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Acer представила игровой ноутбук Predator Helios 300 SpatialLabs Edition с 3D-экраном

Компания Acer представила игровой ноутбук Predator Helios 300 SpatialLabs Edition. В лэптопе установлен стереоскопический дисплей SpatialLabs, не требующий использования 3D-очков для восприятия объёмного изображения. Экран создаёт трёхмерный эффект изображения с помощью двояковыпуклой линзы и системы камер, а режимы работы дисплея можно переключать из 3D в 2D и обратно.

Источник изображений: Acer

Источник изображений: Acer

В прошлом году Acer выпустила ноутбук ConceptD 7 SpatialLabs Edition для создателей цифрового контента. В этот раз технологию решили попробовать на игровом лэптопе.

Модель Acer Helios 300 SpatialLabs Edition оснащена 15,6-дюймовым IPS-дисплеем, который в обычном 2D-режиме поддерживает разрешение 3840 × 2160 пикселей. При переключении в 3D-режим разрешение снижается до 1920 × 2160 пикселей, поскольку системе фактически приходится обрабатывать сразу два изображения. Дисплей SpatialLabs использует комбинацию из технологии слежения за глазами, трёхмерной лентикулярной линзы, прикреплённой к 2D-панели и рендеринга изображения в реальном времени, что в итоге создают эффект трёхмерной картинки на экране, которую можно увидеть без использования 3D-очков.

Приложение SpatialLabs TrueGame позволяет сканировать информацию о трёхмерном пространстве в игровой среде и на основе этих данных создавать игровые профили, которые можно использовать для создания стереоскопического эффекта. Разработчики отмечают, что уже более 50 популярных игр поддерживаются технологией и ещё больше их появится в будущем.

Технические характеристики лэптопа также не отстают от его инновационных технологий. Ноутбук может предложить 14-ядерный процессор Intel Core i9-12900H с частотой до 5 ГГц, а также графический ускоритель GeForce RTX 3080. Кроме того, здесь предлагаются 32 Гбайт ОЗУ DDR5-4800, а также установка двух твердотельных NVMe-накопителей PCIe 4.0 общим объёмом 2 Тбайт и работающих в режиме RAID 0. В составе системы охлаждения процессора используется жидкий металл. Также применяется 5-е поколение вентиляторов AeroBlade 3D.

Заявлено использование сетевых контроллеров Killer E2600 Ethernet и Killer Wi-Fi 6E 1675i, обеспечивающих проводное и беспроводное соединение, а также наличие разъёма Thunderbolt 4 и поддержка звука DTS X: Ultra Audio. Лэптоп питается от батареи на 90 Вт·ч. Размеры ноутбука составляют 359,4 × 276,4 × 27,55 мм, а вес равен 3 кг.

В странах Европы и Ближнего Востока модель Acer Helios 300 SpatialLabs Edition (PH315-55s) появится в продаже в сентябре, по цене от 3299 евро. В США ноутбук начнут продавать в четвёртом квартале. Там его стоимость будет начинаться с $4000.

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Рубрики: Новости Hardware, ноутбуки и нетбуки,
Теги: acer predator, ноутбуки, стереоскопический, дисплей, alder lake
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