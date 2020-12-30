Обзор смартфона Xiaomi POCO M3: самый красивый бюджетник

Когда поступили первые новости о возрождении похороненного, казалось, с концами бренда Pocophone – даже в голову не приходило, что Xiaomi в этом вопросе пойдет так далеко. Теперь это не просто вариант получить максимально мощный смартфон за минимальные деньги (как было с первой итерацией — в смартфон среднего класса по остальным характеристикам поставили флагманскую аппаратную платформу), а уже полноценный суббренд со своим модельным рядом.

Слово «покофон», правда, ушло в прошлое вместе с первой попыткой запустить бренд — ему на смену пришло лаконичное POCO. С двумя POCO мы в этом году уже имели дело: POCO F2 Pro более-менее продолжает дело своего предка из 2018-го, но не претендует на ценовые рекорды, POCO X3 NFC сначала занял непонятную позицию, но затем резко подешевел и логичным образом возглавил нашу подборку лучших смартфонов до 20 тысяч рублей. Новый POCO M3 тоже мог бы попасть в эту подборку, но с поправкой на более бюджетную направленность. Этот смартфон создан, чтобы сорвать куш в сегменте «около 10 тысяч рублей»: в наличии свежая платформа Qualcomm Snapdragon 662, неожиданный дизайн, гигантский аккумулятор (6000 мА·ч), стереодинамики и 48-мегапиксельная камера. Да, без компромиссов никуда (мы все-таки говорим о гаджете ценой около 14 тысяч): нет NFC, нет широкоугольного модуля, нет быстрой зарядки. Но список привлекательных черт очень манит — стоит ли поддаваться этой дудочке?

⇡#Дизайн, эргономичность и программное обеспечение

Эксперименты в дизайне смартфонов сегодня почти невозможны — одновременно и слишком узко поле для этих самых экспериментов (форм-фактор обязывает принимать определенные решения по внешности), и слишком велика сила трендов. Делать «не как все» просто опасно для продаж. Но Xiaomi неожиданно сделала.

Спереди POCO M3 – смартфон как смартфон, даже чуть устаревший со своим вырезом-«капелькой» вместо отверстия. Рамки вокруг дисплея небольшие (экран в итоге занимает 83,4% лицевой поверхности гаджета), но этим никого не удивишь.

А вот сзади новый претендент на лидерство в бюджетном сегменте выглядит очень необычно. Трехкамерный модуль вроде бы вполне стандартен — объективы вписаны в глянцевую прямоугольную панель в углу корпуса, — но визуально объединен с глянцевой же панелью черного цвета с крупной надписью «POCO». В наш век крупных лейблов решение одновременно и актуальное, и смелое, в голову приходит только Honor 30 Pro+. Еще любопытнее покрытие остальной части задней панели — из шершавого пластика «под кожу». Мало того, что смотрится свежо, так смартфон еще и совершенно не скользит в руке, можно смело отказываться от чехла.

Корпус POCO M3 крупный, как это и ожидалось от гаджета с экраном диагональю 6,53 дюйма, но держится в рамках приличия — 162,3 × 77,3 × 9,6 мм. Чуть выбивается из стандартов только толщина — и понятно, что это связано с громадным аккумулятором на 6 000 мА·ч. Смартфон нормально помещается в обычные карманы, и хотя это скорее «двуручный» гаджет, но держать его вполне удобно.

POCO M3 представлен в трех цветовых исполнениях: синем, желтом и черном. Особенно ярко и свежо смотрятся, конечно, синий и желтый POCO, нам же на тест достался черный, который благодаря покрытию «под кожу» производит впечатление весьма солидного гаджета, явно не за 14 тысяч рублей.

В остальном же это вполне стандартный для 2020-го смартфон околобюджетного уровня: мини-джек на верхней грани, порт USB Type-C (все-таки да) на нижней, сканер отпечатков, вписанный в боковую клавишу включения/блокировки.

Боковой сканер вполне успешно исполняет свои обязанности — да, площадь покрытия небольшая, порой приходится лишний раз его коснуться, чтобы смартфон опознал владельца, но зато решена проблема со случайными разблокировками в кармане. Во-первых, емкостный сенсор тут в любом случае не гиперчувствительный, лишний раз не сработает случайно. Во-вторых, можно выбрать разблокировку гаджета как касанием поверхности клавиши со сканером, так и ее полноценным нажатием, что окончательно решит этот вопрос. Продублировать сканер можно системой распознавания лица при помощи фронтальной камеры — срабатывает эта система быстро, но к надежности данного метода всегда возникает масса вопросов.

Галерея скриншотов

POCO M3 работает на базе Android 10 под управлением оболочки MIUI 12. О том, что это не Mi и не Redmi, напоминают только незначительные детали вроде возможности выбора динамических обоев экрана блокировки со ссылками (на манер обоев для Windows) и некоторых элементов оформления, которые не бросаются в глаза. Poco Launcher, отдав свои основные отличительные черты «большой» оболочке Xiaomi (вроде подразделов в меню приложений), постепенно уходит в прошлое. Кстати, значок камеры, который так озадачивал своей схожестью со значком Chrome в POCO X3 NFC, поменяли на стандартный из MIUI – теперь никаких проблем. Работает оболочка стабильно, но не очень быстро — иногда выход из заблокированного состояния занимает до трех секунд, случаются пятисекундные паузы при запуске базовых, но тяжелых приложений (например, камеры). Все-таки признаки бюджетности чувствуются, пусть и не сверхсерьезные.

⇡#Дисплей и звук

Главной фишкой POCO X3 NFC, помимо мощной аппаратной платформы, был экран с частотой обновления 120 Гц, позволивший оспорить претензии realme 6 Pro на звание главного смартфона среднего класса в 2020-м. У POCO M3 тоже примечательный для своего класса экран — он обходится без высокочастотного режима, но предлагает разрешение Full HD+, что для этого ценового диапазона все еще редкость. Панель знакома, в частности, по прошлогоднему Redmi Note 8 Pro: 6,53 дюйма, IPS, 2340 × 1080 точек. Плотность пикселей — 395 ppi.

Панель неплохая — углы обзора приличные (хотя яркость заметно падает при сильном отклонении взгляда от перпендикуляра), есть олеофобное покрытие. Формат — 19,5:9. Для защиты используется закаленное стекло Gorilla Glass 3.

Но вот измеренный предельный уровень яркости без программного повышения при автоподстройке составляет 368 кд/м2 — результат ниже среднего даже в своем классе. На солнце пользоваться смартфоном можно (антибликовое покрытие на месте), но не слишком комфортно. Контрастность при этом для ЖК-панели прекрасная — 1694:1.

Настройки изображения весьма обширные: есть специальный режим чтения с теплым тоном экрана, регулировки шрифтов, темный режим, даже специальные параметры для работы с VR. Доступна и регулировка цветопередачи: есть и автоматическая регулировка в зависимости от освещения, и насыщенный режим, и стандартный режим, и возможность вручную отрегулировать цветовой тон по вкусу. Я замерил цветопередачу дисплея в насыщенном и стандартном режимах.

В обоих режимах цветовой охват близок к стандарту sRGB – с расширенной цветовой гаммой дисплей не дружит (и на HDR тоже не замахивается). Гамма оттенков серого стандартна (2,26) при умеренном разбросе кривых. Цветовая температура повышена, но не слишком значительно — держится в диапазоне от 7 000 до 8 000 К. Среднее отклонение DeltaE по шкале Color Checker, включающей в себя как широкий спектр цветов, так и оттенки серого, составляет 4,01 при норме в 3,00 – отклонение небольшое.

При активации стандартного режима изображение заметно «теплеет» и цвета максимально приближаются к эталонным по стандарту sRGB. Гамма чуть ниже, чем в насыщенном режиме, — 2,14, при этом кривые ведут себя примерно так же. Цветовая температура приближается к эталону — 6 000—6 700 К. И, самое главное, среднее отклонение DeltaE по шкале Color Checker составляет уже 1,68 (что попадает в рамки эталонных, а не просто допустимых значений). Экран POCO M3 стоит признать отлично настроенным.

Со звуком также порядок — и POCO M3 тут тоже превосходит ожидания. Если само по себе наличие мини-джека со вполне рядовым аудиотрактом просто в порядке нормы, то Bluetooth 5.0 с поддержкой ключевых профилей передачи данных высокого качества (aptX, LDAC) для «околобюджетника» весьма радует. Ну и тем более впечатляет наличие стереофонических динамиков как в POCO X3 NFC – в паре с расположенным на нижней грани работает фронтальный. Смартфон звучит не просто громко, но с определенным вкусом.

«Железо» и производительность

POCO M3 – не первый смартфон в мире на базе новой аппаратной платформы среднего класса Qualcomm Snapdragon 662, но первый попавший к нам на тест. Эта система должна занять место уже успевшей здорово «наследить» Snapdragon 660 образца еще 2018 года.

Любопытно, что по своей архитектуре она практически не отличается от менее новой и старшей по рангу платформы Snapdragon 665. Набор основных ядер идентичный: четыре Kryo 260 Gold тактовой частотой до 2,0 ГГц и четыре Kryo 260 Silver тактовой частотой до 1,8 ГГц. Техпроцесс — тоже 11 нм, но у Snapdragon 665 транзисторы выпускаются по технологии FinFet, а у Snapdragon 662 – нет. Также есть отличия в сигнальном процессоре — в 662-й платформе он не поддерживает четырехкамерные системы (в POCO M3 стоят три тыльные камеры, напомню), использованы более простые LTE-модем и процессор для работы с нейросетевыми вычислениями.

По чистой же производительности POCO M3 не уступает смартфонам на базе Snapdragon 665 (на приложенных графиках это moto G8) и даже порой превосходит их. С более серьезными аппаратами на Helio P90 или Snapdragon 720G младший «покофон» тягаться не готов, но запустить на нем все основные мобильные игры с 3D-графикой вполне можно — и играть в них с достаточным комфортом на средних настройках. Про некоторую заторможенность интерфейса я уже писал выше — производительность не относится к однозначным плюсам POCO M3, но и в минусы я бы ее, с учетом позиционирования гаджета, не записал.

К сожалению, на игровой производительности также скажется некоторая подверженность POCO M3 троттлингу: в тесте CPU Throttling Test зафиксировано понижение частоты до 72% от максимума при средней производительности 112 GIPS. Ничего страшного, но с учетом не слишком большого запаса вычислительной мощности это может сказываться на кадровой частоте во время относительно длинных игровых сессий.

POCO M3 предлагается в двух вариантах по памяти: с накопителем версии UFS 2.1 емкостью 64 Гбайт и накопителем версии UFS 2.2 емкостью 128 Гбайт. Оперативной памяти — всегда 4 Гбайт (LPDDR4x). Расширить объем основной памяти можно при помощи карточки microSD, причем жертвовать одной из двух доступных для установки симок не придется, слот тут тройной.

⇡#Связь и беспроводные коммуникации

POCO M3 работает с сетями 4G – за это отвечает модем Snapdragon X11 с максимальной теоретической скоростью приема данных 390 Мбит/с. На какую скорость он настроен в этом смартфоне, производитель не сообщает. Все необходимые для России диапазоны поддерживаются.

Увы, модуль NFC в POCO M3 не предусмотрен — это один из главных ограничивающих факторов при потенциальном выборе данного смартфона; расплачиваться на приспособленных для этого терминалах с его помощью не выйдет. С остальными беспроводными модулями все в порядке: Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, ИК-порт, навигационный модуль с поддержкой GPS (A-GPS), ГЛОНАСС, BeiDou.

Xiaomi в POCO M3 необычно интерпретировала тройную камеру. Изначально многокамерные модули дали возможность добавить дополнительные фокусные расстояния в съемочный арсенал смартфона за невозможностью (точнее, возможностью, сопряженной с рядом неудобств) установки объективов с переменным фокусным расстоянием. Любые другие опции использования нескольких камер в смартфонах казались бессмысленными. Но постепенно производители стали применять дополнительные модули для искусственного размытия фона (так называемые датчики глубины) или для макросъемки. Как раз это и произошло с POCO M3, где только одна из трех камер отвечает непосредственно за стандартную съемку.

В этой камере используется сенсор, выполненный по системе Quad Bayer с 48 мегапикселями (размер отдельного субпикселя — 0,8 мкм). Объектив — со стандартным фокусным расстоянием (примерно 26 миллиметров в 35-мм эквиваленте) и светосилой f/1,9. С этой камерой работает фазовый автофокус. Оптическая стабилизация не предусмотрена.

По умолчанию главная камера снимает в разрешении 12 мегапикселей, но можно в любой момент переключиться на 48-мегапиксельный режим и получить изображение с повышенной (пусть и не в четыре раза по факту) детализацией.

Камера POCO M3 хорошо показывает себя как в дневных сюжетах — нормальная цветопередача, приличный динамический диапазон (особенно если включить режим Auto HDR), стабильный фокус, — так и в ночных, где здорово помогает хорошо знакомая опция со склейкой многокадровой экспозиции. Несмотря на отсутствие стабилизатора, сделать неплохие снимки можно даже при слабом освещении. А вот отсутствие «гибридного» зума с использованием возможностей Quad Bayer-сенсора очень удивляет: вместо этого можно лишь традиционно «масштабировать» пальцами по экрану — смартфон сделает стандартный кроп с серьезными потерями в качестве. Имеется ИИ-помощник, по умолчанию отключенный, — при активации он добавляет снимкам насыщенности в ущерб естественности, но его вмешательство не назовешь критичным.

Вторая камера отвечает за макросъемку — в ней стоит двухмегапиксельный сенсор и объектив светосилой f/2,4. Автофокуса нет. Камера может удивить малой дистанцией фокусировки, позволяющей снять, например, мелкое насекомое (не спрашивайте, что оно делает на снегу, — ответа у меня для вас нет), но не качеством съемки — разрешение низкое (1600 × 1200). Впрочем, для Instagram достаточно.

Третья камера — двухмегапиксельный датчик глубины. Достоверно сказать, какую роль он играет при создании искусственного боке, нельзя, современные мобильные камеры умеют это делать без дополнительных сенсоров. Как бы то ни было, портретный режим есть и работает хорошо. Правда, само собой, в этом режиме нет возможности масштабировать портреты, отчего рассчитывать всерьез можно только на ростовые и поясные планы. На крупных планах уже «плывет» геометрия. Доступны фирменные фильтры.

Приложение камеры стандартное для Xiaomi, но по сравнению с прошлым знакомством с MIUI 12 добавилась возможность настройки доступных на главном экране режимов, цветовой схемы, расположения некоторых элементов. В остальном — хорошо знакомая функциональность (есть ручной режим, возможность выставить «кинематографические» рамки в кадре и доверить смартфону самостоятельно монтировать видео в режиме VLOG на месте), не совсем логичное расположение некоторых элементов (почему макросъемка находится в верхнем меню, а, например, портретная съемка — в карусели?) и активированный по умолчанию водяной знак с названием смартфона. Не забудьте первым делом пройти в настройки и отключить его.

Галерея снимков

В видеосъемке POCO M3 не блещет — максимум Full HD при 30 кадрах в секунду. Каких-то особенных фишек для видео недоступно. Есть фильтры, но они работают только в разрешении 720p. Можно снимать видео на макрокамеру, но тоже с разрешением 720p, и качество плачевное. Вроде бы никаких особенных сюрпризов для недорогого смартфона, но все равно сегодня ожидаешь большего.

Фронтальная камера вполне обычная: 8 мегапикселей, f/2,1, фиксированный фокус, без вспышки. Фокус выставлен корректно, селфи получаются резкими, а вот фокусное расстояние, на мой вкус, слишком широкое — пространственные искажения очень заметны. Есть программное размытие заднего плана (работает не хуже, чем на тыльной камере) и бьютификатор.

Главный объект гордости создателей POCO M3 — здоровенный аккумулятор емкостью 22,8 Вт·ч (6000 мА·ч, 3,8 В). Причем нет никаких подводных камней — экран довольно крупный, но ничего особенного (у того же Infinix Zero 8 больше), аппаратная платформа энергоэффективна, программная оболочка хорошо оптимизирована. Как следствие, с автономностью у POCO M3 ни малейших проблем — смартфон спокойно живет пару дней при спокойном использовании и точно продержится даже длинный рабочий день при максимальной нагрузке.

В нашем традиционном тесте с воспроизведением Full HD-видео на максимальной яркости, с включенными обновлениями и уведомлениями, POCO M3 продержался почти 13 часов — для смартфона с ЖК-экраном очень хороший результат.

Для зарядки используется порт USB Type-C, поддерживается система (относительно) быстрой зарядки с комплектным адаптером мощностью 18 Вт. Вроде бы не так плохо для «околобюджетника», но вспомним емкость батареи. За час она наполняется чуть менее чем наполовину, а вот ближе к концу процесс резко замедляется — Xiaomi бережет ресурс батареи. Так что на полную зарядку уйдет три часа.

POCO M3, безусловно, не лишен слабых мест: тут отсутствует модуль NFC, в камере не предусмотрен ни зум, ни широкий угол обзора, экрану недостает яркости, а по гладкости работы и игровым возможностям он откровенно недотягивает до старших братьев из серии Redmi Note и POCO X3 NFC.

Но при этом у него есть ярчайшие достоинства, в том числе и уникальные для своей ценовой категории: тут и предельно емкий (и оправдывающий свою емкость) аккумулятор, и стереодинамики, и 48-мегапиксельная основная камера, хорошо себя проявляющая в разных условиях освещения (впрочем, тут у POCO M3 уже есть конкуренты). И да — необычный, очень оригинальный дизайн, особенно если выбрать желтый или синий вариант. У Xiaomi получилось в очередной раз сделать замечательный недорогой смартфон, причем теперь — выбрав нестандартный подход.

Достоинства:

оригинальный дизайн;

крупный и отлично настроенный экран с Full HD-разрешением;

прекрасная автономность;

стереодинамики;

достойное качество съемки на основную камеру;

выделенный слот для карты памяти;

мини-джек, ИК-порт.

Недостатки: