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Samsung собирает «команду мечты» для создания мобильного процессора, который порвёт всех конкурентов

На прошлой неделе появились сообщения, что компания Samsung разрабатывает принципиально новый процессор для флагманских смартфонов Galaxy. Теперь корейские СМИ сообщают, что Samsung соберёт «команду мечты» для работы над этим проектом. Причём разработчики планируют выложить на максимум и не отвлекаться на другие чипы, поэтому в ближайшие два года новых флагманских Exynos не будет.

Сообщается, что Samsung намерена в июле собрать специальную команду из примерно 1000 сотрудников для разработки нового чипа. Их работа будет заключаться в создании к 2025 году первой эксклюзивной для смартфонов Galaxy однокристальной платформы. Напомним, что нынешние фирменные Exynos компания Samsung продаёт и другим производителям смартфонов, тогда как новинка будет применяться исключительно в её аппаратах. Samsung рассматривает это как важный проект для повышения своей конкурентоспособности в области полупроводников.

Сообщается, что группа разработчиков, получившая название Deam Platform One Team, начала подготовительную работу к своему полноценному старту. Глава полупроводникового подразделения Samsung LSI Парк Йонг-Ин (Park Yong-In) и мобильного подразделения Samsung MX Тэ Мун Ро (TM Roh) совместно возглавляют эту рабочую группу. «Команда мечты» будет включать большое количество инженеров, разрабатывавших чипсеты Exynos, и тех, кто работал над применением этих чипов в мобильных устройствах.

Заметим, что Samsung уже давно пытается конкурировать с флагманами от Qualcomm, но каких-то значимых успехов на этом поприще не добилась. Несколько лет назад компания отказалась от разработки собственных ядер на базе Arm, но использование эталонных решений превосходства не принесло. Также применение графики AMD RDNA 2 в новейшем Exynos 2200, который положен в основу Galaxy S22, не дало какого-то прорыва.

Samsung занимает всего 6,6 % рынка мобильных SoC, уступая Qualcomm, MediaTek и Apple

Samsung занимает всего 6,6 % рынка мобильных SoC, уступая Qualcomm, MediaTek и Apple

Так что теперь Samsung хочет полностью сосредоточиться на разработке нового чипа, который планируется выпустить в 2025 году, и который должен смести конкурентов. Компания хочет потягаться с Apple и её безусловно лидирующими на рынке смартфонов чипами A-серии. В то же время сообщается, что на фоне этого Samsung откажется от выпуска новых флагманских Exynos в 2023 и 2024 год. Это означает, что флагманы Galaxy S23 и S24 будут использовать только чипы Qualcomm.

Рубрики: Новости Hardware,
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