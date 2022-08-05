- Страница 1 - Технические характеристики. Дизайн, эргономичность и программное обеспечение. Дисплей и звук
- Страница 2 - «Железо» и производительность. Связь и беспроводные коммуникации. Камера. Заключение
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Обзор смартфона TECNO Spark 9 Pro: недорого, но на стиле
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В последнее время мы довольно много пишем о смартфонах TECNO – и неудивительно. Компания пользуется всеобщим замешательством и стремительно наращивает свою долю на российском рынке. К примеру, за первое полугодие текущего года она поставила столько же смартфонов, сколько за весь прошлый год, — и планирует только наращивать темпы, несмотря на все логистические проблемы.
TECNO Spark 9 Pro как раз из тех смартфонов, благодаря которым доля должна расти. Это модель, которая привлекает в первую очередь своей ценой, но при этом старается удивить и выглядит совсем не кондово. Смартфон получил тройную тыльную камеру с главным 50-мегапиксельным модулем, 32-мегапиксельную фронталку, экран с Full HD-разрешением и батарею на 5000 миллиампер-часов. Все это — в корпусе необычного дизайна и за 15 990 рублей.
⇡#Технические характеристики
⇡#Дизайн, эргономичность и программное обеспечение
В обзоре TECNO CAMON 19 Pro я сетовал на отсутствие фирменного стиля компании в дизайне смартфонов — они, как правило, выглядят симпатично, но опознать в них «именно TECNO» невозможно, дизайн-код не сохраняется. И почти сразу мы получаем TECNO Spark 9 Pro – смартфон другой серии и другой ценовой категории, исполненный в том же стиле. Совпадение? Думаю, все-таки да — этот стиль как минимум пока что не распространяется на другие свежие смартфоны компании.
Тем не менее конкретно для Spark это точно хорошо. Дело, конечно, не в двух круглых блоках камер, характерных для TECNO CAMON 19 Pro (хотя сморится здорово), а в материалах оформления. Спинка прикрыта пластиком двух фактур — глянцевым в верхней части и нескользким, с напылением, на остальной поверхности. Благодаря этому гаджет и глаз радует, и на ощупь остается приятным. В комплекте есть чехол, но одевать в него TECNO Spark 9 Pro необязательно: из руки он не выскальзывает, даже несмотря на то, что грани выполнены уже из обычного пластика, без эффекта пескоструйной обработки.
Цветовых вариаций три: «квантовый черный», «голубой бурано» и «цифровой шторм». Последняя наиболее интересна — на спинке кислотно-салатового цвета красуются здоровенные логотипы серии Spark. На черной и голубой версиях они скромно обозначаются в верхнем углу.
У TECNO Spark 9 Pro относительно тонкие рамки вокруг экрана, который занимает 83,3 % площади лицевой поверхности. Есть заметный «подбородок», но не стоит забывать, что мы говорим о смартфоне до 20 тысяч рублей. По этой же причине ему можно легко простить и слегка архаичное размещение фронтальной камеры в вырезе-«капельке».
Смартфон достаточно крупный и толстый (8,4 мм), но в наши времена говорить об устройстве с экраном «всего» на 6,6 дюйма даже как-то неловко, когда по соседству, например, есть серия POVA. Не скажу, что взаимодействовать со Spark 9 Pro как-то особенно удобно — лучше подойдет слово «привычно», конечно.
Функциональные элементы стандартны, причем клавиша питания с вмонтированным в нее датчиком отпечатков сделана по традиции TECNO не вогнутой, а выпуклой. Опять отзвуки старшенького CAMON. Мини-джек в наличии, находится на нижней грани.
Дактилоскопический сенсор в боковой клавише реализован неплохо — не хватает тактильной отдачи при успешном сканировании, площадь покрытия маловата, из-за чего не всегда отпечаток распознается с первой попытки, но при этом нет случайных срабатываний в кармане, чувствительность не повышена. Наряду со сканером отпечатков также имеется система идентификации лица при помощи фронтальной камеры.
TECNO Spark 9 Pro
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TECNO Spark 9 Pro работает на базе Android 12 с оболочкой HiOS 8.6. По сравнению с той версией оболочки, о которой я рассказывал в обзоре TECNO CAMON 19 Pro и ранее, в обзоре TECNO CAMON 18 Premier, изменений нет. Это привычно функциональная оболочка со множеством необычных особенностей и характерным дизайном, который стал в восьмой версии менее назойливым — смартфон теперь не пытается решать слишком многое за пользователя. Например, он больше не раскладывает самостоятельно приложения по папкам и не перегружает рабочий стол виджетами. При этом предустановленного софта много — благо все можно удалить за ненадобностью. Работает HiOS 8.6 стабильно и быстро даже на не самом мощном TECNO Spark 9 Pro, оболочка неплохо оптимизирована, хотя и несколько визуально перегружена.
⇡#Дисплей и звук
TECNO Spark 9 Pro получил ЖК-дисплей с IPS-матрицей диагональю 6,6 дюйма и разрешением 2408 × 1080 точек. Плотность пикселей — 407 ppi.
Матрица нормальная — углы обзора не блестящие, но приемлемые, визуально картинка воспринимается хорошо. Повышенной частоты обновления не предусмотрено — экран работает на фиксированных 60 герцах.
Максимальная измеренная яркость дисплея TECNO Spark 9 Pro (с приглушенным естественным светом) составила 523 кд/м2. Даже для ЖК-дисплея показатель отличный — на солнце пользоваться смартфоном можно без серьезных проблем. Уровень контрастности достигает 1479:1 — тоже прилично.
Настроек дисплея немного: яркость (с поддержкой автоматической регулировки); режим «защиты зрения» с теплыми цветами, который уместно включать перед сном; темная тема, выполняющая исключительно декоративную функцию; размер шрифтов. Регулировать цветопередачу нельзя.
Цветовой охват дисплея TECNO Spark 9 Pro превышает стандарт sRGB на зеленых и желтых оттенках, но не дотягивает до DCI-P3. Гамма по оттенкам серого повышена — 2,38 при относительно ровных кривых (они не скачут вверх в светлых оттенках, а держатся высоко на всех оттенках). Цветовая температура излишне приподнята — медиана на 10 300 К при норме в 6 500 К. Среднее отклонение DeltaE по шкале Color Checker, включающей в себя как широкий спектр цветов, так и оттенки серого, составило 8,15 при норме в 3,00. Дисплей настроен неудачно.
Со звуком все как у всех в этом сегменте: в TECNO Spark 9 Pro есть аналоговый аудиоразъем (мини-джек диаметром 3,5 мм) со стандартным звуковым трактом и Bluetooth 5.0 без поддержки aptX и aptX HD, но с поддержкой LDAC, SBC и AAC. Динамик монофонический — средней громкости и с обычным качеством звучания.
⇡#«Железо» и производительность
TECNO Spark 9 Pro получил аппаратную платформу MediaTek Helio G85, знакомую, например, по прошлогодним моделям TECNO POVA 2 и Infinix HOT 10S.
Mediatek Helio G85 состоит из восьми вычислительных ядер: двух ARM Cortex-A75 с тактовой частотой 2,0 ГГц + шести ARM Cortex-A55 частотой 1,8 ГГц. За графику отвечает ARM Mali-G52 2EEMC2 с тактовой частотой 1,0 ГГц. Технологический процесс — 12 нм.
MediaTek Helio G85 – это аппаратное решение невысокого уровня, но скачка производительности за год не произошло, так что TECNO Spark 9 Pro вполне вписывается в мейнстрим в своей ценовой категории. Это, конечно, не игровой смартфон, но любая актуальная игра на нем запустится, пусть и с ограниченной кадровой частотой и на средних графических настройках. Система работает, повторюсь, гладко. Приложения открываются не слишком быстро, но все в пределах разумного — на активацию камеры, к примеру, уходит две секунды.
У смартфона нет заметных проблем с перегревом и троттлингом — стандартные ресурсные тесты из пакета 3DMark Wild Life не выявили заметного понижения тактовых частот процессора. Тактильно смартфон также нагревался не слишком значительно.
Бенчмарк CPU Throttling Test плюс-минус подтверждает результаты 3D Mark’s Wild Life: частота понижается лишь на 15 % при средней производительности 116 GIPS.
TECNO Spark 9 Pro предлагается в российской рознице только с 4 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем емкостью 128 Гбайт. Энергонезависимая память расширяется при помощи карточки MicroSD — причем для ее размещения выделен специальный слот, жертвовать одной из SIM-карт не придется.
⇡#Связь и беспроводные коммуникации
В TECNO Spark 9 Pro нет 5G-модема — и, может, на каких-то рынках это и важно, но точно не на тех, куда смартфон нацеливается в первую очередь, в том числе и на нашем. С LTE порядок — скорость стабильная (пусть и не бьет рекордов), все диапазоны на месте.
Остальные беспроводные модули: двухдиапазонный Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, спутниковая навигация с поддержкой основных систем — GPS (A-GPS), ГЛОНАСС, BeiDou и Galileo. Ну и NFC.
⇡#Камера
В TECNO Spark 9 Pro установлена тройная тыльная камера, но надо иметь в виду, что непосредственно за съемку отвечает только один модуль — на 50 мегапикселей. Второй — это так называемый датчик глубины, который помогает при размытии заднего плана в портретном режиме, а назначение третьей QVGA-камеры вообще остается загадкой — она якобы помогает при работе «искусственного интеллекта», но как?
Модель сенсора, лежащего в основе камеры TECNO Spark 9 Pro, не называется, но, вероятнее всего, здесь установлен распространенный в относительно бюджетном сегменте датчик Samsung ISOCELL JN1 (50 мегапикселей, 1/2,76 дюйма, размеры отдельного пикселя — 0,64 мкм). С ним работает объектив с очень высокой светосилой — f/1,6. Применяется фазовый автофокус, оптического стабилизатора нет.
По умолчанию смартфон снимает в разрешении 12,5 Мп, но в любой момент можно активировать режим съемки с задействованием всех субпикселей и получить 50-мегапиксельную картинку (8160 × 6120). На этом базовые возможности фотосъемки практически исчерпываются — здесь нет ни расширенного угла обзора, ни, что самое удивительное, зума, хотя при наличии сенсора, выполненного по схеме Quad Bayer, сделать «гибридный» зум с небольшими потерями не составляет труда. Но даже минимального труда в этом отношении разработчики TECNO Spark 9 Pro не приложили — странно.
Из возможностей съемки — только обязательный HDR (работает неплохо), ночной режим (тоже хорош, о нем ниже). Нет макрорежима и даже «профессионального» режима с ручными настройками. Качество съемки при этом очень неплохое: детализация достойная — с контурной резкостью смартфон чуть перебирает, но без откровенной «жести»; цветопередача нормальная, хотя местами хотелось бы цвета посочнее; разве что динамический диапазон нестабильный — иногда смартфон не понимает, что можно включить HDR, и «выбивает» света или, наоборот, полностью теряет детали в тенях. Для своего ценового диапазона TECNO Spark 9 Pro снимает хорошо — еще бы опций было побольше.
Ночной режим (стандартная серия снимков с различной экспозицией, объединенная затем в один кадр с программным повышением резкости и насыщенности, а также шумоподавлением) в TECNO Spark 9 Pro реализован здорово — прирост качества изображения очень высокий. Да, контурная резкость повышается уже безбожно, но в целом картинка по-настоящему смотрится, камера смартфона в этом режиме пригодна для использования и при слабом освещении.
Как обычно у TECNO, смартфон страдает раздвоением портретного режима: есть и возможность снимать с использованием настраиваемого бьютификатора, и с искусственным боке, но только отдельно друг от друга. «Красота» и «Портрет» — два разных режима: либо бьютификатор без размытия, либо размытие без бьютификации. Выше — примеры работы в обоих режимах. Отмечу неудачно выставленный фокус в режиме «Красота» — это не брак, это, к сожалению, норма для данного режима. Также смартфон плохо справляется с передачей тона кожи — оттенок слишком бледный.
Есть набор встроенных фильтров — различных вариантов тонирования. Примеры — выше.
Приложение камеры реализовано стандартным образом — горизонтальная карусель режимов, дополнительные вызываются вытягиванием подменю от нижней кромки. Инструментов немного, о чем я уже писал выше.
TECNO Spark 9 Pro
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изображения (13)
Видеосъемка доступна с максимальным разрешением 2K (2560 × 1440), с частотой до 30 кадров в секунду. Цифровая стабилизация работает с любым разрешением, но эффективность у нее средняя. Без стабилизации видео выглядит, честно говоря, лучше. Отмечу дополнительные режимы: смартфон позволяет снимать ролики с искусственным боке или портретное видео с бьютификацией. Да, это опять два разных режима — или боке, или бьютификация. Смешивать, как и в случае с фото, нельзя.
Фронтальная камера — объект гордости разработчиков: тут используется Quad Bayer-сенсор, как и на тыльном модуле, но с разрешением 32 мегапикселя. С ним работает неавтофокусная оптика, но со светодиодной вспышкой, встроенной в рамку вокруг экрана, в верхней ее части. Доступна съемка видео в разрешении 2K, есть бьютификация и размытие заднего плана для фото — опять же раздельные. Съемка по умолчанию ведется в разрешении 8 мегапикселей, но можно активировать 32-мегапиксельный режим. Вроде бы и по набору функций, и по детализации — отличная фронталка, но есть те же проблемы с цветопередачей, что и в портретном режиме тыльного модуля.
⇡#Автономная работа
TECNO Spark 9 Pro получил аккумулятор емкостью 19 Вт·ч (5000 мА·ч, 3,8 В) — стандартный показатель для смартфона такого класса с экраном подобной диагонали. Автономность тоже ожидаемая — гаджет держит заряд в течение всего дня при стандартных сценариях использования (соцсети, немного видео, немного игр, адаптивная яркость экрана) без малейших проблем, под нагрузкой чуть теряется, но тоже ничего критичного.
В нашем традиционном тесте с воспроизведением Full HD-видео на максимальной яркости, с включенным Wi-Fi, смартфон продержался почти 13 часов — для гаджета с ЖК-экраном результат прекрасный.
В комплекте с TECNO Spark 9 Pro идет зарядное устройство мощностью 18 Вт — на полную зарядку смартфона с его использованием уходит почти два часа. Приемлемо, но про «быструю зарядку» говорить не приходится.
⇡#Заключение
TECNO ориентирует Spark 9 Pro в первую очередь на молодежную аудиторию, стремясь заманить ее ярким, интересным дизайном, крупным экраном с высоким разрешением и мощной фронталкой. Акценты вполне логичные — и в наше время, когда предложение на рынке сокращается, смартфон, мне кажется, может быть интересен и широким слоям населения, без возрастных ограничений.
Да, сказать, что TECNO S park 9 Pro абсолютно идеален, нельзя: более чем приличная тыльная камера не получила ни расширенного угла обзора, ни зума; экран не очень хорошо настроен; а фронтальная камера при всех формальных достоинствах сенсора выдает картинку с неудачной цветопередачей. Но по совокупности качеств за свои деньги TECNO Spark 9 Pro смотрится очень аппетитно — особенно если дождаться каких-то акций.
Достоинства:
Недостатки:
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