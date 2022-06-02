AOC представила игровой 27-дюймовый QHD-монитор Agon Pro AG274QS с частотой обновления 300 Гц

Компания AOC представила 27-дюймовый монитор Agon Pro AG274QS. Новинка поддерживает разрешение QHD (2560 × 1440 пикселей) и обладает частотой обновления 300 Гц, что делает её одним из первых мониторов с подобными показателями.

В основе Agon Pro AG274QS используется IPS-панель с временем отклика 1 мс (GtG) и 0,5 мс (MPRT). Для дисплея заявляется поддержка технологии AMD FreeSync Premium, соответствие стандарту VESA DisplayHDR 600 и пиковая яркость на уровне 600 кд/м2.

Новинка получила RGB-подсветку, оснащена двумя динамиками мощностью по 5 Вт каждый с поддержкой технологии DTS, имеет четыре порта USB 3.2, два HDMI 2.0, один DisplayPort 1.4 и один комбинированный 3,5-мм аудиоразъём.

Компания оснастила Agon Pro AG274QS эргономичной подставкой, позволяющей изменять угол наклона, поворота и высоту дисплея. При желании экран можно повернуть в портретный режим.

В продажу Agon Pro AG274QS поступит в этом месяце. Его рекомендованная цена составляет 930 британских фунтов или около 72 тыс. рублей по текущему курсу.