MSI анонсировала вогнутый игровой монитор G321CUV формата 4К с частотой 60 Гц

Компания MSI пополнила семейство игровых мониторов моделью G321CUV на матрице VA размером 31,5 дюйма по диагонали. Новинка рассчитана на применение в составе игровых настольных компьютеров или вместе с игровыми приставками.

Панель имеет вогнутую форму: радиус кривизны составляет 1500R. Благодаря такому исполнению достигается более полный эффект погружения в виртуальное пространство. Углы обзора по горизонтали и вертикали — 178 градусов.

Монитор соответствует формату 4К: разрешение составляет 3840 × 2160 пикселей. Яркость равна 300 кд/м2, контрастность — 2500:1. Матрица обладает временем отклика в 4 мс и частотой обновления 60 Гц.

Для новинки заявлен 78-процентный охват цветового пространства DCI-P3 и 103-процентный охват цветового пространства sRGB. Функция Night Vision улучшает видимость тёмных участков изображения. На защите глаз пользователя стоят технологии Anti-Flicker и Less Blue Light.

Панель располагает разъёмом DP 1.2, двумя интерфейсами HDMI 2.0, портом USB 3.1 Type-C, концентратором USB 2.0 и стандартным аудиогнездом. Подставка позволяет регулировать угол наклона дисплея и высоту по отношению к поверхности стола. Цена не называется.