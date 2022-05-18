Не рутовать. Как отключить рекламу в смартфонах Xiaomi на MIUI 13 простейшими методами

Отношение к вшитой в оболочку смартфона рекламе у большинства, как правило, однозначное: «Я деньги платил не за что, чтобы рекламу смотреть!» Тем более что производитель эту особенность своего гаджета не прописывает в рекламных материалах. Лишь увидев «рекомендованные программы» или «рекомендованные действия» в том или ином системном приложении, понимаешь: вот почему устройство стоило дешевле аналогов! И грешит этим не только Xiaomi – подобные «рекомендации» (порой и в более грубой форме) можно встретить, например, в смартфонах TECNO и Infinix, в какой-то мере — в аппаратах Huawei и Honor (но в рамках фирменных магазинов приложений). Однако то, что Xiaomi такая не одна, не делает жизнь обладателей смартфонов на MIUI с рекламными блоками намного приятнее.

Впрочем, хардкорных случаев, вроде баннеров, которые появляются прямо в галерее при просмотре фото или на панели уведомлений, больше нет — нынче Xiaomi действует куда более мягко и «нативно». Различные «рекомендации» можно встретить в фирменном сервисе с приложениями Mi Picks (ранее — Get Apps), системных приложениях (где они выдаются за советы по уходу за смартфоном), приложениях Mi Video и Mi Music (рекомендации оттуда к просмотру/прослушиванию действительно попадают в ленту на панели уведомлений) и некоторых других, не всегда очевидных местах. MIUI старается не раздражать пользователя — но если все же раздражает, то воспользуйтесь инструкциями из этой статьи и избавьтесь от рекламы полностью. Получать рут-права и совершать какие-то специфические операции со смартфоном для этого не надо — все, о чем мы говорим в материале, можно совершить, просто покликав по настройкам устройства. Речь пойдет о последней версии фирменной оболочки — MIUI 13.

⇡#Забираем авторизацию у встроенной рекламной службы

Отозвать разрешение у встроенной службы показа рекламы — первое и главное действие в деле освобождения от рекламы. В приложениях и отдельных службах Xiaomi открыто указывает на рекламные настройки и позволяет их отключить вручную, о чем мы и поговорим ниже, но есть еще общая рекламная служба, собирающая информацию о действиях пользователя и «пронизывающая» систему рекламой. Она скрывается под не сразу понятной аббревиатурой MSA, означающей MIUI System Ads, что можно перевести как «реклама в системе MIUI».

Найти и отключить ее можно по следующему адресу: «Настройки» > «Пароль и безопасность» > «Доступ к личным данным». Также какие-то пользователи рекомендуют снять галочку и с находящейся рядом службы MIUI Daemon, но это, судя по всему, излишнее действие — данная служба собирает информацию о действиях пользователя в сервисных целях, а не в рекламных. Однако при желании можете отключить и ее — на пользовательском опыте это не скажется.

Также стоит отметить, что по каким-то причинам MSA не всегда получается отключить с первой попытки — стоит зайти и проверить, осталась ли галочка снятой после перезагрузки гаджета, например. И возможно, снять повторно — это уже точно должно сработать.

После отключения MSA большая часть рекламы в смартфонах Xiaomi должна исчезнуть. Но в каких-то приложениях она останется — надо пробежаться по ним и отключить показ рекламы вручную.

Если вы решили оставить рекомендации в MIUI, но не хотите, чтобы смартфон собирал персональную информацию, можно сделать и так. Делается это по адресу: «Настройки» > «Пароль и безопасность» > «Конфиденциальность» > «Рекламные службы». И там уже отключаете персонализированную рекламу.

⇡#Отключаем персонализацию рекламы от Google

Раз уж мы занялись отключением рекламы в MIUI, можно заодно вырубить персонализацию рекламы от Google в ее же собственных сервисах.

Сделать это можно по адресу: «Настройки» > «Конфиденциальность» > «Реклама». Там снимаем галочку с пункта «Отключить персонализацию рекламы». Выключить рекламу совсем не получится — такой опции не существует, о чем система напомнит, когда вы отключите персонализацию.

⇡#Отключаем рекламу на рабочем столе MIUI

Перейдем к конкретным приложениям и местам, где могут появляться «рекомендации» в MIUI. Иногда они вылезают прямо на экране недавно открытых приложений телефонов Xiaomi. Чтобы этого не происходило, надо отключить рекламу на рабочем столе.

Это делается по адресу: «Настройки» > «Рабочий стол». Внизу находим пункт «Показывать предложения» и снимаем галочку.

⇡#Избавляемся от рекламы в папках на рабочем столе MIUI

Но не вся реклама убирается с рабочего стола таким способом — система сложная и многоступенчатая. Если мы откроем какую-нибудь папку, например «Игры» или «Другие», то увидим, что наряду с уже установленными приложениями в ней может висеть ряд рекомендованных к установке программ. А может уже и не висеть — в некоторых случаях отключения MSA достаточно.

Если же вы все-таки это видите, коснитесь названия открытой папки как бы для переименования — и увидите переключатель «Рекомендуемое сегодня». Выключаете — и больше не видите рекомендаций.

⇡#Убираем рекламу в магазине Mi Picks

Это, скорее всего, основной путь заработка Xioami на рекламе, встроенной в смартфоны компании, — торговать рекомендациями различных приложений в своем магазине. Как спрут, эти рекомендации охватывают всю систему, и по большей части эту проблему мы решили, отключив MSA. Но можно убрать рекламу и внутри самого Mi Picks (он же Get Apps).

Для этого в приложении надо внизу найти пункт «Инструменты», там коснуться шестеренки в верхнем правом углу, далее найти пункт «Конфиденциальность» и уже там снять галочку возле пункта «Персональные рекомендации».

⇡#Отключаем рекламу из окна установки приложений в MIUI

Какая-то реклама также может встречаться даже в окне установки приложения, когда MIUI извещает о том, что система проверила программу и ей можно пользоваться.

Избавляемся от нее, коснувшись шестеренки в правом верхнем углу и затем сняв галочку с пункта «Получать рекомендации».

⇡#Отключаем рекламу в системных приложениях Xiaomi

Безопасность. Вообще, реклама в разделе, посвященном безопасности пользователя, — это довольно ироничная штука.

Отключить «рекомендации» здесь можно, коснувшись, как обычно, значка шестеренки в верхнем правом углу и затем деактивировав пункт «Получать рекомендации». Можно это сделать и для «вложенного» пункта «Очистка». Выбрав его, находим опять же шестеренку и тот же пункт — и деактивируем его здесь тоже.

Загрузки. Хотелось бы сослаться на опыт отключения рекламы в разделе «Безопасность», но на самом деле в разных системных приложениях это реализовано чуть по-разному.

«Рекомендации» в приложении «Загрузки» убираются так: в правом верхнем углу ищем значок в виде трех вертикально расположенных точек, далее выбираем пункт «Настройки» и уже там находим знакомое «Получать рекомендации». Отключаем.

Темы. В приложении «Темы» тоже все самобытно. Чтобы избавиться от рекламы здесь, нужно проделать иной путь.

В нижнем правом углу выбираем значок человека, далее ищем пункт «Настройки» и там отключаем сразу два пункта: «Показывать рекламу» и «Персональные рекомендации».

Проводник. Здесь отключение встроенной рекламы спрятано чуть глубже и хитрее.

Находим в левом верхнем углу значок в виде трех полосок и далее следуем путем «Настройки» > «Информация». К слову, в моем случае галочка с «Получать рекомендации» была убрана по умолчанию. Может, и в вашем случае будет так же, но все-таки проверьте.

Mi Video. И наконец, два наиболее рекламоемких приложения — встроенные сервисы для поиска и просмотра видео или прослушивания музыки. Их можно при желании просто удалить, но если вы планируете ими пользоваться, то можете это делать, отключив встроенную рекламу. Начнем с видео.

В нижнем правом углу находим значок «Профиль», в открывшемся окне — значок шестеренки в правом верхнем углу, там — находим переключатели «Онлайн рекомендации» и «Персональные рекомендации». Первые можно отключить только на 90 дней, затем они включатся снова — но их опять можно будет выключить, и так неограниченное число раз.

Музыка. И наконец, приложение «Музыка».

Здесь надо отыскать в левом верхнем углу главного экрана значок с двумя ползунками. На открывшемся экране выбираем «Настройки», далее — «Расширенные настройки» и там уже пункт «Показывать рекламу».

Также рекламу раньше можно было встретить в системном браузере, но в MIUI 13 мне его найти не удалось — вероятно, Xiaomi отказалась от собственного веб-обозревателя. Если же у вас он есть, проделайте путь «Профиль» > «Настройки» > «Дополнительные настройки» и отключите «Показывать рекламу».

Если телефоны китайского гиганта вам в целом нравились, но отпугивали наличием рекламы в интерфейсе, то после прочтения этой статьи можете смело покупать новый Redmi — теперь вы знаете, как отключить рекламу в смартфонах Xiaomi. Отдельно отметим, что для всех перечисленных в статье действий не требуются права суперпользователя или еще какие-то нестандартные манипуляции со смартфоном — все делается через настройки системы либо отдельных приложений.

И пускай реклама в MIUI последнее время стала значительно менее навязчивой, чем была, без нее все равно приятнее. Тем более что на все настройки у вас уйдет где-то полчаса.