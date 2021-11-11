Обзор Honor 50: возвращение смартфонов Honor – с сервисами Google

Сказать, что Honor 50 стал сенсацией, — значит очень сильно приукрасить события. Несмотря на затянувшийся процесс согласования разрешений на использование программного обеспечения с Google (еще весной от представителей компании я получал информацию, что смартфон выйдет в ближайшие месяцы), сама по себе модель была представлена на китайском рынке еще в конце июня. Примерно тогда она должна была доехать и до нас, но бюрократические издержки оказались сильнее. Однако наконец это свершилось.

Honor 50 – смартфон верхнего среднего класса (35-50 тысяч рублей, у подножия горы флагманов), который до осени практически пустовал. Но представленные буквально подряд realme GT, Xiaomi 11T Pro, Huawei nova 9 и Motorola Edge 20 Pro (обзор готов, выйдет в ближайшее время) создали неплохую «массовку» для претендента на корону в этом сегменте. Аппаратно — да что уж там, и внешне — Honor 50 очень близок к Huawei nova 9: Qualcomm Snapdragon 778G, 6/8+128/256 Гбайт (да, есть несколько версий), OLED-дисплей диагональю 6,57 дюйма с разрешением 2340 × 1080 точек, батарея на 4300 мА·ч. Но тут использована другая система камер (главный модуль на 108 мегапикселей, чуть иная фронталка на 32 мегапикселя). И конечно, полностью другое программное обеспечение.

Honor 50 Honor 30 Pro+ Motorola Edge 20 Pro Huawei nova 9 realme GT Дисплей 6,57 дюйма, OLED,

2340 × 1080 точек, 392 ppi, емкостный мультитач, 120 Гц 6,57 дюйма, OLED, 2340 × 1080 точек, 392 ppi, емкостный мультитач 6,7 дюйма, AMOLED,

2400 × 1080 точек, 385 ppi, емкостный мультитач, 144 Гц 6,57 дюйма, OLED,

2340 × 1080 точек, 392 ppi, емкостный мультитач, 120 Гц 6,43 дюйма, Super AMOLED,

2400 × 1080 точек, 409 ppi, емкостный мультитач, 120 Гц Защитное стекло Нет информации Нет информации Corning Gorilla 5 Нет информации Нет информации Процессор Qualcomm Snapdragon 778G: восемь ядер (4 × Kryo 670, частота 2,4 ГГц + 4 × Kryo 670, частота 1,8 ГГц) HiSilicon Kirin 990 5G: восемь ядер (2 × ARM Cortex-A76, частота 2,86 ГГц + 2 × ARM Cortex-A76, частота 2,36 ГГц + 4 × ARM Cortex-A55, частота 1,95 ГГц); архитектура HiAI; 5G-модем Qualcomm Snapdragon 870: одно ядро Kryo 585 частотой 3,2 ГГц, три ядра Kryo 585 частотой 2,42 ГГц, четыре ядра Kryo 585 частотой 1,8 ГГц Qualcomm Snapdragon 778G: восемь ядер (4 × Kryo 670, частота 2,4 ГГц + 4 × Kryo 670, частота 1,8 ГГц) Qualcomm Snapdragon 888: одно ядро Kryo 680 частотой 2,84 ГГц, три ядра Kryo 680 частотой 2,42 ГГц, четыре ядра Kryo 680 частотой 1,8 ГГц Графический контроллер Adreno 642L ARM Mali-G76 MP16 Adreno 650 Adreno 642L Adreno 660 Оперативная память 6/8 Гбайт 6/8 Гбайт 6/8/12 Гбайт 8 Гбайт 8/12 Гбайт Флеш-память 128/256 Гбайт 128/256 Гбайт 128/256 Гбайт 128/256 Гбайт 128/256 Гбайт Поддержка карт памяти Нет Да (только NM) Нет Нет Нет Разъемы USB Type-C USB Type-C USB Type-C USB Type-C USB Type-C, 3,5 мм SIM-карты Две nano-SIM Две nano-SIM Две nano-SIM Две nano-SIM Две nano-SIM Сотовая связь 2G GSM 850/900/1800/1900 МГц

CDMA 800 GSM 850/900/1800/1900 МГц GSM 850/900/1800/1900 МГц GSM 850/900/1800/1900 МГц

CDMA 800 GSM 850/900/1800/1900 МГц

CDMA 800 Сотовая связь 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц

CDMA 2000 HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц Сотовая связь 4G LTE: диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66 LTE: диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 LTE Cat.18 (1200/150 Мбит/с): диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 66 LTE: диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66 LTE: диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 34, 38, 39, 40, 41 Сотовая связь 5G SA/NSA: 1, 3, 7, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA: 1, 3, 41, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub-6: 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 41, 66, 77, 78 Нет SA/NSA: 1, 3, 28, 41, 77, 78, 79 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/6 802.11a/b/g/n/ac/ax 802.11a/b/g/n/ac/6 802.11a/b/g/n/ac/6 802.11a/b/g/n/ac/6 Bluetooth 5.2 5.1 5.1 5.2 5.2 NFC Есть Есть Есть Есть Есть Навигация GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS GPS (два диапазона), A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC GPS (два диапазона), A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo GPS (два диапазона), A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo Датчики Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Сканер отпечатков пальцев Есть, на экране Есть, на экране Есть, на боковой клавише Есть, на экране Есть, на экране Основная камера Четверной модуль: 108 + 8 + 2 + 2 Мп, ƒ/1,9 + ƒ/2,2 + ƒ/2,4 + ƒ/2,4, фазовый автофокус с главной камерой, одинарная светодиодная вспышка Четверной модуль, 50 + 16 + 8 + 2 Мп, ƒ/1,9 + ƒ/2,2 + ƒ/3,4, гибридный автофокус, оптический стабилизатор с главным и телефотомодулями, светодиодная вспышка Тройной модуль: 108 Мп, ƒ/1,9 + 8 Мп, ƒ/3,4 + 16 Мп, ƒ/2,2, фазовый автофокус с главной и телефотокамерами, оптический стабилизатор на телефотокамере, пятикратный оптический зум, светодиодная вспышка Четверной модуль: 50 + 8 + 2 + 2 Мп, ƒ/1,9 + ƒ/2,2 + ƒ/2,4 + ƒ/2,4, фазовый автофокус с главной камерой, одинарная светодиодная вспышка Тройной модуль: 64 Мп, ƒ/1,8 + 8 Мп, ƒ/2,3 + 2 Мп, ƒ/2,4, фазовый автофокус c главной камерой, двойная светодиодная вспышка Фронтальная камера 32 Мп, ƒ/2,2, фиксированный фокус, без вспышки Двойной модуль: 32 + 8 Мп, ƒ/2,0 + ƒ/2,2, фиксированный фокус, без вспышки 32 Мп, ƒ/2,3, фиксированный фокус, без вспышки 32 Мп, ƒ/2,0, фиксированный фокус, без вспышки 16 Мп, ƒ/2,5, фиксированный фокус, без вспышки Питание Несъемный аккумулятор: 16,34 Вт·ч (4300 мА·ч, 3,8 В) Несъемный аккумулятор: 15,2 Вт·ч (4000 мА·ч, 3,8 В) Несъемный аккумулятор: 17,1 Вт·ч (4500 мА·ч, 3,8 В) Несъемный аккумулятор: 16,34 Вт·ч (4300 мА·ч, 3,8 В) Несъемный аккумулятор: 17,1 Вт·ч (4500 мА·ч, 3,8 В) Размер 160 × 73,8 × 7,8 мм 160,3 × 73,6 × 8,4 мм 163 × 76 × 8 мм 160 × 73,7 × 7,8 мм 158,5 × 73,3 × 8,4/9,1 мм Масса 175 граммов 190 граммов 185/190 граммов 175 граммов 186 граммов Защита корпуса Нет IP54 (брызгозащита) IP52 Нет Нет Операционная система Android 11, оболочка Magic UI 4.2 Android 10, оболочка Magic UI 3 Android 11 Android 10, оболочка EMUI 12 Android 11, оболочка Realme UI Актуальная цена 34 990 рублей за версию 6/128 Гбайт, 39 990 рублей за версию 8/128 Гбайт, 44 990 рублей за версию 8/256 Гбайт Нет в продаже 47 990 рублей за версию 12/256 Гбайт 39 999 рублей 37 890 рублей

⇡#Дизайн, эргономичность и программное обеспечение

Honor 50 выглядел бы вполне по-флагмански, если бы не габариты — сегодня смартфон с экраном менее 6,7 дюйма практически не пускают в высшее общество. Но все остальное при нем: изогнутый по краям экран в сочетании с такой же спинкой, которые не только создают иллюзию очень тонкого корпуса, но и позволяют более комфортно держать смартфон; закаленное стекло спереди и сзади; экранный сканер отпечатков; оригинальный блок камер; отсутствие выреза (в наше время, правда, уже и «бюджетники» могут щегольнуть отверстием вместо моноброви).

Можно было бы сказать, что Honor 50 оформлен в духе времени, но как такового духа сегодня, пожалуй, не существует — все похожи, но в мелочах каждая компания ищет свой путь. К пути Honor вопросов нет — все в этом гаджете уместно, выглядит он отлично.

Разве что переливающаяся глянцевая спинка, которая здесь выбрана вместо все чаще встречающегося матового покрытия, очень легко покрывается отпечатками и, само собой, скользит — как в руке, так и с любой недостаточно ровной поверхности. Традиционный совет — сразу убирайте смартфон в чехол, благо он есть в комплекте (сделан из прозрачного силикона, не прячущего яркий облик гаджета).

В России Honor 50 представлен в четырех цветах: полночный черном, изумрудно-зеленом, «мерцающий кристалл», «перламутровый лого». Нам на тест достался изумрудно-зеленый, самым же оригинальным и интересным видится «перламутровый лого» со спинкой, испещренной надписями "HONOR" в прихотливом порядке. Наследник Honor 30 Pro+ с его гигантским логотипом.

Толщина Honor 50 – 7,8 мм (компания настаивает на большем количестве знаков после запятой — 7,78). Есть смартфоны и тоньше, но ощущения от гаджета, повторюсь, хорошие: у него относительно компактный и сбалансированный корпус, который не выпирает из кармана. Рамки смартфона, кстати, сделаны из пластика, а не из металла, что, впрочем, не слишком сказывается на восприятии устройства.

Функциональные элементы более-менее стандартны: мини-джека нет, две физические клавиши на правой грани, слот для SIM-карт, порт USB Type-C и динамик — на нижней.

Сканер отпечатков пальцев расположен под поверхностью экрана — использован традиционный для таких решений оптический сенсор (не распознающий прикосновение жирного или влажного пальца), в меру быстрый и в меру точный: не всегда срабатывает с первого раза, но случаев, когда приходилось вводить PIN-код из-за превышения количества попыток ввода, у меня не было. Имеется и система идентификации лица на основе фронтальной камеры без дополнительных сенсоров — она срабатывает еще быстрее. Но надежность такого метода идентификации пользователя, конечно, страдает, хотя обмануть фотографией камеру у меня не получилось.

Honor 50. UI

Honor 50 работает на основе полноценного Android 11 с оболочкой Magic UI 4.2. Полноценного — это значит с сервисами Google и магазином Google Play. Расположенный на главном экране «Магазин Honor» — это не собственный магазин приложений, который остался как напоминание о двух годах без Google, а онлайн-магазин физических гаджетов Honor. Что же до системы, то это самый обыкновенный Android, просто с фирменной оболочкой — которая, кстати, уже двинулась в другую сторону, нежели EMUI от Huawei. Здесь единая шторка с уведомлениями и быстрыми настройками, чуть отличается дизайн, иной набор тем рабочего стола… и почему-то нет поиска по приложениям. Но его можно включить, изменив тип рабочего стола с обычной «карусели» на экран приложений (на манер классического Android).

Еще одна отличительная черта Magic UI – большое число предустановленного софта, причем как собственного или российского, из обязательного списка Минцифры (все эти приложения собраны в папочке на первом экране, и при первоначальной настройке большую их часть можно не устанавливать на смартфон), так и дополнительного, с партнерскими приложениями. Объем немалый, но ненужное никто не помешает удалить. Также стоит сказать про фирменные функции вроде быстрой передачи файлов при помощи Honor Share или совместимости со сторонними устройствами при помощи функции «Мультиэкран». В целом оболочка быстрая и ладная, без какого-либо раздражающего китайского акцента — со смартфоном приятно иметь дело.

⇡#Дисплей и звук

Honor 50 получил OLED-дисплей диагональю 6,57 дюйма и разрешением 2340 × 1080 точек (формат – 19,5:9). Плотность пикселей — 392 ppi.

Экран поддерживает частоту обновления 120 Гц, причем по умолчанию в настройках установлена динамическая частота — смартфон сам решает, когда удерживать 60 Гц, а когда делать картинку плавнее. Пользоваться гаджетом в этом режиме приятнее, чем с фиксированными шестьюдесятью герцами, но не сказал бы, что батарея сильно экономится — кажется, 120 герц выставлены почти всегда. Из других свойств экрана отмечу свободные углы обзора и качественное олеофобное покрытие (причем как спереди, так сзади — оттирать отпечатки пальцев несложно).

Измеренный максимальный уровень яркости (измерение производится при искусственном освещении лампами накаливания) составляет 581 кд/м2 – для OLED уровень очень высокий.

В настройках экрана можно включить защиту зрения (режим с максимально теплыми цветами), отрегулировать разрешение (HD, Full HD или «умное» разрешение, когда смартфон сам выбирает между ними), задать масштаб, размер шрифтов, спрятать за темной шторкой отверстие для фронталки (причем в настройках изображен крупный вырез — картинку явно как создали, так и не меняли уже несколько выпусков оболочки), установить темный или светлый режим. Специального режима, снижающего ШИМ (пусть и ценой разрешения), нет, но мерцание на низкой яркости не слишком заметно и так. Зато можно менять цветопередачу: выбрать между двумя профилями — обычным и ярким — и выставить цветовую температуру. Я измерил цветопередачу в обоих предустановленных профилях без индивидуальной подстройки температуры.

По умолчанию экран Honor 50 работает в обычном режиме цветопередачи — с прицелом на пространство sRGB, хотя по факту цветовой охват получается чуть шире. Средняя гамма составляет 2,14 (с несколько «пляшущими» в светлых тонах кривыми). Цвета достаточно теплые, но все же чуть-чуть холоднее нормы — на уровне 7 000 К. Среднее отклонение DeltaE по расширенной палитре Color Checker (оттенки серого + широкий набор цветовых оттенков) далеко от нормы — 5,36 при верхней границе нормы в 3,00.

В ярком режиме цветопередачи Honor 50 цветовой диапазон превышает рамки стандарта DCI-P3. Гамма та же — 2,13. Цветовая температура повышена сильнее — до 7 500-8 000 К. Среднее отклонение по палитре Color Checker составляет 4,75 — неожиданно лучше, чем в стандартном режиме.

Honor 50 лишен аналогового аудиоразъема, но с беспроводной передачей звука полный порядок: Bluetooth 5.2 с поддержкой профилей LDAC, aptX, aptX HD. Внешний динамик монофонический, находится на нижней грани – громкий, но без особенного качества звучания. Ну и сам факт монофонии несколько расстраивает: в этом классе стерео — уже признак хорошего и относительно общепринятого тона.

Honor 50 сделан на базе аппаратной платформы Qualcomm Snapdragon 778G с активированным 5G-модемом.

Qualcomm Snapdragon 778G — платформа среднего класса с восемью ядрами Kryo 670. Четыре производительных (Kryo 670 Gold) выполнены на основе ARM Cortex-A78 и обладают тактовой частотой 2,2 ГГц, а четыре энергоэффективных (Kryo 670 Silver) – на ARM Cortex-A55 с частотой 1,8 ГГц. Графическая подсистема — Adreno 642L с поддержкой Vulkan 1.1, OpenGL 3S 3.1, OpenCL 2.0 FP, HDR10+ и HDR10. Чип изготавливается по 6-нанометровой технологии.

По производительности Honor 50 ожидаемо отстает от флагманов с Snapdragon 888 или Snapdragon 870, но отрывается от смартфонов с платформой среднего класса прошлого поколения — Snapdragon 720G (ее на графике представляет vivo V21). По сути, смартфон позволяет играть во все современные игры при высокой кадровой частоте и с максимальными графическими настройками, но не дает запаса на несколько лет вперед — грубо говоря, мощность достаточная, но не избыточная, как у флагманских платформ. Операционная система работает быстро, приложения открываются тоже почти мгновенно.

У Honor 50 нет проблем с охлаждением, а у платформы — с тепловыделением, в отличие от Snapdragon 888. Обратите внимание на Xiaomi 11T Pro – это не отсутствие результата на диаграмме, а понижение частоты до 0 % из-за перегрева. В ресурсных тестах из пакета 3D Mark’s Wild Life заметного снижения тактовой частоты Honor 50 не показывает.

В CPU Throttling Test тактовая частота понижается на 5 %, что тоже не назвать сколько-нибудь значимой проблемой (да и вообще проблемой не назвать). Средняя производительность в бенчмарке — 221 GIPS.

Honor 50 поставляется в Россию с 6 или 8 Гбайт оперативной памяти и с накопителем на 128 или 256 Гбайт. Слот для карты памяти не предусмотрен, так что в первую очередь я бы рассматривал версию с четвертью терабайта на борту.

⇡#Связь и беспроводные коммуникации

В Honor 50 имеется двойной слот для nano-SIM. Используется LTE-модем 12-й категории (скорость скачивания — 600 Мбит/с, скорость передачи данных — 150 Мбит/с), все необходимые диапазоны поддерживаются. 5G-модем не поддерживает миллиметровые частоты или n7/n79, но работает в диапазоне n78, что позволяет смартфону работать в пилотных зонах покрытия 5G в России.

Беспроводные соединения: Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax (да, с поддержкой Wi-Fi 6), Bluetooth 5.2, NFC (с поддержкой Google Pay, конечно), навигационный модуль с поддержкой двухпозиционного GPS (A-GPS), а также ГЛОНАСС, QZSS, BeiDou и Galileo.

В Honor 50 стоит квадрокамера с более-менее стандартными для этого класса характеристиками: главный модуль на 108 мегапикселей + широкоугольная камера на 8 мегапикселей + двухмегапиксельные макрокамера и датчик глубины.

Главная камера получила сенсор Samsung ISOCELL HM2: 108 мегапикселей с расположением датчиков по системе Nona Bayer (группировка по 9 — то есть по умолчанию Honor 50 снимает с разрешением 12 мегапикселей), габариты сенсора (1/1,52 дюйма, размер отдельного пикселя — 0,7 мкм). К нему в пару установлен объектив со светосилой ƒ/1,9 и эквивалентным фокусным расстоянием 26 мм. Автофокус — фазовый, оптического стабилизатора нет. В широкоугольной камере используется сенсор OmniVision OV8856: разрешение — 8 мегапикселей, габариты — 1/4 дюйма (размер отдельного пикселя — 1,12 мкм), объектив получил эквивалентное фокусное расстояние 17 мм (угол обзора составляет примерно 120 градусов), светосилу ƒ/2,2 и не получил автофокуса.

На главном экране съемки Honor 50 предлагает переключаться между расширенным и стандартным углами обзора, а также двукратным зумом — как обычно в смартфонах с нестандартным расположением пикселей (по четыре в Quad Bayer или по девять в Nona Bayer) для зума берется кроп от снимка с максимальным разрешением. В данном случае, благодаря повышенному разрешению и нормальным алгоритмам обработки, картинка при нормальном освещении получается реально практически без потерь — хорошая детализация, приличный динамический диапазон, при этом контурная резкость выглядит естественно, без перебора. Перебор проявляется при недостаточном освещении — смартфон добирает падающую естественным путем детализацию как раз за счет контурной резкости, так что в глазах немного рябит, но в любом случае картинка остается удобоваримой.

А вот широкоугольная камера не очень хороша: не хватает резкости по всей поверхности кадра даже при дневной съемке, а ночью она просто не позволяет рассчитывать на высокое качество снимков. Главная же камера, в свою очередь, не дает в себе усомниться при самом разном освещении и в различных сюжетах — благодаря обработке при помощи нейросетей (полностью эту обработку отключить нельзя, как нельзя и снимать на Honor 50 в RAW) динамический диапазон весьма широкий, детализация отличная, автофокус работает, процент брака кадров даже при ночной съемке низкий — обратите внимание на неплохо проработанное (пусть и «шумное») небо в ночных кадрах выше.

На Honor 50 доступен программный зум вплоть до десятикратного, причем уровень съемки в этом случае оказывается приемлемым — говорить всерьез о художественных достоинствах фото не приходится, но качество выше, чем, к примеру, у Huawei nova 9, для которого десятикратный зум заявлен едва ли не как родной.

Как я уже отмечал выше, при активации режима Hi-Res можно получить снимки разрешением 108 мегапикселей. Пример — выше.

Ночной режим в Honor 50 доступен для двух фокусных расстояний — стандартного и двукратного зума. Смартфон стандартно требуется на несколько секунд (как правило, на четыре) задержать на объекте съемки — за это время он снимает серию фотографий с различной экспозицией и объединяет их затем в одну, с расширенным динамическим диапазоном, более высокой насыщенностью, яркостью и детализацией в тенях. Работает режим хорошо, но, конечно, порой выдает слишком неестественную картинку — ночью рекомендую снимать как в режиме по умолчанию, так и в ночном и затем выбирать более удачную постобработку.

Третья камера отвечает исключительно за макросъемку. Это двухмегапиксельный модуль светосилой ƒ/2,4, позволяющий снимать с расстояния в 4 см от объекта. Но не далее – фокус фиксирован как раз на этом расстоянии, поменять невозможно. В итоге снимать на эту камеру непросто, приходится очень аккуратно подбирать расстояние. Сама по себе камера средняя, при слабом освещении (даже дневном, но в тенистом лесу, например) получить резкую картинку затруднительно, также камере не хватает детализации.

Четвертая камера – еще один двухмегапиксельный модуль, который помогает в портретном режиме при искусственном размытии фона (но не TOF-камера). Боке смартфон рисует неплохо, но в темноте может не слишком корректно обрабатывать зону резкости/нерезкости, убирая детализацию с лица, как на втором фото в верхнем ряду из приведенных выше. Причем в портретном режиме предлагается два фокусных расстояния (обычное и двукратный гибридный зум — второе фото в нижнем ряду), но искусственное боке доступно только для стандартного фокусного расстояния. Есть и бьютификатор.

Приложение камеры такое же, как и в прошлых смартфонах на Magic UI, — с нормальной навигацией и привычным набором функций. Съемки в RAW или фильтров при съемке видео, к примеру, тут нет, зато есть возможность принудительно включить «стандартный», а не нейросетевой HDR и получить еще более расширенный динамический диапазон на фото. Также приложение характеризуется неудачно реализованным ползунком регулировки зума, особенно при видеосъемке. В случае фото можно переключаться между доступными фокусными расстояниями, просто касаясь значка.

Honor 50

Honor 50 умеет снимать 4K-видео с частотой до 30 кадров в секунду, Full HD — с частотой до 60 кадров в секунду, причем в обоих случаях будет работать цифровая стабилизация (довольно неплохая). Переключаться между широкоугольной и главной камерами во время съемки видео нельзя. Зато можно между тыльной и фронтальной в специальном режиме «Мультивидео» — в нем смартфон способен одновременно снимать на обе эти камеры, с зумом и без зума (на одном экране), в режиме «картинка в картинке» и так далее, причем переключаться между этими режимами можно на лету (в Full HD-разрешении). Но опять же съемка на широкоугольную камеру здесь заблокирована. Однако сам режим весьма интересный, особенно для блогеров. Также имеется режим «История», в котором смартфон предлагает сделать несколько коротких видео по шаблону на тыльную и/или фронтальную камеру и объединяет их в клип с фиксированной музыкой. Также при съемке видео доступна бьютификация, а вот размытия заднего плана нет.

Фронтальная камера получила 32-мегапиксельный сенсор с объективом светосилой ƒ/2,2, без автофокуса и вспышки. Это Quad Bayer-сенсор — по умолчанию съемка ведется в разрешении 8 Мп, а повышенное разрешение используется для возможности получить снимки с двух фокусных расстояний. Разница между ними невелика, но заметна. Имеется искусственное размытие заднего плана и бьютификатор. Качество съемки хорошее, причем даже при искусственном свете — ночью в городе можно получить эффектные селфи.

Honor 50 получил батарею емкостью 16,34 Вт·ч (4300 мА·ч, 3,8 В). Кажется, что баланс между габаритами и емкостью батареи найден хороший, но, к сожалению, весы все же качаются в сторону недостаточной автономности. При динамической частоте обновления экрана заряда с трудом хватает на полный день. Логично, что при пользовании смартфоном в интенсивном режиме его может не хватить уже на световой день — надо будет либо устанавливать более низкую частоту, либо таскать с собой пауэрбанк.

При этом с равномерной нагрузкой смартфон справляется нормально. В нашем традиционном тесте с воспроизведением Full HD-видео на максимальной яркости, с включенным Wi-Fi и уведомлениями (с «динамической» частотой экрана), смартфон показал неожиданно хороший результат — почти 16 часов. Как минимум в никуда энергия здесь не утекает.

Для зарядки используется актуальный порт USB Type-C (стандарта USB 2.0) и фирменная система быстрой зарядки Honor Super Charge мощностью 66 Вт, которая позволяет зарядить батарею полностью за 50 минут. Батарея, кстати, разделена на два независимых блока, что позволяет избежать перегрева и снизить износ при столь высоком напряжении. Беспроводная зарядка не поддерживается.

Honor наконец вернулась на рынок смартфонов и обещает уже в ближайшее время вернуть себе потерянную долю — она упала с 25 % практически до нуля. И кажется, что с такой ценовой политикой все у Honor получится. Honor 50 при стартовой цене в 35 тысяч рублей (пусть и за версию 6+128 Гбайт) выглядит крайне аппетитно, прямых конкурентов у него нет, кроме, пожалуй, realme GT/GT Master Edition. Остальные либо мощнее, но заметно дороже, либо, наоборот, ощутимо слабее. Добавим сюда еще корпус со сбалансированными габаритами и интересным дизайном, хорошую главную камеру (хотя «ширик» подкачал), быстрый OLED-дисплей и быструю же зарядку (при средненькой автономности). И полноценный Android c Google-сервисами. Очень хорошее возвращение, Honor.

Достоинства:

тонкий и легкий корпус с интересным дизайном;

изогнутый OLED-экран с частотой 120 Гц;

хорошее качество съемки на главную камеру;

качественная фронтальная камера;

неплохая производительность при отсутствии проблем с троттлингом;

быстрая зарядка.

Недостатки: