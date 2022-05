«Грядёт новое приключение»: разработчики Pathfinder: Wrath of the Righteous опубликовали тизер своей следующей игры

Российская студия Owlcat Games, известная по фэнтезийным ролевым играм Pathfinder: Kingmaker и Pathfinder: Wrath of the Righteous, в специальном разделе у себя на сайте опубликовала тизер своего следующего проекта.

На упомянутой странице портала демонстрируется 24-секундный ролик (его полная версия прикреплена ниже), в котором на фоне трёх планет и астероидного поля мимо камеры пролетает ещё несколько астероидов.

Тизер сопровождается надписью «Грядёт новое приключение» (A new adventure is coming) и кнопкой «Узнайте первыми» (Be the first to know) для подписки на новостную рассылку от разработчиков.

Судя по космосу в ролике, новая игра будет в научно-фантастическом антураже. Предполагается, что речь может идти об адаптации фантастическо-фэнтезийной «настолки» Starfinder, в основе которой лежит всё та же Pathfinder.

Когда ждать анонс, не уточняется, однако твит Owlcat Games со ссылкой на тизер лайкнул организатор Summer Game Fest 2022 Джефф Кейли (Geoff Keighley). Цифровой фестиваль начнётся с масштабной церемонии открытия 9 июня.