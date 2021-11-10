Обзор смартфона vivo Y53s: завидное постоянство

По сути, vivo Y53s (на Западе модель представлена как vivo Y53s 4G) — это усовершенствованная версия вышедшего прошлой зимой vivo Y31: тот же экран диагональю 6,58 дюйма, такой же корпус (но чуть иных габаритов) с фронталкой в вырезе, та же батарея на 5000 миллиампер-часов, но другая аппаратная платформа (Mediatek Helio G80), больше оперативной памяти (8 Гбайт) и улучшенная система камер (главный модуль в трехкамерной системе получил сенсор на 64 мегапикселя).

И располагается vivo Y53s в ценовой иерархии чуть выше — на старте эту модель можно купить за 19 990 рублей. Посмотрим, насколько удачно у vivo получилось выдержать баланс между ценой и характеристиками в этот раз.

vivo Y53s vivo Y31 Infinix Note 10 Pro Xiaomi POCO X3 NFC Lenovo K12 Pro Дисплей 6,58 дюйма, IPS, 2408 × 1080 точек, 401 ppi; емкостный, мультитач 6,58 дюйма, IPS, 2408 × 1080 точек, 401 ppi; емкостный, мультитач 6,95 дюйма, IPS, 2460 × 1080 точек, 387 ppi; емкостный, мультитач 6,67 дюйма, IPS,

2400 × 1080 точек, 395 ppi, емкостный мультитач 6,8 дюйма, IPS, 1640 × 720 точек, 263 ppi; емкостный, мультитач Защитное стекло Panda/SG Нет информации Нет информации Corning Gorilla Glass 5 Нет информации Процессор Mediatek Helio G80: восемь ядер (2 × ARM Cortex-A75 частотой 2,0 ГГц и 6 × ARM Cortex-A55 частотой 1,8 ГГц) Qualcomm Snapdragon 662: четыре ядра Kryo 260 Gold, частота 2,0 ГГц + четыре ядра Kryo 260 Silver, частота 1,8 ГГц Mediatek Helio G95: восемь ядер (2 × Cortex-A76, частота 2,05 ГГц + 6 × Cortex-A55, частота 2,0 ГГц) Qualcomm Snapdragon 732G: восемь ядер (2 × Kryo 470 Gold, частота 2,3 ГГц и 6 × Kryo 470 Silver, частота 1,8 ГГц) Qualcomm Snapdragon 662: четыре ядра Kryo 260 Gold, частота 2,0 ГГц + четыре ядра Kryo 260 Silver, частота 1,8 ГГц Графический контроллер ARM Mali-G52 MC2 Adreno 610 ARM Mali-G76 MC4 Adreno 618 Adreno 610 Оперативная память 8 Гбайт 4 Гбайт 6/8 Гбайт 6/8 Гбайт 4 Гбайт Флеш-память 128 Гбайт 128 Гбайт 64/128/256 Гбайт 64/128 Гбайт 128 Гбайт Разъемы USB Type-C, 3,5 мм USB Type-C, 3,5 мм USB Type-C, мини-джек 3,5 мм USB Type-C, 3,5-мм USB Type-C, мини-джек 3,5 мм Слот для карты памяти Есть (отдельный слот для microSD) Есть (отдельный слот для microSD) Есть (отдельный слот для microSD) Есть (гибридный слот для microSD/nano-SIM) Есть (гибридный слот для microSD/второй nano-SIM) SIM-карты 2 × nano-SIM 2 × nano-SIM 2 × nano-SIM 2 × nano-SIM 2 × nano-SIM Сотовая связь 2G GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц GSM 850/900/1800/1900 МГц GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц Сотовая связь 3G HSDPA 850/900/2100 HSDPA 850/900/2100 HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 HSDPA 850/900/1700/1900/2100 МГц HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 Сотовая связь 4G LTE, диапазоны 1, 3, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41 LTE, диапазоны 1, 3, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41 LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 41, 40, 66 LTE: диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 LTE: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; 2,4/5 ГГц 802.11 a/b/g/n/ac; 2,4/5 ГГц 802.11 a/b/g/n/ac; 2,4/5 ГГц 802.11a/b/g/n/ac 802.11 a/b/g/n/ac; 2,4/5 ГГц Bluetooth 5.0 5.0 5.0 5.1 5.0 NFC Есть Есть Есть Есть Есть Навигация GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo GPS, A-GPS; другие поддерживаемые системы не уточняются GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo Датчики Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп Сканер отпечатков пальцев Есть (на боковой клавише) Есть (на боковой клавише) Есть, на боковой клавише Есть, на боковой клавише Есть (на задней панели) Основная камера Тройной модуль: 64 + 2 + 2 Мп, ƒ/1,8 + ƒ/2,4 + ƒ/2,4, фазовый автофокус, одинарная светодиодная вспышка Тройной модуль: 48 + 2 + 2 Мп, ƒ/1,8 + ƒ/2,4 + ƒ/2,4, фазовый автофокус, одинарная светодиодная вспышка Четверной модуль: 64 Мп, ƒ/1,9 + 8 Мп, ƒ/2,2 + 2 Мп, ƒ/2,4 + 2 Мп, ƒ/2,4, фазовый автофокус с главной камерой, четверная светодиодная вспышка Четверной модуль: 64 + 13 + 2 + 2 Мп, ƒ/1,9 + ƒ/2,2 + ƒ/2,4 + ƒ/2,4, фазовый автофокус в основном модуле, одинарная светодиодная вспышка Тройной модуль: 64 + 2 + 2 Мп, ƒ/1,8 + ƒ/2,4 + ƒ/2,4, фазовый автофокус, светодиодная вспышка Фронтальная камера 16 Мп, ƒ/2,0, без автофокуса, со вспышкой 16 Мп, ƒ/2,0, без автофокуса, со вспышкой 16 Мп, ƒ/2,0, без автофокуса, без вспышки 20 Мп, ƒ/2,2, фиксированный фокус, без вспышки 16 Мп, ƒ/2,2, без автофокуса, без вспышки Питание Несъемный аккумулятор: 19 Вт·ч (5000 мА·ч, 3,8 В) Несъемный аккумулятор: 19 Вт·ч (5000 мА·ч, 3,8 В) Несъемный аккумулятор: 19 Вт·ч (5000 мА·ч, 3,8 В) Несъемный аккумулятор: 19,61 Вт·ч (5160 мА·ч, 3,8 В) Несъемный аккумулятор: 22,8 Вт·ч (6000 мА·ч, 3,8 В) Размер 164 × 75,46 × 8,38 мм 163,9 × 75,3 × 8,4 мм 172,8 × 78,3 × 7,8 мм 165,3 × 76,8 × 9,4 мм 172,1 × 76,8 × 9,7 мм Масса 191 г 188 г 209 граммов 215 граммов 221 грамм Защита от воды и пыли Нет Нет Нет Брызгозащита Брызгозащита Операционная система Android 11, оболочка FunTouch OS 11 Android 11, оболочка FunTouch OS 11 Android 11, оболочка XOS 7.6 Android 10, оболочка MIUI Android 10 Актуальная цена 19 990 рублей 16 490 рублей 18 390 рублей за версию 6/64 Гбайт, 18 990 рублей за версию 8/128 Гбайт 18 900 рублей за версию 6/64 Гбайт, 18 500 рублей за версию 6/128 Гбайт 12 990 рублей

Дизайн, эргономичность и программное обеспечение

Внешне, как я уже говорил, vivo Y53s полностью повторяет vivo Y31. Я бы и вовсе сказал, что он получил тот же корпус, если бы не минимальные отличия в габаритах — на десятые доли миллиметра, но по всем измерениям.

Главная отличительная черта всех смартфонов vivo за последние полтора года — фирменный блок камер, который дебютировал на X50 Pro, c главной камерой, которая визуально намного крупнее, чем две сопутствующие. Подобную схему, кстати, в последние годы переняли у vivo и некоторые другие производители, но фирменный стиль самой vivo остался неизменным. В очередной раз повторюсь, что такая унификация, единый «характер» смартфонов одного бренда даже из разных ценовых категорий — большая редкость, особенно для китайской компании.

На лицевой панели мы видим небольшой вырез-«капельку» с фронтальной камерой и относительно крупные бортики — экран занимает 84,2 % лицевой поверхности. Прикрыта лицевая панель закаленным стеклом Panda/SG.

Задняя панель сделана из глянцевого пластика и, несмотря на неотличимое визуально от стекла покрытие, достаточно цепкая. Тем не менее в комплекте все же есть чехол из прозрачного силикона. В целом смартфон получился достаточно умеренных габаритов, но увесистый (191 грамм), держать в руке его относительно удобно, особенно если все-таки не прибегать к услугам чехла. Но, само собой, управлять одной рукой смартфоном с экраном диагональю 6,58 дюйма невозможно.

Цветовых вариаций две: «радужное небо» (голубая с фиолетовым отливом) и «глубокое море» (темно-синяя с зеленоватым). На фото — vivo Y53s в версии «радужное небо».

Функциональные элементы: слот для SIM-карт и карты памяти (да, он здесь тройной) на верхней грани, а в клавишу включения/блокировки, которая расположена справа, интегрирован сканер отпечатков. Отмечу, что верхний и нижний торец слегка вогнуты, и это, в частности, помогает не перекрывать пальцем основной динамик, когда держишь смартфон в горизонтальном положении.

Боковой сканер отпечатков в случае vivo Y53s исполнен очень неплохо — процент срабатывания на уровне, чувствительность средняя (достаточная, чтобы быстро разблокировать смартфон при специальном касании, и не слишком высокая, чтобы он случайно разблокировался в кармане), вогнутая клавиша удобная. Имеется и дублирующая система идентификации пользователя при помощи распознавания лица.

vivo Y53s

Программно vivo Y53s построен на основе операционной системы Android 11 с оболочкой Funtouch OS 11. Кардинально оболочка не менялась с момента своего появления больше года назад, еще на vivo V20. После отказа от оригинальной схемы расположения панелей настроек и уведомлений (на противоположных краях экрана) и приведения в порядок русификации (с ней до прошлого года были серьезные проблемы) Funtouch OS уже не кажется чем-то слишком нестандартным — это уместная, функциональная и, главное, быстрая оболочка, которая стабильно работает и не требует долгого привыкания. Отмечу, что умный помощник Jovi, который раньше занимал важное место в оболочке, в последних версиях Funtouch и вовсе пропал (левый экран теперь безальтернативно занят страницей Google Now). Другие отличительные черты оболочки — расширенные профили работы, оригинальные настраиваемые анимации экрана и подробный «ультраигровой режим» — на месте.

⇡#Дисплей и звук

На vivo Y53s установлен ЖК-экран диагональю 6,58 дюйма с IPS-матрицей разрешением 2408 × 1080 точек (Full HD+). Плотность пикселей достаточная — 401 ppi. Экран работает только на частоте 60 Гц.

Матрица неплохая, хотя при сильном отклонении взгляда от перпендикуляра не только сильно падает контрастность, но и ощутимо искажаются цвета. Олеофобное покрытие на экране хорошее, чего не скажешь о пластиковой спинке, которая очень живо собирает отпечатки пальцев, а оттереть их оттуда совсем непросто.

Максимальная измеренная яркость дисплея vivo Y53s составила 459 кд/м2, контрастность — 1379:1. С контрастностью серьезных проблем нет, но на солнце пользоваться смартфоном не очень комфортно.

Настройки дисплея вполне традиционные: есть режим защиты глаз с резким «потеплением» цветовых тонов — его уместно включать перед сном; есть темная тема, которая несет на смартфоне с ЖК-экраном декоративную функцию. Можно менять стиль и размер шрифтов, «прятать» вырез с фронтальной камерой и настраивать цветопередачу. Доступны ручная регулировка цветовой температуры и три предустановки цветопередачи: стандартная (по умолчанию), профессиональная и яркая. Я протестировал экран смартфона со стандартной и профессиональной предустановками при выставленной по умолчанию цветовой температуре.

Цветовой охват дисплея vivo Y53s в стандартном режиме довольно точно соответствует стандарту DCI-P3. Средняя гамма почти эталонна (2,19), кривые ведут себя нормально. Цветовая температура заметно повышена и нестабильна, скачет между 7 100 К на оттенках средней светлоты и 8 300 К на темных и светлых. Медиана — скорее ближе к 8 000 К. Среднее отклонение DeltaE по шкале Color Checker, включающей в себя как широкий спектр цветов, так и оттенки серого, составило 4,89 при норме в 3,00.

В профессиональном режиме картинка приводится к стандарту sRGB. Цветовой охват об этом говорит уже явственно, хотя на оранжевых и красных оттенках совпадение неидеально. Цветовая температура эталонна (держится в районе 6 500 К), гамма не меняется, оставаясь на том же среднем уровне, кривые ведут себя так же. Среднее отклонение DeltaE по таблице Color Checker приближается к норме, но все же не попадает в ее границы — 4,10.

Звуковые способности у vivo Y53s вполне типичны для современного недорогого смартфона. Мини-джек на месте (пусть и с рядовым аудиоканалом), имеется Bluetooth с поддержкой профилей aptX, aptX Adaptive и LDAC. Внешний динамик монофонический, громкий, но без каких-то серьезных претензий на уровень звука.

В качестве аппаратной платформы в vivo Y53s используется MediaTek Helio G80, представленная в начале 2020 года и до сих пор не получившая большого распространения.

Mediatek Helio G80 состоит из восьми вычислительных ядер: двух ARM Cortex-A75 с тактовой частотой 2,0 ГГц и шести ARM Cortex-A55 с частотой 1,8 ГГц. За графику отвечает ARM Mali-G52 MC2 тактовой частотой 950 МГц. Технологический процесс — 12 нм (FinFET).

По своей производительности vivo Y53s не рвется в первые ряды: realme 8 или Xiaomi Redmi Note 10S получили платформу чуть помощнее — Medatiatek Helio G95, а Xiaomi POCO X3 NFC и вовсе может похвастать Qualcomm Snapdragon 732G. Но и лицом в грязь vivo Y53s тоже не бьет, заметно превосходя по производительности, например, vivo Y31 и тем самым соответствуя своему статусу старшей и более дорогой модели. Базовые задачи смартфон выполняет стабильно, пусть и не всегда молниеносно — например, приложение камеры он открывает примерно за 2,5 секунды. Игры будут работать более-менее все, просто не всегда с максимальными настройками. Геймерским смартфон не назовешь, но явной нехватки мощности во время пользования vivo Y53s не ощущаешь.

Отмечу завидную стабильность системы и хорошую работу охлаждения — стресс-тесты из пакета 3D Mark’s Wild Life практически не выявляют просадок кадровой частоты (к слову, Xiaomi POCO X3 NFC на графике нет, потому что он просто не участвовал в этом тесте, а не выдал на манер старших Xiaomi результат 0% из-за перегрева).

В CPU Throttling Test понижение тактовой частоты старших ядер уже более заметное (до 86 % от максимума), но тоже остается в пределах разумного. Средний уровень производительности составил 110 GIPS.

В vivo Y53s установлен флеш-накопитель емкостью 128 Гбайт с опцией расширить память картой microSD, для которой предоставлен выделенный слот — жертвовать одной из симок не надо. Оперативной памяти тут 8 Гбайт, причем можно добавить еще 4 Гбайт, «отобрав» их у накопителя. Для данной ценовой категории это очень много, мое уважение. Любопытно, что на официальном сайте указаны 6+2 Гбайт оперативки у vivo Y53s, но системная информация и специальный софт, установленный на гаджет, сообщают о другом.

⇡#Связь и беспроводные коммуникации

Производитель не указывает скорости, с которыми умеет работать встроенный LTE-модем, но серьезных просадок я не заметил — все примерно так, как и ждешь от смартфона этой ценовой категории. Все необходимые диапазоны поддерживаются, к 4G можно подключаться с обеих nano-SIM.

С беспроводными модулями у vivo Y53s все в порядке: тут и двухдиапазонный Wi-Fi, и Bluetooth 5.0, и NFC, и навигационный модуль c GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou и Galileo.

В vivo Y53s применен тройной модуль, выполненный по стандартной для недорогого смартфона схеме: «оригинальное» фокусное расстояние тут только одно, за него отвечает 64-мегапиксельная главная камера, ну а две другие камеры — это двухмегапиксельные макромодуль и датчик глубины, помогающий с размытием заднего плана при портретной съемке.

В единственной постоянно включенной в работу камере используется сенсор, выполненный по системе Quad Bayer, габаритами 1/1,97 дюйма с 64 мегапикселями (размер отдельного субпикселя — 0,7 мкм). Объектив — со стандартным фокусным расстоянием (примерно 26 эквивалентных миллиметров) и светосилой ƒ/1,8. С этой камерой работает фазовый автофокус. Оптическая стабилизация не предусмотрена.

Ультраширокий угол в камере vivo Y53s не предусмотрен, но двукратный зум этот смартфон по умолчанию предлагает — это, конечно, «гибридный» зум, который использует кроп от картинки, снятой с использованием всех доступных субпикселей (а не объединенных по четыре, как обычно), то есть от 64 мегапикселей. Картинка получается в целом неплохая — да, резкость подтягивается программным способом, отчего в деталях изображение может смотреться не слишком естественно, но на экране смартфона и в социальных сетях это не будет слишком заметно. При слабом освещении потери в качестве картинки уже бросаются в глаза, детализация падает сильно, а снять резкий кадр не всегда возможно.

Со стандартным же фокусным расстоянием такая проблема почти не стоит — несмотря на отсутствие стабилизации, главный модуль позволяет получить резкую картинку при любом свете, кроме совсем уж кромешной темноты. Другое дело, что эта резкость может быть нестабильной даже в идеальных по свету условиях — автофокус способен промахнуться и в простой ситуации. Также несколько раз я замечал артефакты с зоной нерезкости в самом центре кадра, но это связано с огрехами программной обработки. Они случаются нечасто, а в большинстве случаев на главную камеру можно получить хорошую картинку: с нормальными цветопередачей, детализацией и динамическим диапазоном (HDR отрабатывает как надо).

Есть и специальный ночной режим, но его работа почти незаметна: при просмотре кадров со смартфона постфактум порой не понятно, какой снимок сделан в стандартном режиме, а какой — в ночном. Слегка расширяется динамический диапазон, источники света прорабатываются чуть лучше, но на этом, пожалуй, все. Ночной режим доступен только со стандартным фокусным расстоянием. А самое обидное, что в vivo Y53s пропали фирменные ночные фильтры, эффектно тонирующие изображение.

По умолчанию главная камера снимает в разрешении 16 мегапикселей, но можно в любой момент переключиться на 64-мегапиксельный режим.

Как обычно у vivo, в портретном режиме по умолчанию не включено размытие заднего плана, его надо активировать отдельно (режим «Боке»). Фокусное расстояние в портретном режиме доступно одно, «зуммировать» приходится ногами. Разделение объекта и фона регулируемое, и производится оно корректно. Есть встроенный бьютификатор и даже система, дающая советы, как лучше расположить модель. Есть и несколько «световых» эффектов, позволяющих симулировать студийный свет или оставить цветную модель на черно-белом фоне, но они опять же находятся не в разделе «Портрет», а в общем разделе «Фото» — навигация в приложении чрезвычайно странная. Зато отдельная от портретного режима функция размытия позволяет применять его к иным объектам — например, при съемке животных.

В камере, отвечающей за макросъемку, стоит двухмегапиксельный сенсор и объектив светосилой ƒ/2,4. Автофокуса нет. Камера радует малой дистанцией фокусировки, позволяющей снять крайне небольшие объекты, и резкостью (причем даже при не очень хорошем освещении). На высокую детализацию при разрешении в два мегапикселя, конечно, рассчитывать не стоит.

Приложение камеры не меняется уже несколько поколений оболочки Funtouch — оно отличается уже упомянутой странной навигацией, где функции разнесены по разным вкладкам, а макросъемка и боке изгнаны в отдельную вкладку вместо размещения их в общей карусели. Набор функций стандартный — есть режим с ручными настройками, панорама, «живые» фото (наряду со статичной фотографией записывается короткий видеоролик), замедленная и интервальная съемка, а также режим съемки документов.

vivo Y53s

В видеосъемке возможностей минимум: видео можно писать в предельном разрешении Full HD при 30 кадрах в секунду, есть фильтры (тонирование картинки), бьютификатор при съемке видеопортретов (искусственное боке в этом режиме недоступно). Стабилизация отсутствует. Все очень скромно.

Фронтальная камера при этом достойная: 16 мегапикселей, ƒ/2,0, но без автофокуса и вспышки. Фокус выставлен корректно, селфи получаются резкими, фокусное расстояние удачное. Есть размытие заднего плана, работает оно нормально. Бьютификатор тоже на месте.

В vivo Y53s установлен аккумулятор емкостью 19 Вт·ч (5000 мА·ч, 3,8 В). Этого хватает, чтобы смартфон с относительно крупным экраном, но при этом с энергоэффективной платформой работал на одном заряде весь день.

В нашем традиционном тесте с воспроизведением Full HD-видео на максимальной яркости, с включенными обновлениями и уведомлениями, vivo Y53s продержался чуть менее 12 часов — для смартфона с ЖК-экраном хороший показатель.

Для зарядки используется порт USB Type-C, поддерживается система быстрой зарядки мощностью 33 Вт. На заполнение аккумулятора до 100 % с ее использованием уходит около часа. Беспроводная зарядка не поддерживается.

У vivo получается уверенно гнуть свою линию даже в условиях штормового рынка — компания выпускает умеренные смартфоны в фирменном стиле: с явными достоинствами (здесь это главная камера, хорошая автономность в сочетании с быстрой зарядкой, много оперативной памяти), но без какого-то особенного блеска — например, аппаратная платформа здесь вполне рядовая, дизайн мы уже видели на vivo Y31, экран только на 60 Гц, на широкоугольную камеру производитель не расщедрился, расстраивают возможности и качество видеосъемки. Тем не менее при наличии хорошей скидки (а на это vivo вполне способна) или при постепенном проседании цены vivo Y53s может стать интересным выбором.

Достоинства:

единый дизайн-код смартфонов vivo;

крупный экран с Full HD-разрешением;

достойная автономность и быстрая зарядка;

выделенный слот для карты памяти;

много оперативной памяти (8+4 Гбайт);

мини-джек и Bluetooth с поддержкой профилей aptX и LDAC;

хорошее качество съемки на главную камеру.

Недостатки: