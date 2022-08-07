Вышел безрамочный монитор ASUS VP227HE Eye Care с частотой обновления 75 Гц

Компания ASUS выпустила монитор VP227HE Eye Care для решения повседневных задач в офисе или дома. Устройство оборудовано матрицей VA с диагональю 21,45 дюйма, разрешением 1920 × 1080 пикселей (формат Full HD) и углами обзора по горизонтали/вертикали до 178 градусов.

Панель обладает яркостью 250 кд/м2, контрастностью 3000:1 и динамической контрастностью 100 000 000:1. Частота обновления равна 75 Гц, время отклика GtG — 5 мс. Возможно отображение 16,7 млн цветовых оттенков.

Набор технологий ASUS Eye Care включает системы Flicker-free и Low Blue Light с сертификатом TÜV Rheinland: они помогают снизить нагрузку на глаза при продолжительной работе. Средства Adaptive-Sync устраняют разрывы кадра и повышают плавность изображения.

Монитор имеет безрамочный дизайн, что позволяет использовать его в многодисплейных конфигурациях. Упомянуты фирменные игровые функции ASUS GamePlus — перекрестие прицела, таймер и счётчик кадров.

Есть интерфейсы HDMI 1.4 и D-Sub. Подставка допускает регулировку только угла наклона экрана. При помощи крепления VESA панель можно подвесить на стену.