Обзор и сравнение 7 сервисов проката электросамокатов в Москве (2022 год)

Идея проката электросамокатов (особенно электросамокатов) в большом российском городе прижилась: пробки накладывают ограничения на автомобильное движение (и, как следствие, на каршеринг), а почти полное отсутствие велодорожек — на велопрокат. При этом электросамокаты, пока их использование еще не ограничили законодательно, вписываются в городской ландшафт идеально — темп передвижения почти такой же, как на велосипеде, но даже крутить педали не надо и можно ездить по пешеходным дорожкам. Да, это не всегда безопасно, и постепенно страх населения по отношению к этому виду электротранспорта растет: все-таки когда на скорости более 20 км/ч кто-то мчит по тротуару — возникают резонные вопросы. Но пока количество электросамокатов – как частных, так и общих – в крупных городах непрерывно растет.

В этой статье мы попробуем разобраться в сервисах проката электросамокатов, работающих в Москве. Время непрерывно расширяющегося «зоопарка» кикшеринговых (слово "kicksharing" образовано от "kickscooter sharing" — "шеринг самокатов") компаний закончилось. Рынок стабилизировался, и его большую часть заняли три крупных компании с самым большим парком самокатов и ареалом их обитания: Urent, Whoosh и "Яндекс Go". Но и мелкие фирмы еще остаются на рынке — правда, в формате более локальном, часто с привязкой к конкретному району или округу. Мы протестировали основные сервисы и рассказываем, что и как в Москве с самокатами. Впрочем, многие из перечисленных сервисов доступны и в других городах России.

Охват: все пространство внутри МКАД + Новая Москва + отдельные города Подмосковья.

Стоимость: 50 рублей старт + 7 рублей в минуту. Депозит — 500 рублей.

Самокаты: по большей части Xiaomi PRO и Ninebot Max Plus.

Дебютировав в 2019 году в отдельных районах Москвы, сеть Woosh разрослась уже до присутствия в 31 городе России. Общее число самокатов компания не называет. В Москве, которая нас и интересует в рамках этой статьи, Woosh если не лидирует по их количеству, то точно находится в тройке наряду с «Яндекс.Go» и «Юрент».

Приложение у Woosh удобное, понятное, работает быстро: в нем можно как выбрать конкретный самокат (и посмотреть уровень его заряда — это базовая функциональность, присущая всем кикшерингам, дальше мы о ней упоминать не будем), так и бесплатно забронировать его на 10 минут. Тариф только один — 50 рублей за старт и от 6 до 8 рублей за минуту в зависимости от района и текущей скидки или, наоборот, наценки в периоды максимальной загруженности. Можно оформить подписку, которая убирает плату за старт, увеличивает бронь до 20 минут, позволяет менять разрядившийся самокат без доплат и так далее. Стоит подписка 199 рублей за 7 дней и 499 рублей за 30 дней. Брать и сдавать самокаты можно на специальных парковках.

Чтобы взять самокат, можно как выбрать его в приложении (и подать звуковой сигнал самому себе, чтобы не перепутать), так и просто навести камеру на QR-код на его руле. Раньше у Woosh была проблема с возвратом: для того чтобы сдать самокат, надо было найти его по Bluetooth вручную на своем смартфоне — и приходилось перебирать уйму вариантов подключенных к смартфону устройств. Я с такой проблемой не столкнулся — как минимум с iPhone самокат соединяется самостоятельно и отключается тоже сам.

Когда сдаешь самокат, надо закрыть замок, сфотографировать самокат и выслать фото в приложение. Самокаты порой немного потрепанные, но не могу сказать, что у других сервисов они сильно свежее — неизбежная особенность проката любой техники. Whoosh, как бы то ни было, явно обновляет парк — модели довольно свежие, Xiaomi Mijia m365, с которыми сервис начинал, уже заменены гораздо более мощными Xiaomi PRO и Ninebot Max Plus.

Охват: все пространство внутри МКАД + Новая Москва + ряд городов Подмосковья.

Стоимость: 45 рублей старт + 5,5-9 рублей в минуту (в зависимости от района, тариф «Поминутный»), 300-700 рублей на час (в зависимости от района и времени), 1 000-1 500 за тариф «Пока не сядет». Проездной Daily позволяет за 590 рублей в день пользоваться самокатами неограниченно, но каждая поездка должна длиться не более 40 минут.

Депозит — 500 рублей.

Самокаты: Ninebot Max Plus, Citybird T2.

Самый старый и распространенный в России сервис самокатов. Стартовав на юге России в 2018 году, теперь «Юрент» доступен более чем в 80 городах России — причем компания работает по франшизе, что позволяет расширять бизнес почти неограниченно.

Особенность сервиса — плавающая стоимость аренды самокатов: в каких-то местах в спокойное время можно покататься недорого, а в центре Москвы вечером придется заплатить в два раза больше за поминутную аренду. Также есть несколько дополнительных тарифов — для почасовой аренды и дневной «проездной». Можно даже взять самокат до тех пор, пока он не разрядится. Стоимость также плавает. Имеется подписка Plus, делающая старт аренды бесплатной, стоит она в данный момент 149 рублей за месяц. Также благодаря интеграции с МТС эта подписка будет стоить дешевле, если вы подписаны на пакет МТС Premium.

Парк самокатов самый обширный в России — но в Москве, по ощущениям, самокатов чуть меньше, чем у Whoosh и «Яндекса». Впрочем, ощущения могут быть ложными. Самокаты — в основном Ninebot Max Plus, как и у конкурентов, но можно нарваться на заметно менее мощные Citybird T2. Приложение работает более медленно, чем у Whoosh и «Яндекса», — порой заметно подтормаживает. Можно забронировать самокат дистанционно, можно выбрать его на месте, наведя камеру на QR-код. Сдавать самокаты можно в местах парковки — надо закрыть замок, сфотографировать самокат и выслать фото в приложение. По Bluetooth к смартфону самокат не привязывается.

Охват: все пространство внутри МКАД + Люберцы.

Стоимость: 50 рублей старт + 6 рублей в минуту (тариф «Поминутный»), фиксированная цена при поездке в указанную точку (тариф «Фикс»). Депозит отсутствует.

Самокаты: Ninebot Max Plus.

Свежий, но, пожалуй, самый масштабный (как минимум в Москве) сервис. Стартовав летом 2021-го в Хамовниках (собственно, возле офиса «Яндекса»), сейчас он расширился до всей Москвы и двух крупных городов в придачу (Санкт-Петербург, Краснодар).

Главный плюс прокатного сервиса «Яндекса» — в том, что не нужно качать отдельное приложение, кикшеринг прячется внутри «Яндекс Go» во вкладке «Самокаты». Да, конечно, существует много противников «приложений сразу для всего», но в данном случае это определенно удобно — не нужно дополнительно регистрироваться, вводить данные карточки и так далее. Просто нашли самокат на карте, подошли к нему, навели смартфон на QR-код, выбрали тариф — и вперед.

Самокатов в Москве очень много — не могу сказать, больше или меньше, чем у Whoosh или Urent, но точно сравнимое количество. Есть во всех районах Москвы. Брать и оставлять их надо в специальных местах парковки, как и Whoosh с Urent, – оборудованы специальные зоны. Чтобы сдать самокат, надо закрыть замок, сфотографировать самокат и выслать фото в приложение. Bluetooth никак не задействован. Для подписчиков «Яндекс.Плюс» предусмотрены дополнительные опции: бесплатный старт, бесплатная пауза в поездке (без этого можно оставить самокат за собой «на паузе», но по обычной цене — 6 рублей в минуту), 10% кешбэка баллами.

Охват: северо-запад Москвы + Химки, Красногорск, Новогорск.

Стоимость: от 0 до 70 рублей старт + от 1 до 8 рублей в минуту. Депозит — 100 рублей.

Самокаты: Ninebot Max Pro, Ninebot Max Plus.

Компания, работающая исключительно по франшизе и занимающаяся разными сервисами проката (от автомобилей до строительных инструментов). Самокаты в данный момент представлены в Уфе, Сочи, Адлере, Ростове и Москве. В Москве при этом сервис представлен очень локально — только на северо-западе (Тушино, Митино) и в ближнем Подмосковье в том же регионе (Красногорск, Химки, Новогорск).

Приложение совсем простое, опций по тарифам нет, зато стоит, как правило, совсем недорого, депозит небольшой (впрочем, у «Яндекса» его совсем нет). Главный плюс самокатов MATUR.City – их можно оставлять не на специальных парковках (они вообще не оборудованы), а в предназначенных для этого зонах, что намного удобнее. И закрывать замок, как ни странно, необязательно, достаточно сфотографировать оставленный самокат в приложении.

Самокаты свежие и достаточно мощные, с этим у MATUR.City проблем нет.

Охват: юг Москвы + отдельные регионы Новой Москвы.

Стоимость: 50 рублей старт + 5-7 рублей в минуту. Депозит — 300 рублей.

Самокаты: Ninebot Max Pro, Ninebot Max Plus.

Сервис, «отпочковавшийся» от каршеринга YouDrive еще в 2018 году, так и не стал по-настоящему серьезным конкурентом Whoosh и «Юрент» – охват очень небольшой (немного в Москве + Сочи и Красная поляна).

Lite, словно соответствуя своему названию, предоставляет весьма «легкий» набор услуг: стандартный поминутный тариф с ожидаемыми расценками (не ниже, чем у конкурентов, в отличие от другого локального сервиса MATUR.City), отсутствие каких-то интересных подписок — можно разве что кидать деньги на счет, чтобы не платить каждый раз с карты.

Приложение — пожалуй, худшее из всех, с которыми нам пришлось столкнуться во время подготовки материала: работает очень медленно, сильно подтормаживает и перегружает смартфон (он перегревается). Зато есть приятная опция в плане самих самокатов — их можно оставлять в любом месте прокатной зоны, а не только на специальных парковках.

Охват: ВДНХ, Одинцово, Пушкино, Сокольники.

Стоимость: 0 рублей старт + 3-6 рублей в минуту.

Самокаты: Ninebot Max.

Очень своеобразный сервис родом из Крыма, который присутствует в Москве вроде в самых разных местах, но при этом везде мало самокатов — найти доступный непросто. Особенность сервиса в том, что самокаты оставляются не просто на парковке, а на точках зарядки, так что, как правило, если вы все же нашли самокат E-Motion, он заряжен не менее чем на 75%. По сравнению с разряженными порой едва ли не в ноль «вушами», «юрентами» и «яндекс-самокатами» — неплохой бонус.

Еще один бонус — отсутствие платы за старт. Минута при этом стоит от 3 до 6 рублей. Действительно недорого. Приложение быстрое и достаточно удобное — отметим, что все доступные самокаты можно вывести списком, а не искать на карте (но зачем?). Вариаций по тарифам нет.

Охват: юго-восток Москвы (Нагатино, Коломенское).

Стоимость: 0 рублей старт + 5 рублей в минуту или несколько «Проездных» (130 рублей за 30 минут, 200 рублей за 45 минут, 250 рублей за 1 час). Депозит — 500 рублей.

Самокаты: модель не уточняется.

Сервис, про который почти невозможно найти подробную информацию — ни выяснить модель самокатов (больше всего похожи на Xiaomi Mijia M365), ни узнать историю компании. Сайт сделан в 2018 году — но тогда ли Ecoway начал свою деятельность? Где еще представлены самокаты компании, кроме как в одном районе Москвы (на карте найти больше нигде не удалось)?

По своей же сути Ecoway больше всего походит на MATUR.City – локальная представленность, отсутствие платы за старт, невысокая поминутная стоимость. Самокаты не очень мощные, парковать их надо в специальных местах, а не бросать где угодно в пределах прокатной зоны. Приложение быстрое, не в пример Lite, но, скажем так, минималистичное. Если вы живете и/или работаете в Нагатинском районе — вполне нормальный вариант. Но вдвоем на самокате не прокатишься — нагрузка ограничена 100 килограммами.

Охват: Сколково.

Стоимость: 50 рублей старт + 6 рублей в минуту.

Самокаты: Eleven Scooter.

Белорусский сервис проката самокатов, запущенный в Минске в 2019 году и локально вышедший на российский рынок: самокаты этой компании можно найти в Краснодаре, Адлере, Санкт-Петербурге и в Сколково. Так что технически можно отнести его к доступным в Москве кикшерингам.

Самое интересное у Eleven – это сами электросамокаты, фирменной конструкции: со съемными батареями, что позволяет быстрее их обслуживать, надувными колесами и с мощными электромоторами. Самокаты действительно отличные — жаль, что так мало распространены.

Сам сервис вполне стандартный: приложение понятное и быстрое, вариаций по тарифам нет (поминутная тарификация + 3 минуты за простой самоката, если вы хотите его зарезервировать), зато есть возможность групповых поездок по специальным ценам и подписка, убирающая плату за каждый старт, — от 79 рублей в день до 499 рублей в месяц. И да, самокаты можно оставлять не у точек парковки, а где угодно в зоне проката.

Охват: Зеленоград, санаторий «Энергия».

Стоимость: 75 рублей старт + 6 рублей в минуту или 300 рублей в час.

Самокаты: Bumerang Pro.

Еще одна локальная компания, представленная в Московском регионе исключительно в Зеленограде и в районе санатория «Энергия». Ее роднит с другими «замкадниками», Eleven, также использование самокатов собственной конструкции — тоже со съемными емкими батареями, но убрать со стальным корпусом.

Приложение не предлагает разнообразных опций или подписок — все предельно просто: карта с расположенными на ней самокатами. Можно искать себе самокат так, можно подойти и считать QR-код. Тарифа два — поминутный (совсем недешевый, у «Бумеранга» самая высокая стоимость старта) или почасовой (час стоит 300 рублей). Оставлять самокат нужно в специально обозначенных парковочных зонах. Можно было бы назвать «Бумеранг» лучшим (и единственным) способом покататься на электросамокате в Зеленограде, но в этом городе также представлены Whoosh и «Юрент».