восьми ядер Core i9-10980HK составила 4,3 ГГц, а сам чип в пике грелся до 99 градусов Цельсия.

Реальная частота графического чипа в ходе двухчасовой сессии в игре «Ведьмак-3» менялась в диапазоне от 1515 до 1845 МГц, а средний показатель составил 1555 МГц. Мы имеем дело с Max-Q-версией GeForce RTX 2080 SUPER, процессор которой греется до 69 градусов Цельсия — такой показатель даже можно назвать низким, ведь стандартный порог нагрева чипов Turing составляет 83 градуса Цельсия.

В играх ноутбук работает шумно, но звук кулеров имеет низкочастотный характер — это значит, что на слух такой шум воспринимается вполне комфортно. В целом система охлаждения тестовой модели хорошо справляется со своей работой.

Я специально тестирую ноутбуки в игре «Ведьмак-3: Дикая охота», так она сильно нагружает не только графическое ядро, но и центральный процессор. Однако давайте посмотрим, как проявляет себя кулер GE66 Raider при выполнении прочих ресурсоемких задач, нагружающих в первую очередь CPU. Для этого я использую видеоредактор Adobe Premiere Pro 2020, способный серьезно нагрузить даже самые мощные 8-ядерные мобильные чипы AMD и Intel.

Значение PL1 для Core i9-10980HK меняется в диапазоне от 73 до 90 Вт — это весьма серьезный показатель для чипа с паспортным TDP 45 Вт. В результате средняя частота 8-ядерника составила 3,7 ГГц, и по сути, мы уперлись в порог эффективности кулера. Доказательством моих слов служат показатели нагрева самого горячего ядра: максимальная температура составила 97 градусов Цельсия, а средняя — немногим меньше.

Попытка увеличить частоту Core i9-10980HK провалилась. Да, мы имеем дело с чипом с разблокированным множителем, но система охлаждения не позволит заниматься оверклокингом. Даунвольтинг же в случае с GE66 Raider оказался невозможным — в программе XTU возможность снизить напряжение ЦП была попросту заблокирована.

Эффективность работы системы охлаждения ноутбука в программе Adobe Premiere Pro 2020 «Экстремальная производительность» Частота ЦП Средняя 3,7 ГГц Температура ЦП Максимальная 97 °C Средняя 95 °C Уровень шума Максимальный 41,7 дБА Энергопотребление ЦП Среднее 69 Вт Время на исполнение тестовой задачи (меньше – лучше) 773 с

Мы уже тестировали лэптопы с графикой GeForce RTX 2080 SUPER (как обычной, так и Max-Q), а потому представленные ниже результаты не станут для читателей какой-то неожиданностью. Естественно, тестовая версия GE66 Raider тянет все современные игры, что называется, на максималках — и мне нравится, что производитель не стал внедрять в эту модель матрицу с 4K-разрешением.

Результаты тестирования в играх, Full HD, FPS AVG 1% MIN Многопользовательские игры World of Tanks enCore 182 129 Dota 2 131 80 Counter Strike: Global Offensive 282 80 PlayerUnknown's Battlegrounds 178 125 Старые, но все еще популярные игры The Witcher III: Wild Hunt 109 72 GTA V 85 58 The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition 158 115 (Относительно) современные игры Assassin’s Creed Odyssey 63 54 Far Cry New Dawn 97 70 Total War Three Kingdoms 71 60 Red Dead Redemption 2 61 47 Battlefield V 106 69 Metro: Exodus 73 35 Shadow of the Tomb Raider 101 77 Gears 5 92 64 DOOM Eternal 185 143 Horizon Zero Dawn 81 55

А еще не менее естественно и то, что «Райдер» является отличной мобильной рабочей станцией, ведь в лэптопе установлены самые быстрые решения Intel и NVIDIA.

Ниже приведены результаты тестирования ноутбука в комплексном бенчмарке PCMARK10.

В ряде тестов (архивирование, работа с графикой и фото- и видеоконтентом, взаимодействие с браузерами, а также офисными приложениями) важную роль играет накопитель ноутбука. В лэптопе MSI был установлен SSD Western Digital WDC PC SN730.

⇡#Автономная работа ноутбука

В ноутбуке установлен литий-ионный аккумулятор на 99,9 Вт⋅ч — это максимальная емкость батареи, позволяющая взять устройство с собой на борт самолета. Как видите, несмотря на это, MSI GE66 Raider не бьет рекордов автономности при яркости дисплея в 200 кд/м2, но перед нами все же очень мощный ноутбук, который в легких сценариях работы (веб-серфинг, просмотр видео) работает почти шесть часов.

Время автономной работы, яркость экрана 200 кд/м2 Веб 5 ч 51 мин Просмотр видео 5 ч 47 мин

В последнее время в тестовой лаборатории гостят исключительно высокопроизводительные и дорогие лэптопы, и в который раз мне не за что журить протестированную модель — MSI GE66 Raider не имеет критичных недостатков. Да, вам может что-то не понравиться в лэптопе, но это сугубо индивидуальная «непереносимость». Я внимательно читаю комментарии к обзорам и вижу, что одним не нравится отсутствие цифрового блока, другим дизайн, третьим автономность, четвертым еще что-то.

В сухом остатке мы имеем качественно собранный ПК, c высокой производительностью в играх и профессиональных приложениях. Система охлаждения успешно справляется с отводом тепла от Core i9 и RTX 2080 SUPER, пусть и делает это довольно шумно. Экран — классный, автономность — выше среднего для игровых ноутбуков, функциональность и возможности апгрейда — отличнейшие. И за все это придется отдать больше 200 тысяч рублей.