3DNews Технологии и рынок IT. Новости мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизо... MSI анонсировала вогнутый игровой монито...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

MSI анонсировала вогнутый игровой монитор G321CUV формата 4К с частотой 60 Гц

Компания MSI пополнила семейство игровых мониторов моделью G321CUV на матрице VA размером 31,5 дюйма по диагонали. Новинка рассчитана на применение в составе игровых настольных компьютеров или вместе с игровыми приставками.

Источник изображений: MSI

Источник изображений: MSI

Панель имеет вогнутую форму: радиус кривизны составляет 1500R. Благодаря такому исполнению достигается более полный эффект погружения в виртуальное пространство. Углы обзора по горизонтали и вертикали — 178 градусов.

Монитор соответствует формату 4К: разрешение составляет 3840 × 2160 пикселей. Яркость равна 300 кд/м2, контрастность — 2500:1. Матрица обладает временем отклика в 4 мс и частотой обновления 60 Гц.

Для новинки заявлен 78-процентный охват цветового пространства DCI-P3 и 103-процентный охват цветового пространства sRGB. Функция Night Vision улучшает видимость тёмных участков изображения. На защите глаз пользователя стоят технологии Anti-Flicker и Less Blue Light.

Панель располагает разъёмом DP 1.2, двумя интерфейсами HDMI 2.0, портом USB 3.1 Type-C, концентратором USB 2.0 и стандартным аудиогнездом. Подставка позволяет регулировать угол наклона дисплея и высоту по отношению к поверхности стола. Цена не называется.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
MSI представила монитор Optix G274RW в белом корпусе — IPS, Full HD и 170 Гц
MSI выпустила изогнутый бизнес-монитор Modern MD271CP формата Full HD
MSI представила 34-дюймовый монитор MAG342CQPV с разрешением UWQHD и частотой 100 Гц
Чистая прибыль LG Display в первом квартале 2022 года упала почти на 80 %
Xiaomi представила телевизор Redmi A58 2022 с 58" экраном 4К за $260
Xiaomi представила телевизор OLED Vision TV — 50 дюймов, разрешение 4К и частота 120 Гц за $1200
Рубрики: Новости Hardware, мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизоры,
Теги: msi, монитор, игровой монитор
msi, монитор, игровой монитор
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Обзор и тест СЖО Phanteks Glacier One 240 T30: ломая стереотипы 41
У вас же есть VPN: как установить и запустить Diablo Immortal в России 32
Обзор ноутбука Infinix INBOOK X2 (XL21): когда дешево — не значит плохо 24
Компьютер месяца — июнь 2022 года 8

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Toshiba представила жёсткий диск DT02 на 2 Тбайт для настольных ПК
Количество закладок в продуктах Open Source увеличилось в 20 раз
Для полного апгрейда персонажа в Diablo Immortal придётся выложить около $110 000
Чего ждать от WWDC 2022: iOS 16, MacBook Air на базе процессора Apple M2 и многое другое
HD Hyundai первой в мире применила систему автономной навигации в ходе трансокеанского рейса огромного газового танкера
Популярная NFT-платформа OpenSea стала активнее блокировать российских пользователей 5 мин.
Coinbase остановила набор новых сотрудников и отозвала предложения уже принятых 7 мин.
Анонс всё ближе: список достижений из неанонсированного перевыпуска GoldenEye 007 засветился на сайте Xbox 45 мин.
В марте резко взлетело число атак хакеров через электронную почту — для взлома используют офисные документы 2 ч.
Разработчики ARK II проговорились об участии в совместном шоу Xbox и Bethesda 2 ч.
Forza Horizon 5 привлекла уже более 20 млн игроков 3 ч.
Слухи: первый сезон Battlefield 2042 начнётся на этой неделе 3 ч.
Следующим проектом от создателей обновлённой Quake может стать ремастер оригинальной Unreal 3 ч.
Слухи: своего персонажа для перезапуска Saints Row можно будет создать до релиза игры 3 ч.
Приключение Endling: Extinction is Forever про последнюю мать-лису на Земле выйдет в июле 3 ч.
Vivo разработает зарядное устройством для смартфонов мощностью 200 Вт 13 мин.
Российские производители банковских карт пообещали полностью удовлетворить спрос — ЦБ пока не будет привлекать конкурентов из Китая 14 мин.
Jonsbo выпустила кулер CR-1000 ARGB с четырьмя тепловыми трубками 20 мин.
Не все члены совета директоров Toshiba довольны новыми кандидатами, выдвигаемыми инвесторами-активистами 36 мин.
MSI анонсировала вогнутый игровой монитор G321CUV формата 4К с частотой 60 Гц 51 мин.
Смартфон Nothing Phone (1) будет оснащён 6,55-дюймовым дисплеем формата Full HD+ 2 ч.
Смартфон Poco C40 с батареей на 6000 мА·ч и большим экраном будет представлен 16 июня 3 ч.
Рынок полупроводников в 2022 году вырастет на 11 % в деньгах даже в сложившихся непростых условиях 3 ч.
Transcend представила модули DDR5 для ноутбуков, настольных ПК и серверов 3 ч.
EIZO выпустила 27-дюймовый монитор FlexScan EV2781 с портом USB Type-C 3 ч.