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Обзор смартфона vivo Y53s: завидное постоянство
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По сути, vivo Y53s (на Западе модель представлена как vivo Y53s 4G) — это усовершенствованная версия вышедшего прошлой зимой vivo Y31: тот же экран диагональю 6,58 дюйма, такой же корпус (но чуть иных габаритов) с фронталкой в вырезе, та же батарея на 5000 миллиампер-часов, но другая аппаратная платформа (Mediatek Helio G80), больше оперативной памяти (8 Гбайт) и улучшенная система камер (главный модуль в трехкамерной системе получил сенсор на 64 мегапикселя).
И располагается vivo Y53s в ценовой иерархии чуть выше — на старте эту модель можно купить за 19 990 рублей. Посмотрим, насколько удачно у vivo получилось выдержать баланс между ценой и характеристиками в этот раз.
⇡#Технические характеристики
Дизайн, эргономичность и программное обеспечение
Внешне, как я уже говорил, vivo Y53s полностью повторяет vivo Y31. Я бы и вовсе сказал, что он получил тот же корпус, если бы не минимальные отличия в габаритах — на десятые доли миллиметра, но по всем измерениям.
Главная отличительная черта всех смартфонов vivo за последние полтора года — фирменный блок камер, который дебютировал на X50 Pro, c главной камерой, которая визуально намного крупнее, чем две сопутствующие. Подобную схему, кстати, в последние годы переняли у vivo и некоторые другие производители, но фирменный стиль самой vivo остался неизменным. В очередной раз повторюсь, что такая унификация, единый «характер» смартфонов одного бренда даже из разных ценовых категорий — большая редкость, особенно для китайской компании.
На лицевой панели мы видим небольшой вырез-«капельку» с фронтальной камерой и относительно крупные бортики — экран занимает 84,2 % лицевой поверхности. Прикрыта лицевая панель закаленным стеклом Panda/SG.
Задняя панель сделана из глянцевого пластика и, несмотря на неотличимое визуально от стекла покрытие, достаточно цепкая. Тем не менее в комплекте все же есть чехол из прозрачного силикона. В целом смартфон получился достаточно умеренных габаритов, но увесистый (191 грамм), держать в руке его относительно удобно, особенно если все-таки не прибегать к услугам чехла. Но, само собой, управлять одной рукой смартфоном с экраном диагональю 6,58 дюйма невозможно.
Цветовых вариаций две: «радужное небо» (голубая с фиолетовым отливом) и «глубокое море» (темно-синяя с зеленоватым). На фото — vivo Y53s в версии «радужное небо».
Функциональные элементы: слот для SIM-карт и карты памяти (да, он здесь тройной) на верхней грани, а в клавишу включения/блокировки, которая расположена справа, интегрирован сканер отпечатков. Отмечу, что верхний и нижний торец слегка вогнуты, и это, в частности, помогает не перекрывать пальцем основной динамик, когда держишь смартфон в горизонтальном положении.
Боковой сканер отпечатков в случае vivo Y53s исполнен очень неплохо — процент срабатывания на уровне, чувствительность средняя (достаточная, чтобы быстро разблокировать смартфон при специальном касании, и не слишком высокая, чтобы он случайно разблокировался в кармане), вогнутая клавиша удобная. Имеется и дублирующая система идентификации пользователя при помощи распознавания лица.
vivo Y53s
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Программно vivo Y53s построен на основе операционной системы Android 11 с оболочкой Funtouch OS 11. Кардинально оболочка не менялась с момента своего появления больше года назад, еще на vivo V20. После отказа от оригинальной схемы расположения панелей настроек и уведомлений (на противоположных краях экрана) и приведения в порядок русификации (с ней до прошлого года были серьезные проблемы) Funtouch OS уже не кажется чем-то слишком нестандартным — это уместная, функциональная и, главное, быстрая оболочка, которая стабильно работает и не требует долгого привыкания. Отмечу, что умный помощник Jovi, который раньше занимал важное место в оболочке, в последних версиях Funtouch и вовсе пропал (левый экран теперь безальтернативно занят страницей Google Now). Другие отличительные черты оболочки — расширенные профили работы, оригинальные настраиваемые анимации экрана и подробный «ультраигровой режим» — на месте.
⇡#Дисплей и звук
На vivo Y53s установлен ЖК-экран диагональю 6,58 дюйма с IPS-матрицей разрешением 2408 × 1080 точек (Full HD+). Плотность пикселей достаточная — 401 ppi. Экран работает только на частоте 60 Гц.
Матрица неплохая, хотя при сильном отклонении взгляда от перпендикуляра не только сильно падает контрастность, но и ощутимо искажаются цвета. Олеофобное покрытие на экране хорошее, чего не скажешь о пластиковой спинке, которая очень живо собирает отпечатки пальцев, а оттереть их оттуда совсем непросто.
Максимальная измеренная яркость дисплея vivo Y53s составила 459 кд/м2, контрастность — 1379:1. С контрастностью серьезных проблем нет, но на солнце пользоваться смартфоном не очень комфортно.
Настройки дисплея вполне традиционные: есть режим защиты глаз с резким «потеплением» цветовых тонов — его уместно включать перед сном; есть темная тема, которая несет на смартфоне с ЖК-экраном декоративную функцию. Можно менять стиль и размер шрифтов, «прятать» вырез с фронтальной камерой и настраивать цветопередачу. Доступны ручная регулировка цветовой температуры и три предустановки цветопередачи: стандартная (по умолчанию), профессиональная и яркая. Я протестировал экран смартфона со стандартной и профессиональной предустановками при выставленной по умолчанию цветовой температуре.
Цветовой охват дисплея vivo Y53s в стандартном режиме довольно точно соответствует стандарту DCI-P3. Средняя гамма почти эталонна (2,19), кривые ведут себя нормально. Цветовая температура заметно повышена и нестабильна, скачет между 7 100 К на оттенках средней светлоты и 8 300 К на темных и светлых. Медиана — скорее ближе к 8 000 К. Среднее отклонение DeltaE по шкале Color Checker, включающей в себя как широкий спектр цветов, так и оттенки серого, составило 4,89 при норме в 3,00.
В профессиональном режиме картинка приводится к стандарту sRGB. Цветовой охват об этом говорит уже явственно, хотя на оранжевых и красных оттенках совпадение неидеально. Цветовая температура эталонна (держится в районе 6 500 К), гамма не меняется, оставаясь на том же среднем уровне, кривые ведут себя так же. Среднее отклонение DeltaE по таблице Color Checker приближается к норме, но все же не попадает в ее границы — 4,10.
Звуковые способности у vivo Y53s вполне типичны для современного недорогого смартфона. Мини-джек на месте (пусть и с рядовым аудиоканалом), имеется Bluetooth с поддержкой профилей aptX, aptX Adaptive и LDAC. Внешний динамик монофонический, громкий, но без каких-то серьезных претензий на уровень звука.
⇡#«Железо» и производительность
В качестве аппаратной платформы в vivo Y53s используется MediaTek Helio G80, представленная в начале 2020 года и до сих пор не получившая большого распространения.
Mediatek Helio G80 состоит из восьми вычислительных ядер: двух ARM Cortex-A75 с тактовой частотой 2,0 ГГц и шести ARM Cortex-A55 с частотой 1,8 ГГц. За графику отвечает ARM Mali-G52 MC2 тактовой частотой 950 МГц. Технологический процесс — 12 нм (FinFET).
По своей производительности vivo Y53s не рвется в первые ряды: realme 8 или Xiaomi Redmi Note 10S получили платформу чуть помощнее — Medatiatek Helio G95, а Xiaomi POCO X3 NFC и вовсе может похвастать Qualcomm Snapdragon 732G. Но и лицом в грязь vivo Y53s тоже не бьет, заметно превосходя по производительности, например, vivo Y31 и тем самым соответствуя своему статусу старшей и более дорогой модели. Базовые задачи смартфон выполняет стабильно, пусть и не всегда молниеносно — например, приложение камеры он открывает примерно за 2,5 секунды. Игры будут работать более-менее все, просто не всегда с максимальными настройками. Геймерским смартфон не назовешь, но явной нехватки мощности во время пользования vivo Y53s не ощущаешь.
Отмечу завидную стабильность системы и хорошую работу охлаждения — стресс-тесты из пакета 3D Mark’s Wild Life практически не выявляют просадок кадровой частоты (к слову, Xiaomi POCO X3 NFC на графике нет, потому что он просто не участвовал в этом тесте, а не выдал на манер старших Xiaomi результат 0% из-за перегрева).
В CPU Throttling Test понижение тактовой частоты старших ядер уже более заметное (до 86 % от максимума), но тоже остается в пределах разумного. Средний уровень производительности составил 110 GIPS.
В vivo Y53s установлен флеш-накопитель емкостью 128 Гбайт с опцией расширить память картой microSD, для которой предоставлен выделенный слот — жертвовать одной из симок не надо. Оперативной памяти тут 8 Гбайт, причем можно добавить еще 4 Гбайт, «отобрав» их у накопителя. Для данной ценовой категории это очень много, мое уважение. Любопытно, что на официальном сайте указаны 6+2 Гбайт оперативки у vivo Y53s, но системная информация и специальный софт, установленный на гаджет, сообщают о другом.
⇡#Связь и беспроводные коммуникации
Производитель не указывает скорости, с которыми умеет работать встроенный LTE-модем, но серьезных просадок я не заметил — все примерно так, как и ждешь от смартфона этой ценовой категории. Все необходимые диапазоны поддерживаются, к 4G можно подключаться с обеих nano-SIM.
С беспроводными модулями у vivo Y53s все в порядке: тут и двухдиапазонный Wi-Fi, и Bluetooth 5.0, и NFC, и навигационный модуль c GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou и Galileo.
⇡#Камера
В vivo Y53s применен тройной модуль, выполненный по стандартной для недорогого смартфона схеме: «оригинальное» фокусное расстояние тут только одно, за него отвечает 64-мегапиксельная главная камера, ну а две другие камеры — это двухмегапиксельные макромодуль и датчик глубины, помогающий с размытием заднего плана при портретной съемке.
В единственной постоянно включенной в работу камере используется сенсор, выполненный по системе Quad Bayer, габаритами 1/1,97 дюйма с 64 мегапикселями (размер отдельного субпикселя — 0,7 мкм). Объектив — со стандартным фокусным расстоянием (примерно 26 эквивалентных миллиметров) и светосилой ƒ/1,8. С этой камерой работает фазовый автофокус. Оптическая стабилизация не предусмотрена.
Ультраширокий угол в камере vivo Y53s не предусмотрен, но двукратный зум этот смартфон по умолчанию предлагает — это, конечно, «гибридный» зум, который использует кроп от картинки, снятой с использованием всех доступных субпикселей (а не объединенных по четыре, как обычно), то есть от 64 мегапикселей. Картинка получается в целом неплохая — да, резкость подтягивается программным способом, отчего в деталях изображение может смотреться не слишком естественно, но на экране смартфона и в социальных сетях это не будет слишком заметно. При слабом освещении потери в качестве картинки уже бросаются в глаза, детализация падает сильно, а снять резкий кадр не всегда возможно.
Со стандартным же фокусным расстоянием такая проблема почти не стоит — несмотря на отсутствие стабилизации, главный модуль позволяет получить резкую картинку при любом свете, кроме совсем уж кромешной темноты. Другое дело, что эта резкость может быть нестабильной даже в идеальных по свету условиях — автофокус способен промахнуться и в простой ситуации. Также несколько раз я замечал артефакты с зоной нерезкости в самом центре кадра, но это связано с огрехами программной обработки. Они случаются нечасто, а в большинстве случаев на главную камеру можно получить хорошую картинку: с нормальными цветопередачей, детализацией и динамическим диапазоном (HDR отрабатывает как надо).
Есть и специальный ночной режим, но его работа почти незаметна: при просмотре кадров со смартфона постфактум порой не понятно, какой снимок сделан в стандартном режиме, а какой — в ночном. Слегка расширяется динамический диапазон, источники света прорабатываются чуть лучше, но на этом, пожалуй, все. Ночной режим доступен только со стандартным фокусным расстоянием. А самое обидное, что в vivo Y53s пропали фирменные ночные фильтры, эффектно тонирующие изображение.
По умолчанию главная камера снимает в разрешении 16 мегапикселей, но можно в любой момент переключиться на 64-мегапиксельный режим.
Как обычно у vivo, в портретном режиме по умолчанию не включено размытие заднего плана, его надо активировать отдельно (режим «Боке»). Фокусное расстояние в портретном режиме доступно одно, «зуммировать» приходится ногами. Разделение объекта и фона регулируемое, и производится оно корректно. Есть встроенный бьютификатор и даже система, дающая советы, как лучше расположить модель. Есть и несколько «световых» эффектов, позволяющих симулировать студийный свет или оставить цветную модель на черно-белом фоне, но они опять же находятся не в разделе «Портрет», а в общем разделе «Фото» — навигация в приложении чрезвычайно странная. Зато отдельная от портретного режима функция размытия позволяет применять его к иным объектам — например, при съемке животных.
В камере, отвечающей за макросъемку, стоит двухмегапиксельный сенсор и объектив светосилой ƒ/2,4. Автофокуса нет. Камера радует малой дистанцией фокусировки, позволяющей снять крайне небольшие объекты, и резкостью (причем даже при не очень хорошем освещении). На высокую детализацию при разрешении в два мегапикселя, конечно, рассчитывать не стоит.
Приложение камеры не меняется уже несколько поколений оболочки Funtouch — оно отличается уже упомянутой странной навигацией, где функции разнесены по разным вкладкам, а макросъемка и боке изгнаны в отдельную вкладку вместо размещения их в общей карусели. Набор функций стандартный — есть режим с ручными настройками, панорама, «живые» фото (наряду со статичной фотографией записывается короткий видеоролик), замедленная и интервальная съемка, а также режим съемки документов.
vivo Y53s
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В видеосъемке возможностей минимум: видео можно писать в предельном разрешении Full HD при 30 кадрах в секунду, есть фильтры (тонирование картинки), бьютификатор при съемке видеопортретов (искусственное боке в этом режиме недоступно). Стабилизация отсутствует. Все очень скромно.
Фронтальная камера при этом достойная: 16 мегапикселей, ƒ/2,0, но без автофокуса и вспышки. Фокус выставлен корректно, селфи получаются резкими, фокусное расстояние удачное. Есть размытие заднего плана, работает оно нормально. Бьютификатор тоже на месте.
⇡#Автономная работа
В vivo Y53s установлен аккумулятор емкостью 19 Вт·ч (5000 мА·ч, 3,8 В). Этого хватает, чтобы смартфон с относительно крупным экраном, но при этом с энергоэффективной платформой работал на одном заряде весь день.
В нашем традиционном тесте с воспроизведением Full HD-видео на максимальной яркости, с включенными обновлениями и уведомлениями, vivo Y53s продержался чуть менее 12 часов — для смартфона с ЖК-экраном хороший показатель.
Для зарядки используется порт USB Type-C, поддерживается система быстрой зарядки мощностью 33 Вт. На заполнение аккумулятора до 100 % с ее использованием уходит около часа. Беспроводная зарядка не поддерживается.
⇡#Заключение
У vivo получается уверенно гнуть свою линию даже в условиях штормового рынка — компания выпускает умеренные смартфоны в фирменном стиле: с явными достоинствами (здесь это главная камера, хорошая автономность в сочетании с быстрой зарядкой, много оперативной памяти), но без какого-то особенного блеска — например, аппаратная платформа здесь вполне рядовая, дизайн мы уже видели на vivo Y31, экран только на 60 Гц, на широкоугольную камеру производитель не расщедрился, расстраивают возможности и качество видеосъемки. Тем не менее при наличии хорошей скидки (а на это vivo вполне способна) или при постепенном проседании цены vivo Y53s может стать интересным выбором.
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Недостатки:
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