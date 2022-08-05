Обзор смартфона TECNO Spark 9 Pro: недорого, но на стиле

В последнее время мы довольно много пишем о смартфонах TECNO – и неудивительно. Компания пользуется всеобщим замешательством и стремительно наращивает свою долю на российском рынке. К примеру, за первое полугодие текущего года она поставила столько же смартфонов, сколько за весь прошлый год, — и планирует только наращивать темпы, несмотря на все логистические проблемы.

TECNO Spark 9 Pro как раз из тех смартфонов, благодаря которым доля должна расти. Это модель, которая привлекает в первую очередь своей ценой, но при этом старается удивить и выглядит совсем не кондово. Смартфон получил тройную тыльную камеру с главным 50-мегапиксельным модулем, 32-мегапиксельную фронталку, экран с Full HD-разрешением и батарею на 5000 миллиампер-часов. Все это — в корпусе необычного дизайна и за 15 990 рублей.

TECNO Spark 9 Pro Infinix HOT 12 Play vivo Y33s TECNO POVA 2 Xiaomi Redmi 10C Дисплей 6,6 дюйма, IPS, 2408 × 1080 точек, 407 ppi; емкостный, мультитач 6,82 дюйма, IPS, 1640 × 720 точек, 262 ppi; емкостный, мультитач; 90 Гц 6,58 дюйма, IPS, 2408 × 1080 точек, 401 ppi; емкостный, мультитач 6,9 дюйма, IPS, 2460 × 1080 точек, 389 ppi; емкостный, мультитач 6,71 дюйма, IPS, 1650 × 720 точек, 268 ppi; емкостный, мультитач Защитное стекло Нет информации Нет информации Panda/SG Нет информации Нет информации Процессор Mediatek Helio G85: восемь ядер (2 × Cortex-A75, частота 2,0 ГГц + 6 × Cortex-A55, частота 1,8 ГГц)

Unisoc T610: восемь ядер (2 × Cortex-A75, частота 1,8 ГГц + 6 × Cortex-A55, частота 1,8 ГГц) Mediatek Helio G80: восемь ядер (2 × ARM Cortex-A75 частотой 2,0 ГГц и 6 × ARM Cortex-A55 частотой 1,8 ГГц) Mediatek Helio G85: восемь ядер (2 × Cortex-A75, частота 2,0 ГГц + 6 × Cortex-A55, частота 1,8 ГГц) Qualcomm Snapdragon 680: четыре ядра Kryo 265 Gold, частота 2,4 ГГц + четыре ядра Kryo 265 Silver, частота 1,9 ГГц Графический контроллер ARM Mali-G52 MC2 ARM Mali-G52 MP2 ARM Mali-G52 MC2 ARM Mali-G52 MC2 Adreno 610 Оперативная память 4/6 Гбайт 4/6 Гбайт 4 Гбайт 4 Гбайт 3/4 Гбайт Флеш-память 128 Гбайт 64/128 Гбайт 64/128 Гбайт 64/128 Гбайт 64/128 Гбайт Разъемы USB Type-C, мини-джек 3,5 мм USB Type-C, мини-джек 3,5 мм USB Type-C, 3,5 мм USB Type-C, мини-джек 3,5 мм USB Type-C, мини-джек 3,5 мм Слот для карты памяти Есть (отдельный слот для microSD) Есть (отдельный слот для microSD) Есть (отдельный слот для microSD) Есть (отдельный слот для microSD) Есть (отдельный слот для microSD) SIM-карты 2 × nano-SIM 2 × nano-SIM 2 × nano-SIM 2 × nano-SIM 2 × nano-SIM Сотовая связь 2G GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц Сотовая связь 3G HSDPA 850/900/2100 МГц HSDPA 850/900/2100 МГц HSDPA 850/900/2100 МГц HSDPA 850/900/2100 МГц HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 МГц Сотовая связь 4G LTE, диапазоны не уточняются LTE Cat.4 (150/50 Мбит/с): 1, 3, 5, 7, 8, 20 LTE, диапазоны 1, 3, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41 LTE, диапазоны не уточняются LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; 2,4/5 ГГц 802.11 a/b/g/n/ac; 2,4/5 ГГц 802.11 a/b/g/n/ac; 2,4/5 ГГц 802.11 a/b/g/n/ac; 2,4/5 ГГц 802.11 a/b/g/n/ac; 2,4/5 ГГц Bluetooth 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 NFC Есть Есть Есть Есть Есть Навигация GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo Датчики Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп Сканер отпечатков пальцев Есть, на боковой клавише Есть, на задней панели Есть, на боковой клавише Есть, на боковой клавише Есть, на задней панели Основная камера Тройной модуль: 50 + 2 + 0,3 Мп, ƒ/1,6 + ƒ/2,4 + ƒ/2,0, фазовый автофокус c главной камерой, двойная светодиодная вспышка Двойной модуль: 13 Мп, ƒ/1,8 + 0,08 Мп, автофокус на главной камере, четверная светодиодная вспышка Тройной модуль: 50 + 2 + 2 Мп, ƒ/1,8 + ƒ/2,4 + ƒ/2,4, фазовый автофокус, одинарная светодиодная вспышка Четверной модуль: 48 Мп, ƒ/1,9 + 2 Мп, ƒ/2,4 + 2 Мп + 2 Мп, фазовый автофокус с главной камерой, четверная светодиодная вспышка Двойной модуль: 50 + 2 Мп, ƒ/1,8 + ƒ/2,4, фазовый автофокус, светодиодная вспышка Фронтальная камера 32 Мп, ƒ/2,5, без автофокуса, вспышка 8 Мп, ƒ/2,0, без автофокуса, вспышка 16 Мп, ƒ/2,0, без автофокуса, со вспышкой 8 Мп, ƒ/2,0, без автофокуса, без вспышки 5 Мп, ƒ/2,2, без автофокуса, без вспышки Питание Несъемный аккумулятор: 19 Вт·ч (5000 мА·ч, 3,8 В) Несъемный аккумулятор: 22,8 Вт·ч (6000 мА·ч, 3,8 В) Несъемный аккумулятор: 19 Вт·ч (5000 мА·ч, 3,8 В) Несъемный аккумулятор: 26,6 Вт·ч (7000 мА·ч, 3,8 В) Несъемный аккумулятор: 19 Вт·ч (5000 мА·ч, 3,8 В) Размер 164,2 × 75,6 × 8,4 мм 170,5 × 77,6 × 8,3 мм 164 × 76,1 × 8 мм 173,3 × 78,8 × 9,6 мм 169,6 × 76,6 × 8,3 мм Масса 197 граммов 195 граммов 182 грамма 231 грамм 190 граммов Защита от воды и пыли Нет Нет Нет Нет Брызгозащита Операционная система Android 12, оболочка HiOS 8.6 Android 11, оболочка XOS 10 Android 11, оболочка FunTouch OS 11 Android 11, оболочка HiOS 7.6 Android 11, оболочка MIUI 13 Актуальная цена 15 990 рублей 12 999 рублей От 13 999 рублей От 13 800 рублей От 12 000 рублей

⇡#Дизайн, эргономичность и программное обеспечение

В обзоре TECNO CAMON 19 Pro я сетовал на отсутствие фирменного стиля компании в дизайне смартфонов — они, как правило, выглядят симпатично, но опознать в них «именно TECNO» невозможно, дизайн-код не сохраняется. И почти сразу мы получаем TECNO Spark 9 Pro – смартфон другой серии и другой ценовой категории, исполненный в том же стиле. Совпадение? Думаю, все-таки да — этот стиль как минимум пока что не распространяется на другие свежие смартфоны компании.

Тем не менее конкретно для Spark это точно хорошо. Дело, конечно, не в двух круглых блоках камер, характерных для TECNO CAMON 19 Pro (хотя сморится здорово), а в материалах оформления. Спинка прикрыта пластиком двух фактур — глянцевым в верхней части и нескользким, с напылением, на остальной поверхности. Благодаря этому гаджет и глаз радует, и на ощупь остается приятным. В комплекте есть чехол, но одевать в него TECNO Spark 9 Pro необязательно: из руки он не выскальзывает, даже несмотря на то, что грани выполнены уже из обычного пластика, без эффекта пескоструйной обработки.

Цветовых вариаций три: «квантовый черный», «голубой бурано» и «цифровой шторм». Последняя наиболее интересна — на спинке кислотно-салатового цвета красуются здоровенные логотипы серии Spark. На черной и голубой версиях они скромно обозначаются в верхнем углу.

У TECNO Spark 9 Pro относительно тонкие рамки вокруг экрана, который занимает 83,3 % площади лицевой поверхности. Есть заметный «подбородок», но не стоит забывать, что мы говорим о смартфоне до 20 тысяч рублей. По этой же причине ему можно легко простить и слегка архаичное размещение фронтальной камеры в вырезе-«капельке».

Смартфон достаточно крупный и толстый (8,4 мм), но в наши времена говорить об устройстве с экраном «всего» на 6,6 дюйма даже как-то неловко, когда по соседству, например, есть серия POVA. Не скажу, что взаимодействовать со Spark 9 Pro как-то особенно удобно — лучше подойдет слово «привычно», конечно.

Функциональные элементы стандартны, причем клавиша питания с вмонтированным в нее датчиком отпечатков сделана по традиции TECNO не вогнутой, а выпуклой. Опять отзвуки старшенького CAMON. Мини-джек в наличии, находится на нижней грани.

Дактилоскопический сенсор в боковой клавише реализован неплохо — не хватает тактильной отдачи при успешном сканировании, площадь покрытия маловата, из-за чего не всегда отпечаток распознается с первой попытки, но при этом нет случайных срабатываний в кармане, чувствительность не повышена. Наряду со сканером отпечатков также имеется система идентификации лица при помощи фронтальной камеры.

TECNO Spark 9 Pro

TECNO Spark 9 Pro работает на базе Android 12 с оболочкой HiOS 8.6. По сравнению с той версией оболочки, о которой я рассказывал в обзоре TECNO CAMON 19 Pro и ранее, в обзоре TECNO CAMON 18 Premier, изменений нет. Это привычно функциональная оболочка со множеством необычных особенностей и характерным дизайном, который стал в восьмой версии менее назойливым — смартфон теперь не пытается решать слишком многое за пользователя. Например, он больше не раскладывает самостоятельно приложения по папкам и не перегружает рабочий стол виджетами. При этом предустановленного софта много — благо все можно удалить за ненадобностью. Работает HiOS 8.6 стабильно и быстро даже на не самом мощном TECNO Spark 9 Pro, оболочка неплохо оптимизирована, хотя и несколько визуально перегружена.

⇡#Дисплей и звук

TECNO Spark 9 Pro получил ЖК-дисплей с IPS-матрицей диагональю 6,6 дюйма и разрешением 2408 × 1080 точек. Плотность пикселей — 407 ppi.

Матрица нормальная — углы обзора не блестящие, но приемлемые, визуально картинка воспринимается хорошо. Повышенной частоты обновления не предусмотрено — экран работает на фиксированных 60 герцах.

Максимальная измеренная яркость дисплея TECNO Spark 9 Pro (с приглушенным естественным светом) составила 523 кд/м2. Даже для ЖК-дисплея показатель отличный — на солнце пользоваться смартфоном можно без серьезных проблем. Уровень контрастности достигает 1479:1 — тоже прилично.

Настроек дисплея немного: яркость (с поддержкой автоматической регулировки); режим «защиты зрения» с теплыми цветами, который уместно включать перед сном; темная тема, выполняющая исключительно декоративную функцию; размер шрифтов. Регулировать цветопередачу нельзя.

Цветовой охват дисплея TECNO Spark 9 Pro превышает стандарт sRGB на зеленых и желтых оттенках, но не дотягивает до DCI-P3. Гамма по оттенкам серого повышена — 2,38 при относительно ровных кривых (они не скачут вверх в светлых оттенках, а держатся высоко на всех оттенках). Цветовая температура излишне приподнята — медиана на 10 300 К при норме в 6 500 К. Среднее отклонение DeltaE по шкале Color Checker, включающей в себя как широкий спектр цветов, так и оттенки серого, составило 8,15 при норме в 3,00. Дисплей настроен неудачно.

Со звуком все как у всех в этом сегменте: в TECNO Spark 9 Pro есть аналоговый аудиоразъем (мини-джек диаметром 3,5 мм) со стандартным звуковым трактом и Bluetooth 5.0 без поддержки aptX и aptX HD, но с поддержкой LDAC, SBC и AAC. Динамик монофонический — средней громкости и с обычным качеством звучания.

TECNO Spark 9 Pro получил аппаратную платформу MediaTek Helio G85, знакомую, например, по прошлогодним моделям TECNO POVA 2 и Infinix HOT 10S.

Mediatek Helio G85 состоит из восьми вычислительных ядер: двух ARM Cortex-A75 с тактовой частотой 2,0 ГГц + шести ARM Cortex-A55 частотой 1,8 ГГц. За графику отвечает ARM Mali-G52 2EEMC2 с тактовой частотой 1,0 ГГц. Технологический процесс — 12 нм.

MediaTek Helio G85 – это аппаратное решение невысокого уровня, но скачка производительности за год не произошло, так что TECNO Spark 9 Pro вполне вписывается в мейнстрим в своей ценовой категории. Это, конечно, не игровой смартфон, но любая актуальная игра на нем запустится, пусть и с ограниченной кадровой частотой и на средних графических настройках. Система работает, повторюсь, гладко. Приложения открываются не слишком быстро, но все в пределах разумного — на активацию камеры, к примеру, уходит две секунды.

У смартфона нет заметных проблем с перегревом и троттлингом — стандартные ресурсные тесты из пакета 3DMark Wild Life не выявили заметного понижения тактовых частот процессора. Тактильно смартфон также нагревался не слишком значительно.

Бенчмарк CPU Throttling Test плюс-минус подтверждает результаты 3D Mark’s Wild Life: частота понижается лишь на 15 % при средней производительности 116 GIPS.

TECNO Spark 9 Pro предлагается в российской рознице только с 4 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем емкостью 128 Гбайт. Энергонезависимая память расширяется при помощи карточки MicroSD — причем для ее размещения выделен специальный слот, жертвовать одной из SIM-карт не придется.

⇡#Связь и беспроводные коммуникации

В TECNO Spark 9 Pro нет 5G-модема — и, может, на каких-то рынках это и важно, но точно не на тех, куда смартфон нацеливается в первую очередь, в том числе и на нашем. С LTE порядок — скорость стабильная (пусть и не бьет рекордов), все диапазоны на месте.

Остальные беспроводные модули: двухдиапазонный Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, спутниковая навигация с поддержкой основных систем — GPS (A-GPS), ГЛОНАСС, BeiDou и Galileo. Ну и NFC.

В TECNO Spark 9 Pro установлена тройная тыльная камера, но надо иметь в виду, что непосредственно за съемку отвечает только один модуль — на 50 мегапикселей. Второй — это так называемый датчик глубины, который помогает при размытии заднего плана в портретном режиме, а назначение третьей QVGA-камеры вообще остается загадкой — она якобы помогает при работе «искусственного интеллекта», но как?

Модель сенсора, лежащего в основе камеры TECNO Spark 9 Pro, не называется, но, вероятнее всего, здесь установлен распространенный в относительно бюджетном сегменте датчик Samsung ISOCELL JN1 (50 мегапикселей, 1/2,76 дюйма, размеры отдельного пикселя — 0,64 мкм). С ним работает объектив с очень высокой светосилой — f/1,6. Применяется фазовый автофокус, оптического стабилизатора нет.

По умолчанию смартфон снимает в разрешении 12,5 Мп, но в любой момент можно активировать режим съемки с задействованием всех субпикселей и получить 50-мегапиксельную картинку (8160 × 6120). На этом базовые возможности фотосъемки практически исчерпываются — здесь нет ни расширенного угла обзора, ни, что самое удивительное, зума, хотя при наличии сенсора, выполненного по схеме Quad Bayer, сделать «гибридный» зум с небольшими потерями не составляет труда. Но даже минимального труда в этом отношении разработчики TECNO Spark 9 Pro не приложили — странно.

Из возможностей съемки — только обязательный HDR (работает неплохо), ночной режим (тоже хорош, о нем ниже). Нет макрорежима и даже «профессионального» режима с ручными настройками. Качество съемки при этом очень неплохое: детализация достойная — с контурной резкостью смартфон чуть перебирает, но без откровенной «жести»; цветопередача нормальная, хотя местами хотелось бы цвета посочнее; разве что динамический диапазон нестабильный — иногда смартфон не понимает, что можно включить HDR, и «выбивает» света или, наоборот, полностью теряет детали в тенях. Для своего ценового диапазона TECNO Spark 9 Pro снимает хорошо — еще бы опций было побольше.

Ночной режим (стандартная серия снимков с различной экспозицией, объединенная затем в один кадр с программным повышением резкости и насыщенности, а также шумоподавлением) в TECNO Spark 9 Pro реализован здорово — прирост качества изображения очень высокий. Да, контурная резкость повышается уже безбожно, но в целом картинка по-настоящему смотрится, камера смартфона в этом режиме пригодна для использования и при слабом освещении.

Как обычно у TECNO, смартфон страдает раздвоением портретного режима: есть и возможность снимать с использованием настраиваемого бьютификатора, и с искусственным боке, но только отдельно друг от друга. «Красота» и «Портрет» — два разных режима: либо бьютификатор без размытия, либо размытие без бьютификации. Выше — примеры работы в обоих режимах. Отмечу неудачно выставленный фокус в режиме «Красота» — это не брак, это, к сожалению, норма для данного режима. Также смартфон плохо справляется с передачей тона кожи — оттенок слишком бледный.

Есть набор встроенных фильтров — различных вариантов тонирования. Примеры — выше.

Приложение камеры реализовано стандартным образом — горизонтальная карусель режимов, дополнительные вызываются вытягиванием подменю от нижней кромки. Инструментов немного, о чем я уже писал выше.

TECNO Spark 9 Pro

Видеосъемка доступна с максимальным разрешением 2K (2560 × 1440), с частотой до 30 кадров в секунду. Цифровая стабилизация работает с любым разрешением, но эффективность у нее средняя. Без стабилизации видео выглядит, честно говоря, лучше. Отмечу дополнительные режимы: смартфон позволяет снимать ролики с искусственным боке или портретное видео с бьютификацией. Да, это опять два разных режима — или боке, или бьютификация. Смешивать, как и в случае с фото, нельзя.

Фронтальная камера — объект гордости разработчиков: тут используется Quad Bayer-сенсор, как и на тыльном модуле, но с разрешением 32 мегапикселя. С ним работает неавтофокусная оптика, но со светодиодной вспышкой, встроенной в рамку вокруг экрана, в верхней ее части. Доступна съемка видео в разрешении 2K, есть бьютификация и размытие заднего плана для фото — опять же раздельные. Съемка по умолчанию ведется в разрешении 8 мегапикселей, но можно активировать 32-мегапиксельный режим. Вроде бы и по набору функций, и по детализации — отличная фронталка, но есть те же проблемы с цветопередачей, что и в портретном режиме тыльного модуля.

TECNO Spark 9 Pro получил аккумулятор емкостью 19 Вт·ч (5000 мА·ч, 3,8 В) — стандартный показатель для смартфона такого класса с экраном подобной диагонали. Автономность тоже ожидаемая — гаджет держит заряд в течение всего дня при стандартных сценариях использования (соцсети, немного видео, немного игр, адаптивная яркость экрана) без малейших проблем, под нагрузкой чуть теряется, но тоже ничего критичного.

В нашем традиционном тесте с воспроизведением Full HD-видео на максимальной яркости, с включенным Wi-Fi, смартфон продержался почти 13 часов — для гаджета с ЖК-экраном результат прекрасный.

В комплекте с TECNO Spark 9 Pro идет зарядное устройство мощностью 18 Вт — на полную зарядку смартфона с его использованием уходит почти два часа. Приемлемо, но про «быструю зарядку» говорить не приходится.

TECNO ориентирует Spark 9 Pro в первую очередь на молодежную аудиторию, стремясь заманить ее ярким, интересным дизайном, крупным экраном с высоким разрешением и мощной фронталкой. Акценты вполне логичные — и в наше время, когда предложение на рынке сокращается, смартфон, мне кажется, может быть интересен и широким слоям населения, без возрастных ограничений.

Да, сказать, что TECNO S park 9 Pro абсолютно идеален, нельзя: более чем приличная тыльная камера не получила ни расширенного угла обзора, ни зума; экран не очень хорошо настроен; а фронтальная камера при всех формальных достоинствах сенсора выдает картинку с неудачной цветопередачей. Но по совокупности качеств за свои деньги TECNO Spark 9 Pro смотрится очень аппетитно — особенно если дождаться каких-то акций.

Достоинства:

крупный дисплей с Full HD-разрешением;

элегантное исполнение корпуса, приятные материалы;

хорошее качество съемки на главную камеру;

фронтальная камера с отличным сенсором и вспышкой;

сочетание достойного объема накопителя и отдельного слота для карты памяти.

Недостатки: