Обзор игрового 4K-монитора Gigabyte M32U: всё лишнее – прочь!

За последний год компания Gigabyte совершила «квантовый скачок» в развитии своего модельного ряда настольных мониторов и из новичка превратилась в продвинутого инноватора, закрыв практически все ниши, которые интересуют потребителей с высокими запросами. При этом качество продуктов остаётся на высоте – здесь производитель сразу показал класс, начиная ещё с первенцев двухлетней давности.

В трёх основных линейках мониторов, лишь одна из которых относится к топовым продуктам AORUS, производитель предлагает широкий выбор игровых моделей с диагональю от 24 до 48 дюймов и богатым набором возможностей на борту. Именно этим — в совокупности с адекватными ценами — модели Gigabyte и привлекают все больше и больше покупателей, а самой интересной линейкой, по нашему мнению, является серия М, занимающая центральную позицию между продуктами AORUS и самой доступной серией G.

Сегодня мы познакомим вас с одним из наиболее перспективных продуктов бренда, моделью Gigabyte M32U. Это прямая и более доступная альтернатива недавно рассмотренному нами AORUS FI32U, а кроме всего прочего, именно эта новинка оказывается самой доступной в сегменте игровых 4К-решений на базе IPS-матриц.

Изучаемая новинка компании Gigabyte была представлена в последних числах августа 2021 года и начала поступать в продажу спустя два месяца по цене от 62 тысяч рублей — это на 18-25 тысяч рублей меньше, чем просят за топовый AORUS FI32U. При такой цене и отсутствии большого выбора в изучаемом сегменте конкурентов у M32U попросту нет, что ставит других производителей в неловкое положение…

Как в прочих решениях серии M, производитель сделал основной акцент на том, что монитор является «первым игровым дисплеем с функцией KVM-switch» и, конечно, не обошёл стороной быструю 4К IPS-матрицу и используемый интерфейс HDMI 2.1, наиболее актуальный для обладателей игровых консолей последнего поколения.

Gigabyte M32U Экран Диагональ, дюймов 31,5 Соотношение сторон 16:9 Покрытие матрицы Полуматовое Стандартное разрешение, пикс. 3840 × 2160 PPI 140 Параметры изображения Тип матрицы SS-IPS Тип подсветки White-LED + KSF Phosphor Layer Макс. яркость, кд/м2 350 (типичная) Контрастность статическая 1000 : 1 Количество отображаемых цветов 1,07 млрд (8 бит + FRC) Частота вертикальной развёртки, Гц 48-144 (120 Гц для консолей) + G-Sync Compatible, FreeSync Premium Pro Время отклика BtW, мс НД Время отклика GtG, мс 1 мс (GtG), 1 мс (MPRT) Максимальные углы обзора

по горизонтали/вертикали, ° 178/178 Разъёмы Видеовходы 2 × HDMI 2.1;

1 × DisplayPort 1.4 + HBR3;

1 × USB Type-C (DSC Support) Видеовыходы Нет Дополнительные порты 1 × Audio-Out (3,5 мм);

1 × Mic-In (3,5 мм);

2 × USB 3.0 Встроенные колонки: число × мощность, Вт 2 × 3 Вт Физические параметры Регулировка положения экрана Угол наклона, поворот, изменение высоты VESA-крепление: размеры (мм) Есть (100 × 100 мм) Крепление для замка Kensington Да Блок питания Встроенный Макс. потребляемая мощность

в работе / в режиме ожидания (Вт) 140 / 0,5 Габаритные размеры

(с подставкой), Д × В × Г, мм 716 × 455-585 × 244 Габаритные размеры

(без подставки), Д × В × Г, мм 716 × 424 × 68 Масса нетто (с подставкой), кг 10,35 Масса нетто (без подставки), кг 7,25 Ориентировочная цена 62 000-68 000 рублей

Немного забежим вперед: исходя из полученных результатов тестирования и их сравнения с результатами FI32U, а также доступных нам сведений об используемых в современных мониторах 4К IPS-панелях, мы сделали однозначный вывод – в мониторе используется уже знакомая нам AAS-матрица производства компании Innolux, относящаяся к IPS-типу, модель M315DCA-K7B. В Gigabyte её называют Super Speed IPS (SS-IPS), что намекает нам на выдающиеся скоростные характеристики, с которыми у M32U действительно всё в порядке.

Для монитора заявлены 10-битное представление цвета по схеме 8 бит + FRC и расширенная до 90 % пространства DCI-P3 цветовая палитра. Этого удалось достичь благодаря Flicker-Free (без мерцания) W-LED-подсветке со специальным светорассеивающим слоем (KSF) и смещённым спектром со сдвигом синего пика волны на безопасный уровень в 458 нм, что обеспечило монитору не только отсутствие цветового дисбаланса (читай: качественную цветопередачу), но и возможность получить сертификат соответствия EyeSafe Display.

Размер используемой панели составляет 31,5 дюйма, рабочее разрешение — 3840 × 2160 пикселей (стандарт UHD 4K), соотношение сторон 16:9, а итоговая плотность пикселей оказывается равной 140 ppi. Такое значение обеспечивает высокую чёткость изображения, но для комфортного использования требует использовать систему масштабирования Windows, что, к сожалению, может помешать комфортной работе в некоторых приложениях с неполноценной поддержкой HiDPI-дисплеев.

Монитор прошёл сертификацию по стандарту VESA DisplayHDR 400, что намекает на максимальную яркость порядка 400 нит (против заявленных 350 нит – вполне обычная история) и обеспечивает поддержку самого простого варианта локального управления подсветкой, выполненного на уровне систем динамической контрастности во многих других моделях. Настоящего локального управления подсветкой с делением хотя бы на 10-16 зон M32U не имеет.

Для монитора заявлен рабочий диапазон вертикальной развёртки в 48-144 Гц, а в качестве систем адаптивной синхронизации поддерживаются AMD FreeSync Premium и NVIDIA G-Sync Compatible (пока что без официального подтверждения). Для достижения максимальной частоты никакие дополнительные действия (читай: разгон) не требуются: просто выставляете в настройках драйвера 144 Гц, RGB-представление цвета и 10 бит — и не знаете проблем.

В описании скоростных характеристик производитель честно указывает две цифры: 1 мс по стандарту MPRT (время появления кадра на экране в режиме со вставкой «чёрного кадра» AIM Stabilizer Sync) и 1 мс GtG – время отклика пикселей на определённом цветовом переходе. Монитор поддерживает новый режим умной регулировки разгона панели Smart OD, что в теории должно помочь в достижении оптимального баланса между скоростью и видимостью артефактов во всем частотном диапазоне вертикальной развёртки экрана.

Список доступных интерфейсов для подключения у M32U точно такой же, как и у топового AORUS: два HDMI версии 2.1, один DP 1.4 и USB Type-C для подключения мобильных устройств (ноутбуки, планшеты, телефоны) с поддержкой DSC. Благодаря наличию последнего производитель говорит о «технологии» High Bit Rate 3 (HBR3), позволяющей организовать передачу данных на скорости в 32,4 Гбит/с (против стандартных для DP 1.4 26 Гбит/c). Это позволяет монитору без проблем работать с максимальным разрешением, высокой частотой вертикальной развёртки и включённым HDR, с глубиной цвета до 10 бит и без урезания рабочего диапазона. Аналогичные возможности предлагают и два HDMI 2.1 — не только для игровых приставок, но и при подключении к видеокартам с соответствующей поддержкой в ПК.

Для подключения наушников и микрофона в мониторе имеются 3,5-мм аудиоразъёмы, а для работы с периферией представлены три USB 3.0. Достались новинке и два встроенных динамика по 3 Вт каждый с технологией ClearSound – то, чего вы не встретите в более дорогом FI32U.

Список особенностей монитора продолжает знакомая нам функция Dashboard. Она позволяет выводить техническую информацию (напряжение, температуру и частоты CPU/GPU, скорости вращения вентиляторов и тому подобное) на экран в режиме реального времени. Подобное можно реализовать и силами стороннего программного обеспечения, но Gigabyte предлагает данную функцию, что называется, "из коробки".

Новинка поддерживает функции PbP/PiP («картинка в картинке» и «картинка к картинке»), а также уже обозначенный KVM-свитч, USB Charger (возможность зарядки устройств по USB), 6-осевую цветовую коррекцию и технологию воздействия на различимость теней Black Equalizer.

Как это водится в мониторах Gigabyte, продолжают список функции GameAssist и Sidekick. Первая служит для вывода наэкранного прицела, таймера, счётчика и различных сеток, а вторая позволяет настраивать монитор через специальную утилиту для Windows.

⇡#Комплектация и внешний вид

Монитор Gigabyte M32U поставляется в крупной и увесистой коробке из некрашенного картона, на которой представлены два схематичных изображения дисплея, а также полный список особенностей в виде небольших пиктограмм.

Коробка обходится без пластиковой ручки, поэтому самостоятельно её таскать не так уж и удобно. Зато есть вырезы по бокам.

Общий список особенностей модели насчитывает 13 пунктов, а по одной из информационных наклеек можно узнать номер партии, серийный номер, полное название монитора, его массу, страну производства (Китай) и исполняющего заказ подрядчика – TPV Electronics (Fujian).

Комплект поставки новинки включает в себя всё самое необходимое:

cиловой кабель (2 шт. разных стандартов);

кабель HDMI;

кабель DP;

кабель USB для подключения монитора к ПК;

CD с драйверами и утилитами;

краткое руководство пользователя по первоначальной настройке;

гарантийный талон.

В случае с героем обзора для подключения хорошо подходят все варианты видео интерфейсов, однако если вы хотите выйти на возможный максимум (10 бит + 144 Гц + HDR + Adaptive-Sync) не только на картах серии RTX 3000, то единственным возможным вариантом станет DisplayPort-подключение. Для приставок последнего поколения же это один из двух HDMI 2.1, а для работы с современными ноутбуками придётся самостоятельно докупить провод USB Type-C – его производитель в комплект не положил.

В новинке Gigabyte продолжила использовать дизайн, хорошо знакомый нам по другим решениям Gigabyte Gaming, а среди замеченных изменений мы можем выделить лишь новый поворотный механизм в центральной стойке и использование быстросъёмного соединения подставки с корпусом.

Перед нами пока ещё «безрамочный» изогнутый корпус, с минимальными внутренними рамками только с трёх сторон и пластиковой накладкой в нижней части.

Дизайнеры разбавили его непрактичными глянцевыми вставками, которые, к счастью, встречаются только на задней крышке корпусе. В мониторе отсутствует какая-либо система подсветки внешнего пространства, а в отношении возможностей трансформации подставки M32U приобрёл возможность поворота вправо-влево, а возможность свободного наклона вперед/назад и изменения высоты была и так.

Центральная колонна за несколько секунд крепится к корпусу, а для её демонтажа необходимо перевести пластиковый фиксатор-кнопку вверх, после чего перед пользователем предстанет стандартная VESA-совместимая площадка стандарта 100 × 100 мм с возможностью крепления сторонних кронштейнов.

Подставка у монитора строгих форм, а лицевая поверхность выполнена из пластика, тогда как у мониторов серии AORUS она была металлической. Габариты подставки больше обычного, но для модели с подобной диагональю это в порядке нормы.

Система прокладки кабелей сводится к вырезу в центральной колонне, но теперь без использования глянцевых вставок. Никаких дополнительных аксессуаров для удержания кабелей производитель не предлагает.

Эргономика подставки удовлетворит запросы большинства потребителей: доступно изменение наклона (от -5 до +20 градуса) и высоты (130 мм), а также поворот корпуса вправо/влево (на 30 градусов). Возможность переворота в портретный режим (Pivot) не представлена, а поэтому центровка корпуса и баланс выверены идеально.

Все крепёжные элементы монитора, в том числе внутренности подставки и основания, выполнены из металла. Для надёжного сцепления с рабочей поверхностью используются пять резиновых ножек — им хорошо удаётся удерживать монитор в одном положении, в том числе благодаря достаточно большому весу устройства.

Стоит отметить, что герой обзора оснащён IPS-type-матрицей с полуматовой рабочей поверхностью, которая должна бороться не только с бликами на экране, но и с раздражающим кристаллическим эффектом. Справляется она с этой задачей достойно.

По наклейке на корпусе устройства можно сверить все номера (серийный, номер партии и так далее) и наконец-то узнать примерную дату производства. Попавший к нам экземпляр был выпущен в июне 2021 года силами уже знакомого нам подрядчика TPV Electronics, а не самой Gigabyte, как мы предполагали для некоторых других мониторов бренда.

Все интерфейсы для подключения находятся в задней части корпуса, на одной колодке, и направлены вниз. Из-за отсутствия Pivot подключать кабели не очень удобно, но если вы не планируете делать это регулярно, то нареканий у вас точно не возникнет.

Встроенные динамики акустической системы ClearSound расположились за прорезями на нижней грани, с обоих сторон корпуса. Общая мощность в 6 Вт обеспечивает достойный уровень максимальной громкости. Динамики не хрипят и лучше относятся к средним частотам, тогда как верхний и нижний диапазоны просто как-то воспроизводятся, что было вполне ожидаемо.

Несмотря на несколько иной подход дизайнеров Gigabyte ко внешнему виду своих более доступных моделей, качество используемых материалов осталось очень высоким, что мы подтверждаем уже не в первый раз. Обработка элементов выполнена на высшем уровне, покраска без дефектов, зазоры равномерны по всей длине стыков. Да, в моделях AORUS вы встретите ещё и металл, но и по качеству пластика все три линейки максимально похожи или вовсе идентичны.

Монитор не скрипит и не хрустит при скручивании и изменении положения. Элементы управления обходятся без люфтов. Получается, что герой обзора по уровню качества не отстаёт от лучших представителей сегмента, а единственное, что может смущать, – глянцевые элементы декора, которые моментально собирают на себе пыль и относительно быстро покрываются мелкими и не очень мелкими царапинами и потёртостями, что видно на фотографиях выше (для такого эффекта достаточно было один раз протереть поверхность микрофиброй сразу после снятия защитной плёнки).

⇡#Меню и управление

Основа системы управления монитором — пятипозиционный джойстик, расположенный в задней части корпуса, рядом с выделенной для управления функцией KVM кнопкой. Ниже, на передней рамке, находится индикатор питания с белым свечением, которое при желании можно либо отключить.

По умолчанию из-за высокого разрешения производитель выбрал увеличенный вариант меню (увеличение 2х, с потерей качества прорисовки интерфейса), но для удобства работы мы сразу переключили его в более привычное состояние (1х – оптимальный вариант).

Скорость работы меню осталась высокой. Система моментально откликается на действия пользователя — раздражающих задержек мы не заметили. А благодаря наэкранным подсказкам управлять монитором легко и просто как днём, так и ночью, в отсутствие внешнего освещения.

Среди опций с быстрым доступом (с помощью перевода джойстика в одно из четырёх положений) по умолчанию доступны следующие: выбор источника сигнала, эквалайзер чёрного, переход к предустановленным режимам Picture Mode и регулировка громкости подключённых наушников или акустической системы. По желанию функции всех четырёх положений джойстика могут быть изменены – выбор опций достаточно широк.

При нажатии на джойстик внизу экрана возникает знакомый блок из пяти навигационных кнопок. Благодаря им можно перейти в основное меню, выключить монитор и быстро добраться до настроек функций GameAssist и Dashboard.

Внешний вид OSD-меню – дизайнерская смесь из того, что мы с вами могли наблюдать в мониторах Samsung и BenQ, но выполненная в иной расцветке (бирюзовой), без особого упора на какие-то детали. Всё просто и лаконично. Перед нами верхний блок с шестью пунктами, которые производитель посчитал главными, и шесть разделов (седьмой, с единственной функцией сброса настроек, мы в расчёт не берём), настройки которых разложили на три дополнительные секции.

По наполнению меню M32U незначительно отличается от ранее рассмотренных нами решений серии G, предлагая чуть больше возможностей, разложенных на восемь разделов меню.

Первый раздел, Gaming, предоставляет доступ к так называемым игровым параметрам, среди которых AIM Stabilizer Sync, Black Equalizer, Super Resolution, Display Mode (настройки встроенного скалера), настройки разгона матрицы Overdrive и возможность активации AMD FreeSync Premium Pro (необходима в том числе для работы G-Sync в режиме Compatible).

Регулировки яркости, контрастности, гаммы, резкости, цветовой температуры и цветовой насыщенности вынесены в раздел Picture, где по умолчанию выбран режим Standard c активной функцией снижения энергопотребления. Здесь же можно выбрать один из других предустановленных режимов изображения и провести тонкую настройку каждого из них (иногда с определёнными ограничениями).

В третьем разделе можно обнаружить возможность выбора источника изображения, изменить тональный диапазон при использовании HDMI-интерфейса и включить Overscan.

Широкие возможности для настройки функций PiP и PbP представлены в следующем разделе с соответствующим названием.

В разделе System доступны настройки уровня громкости встроенной акустики, выбор функций для быстрого доступа, изменение внешнего вида меню.

В дополнительных настройках раздела System можно отключить уведомления о рабочем разрешении, изменить яркость индикатора питания, активировать автоматическое выключение и автоматический переход к подключённому источнику. Раздел дополнен возможностью активации поддержки HDMI 2.1 (вероятно, для игровых приставок) и динамического сжатия изображения при использовании USB Type-C подключения.

Выбор локализации меню вынесен в отдельный раздел. По умолчанию установлен английский язык, но присутствует и русский. Качество перевода оставляет желать лучшего (к тому же он не полный), но хотя бы нет проблем с качеством шрифтов, как было на первых решениях бренда.

В конце наc встречают разделы для сохранения всех внесенных изменений в одну из трёх ячеек памяти и сброса всех настроек к значениям по умолчанию.

Несколько более широкий список возможностей в более наглядном виде представлен через приложение OSD Sidekick, которое может заменить поход в стандартное меню монитора. Многим потребителям такой способ управления дисплеем покажется более удобным. C его возможностями мы знакомились уже не раз.

Монитор Gigabyte M32U был протестирован при помощи колориметра X-Rite i1 Display Pro в сочетании с референсным спектрофотометром X-Rite i1 Pro, программного комплекса Argyll CMS c графическим интерфейсом dispcalGUI и программой HCFR Colormeter. Все операции осуществлялись в Windows 10, во время тестирования частота обновления экрана составляла 144 Гц, а глубина цвета была выставлена в положение 10 бит (хотя необходимости для наших тестов в этом нет).

В соответствии с методикой мы измерим следующие параметры монитора:

яркость белого, яркость чёрного, коэффициент контрастности при мощности подсветки от 0 до 100% с шагом 10%;

цветовой охват;

цветовую температуру;

гамма-кривые трёх основных цветов RGB;

гамма-кривую серого цвета;

отклонения цветопередачи DeltaE (по стандарту CIEDE1994);

равномерность подсветки, равномерность цветовой температуры (в кельвинах и единицах отклонения DeltaE) при яркости в центральной точке 100 кд/м2.

Все описанные выше измерения проводились до и после калибровки. Во время тестов мы измеряем основные профили монитора: выставленный по умолчанию, sRGB (если доступен) и Adobe RGB (если доступен). Калибровка проводится в профиле, выставленном по умолчанию, за исключением особых случаев, о которых будет сказано дополнительно. Для мониторов с расширенным цветовым охватом мы выбираем режим аппаратной эмуляции sRGB, если он доступен. Перед началом всех тестов монитор прогревается в течение 3-4 часов, а все его настройки сбрасываются до заводских.

Также мы продолжим нашу старую практику публикации профилей калибровки для протестированных нами мониторов в конце статьи. При этом тестовая лаборатория 3DNews предупреждает, что такой профиль не сможет на 100% исправить недостатки конкретно вашего монитора. Дело в том, что все мониторы (даже в рамках одной модели) обязательно будут отличаться друг от друга небольшими погрешностями цветопередачи. Изготовить две одинаковые матрицы невозможно физически, поэтому для любой серьёзной калибровки монитора необходим колориметр или спектрофотометр. Но и «универсальный» профиль, созданный для конкретного экземпляра, в целом может поправить ситуацию и у других устройств той же модели, особенно в случае дешёвых дисплеев с ярко выраженными дефектами цветопередачи.

В мониторе M32U производитель предлагает шесть предустановленных режимов и три дополнительных (Custom), для полностью ручной настройки. При тестировании мы использовали интерфейс DisplayPort 1.4 как наиболее популярный и беспроблемный среди доступных для подключения к ПК.

По умолчанию настройки основных параметров выглядят следующим образом:

режим изображения — Standard;

яркость — 65;

контраст — 50;

резкость — 5;

цветовая температура — Normal;

гамма — 2,2;

эквалайзер чёрного — 10;

Overdrive — Smart OD;

В ходе ручной настройки (100 кд/м2 и 6500 К) параметры приняли следующий вид:

режим изображения — Standard;

яркость — 19;

контраст — 50;

резкость — 5;

цветовая температура — User Define (97|100|99);

гамма — 2,4;

эквалайзер чёрного – 10;

Overdrive – Picture Quality.

Для доступа к полному перечню необходимых параметров мы остались в стандартном режиме. Чтобы получить необходимые значения и привести цветопередачу к норме, потребовалось отрегулировать три параметра: яркость, цветовую температуру (RGB Gain) и гамму. Цветовой охват установился на нативном для используемой матрицы уровне – DCI-P3. Степень разгона Overdrive была изменена на Picture Quality, а с резкостью в Gigabyte решили проблему без нас, оставив значение Sharpness в положении 5. Не трогали мы и значение эквалайзера чёрного, поскольку любой сдвиг от заводских 10 единиц при выставленной гамме 2,4 провоцировал ненужные нам коррекции светов и теней.

Яркость белого, яркость чёрного, коэффициент контрастности

Проверка осуществлялась в режиме Standard при настройках по умолчанию.

Яркость в меню (%) Яркость белого (кд/м2) Яркость чёрного (кд/м2) Статическая контрастность (x:1) 100 318 0,312 1019 90 292 0,286 1021 80 266 0,261 1019 70 240 0,235 1021 60 214 0,209 1024 50 187 0,183 1022 40 159 0,156 1019 30 131 0,128 1023 20 103 0,101 1020 10 75 0,073 1027 0 45 0,044 1023

Максимальная яркость оказалась на уровне 318 кд/м2, а нижнее значение составило 45 кд/м2. Коэффициент контрастности – 1020:1 в среднем, что на 2 % выше заявленного в технических характеристиках.

Полученный диапазон изменения яркости подсветки оказался максимально близким к комфортному уровню. По верхней границе в режиме SDR монитор не добрался до заявленного уровня (не говоря уже о запросе VESA DisplayHDR 400), а нижняя граница позволит ощутимо снизить нагрузку на глаза в условиях слабого внешнего освещения. Разница в сравнении с FI32U есть, но исключительно по максимальной яркости.

Активация локальной системы подсветки и переключение в HDR-режим позволяет монитору достигнуть порядка 410 нит в пике (на непродолжительное время), но эту цифру не стоит учитывать как серьёзный показатель.

Что касается технологии «вставки чёрного кадра» AIM Stabilizer Sync, то при её включении регулировка яркости блокируется, а яркость белого поля устанавливается на уровне в 106 нит с неизменным коэффициентом контрастности. Подобное поведение системы подсветки можно считать преимуществом перед FI32U, где при активации данной технологии яркость была порядка 230 нит, что для продолжительной игры совместно с мерцающей подсветкой – не лучшее сочетание, негативно влияющее на глаза и общую усталость.

⇡#Результаты при стандартных настройках

Несмотря на заявление производителя о покрытии 90 % DCI-P3, возможности используемой матрицы от Innolux в очередной раз оказались несколько ниже – на уровне 81-83 %. Впрочем, эта разница не сильно ограничивает покупателей модели при работе с цветом и, возможно, станет проблемой исключительно для полиграфистов и людей, занимающихся печатью своих фотоснимков (им в идеале нужен монитор с 99-100 % покрытием AdobeRGB).

В M32U производитель обошёлся без нового режима Green с большим количеством ограничений, а по умолчанию выставлен Standard, не имеющий каких-либо ограничений для настройки. Цветовой охват с высокой точностью повторяет возможности дорогого AORUS FI32U, что подтверждает идентичность используемых матриц.

Точка белого у M32U настроена на среднем уровне, но проблем со стабильностью цветовой температуры оттенков серого в отсутствии активной работы динамической подсветки нет.

Расхождение каналов гамма-кривых минимальное, а линии выстроены выше референса, что привело к пониженной контрастности изображения и увеличению различимости в глубоких тенях.

Из-за таких особенностей цветового охвата и странной установки гамма-кривых результат в тесте Argyll CMS оказался достаточно низким, что совсем неудивительно. Приходится выбирать между референсами DCI-P3 и sRGB, а монитор по факту находится где-то между ними…

⇡#Результаты после калибровки

Проблемы с заводской точностью цветопередачи нового M32U не так сложно исправить. Для этого можно остаться в режиме Standard или перейти в один из трёх пресетов Custom для полноценных пользовательских изменений, после чего следует снизить яркость подсветки, изменить степень усиления RGB для достижения необходимой цветовой температуры и поменять режим гаммы в положение 2,2. Для желающих ускорить время отклика и обойтись без видимых артефактов можно установить Overdrive в положение Picture Quality.

Внесённые изменения и проведённое профилирование слегка изменили уровень соответствия пространству DCI-P3, снизив его почти на 1 % и отдалив от указанного производителем уровня в 90 %.

Точка белого пришла в норму, а стабильность оттенков серого установилась на высоком уровне, c небольшим всплеском ЦТ на тёмных участках.

После перехода к гамме 2,4 установленным кривым потребовались минимальные LUT-коррекции. Линии вышли на уровень референса 2,2, а контрастность изображения на экране пришла к норме.

Благодаря созданному профилю система получила все необходимые ей данные о возможностях дисплея, что позволило программам с поддержкой CMS производить необходимые цветовые коррекции в автоматическом режиме. Отклонения DeltaE снизились до уровня 0,24 в среднем и 0,78 в максимуме.

⇡#Результаты в режиме Reader

Режим Reader должен снижать нагрузку на глаза — это, в сущности, аналог Low Blue Light (Blue Light Reducer), который здесь дополняет собой и без того правильно выстроенный спектр подсветки (вспоминаем о наличии у монитора нового сертификата EyeSafe) со сдвинутым в безопасную зону пиком синего.

При переходе в него стандартная яркость устанавливается на уровне в 188 нит, но проблем с её дальнейшей ручной регулировкой не возникает. Цветовой охват ощутимо сужается — до 89,5 % sRGB и всего 73,8 % DCI-P3.

Точка белого совместно с оттенками серого перебирается к 5300-5400 К с минимальным паразитным оттенком и идеальным балансом.

Гамма-кривые в режиме Reader проходят выше референса, увеличена различимость крайних тёмных полутонов, а проблемы с дисбалансом RGB отсутствуют. Другими словами – всё ровно так же, как и в режиме Standard, выставленном по умолчанию.

Таким образом, выполненная производителем настройка не сильно влияет на снижение нагрузки на глаза, особенно в условиях с плохим внешнем освещением. Режиму требуется дополнительная настройка со стороны потребителя, а полученный в тесте Argyll CMS результат вас не должен смущать: это вполне обычное дело для подобных предустановок, да и цель у Reader совсем иная – максимально снизить нагрузку на глаза, а не показать вам точную по цвету картинку.

⇡#Результаты в режиме sRGB

Поскольку рассматриваемая новинка — монитор с расширенным цветовым охватом, неудивительно встретить в нем режим эмуляции sRGB, в котором происходит подмешивание компонент в чистые цвета, приводящее к сужению ЦО.

Эмуляция sRGB производится на хорошем уровне, но несколько хуже, чем у FI32U. Изначальная яркость устанавливается на 26 % (143 нит), но её разрешено менять.

Точка белого близка к 6400К с еле заметным паразитным оттенком, а стабильность ЦТ серого всё также хороша, как и в паре других предустановок.

А вот над точностью установки гамма-кривых в режиме эмуляции sRGB производитель не поработал. У монитора сохранились особенности в виде сниженной контрастности, что обеспечило среднее значение гаммы 2.03 против стандартных 2.2.

В условиях подобной настройки показать высокий результат монитор M32U не смог. Режиму требуется дополнительная настройка и очень желательна полноценная калибровка с LUT-правками для приведения контрастности к норме. В противном случае рассчитывать на высокую точность цветопередачи не следует, но сделать картинку более нейтральной по цвету режим способен в полной мере.

Равномерность подсветки дисплея проверялась после снижения яркости в центральной точке монитора до уровня 100 кд/м2 и установки цветовой температуры в ~6500 кельвин. Система компенсации неравномерности подсветки в модели не применяется.

Картинка выше демонстрирует фотографию белого поля при определённой экспопоправке в ходе съёмки (в темноте) и дальнейшей программной обработки для более наглядного представления равномерности подсветки.

На белом проблемы равномерности подсветки видны не очень сильно, но при взгляде на серое поле они становятся более явными, пускай и исключительно по разбросу цветовой температуры.

Среднее отклонение от центральной точки составило всего 5,4 %, а максимальное 16,8 %. Для крупного игрового монитора, особенно если учитывать результаты младших 27-дюймовых собратьев от разных производителей, результат очень хороший. Небольшая разница в сравнении с протестированным нами экземпляром FI32U присутствует, но делать на неё ставку точно не стоит. К тому же по характеру отклонений мы можем повторно сделать вывод о том, что модель матрицы в обоих мониторах используется одна и та же.

Знакомая матрица обеспечила монитору знакомые же проблемы с равномерностью цветовой температуры. Разброс значений составил 700 К, среднее отклонение от центральной точки – 2,7 %, максимальное – 10,2 %. Визуально, да и по данным измерений тоже цветовая температура резко увеличивается при переходе к левой части панели и особенно к её верхнему углу. Следует признать, что это уже не случайность, а какая-то закономерность.

Теперь посмотрим на равномерность подсветки и различные цветовые эффекты в случае с чёрным полем. Сделаем мы это по двум фотографиям, снятым на разном удалении от экрана (~70 и 150 см).

В плане углового Glow-эффекта изучаемый монитор показал низкий результат – четыре «засвеченных» угла с сильными паразитными оттенками, особенно в верхней части экрана. Размер «засветок» зависит от расстояния до экрана – чем ближе, тем они больше. Всё как водится у крупных IPS-дисплеев.

При отдалении от экрана Glow полностью исчезает и становится ясно, что с реальной равномерностью подсветки на чёрном у нашего экземпляра есть очевидные проблемы: желтоватые пятна разных величин во всех углах панели (особенно справа), которые лишь усиливают видимость и без того сильного Glow-эффекта. Очередное сходство с FI32U налицо.

⇡#Визуальная оценка изображения и особенности модели

⇡#Качество градиентов и бандинг

Псевдо-10-битная матрица (с использованием FRC) в AORUS M32U смогла продемонстрировать выдающиеся по равномерности градиенты во всех предустановленных режимах и после правок рабочих параметров через OSD-меню в пользовательских режимах.

Правильная ручная настройка в ходе калибровки позволяет вносить небольшие правки в LUT видеокарты, однако используемая в мониторе AAS-панель отвечает на это не так, как нам хотелось бы: появляется порядка 6-8 грубых переходов со слабыми паразитными оттенками в диапазоне 10-50 %. И с этим, увы, ничего не поделать.

Тем не мене на изображении для проверки так называемого бандинг-эффекта герой обзора показал себя хорошо – на уровне популярных 27-дюймовых игровых мониторов с IPS-матрицами. Нет резких скачков яркости и паразитного оттенка на тёмных переходах, видимые дефекты изображения отсутствуют. Залог успеха кроется в качественной ручной настройке и правильности установки гаммы.

⇡#Скорость отклика и пропуск кадров

Воспользовавшись уже знакомой нам AAS-матрицей от Innolux, компания Gigabyte сохранила высокую скорость и широкие возможности для своего нового M32U, предложив рынку самый доступный игровой 4K IPS-дисплей.

В разговорах о высокочастотных 4К-мониторах сейчас есть два противоположных мнения. Одни пользователи считают, что для подобных мониторов час ещё не настал, другим же хочется всё больше и больше, а 144 Гц – тот минимум, на который они вообще согласны. И если раньше для возможности показать подобную частоту проходилось снижать качество прорисовки, используя сжатие YCbCr, то в случае с с FI32U и M32U проблема полностью исчезла благодаря технологии DSC и интерфейсам последнего поколения.

Максимальная частота вертикальной развёртки у новинки доступна без необходимости активации разгона. Время отклика по GtG – 1 мс, и ровно таким же оно остаётся при активации усовершенствованной системы AIM Stabilizer c приставкой Sync, поддерживающей параллельную работу с системами адаптивной синхронизации. Это ответ Gigabyte на эксклюзивную систему ELMB-Sync от ASUS, до чего другие производители ещё не добрались.

У новинки есть режим Smart Overdrive (умный выбор режима в зависимости от частоты кадров/развёртки), выставленный по умолчанию. С ним соседствуют привычные нам Picture Quality (PQ), Balance, Speed, а также Off (разгон выключен), оказавшийся самым медленным среди доступных.

Новый Smart OD не в первый раз оказался копией режима Balance. Оба пресета демонстрируют меньшие шлейфы, чем в режиме Off, но с хорошо различимыми артефактами. Сделать эти проявления ещё ярче позволяет бесполезный режим Speed, а получить наиболее корректное изображение можно в OD Picture Quality, который изначально намекает на это своим названием. Он не только заметно сокращает шлейф на фоне OD-Off, но и обходится без заметных артефактов изображения — именно его мы советуем для постоянного использования, как и в случае с AORUS FI32U.

Для активации режима со «вставкой чёрного кадра» (AIM Stabilizer Sync) нет необходимости выключать поддержку Adaptive-Sync (он же AMD FreeSync Premium Pro в меню дисплея). При этом пропадает возможность регулировки яркости, но остаётся доступной регулировка Overdrive. Для тестирования функции мы выставили режим PQ, который, к сожалению, не помог улучшить изначальный результат. Оказалось, что система AIM Stabilizer у M32U, как и у версии FI32U, настроена не совсем корректно: несмотря на резко возросшую четкость движущихся объектов, с двух сторон от них появляются хорошо заметные шлейфы. А увеличить или уменьшить степень проявления артефактов на них вы можете регулировкой того самого Overdrive.

При должном подходе к настройке монитор может порадовать вас действительно хорошими скоростными характеристиками, однако рассчитывать на какие-то совсем уж выдающиеся результаты не стоит, ведь подавляющее большинство современных WQHD IPS-вариантов всё равно быстрее. А если ориентироваться на стоимость M32U, то за такие деньги вы сможете позволить себе решения с частотой 240+ Гц и разрешением 2560 х 1440 пикселей, для которых не потребуется столь дорогая и высокопроизводительная система.

Отдельно хотелось бы отметить, что на момент тестирования (середина октября 2021 года) монитор не сертифицирован NVIDIA официально для работы с G-Sync в режиме Compatible, однако никаких реальных проблем совместимости нет – всё работает как часы.

Говоря про стабильность максимальной частоты развёртки, можно отметить, что никаких проблем при тестировании монитора мы не выявили. Специальный тест из пакета TestUFO это полностью подтверждает – 144 Гц стабильны во времени и доступны при любых настройках монитора.

⇡#Углы обзора и Glow-эффект

По углам обзора рассматриваемый монитор полностью идентичен модели AORUS FI32U и мало отличается от наиболее универсальных 27-дюймовых WQHD/4K IPS-моделей, демонстрируя высокий уровень стабильности картинки при рабочих углах просмотра.

При незначительных изменениях в горизонтальной плоскости картинка на экране M32U совсем не меняется. Если увеличить угол до 30-45 градусов, то изображение становится чуть менее контрастным, немного снижается насыщенность некоторых цветов, слегка высветляются тени — ничего необычного. При изменениях в вертикальной плоскости картинка на экране портится быстрее и сильнее. Особенно сильно меняют свой внешний вид крайние области экрана, в частности углы.

Сильный Glow-эффект на чёрном поле – один из основных недостатков изучаемого решения. Именно Glow вносит основной вклад в претензии, относящиеся к стабильности картинки на экране и комфортности работы в тёмном помещении, особенно при просмотре фильмов и работе в ПО с тёмным интерфейсом. В зависимости от положения пользователя перед экраном с чёрной заливкой паразитный оттенок и степень его проявления сильно варьируются.

На цветных же изображениях Glow демонстрирует себя значительно слабее. При взгляде со стороны картинка становится менее контрастной, с лёгким паразитным оттенком, покрывающим всё изображение.

⇡#Кристаллический эффект, Cross-hatching, ШИМ

В мониторе M32U используется матрица с хорошей полуматовой защитной поверхностью.

Картинка на экране приятна для глаз. Кристаллический эффект еле заметен, многие его не увидят вовсе. При изменении угла просмотра его заметность практически не усиливается. От эффекта Cross-Hatching данная модель дисплея полностью избавлена.

К отображению мелких элементов и прорисовке текста различной величины претензий у нас не возникло. Монитор уверенно проходит все тесты и оставляет положительное впечатление от картинки на экране даже при заводских установках резкости, с чем ранее у некоторых моделей Gigabyte наблюдались проблемы.

По заверению производителя, дисплей обладает Flicker-Free-подсветкой, что и было подтверждено в ходе наших тестов. При любом уровне яркости ШИ-модуляция не используется либо её частота составляет несколько килогерц или даже десятки килогерц. За свои глаза пользователи могут быть спокойны. Осталось не забывать о необходимости делать перерывы в работе и не выставлять слишком высокую яркость при низкой или средней внешней освещённости.

При активации режима «вставки чёрного кадра» (AIM Stabilizer) на частоте вертикальной развёртки 144 Гц мы выявили ШИ-модуляцию с соответствующей частотой и высокой скважностью – так и должно быть. Нагрузка на глаза в этом случае, безусловно, возрастает, но и движущиеся объекты на экране становятся чётче, правда, с заметным шлейфом по обе стороны изображения из-за неполного цикла выключения подсветки. Для коротких игровых сессий подобный режим может быть интересен, но при продолжительной работе за монитором его точно следует избегать, особенно с учётом степени проявления шлейфов при любых доступных настройках Overdrive.

В мониторе M32U используется встроенный блок питания, что в Gigabyte причисляют к достоинствам. Никаких паразитных звуков в ходе работы монитора при любых настройках нами отмечено не было.

Компания Gigabyte продолжает проводить грамотную экспансию на рынок игровых мониторов и постепенно представляет оптимальные решения в каждом сегменте. Не так много потребителей готовы переплачивать за условный премиум: позиционирование совсем не всегда оправдывает высокую стоимость устройства и его несущественные преимущества перед более доступными представителями. При таком подходе новый M32U — лучший пример того, каким должен быть современный игровой дисплей, способный заинтересовать не только безумных энтузиастов, но и тех, кто всё же предпочитает считать деньги.

В своей новинке производитель воспользовался точно такой же 4K IPS-матрицей, что и в топовом AORUS FI32U, – это изначальная догадка, полностью подтверждённая результатами нашего тестирования. Безусловно, между мониторами есть разница в заводской настройке (в основном это касается установки опорных точек RGB, влияющих на цветовой охват), но назвать её сколько-нибудь существенной мы не можем.

Для снижения конечной стоимости продукта (напомним, что речь идёт об экономии порядка 18-25 тысяч рублей) производитель в соответствии с принятой концепцией использовал слегка изменённый дизайн от других дисплеев из линеек G и M, где нет места фигурным элементам из металла и системе внешней подсветки, как у AORUS. Также был «вырезан» модуль улучшения звука Sabre (он актуален для игроков, использующих качественную гарнитуру), убраны 3,5-мм вход под микрофон, Pivot-переворот подставки и два бесполезных предустановленных режима (Green и VS Mode), а также ограничена максимальная яркость. Вместе с тем инженеры добавили третий порт USB 3.0 для подключения периферийных устройств, установили встроенную акустическую систему и выделили отдельную кнопку для функции KVM-Switch.

Все остальные особенности, связанные непосредственно с используемой матрицей, у героя обзора такие же, как у FI32U: не лучшая заводская настройка, те же необходимые ручные коррекции, неудачные попытки добиться 90 % покрытия DCI-P3, проблемы с равномерностью подсветки на чёрном и цветовой температуры на светлом, двойные шлейфы после активации AIM Stabilizer Sync и прочее. Однако, если посмотреть на доступные варианты в продаже, то оказывается, что ничего лучше по сочетанию цены и качества всё равно пока не найти. Вот и думайте. Удачи в выборе!

С файлового сервера 3DNews.ru можно скачать цветовой профиль для этого монитора, который мы получили после ручной настройки и профилирования.

Достоинства:

отличное качество материалов и сборки;

эргономичная подставка и наличие VESA-крепления;

широкий выбор современных интерфейсов подключения (DP 1.4, USB Type-C c DSC и два HDMI 2.1) с увеличенной пропускной способностью (HBR3);

полная совместимость с игровыми приставками последнего поколения;

USB-хаб с тремя портами USB 3.0 для работы с периферией;

хороший комплект поставки;

поддержка функций PbP/PiP и KVM-Switch;

встроенная акустическая система мощностью 6 Вт (среднего качества);

большое количество программных фишек — многие пройдут мимо, но кому-то они могут пригодиться;

наличие сертификата соответствия стандарту EyeSafe Display – он получен благодаря изменённому спектру подсветки со сдвигом пика синего в безопасную область 458 нм, без влияния на цветовую температуру;

10-битное представление цвета на максимальной частоте в 144 Гц при работающем HDR – таковы возможности установленных интерфейсов;

беспроблемная система управления на базе пятипозиционного джойстика и отдельной кнопки управления KVM-Switch;

наличие режима sRGB с эмуляцией стандартного цветового пространства и возможностью регулировки яркости подсветки;

высокая стабильность оттенков серого во многих режимах;

широкий диапазон регулировки яркости при стабильно высоком коэффициенте контрастности;

высокая скорость и плавность изображения на экране, особенно после правильного выбора режима Overdrive – это, конечно, не 240 Гц WQHD IPS, но тоже быстро;

поддержка технологий адаптивной синхронизации AMD FreeSync Premium Pro и NVIDIA G-Sync в режиме совместимости (пока что неофициально);

наличие продвинутого режима работы подсветки со «вставкой чёрного кадра» AIM Stabilizer Sync — первый конкурент ранее эксклюзивной ELMB-Sync от ASUS с поддержкой одновременной работы с любой из систем адаптивной синхронизации;

хорошая равномерность подсветки на светлом поле по уровню цветовой яркости (похоже, что это не сильно зависит от экземпляра);

подсветка без мерцания (Flicker-Free), но лишь до момента включения AIM Stabilizer Sync;

хорошие углы обзора и относительно слабый Glow на цветных изображениях;

отсутствие Cross-hatching и различимого кристаллического эффекта (КЭ);

самый доступный на рынке игровой 4К IPS-монитор, слабо отличающийся по возможностям и уровню от топового представителя линейки AORUS.

Недостатки:

низкая точность заводской настройки и необходимость внесения большого количества ручных правок – точно также настроен более дорогой AORUS FI32U;

низкая равномерность подсветки на чёрном поле (без учёта Glow-эффекта) – у нашего экземпляра это выражалось в светло-жёлтых пятнах по углам/краям панели (и это, похоже, слабо зависит от экземпляра);

низкая равномерность подсветки по уровню цветовой температуры на серых полях.

Может не устроить: