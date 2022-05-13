Обзор смартфона OnePlus Nord CE 2: время серых

Смартфоны OnePlus в свое время создавались как прямая альтернатива iPhone – очередные «убийцы» смартфона Apple, но на Android. Это были стабильно выходившие сначала раз в год, а потом раз в полгода «дисконт-флагманы», предлагавшие почти чистый Android, максимальную производительность и разные фишечки, присущие смартфонам топ-уровня. Продолжают они выходить и сейчас (вскоре мы поговорим о новом флагмане, OnePlus 10 Pro), но, как и у Apple, ассортимент OnePlus радикально расширился, Теперь есть не только номерные смартфоны, а еще упрощенные версии флагманов, нажористые Pro-версии флагманов и, наконец, совсем нефлагманы из серии Nord (среди которых тоже есть разделение на «пожирнее» и попроще). И сегодня мы впервые поговорим как раз о максимально доступном OnePlus – Nord CE 2.

Мировая премьера OnePlus Nord CE 2 состоялась в середине февраля, а в продажу он поступил примерно в середине марта, но до России в связи с понятно какими событиями добирается мелкими партиями вот только сейчас. Это упрощенная версия прошлогоднего Nord 2: с похожим дизайном, AMOLED-экраном диагональю 6,43 дюйма, батареей на 4500 миллиампер-часов, но с процессором попроще (MediaTek Dimensity 900), камерой пожиже (пусть и с большим числом мегапикселей на главном модуле), зато с мини-джеком, слотом для карты памяти и более тонким корпусом. Выглядит на редкость аппетитно — разбираемся подробнее.

OnePlus Nord CE 2 realme 9 Pro+ Honor 50 Huawei nova 9 Xiaomi POCO M4 Pro Дисплей 6,43 дюйма, AMOLED, 2400 × 1080 точек, 409 ppi; емкостный мультитач 6,4 дюйма, Super AMOLED, 2400 × 1080 точек, 409 ppi; емкостный мультитач 6,57 дюйма, OLED,

2340 × 1080 точек, 392 ppi, емкостный мультитач, 120 Гц 6,57 дюйма, OLED,

2340 × 1080 точек, 392 ppi, емкостный мультитач, 120 Гц 6,43 дюйма, AMOLED, 2400 × 1080 точек, 409 ppi; емкостный, мультитач Защитное стекло Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5 Нет информации Нет информации Corning Gorilla Glass 3 Процессор MediaTek Dimensity 900: восемь ядер (2 × ARM Cortex-A78, частота 2,4 ГГц и 6 × ARM Cortex-A55, частота 2,0 ГГц) MediaTek Dimensity 920: восемь ядер (2 × ARM Cortex-A78, частота 2,5 ГГц и 6 × ARM Cortex-A55, частота 2,0 ГГц) Qualcomm Snapdragon 778G: восемь ядер (4 × Kryo 670, частота 2,4 ГГц + 4 × Kryo 670, частота 1,8 ГГц) Qualcomm Snapdragon 778G: восемь ядер (4 × Kryo 670, частота 2,4 ГГц + 4 × Kryo 670, частота 1,8 ГГц) MediaTek Helio G96: восемь ядер (2 × ARM Cortex-A76, частота 2,05 ГГц и 6 × ARM Cortex-A55, частота 2,0 ГГц) Графический контроллер ARM Mali-G68 MC4 ARM Mali-G68 MC Adreno 642L Adreno 642L ARM Mali-G57 MC2 Оперативная память 6/8 Гбайт 6/8 Гбайт 6/8 Гбайт 8 Гбайт 6/8 Гбайт Флеш-память 128 Гбайт 128/256 Гбайт 128/256 Гбайт 128/256 Гбайт 128/256 Гбайт Поддержка карт памяти Есть (отдельный слот для microSD) Нет Нет Нет USB Type-C, 3,5 мм Разъемы USB Type-C, 3,5 мм USB Type-C, 3,5 мм USB Type-C USB Type-C Есть (отдельный слот для microSD) SIM-карты Две nano-SIM Две nano-SIM Две nano-SIM Две nano-SIM 2 × nano-SIM Сотовая связь 2G GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц GSM 850/900/1800/1900 МГц

CDMA 800 GSM 850/900/1800/1900 МГц

CDMA 800 GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц Сотовая связь 3G HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц

CDMA 2000 HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 Сотовая связь 4G LTE (Cat.18, 1200/150 Мбит/с), диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 LTE, диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 LTE: диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66 LTE: диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66 LTE, диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 Сотовая связь 5G SA/NSA: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA: 1, 3, 7, 28, 38, 40, 41, 77, 78 Нет Нет Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/6 802.11a/b/g/n/ac 802.11a/b/g/n/ac/6 802.11a/b/g/n/ac 802.11 a/b/g/n/ac; 2,4/5 ГГц Bluetooth 5.2 5.2 5.2 5.1 5.0 NFC Есть Есть Есть Есть Есть Навигация GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo Датчики Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Сканер отпечатков пальцев Есть, на экране Есть, на экране Есть, на экране Есть, на экране Есть (на боковой клавише) Основная камера Тройной модуль: 64 + 8 + 2 Мп, ƒ/1,8 + ƒ/2,2 + ƒ/2,4, фазовый автофокус в основном модуле, светодиодная вспышка Тройной модуль: 50 + 8 + 2 Мп, ƒ/1,8 + ƒ/2,2 + ƒ/2,4, фазовый автофокус в основном модуле, светодиодная вспышка Четверной модуль: 108 + 8 + 2 + 2 Мп, ƒ/1,9 + ƒ/2,2 + ƒ/2,4 + ƒ/2,4, фазовый автофокус с главной камерой, одинарная светодиодная вспышка Четверной модуль: 50 + 8 + 2 + 2 Мп, ƒ/1,9 + ƒ/2,2 + ƒ/2,4 + ƒ/2,4, фазовый автофокус с главной камерой, одинарная светодиодная вспышка Тройной модуль, 64 + 8 + 2 Мп, ƒ/1,8 + ƒ/2,2 + ƒ/2,4, фазовый автофокус с главным модулем, одинарная светодиодная вспышка Фронтальная камера 16 Мп, ƒ/2,4, без автофокуса, без вспышки 16 Мп, ƒ/2,4, без автофокуса, без вспышки 32 Мп, ƒ/2,2, фиксированный фокус, без вспышки 32 Мп, ƒ/2,0, фиксированный фокус, без вспышки 16 Мп, ƒ/2,5, без автофокуса, со вспышкой Питание Несъемный аккумулятор: 17,1 Вт⋅ч (4500 мА⋅ч, 3,8 В) Несъемный аккумулятор: 17,1 Вт⋅ч (4500 мА⋅ч, 3,8 В) Несъемный аккумулятор: 16,34 Вт·ч (4300 мА·ч, 3,8 В) Несъемный аккумулятор: 16,34 Вт·ч (4300 мА·ч, 3,8 В) Несъемный аккумулятор: 19 Вт·ч (5000 мА·ч, 3,8 В) Размер 160,6 × 73,2 × 7,8 мм 160,2 × 73,3 × 7,99 мм 160 × 73,8 × 7,8 мм 160 × 73,7 × 7,8 мм 159,9 × 73,9 × 8,1 мм Масса 173 грамма 182 грамма 175 граммов 175 граммов 180 граммов Защита корпуса Нет Нет Нет Нет Нет Операционная система Android 11, оболочка OxygenOS 11 Android 12, оболочка realme UI Android 11, оболочка Magic UI 4.2 Android 10, оболочка EMUI 12 Android 11, оболочка MIUI 13 Актуальная цена 37 990 рублей От 32 990 рублей От 32 500 рублей 39 999 рублей От 26 900 рублей за версию 6/128 Гбайт

⇡#Дизайн, эргономичность и программное обеспечение

OnePlus никогда не делала резких движений в дизайне смартфонов — это традиционно минималистичные, лаконичные гаджеты, которые тем не менее следуют всем современным тенденциям. Принято делать вырез-капельку — делаем вырез-капельку, принято делать выдвижную фронталку — предлагаем выдвижную фронталку. Камера в отверстии? Что ж, и мы туда же. Условно-бюджетные OnePlus не исключение — Nord CE 2 выглядит более чем актуально.

Пусть изогнутый экран (который многих раздражает, кстати) оставлен для старшей модели, но миниатюрное отверстие для фронтальной камеры в углу применяется и здесь. А рамки вокруг экрана не слишком значительны — дисплей занимает 84,9 % лицевой поверхности. Хотя «подбородок» все же довольно внушительный — еще не герой боевика, конечно, но смотрится увесисто.

Блок с многочисленными (в данном случае — тремя) тыльными камерами оформлен также в самом модном сейчас стиле с крупными стеклами. Но крупные стекла получили (в центре которых притаилась настоящая — небольшая — оптика) только две камеры. Третья, отвечающая за макросъемку, наоборот, маскируется под вспышку. Смотрится окрашенный в цвет корпуса блок камер, в любом случае, неплохо, и даже чуть-чуть оригинально из-за плавного перетекания его на остальную спинку.

Спинка прикрыта зеркальным пластиком — который в данном случае невозможно спутать со стеклом, хотя бы на ощупь. Он относительно цепкий, из руки чуть что не выползает. Но в чехол (благо он есть в комплекте) смартфон все же лучше спрятать — уж больно зеркальное покрытие маркое, очень быстро покрывается отпечатками пальцев. Да и пыль притягивает весьма активно. Чтобы сфотографировать гаджет для обзора, пришлось изрядно помучиться.

OnePlus Nord CE 2 представлен в двух цветах: серебристом (Gray Mirror) и голубом (Bahama Blue). Исполнены они одинаково — матовых Nord CE 2 не существует.

Габариты у OnePlus Nord CE 2 вполне приемлемые, но ничего выдающегося ни в отрицательном, ни в положительном смысле. Экран диагональю около 6,4 дюйма, корпус толщиной в районе 8 мм и вес около 170-180 граммов — это просто индустриальный стандарт для смартфона среднего класса сегодня.

Грани тоже исполнены из пластика — и весьма дешевого на ощупь, даже неожиданно для подобного аппарата. Это не тот случай, когда гаджет ощущается дороже, чем он есть на самом деле. Скорее наоборот, хотя внешне он вполне удался. Функциональные элементы обычные — разве что клавиши питания и регулировки громкости расположены на противоположных гранях, а в остальном все на своих местах. Физический переключатель режимов оставлен эксклюзивом старших OnePlus.

Cканер отпечатков пальцев расположен под экраном, причем вполне вероятно, что используется ультразвуковой сенсор — он реагирует на прикосновения влажного пальца и делает это очень шустро и стабильно. Единственная претензия, как обычно, к его расположению — он находится слишком близко к нижней кромке, а не в естественном месте соприкосновения большого пальца и дисплея, так что при разблокировке смартфон приходится перехватывать в руках. Продублировать сканер можно при помощи системы распознавания лица, которая работает на основе обычной фронтальной камеры.

OnePlus Nord CE 2. UI

OnePlus Nord CE 2 работает под управлением Android 11 (да-да, двенадцатый «робот» сюда пока не добрался) с оболочкой Oxygen 11.3. Свежий Android со свежей Oxygen — пока прерогатива старшей модели, но и «норды» эту ОС, несомненно, получат, просто позже. Про оболочку Oxygen 11 я писал почти год назад в обзоре OnePlus 9 Pro – это минимально вмешивающаяся в картину «чистого» Android оболочка с минимальным же набором предустановленного софта. Помимо обязательного приложения камеры (Google, как известно, не отдает свое, приберегая его для «пикселей») здесь можно найти сервис технической поддержки Community, OnePlus Switch для переноса информации со старого телефона на новый (причем поддерживаются как аппараты на Android, так и iPhone), диспетчер файлов, погодное приложение и приложение для заметок.

Также есть дополнительный экран Never Settle с быстрым доступом к отдельным приложениям и инструментам, панелью состояния смартфона, погодой, информацией о здоровье и так далее. Он напоминает подобные экраны в родственных OPPO и realme – но не занимает крайний левый экран, оставленный Google Now. Перейти на него можно смахиванием от центральной части экрана вниз. Панель уведомлений же «достается» смахиванием от верхней кромки. Поначалу путаешь жесты и раздражаешься, но привыкаешь весьма быстро. Также отмечу оригинальный экран блокировки Always-On Display: помимо значков уведомлений и времени, он показывает, сколько раз вы за день разблокировали смартфон (это пугает), а также балует симпатичными анимациями.

⇡#Дисплей и звук

В OnePlus Nord CE 2 установлен AMOLED-дисплей диагональю 6,43 дюйма и разрешением 2400 × 1080 точек (плотность пикселей — 401 ppi) с поддержкой повышенной частоты обновления — до 90 Гц.

Обычной уже опции предоставить смартфону самому решать, когда пользоваться повышенной частотой, а когда оставить обычную (60 Гц), — нет. Решать надо самостоятельно, и гаджет сразу предупреждает, что установление 90-герцевой частоты приведет к повышенному расходу заряда батареи. Причем, как это повелось на смартфонах низкого и среднего ценовых сегментов, в играх повышенная частота не активируется — это очень странная особенность касается далеко не только Nord CE 2, но и гаджетов, прицельно позиционирующихся как игровые, таких как Xiaomi POCO M4 Pro. В общем, классика современного парадоксального смартфоностроения — сделать функцию, которая идеально пригодится в определенной ситуации, и не допустить, чтобы именно в ней она работала. Но скроллить экраны на OnePlus Nord CE 2 действительно приятно.

Измеренная предельная яркость без программного повышения при автоподстройке составляет 482 кд/м2 — уровень для смартфона с OLED-экраном нормальный, хотя и далекий от рекордных показателей (флагманские «самсунги» дотягивали до тысячи кандел в этом году). На солнце пользоваться OnePlus Nord CE 2 можно вполне, но в каких-то ситуациях картинка все-таки блекнет.

В Oxygen UI довольно интересные настройки дисплея. В разделе «Персонализация» можно очень гибко регулировать тему интерфейса – не только выбирать светлую или темную тему, но и даже регулировать цвет системных шрифтов, их вид, стили значков, стиль панели уведомления и так далее. Есть гибкие настройки темного режима (можно уменьшить контрастность, активировать расписание). Ночной режим подразумевает ручную регулировку цветовой температуры и яркости. Можно позволить смартфону оптимизировать отображение цветов во время показа видео (фактически, «додумывать» за источник). Опций поменьше, чем у флагманов OnePlus, но все равно неплохо. Однако настроек цветопередачи все же совсем мало: вручную настроить цвета не выйдет — только выбрать из двух предустановок: «Яркие цвета» и «Нежность». Я замерил цветопередачу дисплея OnePlus Nord CE 2 с обеими предустановками.

В ярком режиме цветовой охват близок к DCI-P3 – но все же чуть уже, со слегка изломанными сторонами треугольника и смещением. Гамма по оттенкам серого немного завышена (2,27), но кривые почти стабильны, отклоняясь только в светлых оттенках. Цветовая температура повышена, но не слишком значительно — стабильно держится на уровне 7 500 К. Среднее отклонение DeltaE по шкале Color Checker включающей в себя как широкий спектр цветов, так и оттенки серого, составляет 3,38 при норме в 3,00 – хороший уровень.

В нежном режиме цветовое пространство сужается — и почти идеально соответствует стандарту sRGB. Гамма и температура при этом не меняются совершенно — последнее весьма удивительно, мы привыкли, что в «естественных» режимах с охватом около sRGB цвета оказываются теплее. Еще более удивительно, что при ином цветовом пространстве отклонение DeltaE по шкале Color Checker оказывается с точностью до десятой доли тем же — 3,37. Завидная стабильность.

По звуку OnePlus Nord CE 2 проявляет себя рядовым образом — есть аналоговый разъем, беспроводная передача звука по Bluetooth осуществляется с поддержкой протоколов LDAC и aptX HD. Неплохо. А вот динамик монофонический, увы — и не самый качественный.

В OnePlus Nord CE 2 установлена аппаратная платформа MediaTek Dimensity 900 — она представлена еще летом прошлого года, но довольно медленно добирается до реального применения на смартфонах. И в первую очередь — до применения на смартфонах, официально доступных в России. Среди таких вспоминается разве что Honor 50 и OPPO Reno 6. Ну а OnePlus Nord CE 2, собственно, тоже к официально доступным не относится.

MediaTek Dimensity 900 очень близка по архитектуре к уже знакомой нам (например, по смартфону realme 9 Pro+) платформе Dimensity 920, но с пониженными частотами процессорных ядер и графической подсистемы. Эта SoC построена на двух ядрах ARM Cortex-A78 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и шести ARM Cortex-A55 частотой до 2,0 ГГц, а за графику отвечает подсистема ARM Mali-G68 MC4 с тактовой частотой 900 МГц. Технологический процесс более чем актуальный для платформы среднего класса — 6 нм.

Производительность OnePlus Nord CE 2 не слишком впечатляет на фоне (более дорогих, как правило) конкурентов, но этого уровня вполне достаточно, чтобы система не тормозила, а игры работали на высоких графических настройках без особых проблем. Вполне нормальный уровень.

Нет у платформы и серьезных проблем с теплоотделением (а у корпуса смартфона — с охлаждением): ресурсные тесты из пакета 3DMark не продемонстрировали заметного снижения тактовой частоты под нагрузкой.

В бенчмарке CPU Throttling Test частота упала на более заметные 13 % (при средней производительности 185 GIPS), но этого все равно недостаточно, чтобы говорить об ощутимом троттлинге.

MediaTek Dimensity 900 позволяет использовать оперативную память DDR5 и флеш стандарта UFS 3.1 – но в OnePlus Nord CE 2 установлено 6 или 8 Гбайт оперативки LPDDR4x и накопитель UFS 2.2 с безальтернативной емкостью 128 Гбайт. Зато есть слот расширения памяти при помощи карточки MicroSD.

⇡#Связь и беспроводные коммуникации

В OnePlus Nord CE 2 есть 5G-модем (вообще-то модель называется полностью OnePlus Nord CE 2 5G), но в очередной раз нам остается просто констатировать этот факт без надежды на его скорую значимость для России. LTE-модем при этом на месте, связь работает быстро, все необходимые диапазоны поддерживаются.

Беспроводных модулей — полный набор: Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax (да, есть поддержка Wi-Fi 6), Bluetooth 5.2, NFC, навигационный модуль с GPS (A-GPS), ГЛОНАСС, BeiDou, QZSS.

В OnePlus Nord CE 2 используется блок из трех тыльных камер: основная камера + широкоугольная камера + макромодуль. Оптического зума нет, как нет и «датчика глубины», который, как правило, добавляют для количества. Портретным режимом с искусственным размытием фона при этом не пожертвовали.

Главный модуль получил Quad Bayer-сенсор разрешением 64 мегапикселя с размером отдельного субпикселя 0,7 мкм. С ним работает объектив светосилой f/1,8. Есть фазовый автофокус, но вот оптического стабилизатора уже нет. Вторая камера отвечает за широкоугольную съемку, в ней используется 8-мегапиксельный сенсор без автофокуса и с объективом, обеспечивающим светосилу f/2,2 и угол обзора 119°. Третья камера — стандартный для относительно недорого смартфона макромодуль: 2 мегапикселя, нет автофокуса, объектив светосилой f/2,4.

Quad Bayer-сенсор, применяющийся на главной тыльной камере, по умолчанию снимает в разрешении 16 мегапикселей, но при желании можно активировать все субпиксели и получить 64-мегапиксельную картинку. И даже более того — можно активировать режим с апскейлингом, когда смартфон выдаст изображение разрешением 108 мегапикселей! Не сказал бы, что такая фотография отличается радикально лучшей детализацией, чем в формате 64 Мп, но если вы зачем-то планируете делать серьезный кроп — может и пригодиться. И да, повышенное разрешение доступно для базового фокусного расстояния и «гибридного» двукратного зума.

Камера OnePlus Nord CE 2 вполне адекватна классу смартфона, но не выделяется какой-то особенной фишкой: нет ни оптического зума, ни стабилизатора, ни особо крупного сенсора на главной камере, ни чего бы то ни было еще в таком духе. Все просто соответствует ожиданиям. Работа на стандартном фокусном расстоянии качественная, в том числе и при недостаточном освещении (вечером или в условиях ночного города — при свете луны уже ничего особо не снимешь), но без какого-то блеска, со слегка недостаточной детализацией, что маскируется повышенной контурной резкостью (заметен «перешарп»). Качество съемки на широкоугольный модуль неплохое при хорошем свете (и посредственное в ночных условиях) — но с привычным уже сильным падением резкости по краям. Есть гибридный зум (используется свойство Quad Bayer-матрицы — кроп с 64-мегапиксельного снимка) — тут повышение контурной резкости для компенсации выпадающих деталей используется уже нещадно, но на экране смартфона или в соцсетях снимки выглядят все еще приемлемо. Отмечаю единый баланс белого для трех основных доступных фокусных расстояний — он слегка холодноват, но без перебора.

Помимо упомянутых базовых фокусных расстояний, в OnePlus Nord CE 2 доступен и программный зум — вплоть до десятикратного. Примеры съемки — выше.

Есть специализированный ночной режим, который работает со всеми тремя базовыми фокусными расстояниями. Смартфон примерно за секунду делает некоторое количество снимков с различной экспозицией и затем объединяет их в один, «подтягивая» его программно с применением технологий машинного обучения. Никаких особенных «побочек» у него нет — при недостаточном освещении OnePlus Nord CE 2 в ночном режиме снимает лучше: больше деталей, более светлая и насыщенная картинка.

Программное улучшение снимков, по сути, неотключаемое, но его можно усилить, активировав режим AI – в первую очередь он сказывается на повышении насыщенности картинки (обратите внимание на цвет неба ан снимке выше).

В портретном режиме есть программное размытие заднего плана — работает оно корректно, в том числе и с открытой на максимум диафрагмой (да, отдельные пряди волос отправляются в зону размытия, но это случается со всеми современными смартфонами в портретном режиме — в том числе и с флагманскими). Цветопередача опять же холодновата, но радует хорошая резкость на модели. Есть бьютификатор и фильтры в режиме тонирования. Работает режим искусственного размытия только с базовым фокусным расстоянием, что ограничивает его применение ростовыми или поясными портретами — на крупных планах пространственные искажения, связанные с широким углом оптики, слишком бросаются в глаза.

Макрокамера c ее минимальной дистанцией фокусировки позволяет снимать интересные крупные планы, но снимкам с разрешением в два мегапикселя логичным образом не хватает детализации, а оптике — светосилы, так что нормальное макро можно снимать только при хорошем освещении.

Приложение камеры в меру функциональное: есть режим с ручным настройками, уже упомянутые сразу два режима съемки в повышенном разрешении, панорамный режим, одновременная съемка на тыльную и фронтальную камеры. Интерфейс вполне стандартный, работать с ним удобно, к тому же починили проблему первых версий Oxygen UI 13 – значки теперь переворачиваются вместе со смартфоном, а не всегда находятся в «портретном» положении.

OnePlus Nord CE 2

Смартфон OnePlus Nord CE 2 умеет снимать видео в разрешении 4К с частотой до 30 кадров в секунду или в разрешении Full HD/720p с частотой до 60 кадров в секунду. Доступна эффективная усиленная стабилизация, которая работает при Full HD-разрешении (c 30 кадрами в секунду). Еще есть возможность снимать видео с искусственным боке (в разрешении 720р) и помощью «искусственного интеллекта», делающего цвета более насыщенными. Уровень съемки в целом вполне неплохой, как и функциональные возможности в этом отношении.

Фронтальная камера в OnePlus Nord CE 2 получила сенсор разрешением 16 мегапикселей и объектив светосилой ƒ/2,4. Автофокуса и вспышки нет. Есть портретный режим с программным размытием фона, бьютификатором и фильтрам. Максимальное разрешение видеосъемки – Full HD. Качество съемки неплохое, в том числе и с искусственным светом.

В OnePlus Nord CE 2 установлен аккумулятор емкостью 17,1 Вт⋅ч (4500 мА⋅ч, 3,8 В). Довольно крупный экран с поддержкой частоты 90 Гц не дает чрезмерно разгуляться, но на полный день работы без подзарядки можно рассчитывать смело. Если у вас не сверхинтенсивный день в плане работы со смартфоном, брать с собой внешний аккумулятор или зарядное устройство в надежде встретить розетку необязательно.

В нашем тесте с воспроизведением Full HD-видео на максимальной яркости, с включенным Wi-Fi и автообновлением, OnePlus Nord CE 2 продержался 14,5 часа — прекрасный результат.

В комплекте со смартфоном идет очень мощное зарядное устройство Warp Charge (65 Вт), которое заряжает довольно крупный аккумулятор устройства менее чем за час. Доступна реверсивная зарядка — но только проводная. Беспроводная зарядка не поддерживается.

Серия OnePlus Nord имеет обычно достаточно смешанные отзывы — в первую очередь из-за репутации бренда, выпускающего мощные смартфоны, способные тягаться с привычными флагманами A-брендов. Здесь же мы видим, по сути, слегка перелицованный вариант OPPO Reno7 с оболочкой Oxygen UI. Но, во-первых, сама эта оболочка уже заслуживает особого внимания. А во-вторых, Reno7 до России не доехал даже по «серым» каналам, так что говорить о внутренней конкуренции не приходится.

Это в любом случае не выдающийся по сочетанию цены и характеристик смартфон — и без какой-то значимой изюминки, но вполне конкурентоспособный. В первую очередь он привлекает как раз почти «чистым» Android (который быстро работает даже с относительно средней платформой) и минималистичным дизайном, а «серый» статус смартфона уже не должен пугать. В ближайшей перспективе такой статус ждет очень и очень многие гаджеты, а с OnePlus хотя бы привычное дело. Но на фоне realme 9 Pro+, Honor 50 и Xiaomi POCO M4 Pro он все же не особенно выделяется, так что однозначно рекомендовать Nord CE 2 стоит разве что поклонникам бренда.

Достоинства:

минималистичный дизайн;

ненавязчивая оболочка Oxygen UI;

качественно настроенный AMOLED-дисплей с поддержкой частоты 90 Гц;

неплохое качество съемки на основной модуль тыльной камеры;

приличная автономность и очень быстрая зарядка;

есть мини-джек и слот для карты памяти.

Недостатки:

нет влагозащиты;

очень маркий корпус;

нет возможности переключаться между камерами при съемке видео;

нет оптического зума и оптического стабилизатора в тыльной камере;

среднее качество съемки на широкоугольный модуль;

не продается в России официально.

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