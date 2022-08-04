Motorola готовит смартфон Edge 30 Neo с чипом Snapdragon 695 и 64-Мп камерой

В семействе смартфонов Motorola Edge 30, по сообщениям сетевых источников, в скором времени может появиться очередная новинка — модель под названием Edge 30 Neo. Информация о технических характеристиках устройства появилась в базе популярного бенчмарка Geekbench.

Известно, что вычислительная нагрузка возложена на процессор Qualcomm с восемью ядрами с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим ускорителем Adreno 619. Это может быть чип Snapdragon 695, который, помимо указанных компонентов, содержит сотовый модем Snapdragon X51 5G.

Ожидается, что в продажу поступят версии новинки, оборудованные 6 и 8 Гбайт оперативной памяти. Вместимость флеш-накопителя составит соответственно 128 и 256 Гбайт.

По слухам, в оснащение Motorola Edge 30 Neo войдёт 6,28-дюймовый дисплей P-OLED формата Full HD+ с частотой обновления до 120 Гц. Фронтальная камера получит 32-мегапиксельный сенсор, а в состав тыльной камеры будет включён 64-мегапиксельный основной блок.

Geekbench говорит об использовании операционной системы Android 12. Питание якобы обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 4020 мА·ч с поддержкой 30-ваттной быстрой зарядки. Цена новинки ожидается на уровне 400 евро.