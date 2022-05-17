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Электросамокат Shorner X5 PRO с защитой от пыли и влаги IP 65

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Не становитесь автомобилистом — станьте владельцем портативного и экологичного транспорта.

Лаконичный дизайн и качественная сборка Shorner X5 PRO, которая дарит надёжность и комфорт во всех ситуациях: модель имеет влагоустойчивую конструкцию, помогающую динамичному передвижению по городским улицам в разных погодных условиях. Электросамокат обладает влагозащитой IP65, что обеспечивает полную защиту от пыли и струй воды. Ваш транспорт на каждый день складной, к тому же самокат лёгкий и весит всего 12 кг.

Успеть всё — не проблема: устройство имеет двигатель мощностью в 350 Вт, что позволяет с уверенностью передвигаться со скоростью 30 км/ч райдеру весом до 120 кг. С надёжным аккумулятором 36 V 6 AH не нужно думать о подзарядке, ведь самокат способен преодолеть 30 км на одном заряде. А до полной зарядки батареи технике необходимо немногим 4–5 часов. Благодаря надувным колёсам диаметром 8,5 дюймов неровности на дороге станут незаметны, а ход — плавным и мягким. Дисковая тормозная система легко регулируется и настраивается.

Статистика, регулировка скорости и диагностика самоката всегда под рукой: приложение будет в вашем смартфоне, а подключиться можно через Bluetooth. Не хотите становиться автомобилистом, но мечтаете о портативном и экологичном транспорте для повседневных дел? Мобильная и мощная альтернатива велосипеду для женщин и мужчин Shorner X5 PRO представлен в двух цветах: синем и зелёном. Габариты электросамоката — 110×43×109 см (Длина×Ширина×Высота). Стоп-сигнал — подсветка, привод передний, есть подножка. Гарантия на технику составляет 2 года.

Стоимость Shorner X5 PRO составляет 32 900 рублей.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства,
Теги: электросамокат, складной
электросамокат, складной
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