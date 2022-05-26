Руководство «Яндекса» заверило сотрудников, что не планирует переносить штаб-квартиру в Израиль

Руководство компании «Яндекс» написало обращение к сотрудникам после того, как на израильском портале Calcalist появилась статья, в которой говорилось, что компания якобы планирует переехать в Израиль и перевезти туда сотни IT-специалистов. В свежем сообщении для сотрудников сказано, что радикального изменения приоритетов компании не будет и перенос штаб-квартиры «Яндекса» из Москвы не планируется.

Отмечается, что основной бизнес «Яндекса» находится в России и странах СНГ. «У нас здесь много планов по тому, как развиваться. Мы коллектив из 18 тыс. сотрудников, большинство из нас живёт и работает в России. Это наш дом, наш домашний рынок, наша штаб-квартира», — сказано в обращении.

При этом руководство «Яндекса» не исключило возможности появления новых офисов в странах, где будет хорошо развиваться бизнес компании или там, где есть «ценные специалисты». «На всех наших рынках у нас 100+ млн пользователей, 100+ тыс. бизнес-партнёров, и мы будем дальше развивать сервисы во всех этих странах. <…> Естественным образом центры талантов «Яндекса» будут появляться там, где будут развиваться сами бизнесы «Яндекса», — говорится в обращении.

Ранее на этой неделе на израильском портале Calcalist появилась информация о том, что минстр финансов Израиля Авигдор Либерман написал письмо премьеру Нафтали Беннетту, в котором заявил, что «основатель «Яндекса» попросил у израильского правительства содействия в расширении бизнеса в Израиле и обозначил намерение перенести штаб-квартиру компании в Тель-Авив». Либерман также заявил, что «Яндекс» намерена перевезти в Израиль «сотни» разработчиков и других специалистов.