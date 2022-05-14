Phanteks выпустила мощный блок питания AMP в белоснежном исполнении

Компания Phanteks анонсировала новый блок питания серии AMP для высокопроизводительных игровых компьютеров. Модель AMP 1000 W 80 Plus Gold White Edition будет доступна до конца мая по ориентировочной цене $160.

Как отмечено в названии, устройство выполнено в белом цвете и имеет сертификат 80 Plus Gold. В конструкции применены надёжные на 100 % японские конденсаторы с температурным режимом 105 °C. Мощность составляет 1000 Вт.

За охлаждение отвечает 120-мм вентилятор на гидродинамическом подшипнике. При нагрузках до 40 % он полностью останавливается, благодаря чему уровень шума от блока питания падает до ноля.

Реализованы различные средства безопасности: OVP (защита от превышения напряжения), OPP (защита от превышения мощности), OCP (защита от превышения нагрузки), OTP (защита от превышения температуры) и SCP (защита от короткого замыкания).

Полностью модульная система кабелей позволяет избавиться от лишних шлейфов внутри компьютерного корпуса. Габариты составляют 140 × 150 × 86 мм. На изделие предоставляется десятилетняя гарантия.